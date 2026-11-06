Partidul Național Liberal își propune un nou început, centrat pe transparență, recunoașterea erorilor din perioada guvernării și o opoziție orientată spre protejarea economiei românești. Întâlnirea recentă a conducerii liberale cu reprezentanții filialei Vrancea a marcat debutul unei etape de resetare organizațională și de reconectare cu cetățenii.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj direct în cadrul reuniunii cu primarii liberali şi membrii Biroului Politic Judeţean al PNL Vrancea, accentuând faptul că viitorul formațiunii depinde de implicarea fiecărei structuri teritoriale în parte. Discuțiile s-au concentrat pe lecțiile învățate în anii petrecuți la guvernare, tranziția spre opoziție și pașii necesari pentru revigorarea politică a partidului, conform news.ro.

Cu acest prilej, liderul liberal a atras atenția asupra importanței asumării unui discurs realist, lipsit de artificii electorale, menționând că "PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile. Poate nu sună bine". El a completat ideea subliniind necesitatea unor structuri locale solide: "Avem nevoie de echipe puternice".

Poziția oficială a formațiunii întărește această linie de acțiune, comunicatul transmis ulterior precizând că ”Deciziile PNL se iau în PNL. Iar încrederea oamenilor se recâştigă spunând adevărul şi ţinându-ne de cuvânt”.

La evenimentul organizat în Vrancea, alături de Ilie Bolojan și de președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, au participat și Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar general al Capitalei, alături de Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Ciprian Ciucu a pus accent pe independența decizională și pe valorile democratice care trebuie să guverneze viața internă a formațiunii, punctând că "România are nevoie de partide independente, autonome, democratice".

În același context, Mircea Abrudean a atras atenția asupra rolului esențial pe care liberalii îl au din băncile opoziției, axându-se pe protejarea finanțărilor pentru dezvoltare. Acesta a transmis un avertisment clar executivului: "Guvernul PSD trebuie să înţeleagă că România are nevoie ca investiţiile să nu fie sacrificate pentru finanţarea de măsuri populiste, cu efect electoral imediat, dar fără beneficii durabile pentru economie".

Un moment important al întâlnirii a fost marcat de intervenția gazdei evenimentului. Dragoș Ciobotaru a adoptat o tonalitate curajoasă, bazată pe sinceritate față de propriul electorat, declarând că "Am făcut şi greşeli. Am fost, uneori, parte a problemei şi trebuie să avem curajul să recunoaştem acest lucru. Tocmai de aici începe reconstrucţia PNL - de la asumare, reformă şi recâştigarea încrederii oamenilor".

Conducerea centrală a reconfirmat că mandatul formațiunii în opoziție nu se va limita la critică, ci va aduce în prim-plan propuneri concrete. Strategia politică a liberalilor vizează demonstrarea, prin intermediul activității parlamentare și al administrațiilor locale conduse de partid, că cetățenii pot miza pe o alternativă serioasă și stabilă.