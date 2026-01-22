IGP: Drona rusească găsită în această dimineață la Ștefan Vodă avea explozibil și era activă

Republica Moldova. Drona rusească găsită în această dimineață în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, era activă și conținea un dispozitiv explozibil, anunță Inspectoratul General al Poliției. Autoritățile au izolat zona și pregătesc o explozie controlată, în timp ce localnicii au fost evacuați pentru a preveni orice risc. Incidentul reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și se înscrie într-un șir de evenimente similare în contextul conflictului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Inspectoratul General al Poliției a confirmat că drona rusească descoperită în Crocmaz este funcțională și conține un dispozitiv explozibil. Specialiștii Secției tehnico-explozive urmează să efectueze o explozie controlată la fața locului, pentru a neutraliza amenințarea.

„Autoritățile evaluează nivelul de risc și desfășoară toate acțiunile necesare pentru dezamorsarea părții de luptă a aparatului de zbor. Poliția îndeamnă cetățenii să respecte indicațiile forțelor de ordine și să își păstreze calmul până la finalizarea intervenției„, se menționează în comunicat.

În prezent, specialiștii desfășoară verificări tehnice amănunțite, iar zona în care a fost depistată drona este strict izolată. Toți localnicii din perimetrul de risc au fost evacuați pentru a preveni orice incident neprevăzut. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Localnicii au relatat că în noaptea de 21 spre 22 ianuarie, în jurul orei două, au auzit un vuiet zguduitor. Dimineața, mai mulți săteni s-au trezit fără energie electrică, deoarece firele de la stâlpii de curent erau rupte, iar cablurile din gospodării, arse.

Zinaida, care locuiește la aproximativ 20–30 de metri de locul unde a căzut drona, a povestit că aparatul de zbor a aterizat în grădina unei case părăsite, unde a trăit odinioară o bătrână, acum decedată. Aceasta era soacra preotului Ghenadie Valuță, care în 2019 a fost implicat într-un incident controversat, când a târât un câine legat de mașină, provocând indignare în comunitate.

„Undeva în jurul la ora două de noapte am auzit așa vuiet zguduitor. Noaptea n-am ieșit afară ca să vedem la moment ce se întâmplă. Ne-am trezit de la vuiet. Îmi părea ori că dorm, ori că mi s-a părut, ori că a visat.”, a povestit Zinaida.

Dimineața, când s-a luminat, aceasta a ieșit afară și a observat că firele de la stâlpii de curent erau căzute, iar cablurile din curtea sa erau arse și rupte.

„O făcut firul ăla ca și cum e perie de dat cu var”, a mai spus femeia. Aceasta a contactat inițial serviciul responsabil de rețelele electrice pentru a restabili energia, aflând ulterior că situația era cauzată de dronă.

Drona, cu lungimea de aproximativ 2,5 metri, a fost depistată dimineața zilei de 22 ianuarie în grădina unei gospodării nelocuite. Autoritățile au fost alertate imediat de localnici, iar aparatul a căzut fără a provoca victime. Zona a fost izolată, iar Inspectoratul General al Poliției a confirmat intervenția și a precizat că obiectul este supus unor verificări tehnice amănunțite.

Incidentul se înscrie într-un șir de evenimente similare pe teritoriul Republicii Moldova, pe fondul atacurilor Federației Ruse asupra unor ținte din Ucraina. Potrivit autorităților, numărul dronelor lansate de Federația Rusă spre Ucraina, dar care au ajuns sau au căzut pe teritoriul Moldovei, se apropie de 20.

Printre cele mai recente cazuri se numără drona care a căzut peste o casă din raionul Florești, pe 25 noiembrie 2025, și aparatul de zbor găsit pe 3 decembrie 2025 în satul Pepeni, raionul Sângerei, transportat de localnici cu un motobloc.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Într-un comunicat oficial, instituția subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și afectează grav securitatea regională.

„Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în comunicat.

Autoritățile de la Chișinău continuă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea teritoriului național, iar ancheta privind drona găsită în Crocmaz este în desfășurare.