IDF a atacat și centrul de comunicații al armatei din Iran. Pagube serioase la Teheran

Un atac aerian israelian a lovit sediul postului de televiziune de stat iranian luni seara. Ministrul Apărării, Katz, a confirmat că IDF a lovit „autoritatea de difuzare a propagandei și incitării regimului iranian”, după o evacuare pe scară largă a populației.

„Îi vom lovi pe dictatorii iranieni peste tot”, a declarat Katz, potrivit israelnationalnews.com.

IDF a confirmat că Forțele Aeriene Israeliene au efectuat o lovitură precisă bazată pe informații furnizate de Direcția de Informații, vizând un „centru de comunicații care era folosit în scopuri militare de către Forțele Armate Iraniene.”

Conform IDF, „Clădirea era folosită de Forțele Armate Iraniene sub pretextul unei activități civile, acoperind utilizarea militară a infrastructurii și bunurilor centrului. Lovitura a afectat direct capacitățile militare ale Forțelor Armate Iraniene.”

Înainte de atac, IDF a oferit un avertisment avansat eficient populației civile, inclusiv apeluri telefonice, și a efectuat atacul într-o manieră precisă pentru a reduce daunele asupra civililor, pe cât posibil.

Cu puțin timp înainte, IDF a emis un avertisment adresat locuitorilor din Districtul Trei din nordul Teheranului, unde se află sediul. Avertismentul, care a fost scris în arabă și farsi, spunea: „În orele următoare, IDF va opera în zonă, conform acțiunilor sale din ultimele zile în întreaga Teheran, pentru a ataca facilități militare aparținând regimului iranian.”

Militarii au adăugat: „Pentru siguranța și securitatea dumneavoastră, vă rugăm să evacuați zona desemnată în Blocul 3 conform hărții. Prezența dumneavoastră în această zonă vă pune viețile în pericol.”

🚨🚨🚨Just in: Israel just obliterated the filthy regime's state TV HQ while their sellout anchor was mouthing off against #Israel 😂

Wave of joy among Iranians online. Thanks, Bibi!#TnxBBfromIran pic.twitter.com/wpejZN9nfW

— 𓄂✺Yaar - يار ‌‌قدیمی🎗️ (@YaarGhadimi) June 16, 2025