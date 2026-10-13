O biserică din Belarus a sfințit o icoană a Sfântului Carlo Acutis, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Evenimentul, organizat pe 11 octombrie în orașul Novolukoml, a stârnit discuții între credincioși, unii dintre aceștia contestând ideea de a folosi o imagine generată de AI într-un context religios, potrivit Meduza.io.

Biserica Sfânta Maria Magdalena din orașul Novolukoml, Belarus, a găzduit o ceremonie neobișnuită pentru comunitatea catolică locală. Pe 11 octombrie, aici a fost sfințită o icoană a Sfântului Carlo Acutis, creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Inițiativa a stârnit controverse în rândul credincioșilor, o parte dintre aceștia punând la îndoială oportunitatea utilizării tehnologiei pentru realizarea imaginilor religioase. Criticile au vizat inclusiv statutul unei asemenea reprezentări și posibilitatea ca aceasta să fie considerată o icoană în sens religios.

Ceremonia de sfințire a fost oficiată de arhiepiscopul emerit Tadeusz Kondrusiewicz, iar informațiile despre eveniment au fost făcute publice de preotul Nikolai Lipsky, parohul bisericii, în timpul transmisiunii online a Sfintei Liturghii.

Potrivit preotului Nikolai Lipsky, imaginea Sfântului Carlo Acutis a fost concepută special cu inteligența artificială. Inițiativa reprezintă o apariție neobișnuită pentru Biserica Catolică din Belarus și pentru alte comunități catolice.

Utilizarea AI în realizarea unei imagini religioase a deschis o dezbatere despre limitele tehnologiei în viața spirituală. Pentru unii credincioși, faptul că imaginea este generată de un sistem informatic ridică întrebări despre semnificația ei religioasă și despre locul pe care îl poate ocupa în practica devoțională.

După anunțul parohiei, mai multe persoane și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale. Acestea au susținut că o imagine produsă de inteligența artificială nu ar trebui să fie considerată o icoană și au contestat folosirea ei ca obiect de venerare.

Informațiile despre ceremonie nu includ o poziție oficială a Bisericii Catolice referitoare la această icoană sau la utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea imaginilor religioase.

Carlo Acutis a fost un tânăr italian care a folosit tehnologia pentru a răspândi credința catolică. El a creat un catalog online al miracolelor euharistice și a încurajat participarea la Sfânta Liturghie.

A murit la vârsta de 15 ani și a fost canonizat în 2025. Datorită activității sale în mediul digital, este cunoscut drept „apostolul internetului”, „apostolul cibernetic” și „apostolul Euharistiei”.

Pentru numeroși tineri catolici, Carlo Acutis reprezintă un model de îmbinare a credinței cu tehnologia modernă. Alegerea sa pentru icoana realizată cu AI poate fi privită și prin prisma acestei legături dintre spiritualitate și lumea digitală.

Icoana Sfântului Carlo Acutis a fost așezată în altarul lateral al Bisericii Sfânta Maria Magdalena, unde va servi drept perdea pentru icoana sfintei care ocrotește parohia.

Preotul Nikolai Lipsky a explicat că cele două figuri religioase creează o legătură simbolică între începuturile creștinismului și preocupările societății digitale din secolul XXI.

Cu ocazia sfințirii a fost interpretat și un imn special, compus la inițiativa preotului paroh pentru canonizarea lui Carlo Acutis.

Întreaga ceremonie a fost transmisă online, iar înregistrarea poate fi urmărită pe YouTube. Evenimentul readuce în discuție modul în care noile tehnologii sunt integrate în viața religioasă și întrebările pe care această evoluție le ridică pentru credincioși.