Ileana Matuș, fosta soție a lui Cristian Pomohaci, a vorbit din nou despre căsnicia pe care a avut-o cu fostul preot și interpret de muzică populară, potrivit romaniatv.net.

Cei doi au fost căsătoriți între 1999 și 2004, iar artista susține că relația a fost marcată de neînțelegeri, suferință și așteptări diferite privind viitorul familiei.

De-a lungul anilor, numele lui Cristian Pomohaci a fost asociat cu numeroase controverse publice, însă mai puțin cunoscute au rămas detaliile despre căsnicia sa cu Ileana Matuș.

Artista a oferit în mai multe intervenții televizate și interviuri detalii despre perioada petrecută alături de fostul preot, explicând motivele care au dus la divorț.

Potrivit declarațiilor făcute de Ileana Matuș, relația s-a deteriorat treptat după căsătorie. Artista a afirmat că se simțea ignorată și că nevoile sale nu mai reprezentau o prioritate pentru soțul său.

„S-a răcit complet! Nu existam pentru el. Tot ceea ce voia el s-a făcut, ceea ce trebuia să-mi ofere mie, nici n-am existat. Am fost folosită!”, a declarat aceasta.

Fosta soție a lui Cristian Pomohaci a susținut că fostul preot evita să participe la evenimente importante împreună cu ea și că prefera să își petreacă timpul în alte cercuri profesionale.

„M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg la 1,74 m. Trăiam singură, la o vârstă la care trebuia să mă bucur de viață”, a afirmat Ileana Matuș, potrivit revistei Viva.

Cei doi s-au cunoscut în cadrul spectacolelor de muzică populară și au fost, inițial, prieteni apropiați. Artista a povestit că nu și-a imaginat niciodată că relația de amiciție se va transforma într-o căsătorie.

„Era o relație de amiciție, pur și simplu îl cunoșteam ca pe fratele meu. Niciodată nu m-aș fi gândit că o să mă căsătoresc cu el”, a mărturisit interpreta.

Potrivit propriilor declarații, Cristian Pomohaci i-ar fi propus în repetate rânduri să se căsătorească, însă ea a refuzat de fiecare dată. Situația s-ar fi schimbat în perioada în care acesta se pregătea pentru hirotonire.

„Când a fost pe ultima sută de metri să se hirotonească, a venit la mine în curte să insiste. I-am zis că nu pot, știam că oamenii nu se schimbă și l-am trimis acasă”, a povestit artista.

Ea a relatat și un episod care a marcat-o profund.

„La poartă a început să plângă și mi-a zis: «Nu-i bai, nu vrei să vii după mine, altă fată nu iau. Dar și tu cât vei trăi, vei fi singură, că așa mă voi ruga lui Dumnezeu și vei fi și tu toată viața singură cum o să fiu eu celibatar»”, a declarat Ileana Matuș.

În 2004, după cinci ani de mariaj, Ileana Matuș a decis să divorțeze. Ea a afirmat că nu a primit sprijinul pe care îl aștepta și că s-a confruntat cu presiuni inclusiv din partea unor persoane apropiate fostului soț.

„Mi-au spus: «Nu vă gândiți la părinte că s-ar putea să aibă probleme?» Păi, la mine cine se gândește? Mi-aș fi dorit o familie, un copil, stabilitate”, a declarat artista.

Aceasta a susținut că obiectivele sale de viață au fost diferite de cele ale lui Cristian Pomohaci.

„Trebuia să se facă celibatar, să-și aleagă o mănăstire unde să se facă călugăr și să nu încurce viața nimănui. Eu mi-am dorit o familie, copii. Nu-l durea gura să spună că vrea copii… una e să vrei, alta e să ai”, a afirmat ea.

Subiectul vieții intime a celor doi a revenit în atenția publică după declarațiile făcute de jurnalista Mara Bănică într-o emisiune televizată.

„Eu din ce ştiu, soţia cu care s-a căsătorit şi a stat doi ani, s-a căsătorit virgină şi a divorţat de el virgină. Ar fi dezvirginat-o al doilea soţ”, a declarat Mara Bănică la „Xtra Night Show”.

Ulterior, Ileana Matuș a comentat informațiile apărute în spațiul public și a făcut referire la documentele de divorț.

„Ce se scrie în hotărârea de divorţ e adevărat. După doi ani de căsătorie, s-a răcit aproape de tot relaţia noastră şi de aceea am ajuns la divorţ”, a declarat aceasta la emisiunea „Agenţia VIP”.

Artista a precizat însă că nu dorește să ofere detalii suplimentare despre aspectele intime ale relației.

„Eu nu spun că nu s-a consumat căsătoria, eu am spus că nu vorbesc de problemele personale. Atâta timp cât am spus că nu am rămas însărcinată, cred că era de înţeles”, a explicat ea.

După despărțirea de Cristian Pomohaci, Ileana Matuș și-a întemeiat o nouă familie și a declarat că și-a găsit echilibrul pe care îl căuta de mulți ani.

Cu toate acestea, artista a recunoscut că experiența trăită în timpul căsniciei a rămas una dificilă pentru ea și pentru familia sa.

„Ai grijă ce îți dorești în viață! A vrut să aibă faimă, să fie văzut, i-a ajutat Dumnezeu. Eu am vrut familie, mi-a dat Dumnezeu. Nu-i cer mai mult lui Dumnezeu”, a spus aceasta.

„Căsătoria cu el a fost un eșec pentru toată familia mea. Și în ziua de azi îmi reproșează mama. E dureros!”, a adăugat Ileana Matuș.