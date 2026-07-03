Povestea de dragoste dintre Jordan Bardella și prințesa Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles devine un subiect politic.

Relația dintre liderul formațiunii franceze Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, și prințesa italiană Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a intrat în centrul atenției în Franța, pe fondul pregătirilor pentru alegerile prezidențiale din 2027, potrivit publicației Politico.

Deși viața privată a politicienilor francezi este, în general, tratată cu reținere, această relație este analizată și din perspectiva imaginii publice a politicianului.

Subiectul a căpătat amploare după aparițiile publice ale celor doi și după participarea lor la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.

Momentul a coincis cu o perioadă marcată de emoție în Franța, după uciderea unei fete de 11 ani, iar criticii lui Bardella au susținut că prezența sa la un eveniment monden a fost nepotrivită în contextul respectiv.

Jordan Bardella și-a construit cariera politică insistând asupra originilor sale modeste din suburbiile Parisului și prezentându-se drept reprezentant al francezilor afectați de costul vieții și de schimbările economice din ultimele decenii.

În schimb, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles provine dintr-o familie aristocratică italiană cu un patrimoniu considerabil și este cunoscută pentru activitatea sa în mediul online, unde promovează branduri de lux și își prezintă frecvent stilul de viață.

Contrastul dintre imaginea liderului RN și mediul social din care provine partenera sa a alimentat dezbaterile politice din Franța, în special în rândul adversarilor formațiunii.

Controversa s-a amplificat după difuzarea imaginilor de la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, unde Bardella și partenera sa au fost surprinși în zona destinată invitaților VIP.

Întrebat ulterior într-o emisiune de televiziune dacă deplasarea a fost oportună, având în vedere că în aceeași perioadă avea loc un marș de reculegere organizat în memoria victimei, politicianul a respins criticile și a afirmat că familia fetei nu își dorea implicarea politicienilor în ceremonie.

Declarațiile sale au generat reacții critice în presa franceză, iar mai multe publicații au apreciat că răspunsul său a fost lipsit de empatie. Potrivit relatărilor din presa franceză, inclusiv unele persoane apropiate partidului au considerat că episodul a afectat imaginea liderului RN.

În pofida controverselor, Jordan Bardella continuă să fie unul dintre cei mai populari politicieni francezi.

Sondajele publicate în ultimele săptămâni îl plasează printre favoriții primului tur al alegerilor prezidențiale programate în 2027. În același timp, partidul așteaptă decizia instanței privind situația lui Marine Le Pen, hotărâre care va influența desemnarea candidatului formațiunii pentru scrutinul prezidențial.

Dacă interdicția electorală aplicată lui Marine Le Pen va fi menținută, Bardella este considerat principalul favorit pentru candidatura RN.

Un alt aspect intens comentat este diferența dintre situația financiară a celor doi.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, familia prințesei de Bourbon des Deux-Siciles controlează active importante prin structuri financiare internaționale.

De asemenea, Maria Carolina este asociată cu un stil de viață exclusivist, fiind prezentă frecvent la evenimente mondene și în campanii ale unor mărci de lux.

În schimb, declarațiile de avere depuse de Jordan Bardella indică venituri provenite în principal din activitatea politică și din drepturile de autor obținute în urma publicării cărților sale.

Pentru criticii săi politici, diferența dintre discursul tradițional al RN împotriva elitelor și imaginea asociată relației cu o prințesă reprezintă un argument de campanie.

Analiștii politici apreciază că relația lui Jordan Bardella nu îi afectează, deocamdată, poziția electorală, însă aceasta ar putea rămâne un subiect prezent în campania prezidențială dacă va deveni candidatul oficial al Rassemblement National.

La rândul său, Bardella a declarat în mai multe interviuri că relația nu are nicio semnificație politică și că partenera sa nu este implicată în activitatea partidului. El a subliniat că este vorba exclusiv despre viața sa personală și și-a exprimat aprecierea față de Maria Carolina.