Igor Grosu a votat. Aceste alegeri marchează viitorul Republicii Moldova pentru următorii ani Video

Republica Moldova. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exercitat astăzi dreptul la vot împreună cu soția sa, la o secție din Chișinău. Oficialul a declarat că scrutinul din această duminică reprezintă un moment de mare responsabilitate pentru întreaga societate și pentru viitorul Republicii Moldova.

„Am votat cu un sentiment de bucurie și responsabilitate. Aceste alegeri nu sunt simple – ele marchează nu doar viitorii patru ani, ci și felul în care ne vom construi societatea în următorii ani. Am votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare și pentru o Moldovă europeană. Îndemn pe toți cetățenii, atât din țară, cât și din diaspora, să meargă la vot și să își exercite dreptul democratic”, a afirmat Igor Grosu.

Vorbind despre provocările externe, speakerul a subliniat că independența deciziilor cetățenilor trebuie apărată cu fermitate.

„Este clar că trebuie să protejăm deciziile noastre ca cetățeni. Cheia suveranității este la noi, la alegători. Nu putem permite nimănui să distorsioneze sau să influențeze procesul electoral”, a precizat acesta.

În ceea ce privește politica internă, Igor Grosu a insistat asupra importanței formării unei majorități parlamentare care să continue integrarea europeană a țării.

„Ne batem pentru o majoritate care să continue parcursul pro-european al Moldovei. Nu există cale de mijloc: ori avem această majoritate, ori procesul de integrare europeană rapidă nu poate continua. Este esențial ca cetățenii să înțeleagă importanța votului lor”, a spus președintele Legislativului.

Speakerul a menționat că autoritățile monitorizează atent desfășurarea scrutinului, inclusiv la secțiile de votare din proximitatea regiunii transnistrene. Potrivit lui, până în prezent procesul electoral decurge fără incidente.

„Secțiile de votare sunt bine organizate, iar cetățenii votează în condiții sigure și transparente. Rugămintea mea către toți este să fie atenți, să respecte regulile și să voteze pentru viitorul lor și al țării”, a adăugat Grosu.

În încheiere, Igor Grosu a adresat un apel către alegători: „Astăzi, decizia fiecăruia contează. Mergeți la vot, protejați dreptul vostru și contribuiți la construirea unei Moldove europene, drepte și prospere”.

Astăzi, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții în noul Parlament.