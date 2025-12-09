IBM cumpără Confluent într-o tranzacție de 11 miliarde de dolari pentru consolidarea infrastructurii de date destinate inteligenței artificiale

IBM a anunțat achiziția companiei Confluent pentru 11 miliarde de dolari, într-o tranzacție care vizează consolidarea infrastructurii de date necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Tranzacția va fi finanțată din lichiditățile proprii ale IBM și este estimată să se finalizeze în 2026.

IBM a comunicat oficial că va achiziționa compania de infrastructură de date Confluent, într-o tranzacție evaluată la 11 miliarde de dolari. Achiziția are ca obiectiv consolidarea capacităților IBM în zona de cloud computing și infrastructură de date, într-un context marcat de cererea accelerată generată de dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială.

Oferta înaintată de IBM este de 31 de dolari pe acțiune. Această valoare reprezintă o primă de aproximativ 34% față de prețul de închidere al titlurilor Confluent din sesiunea anterioară anunțului. După comunicarea tranzacției, acțiunile Confluent au crescut cu aproape 30%, iar titlurile IBM au înregistrat o ușoară creștere.

În perioada anterioară anunțului, valoarea acțiunilor Confluent a crescut cu aproximativ 44% față de sesiunea din 7 octombrie, momentul dinaintea apariției informațiilor privind explorarea unei posibile vânzări a companiei.

Confluent are sediul în Mountain View, California, și este o companie specializată în infrastructura pentru gestionarea fluxurilor de date în timp real. Tehnologia sa este utilizată de companii pentru a procesa volume foarte mari de date care circulă instantaneu între aplicații, sisteme informatice și platforme digitale.

Acest tip de infrastructură este considerat esențial pentru funcționarea și antrenarea modelelor moderne de inteligență artificială. Modelele AI avansate utilizează fluxuri continue de date pentru a putea învăța, analiza și lua decizii în timp real. Fără o infrastructură de tipul celei dezvoltate de Confluent, multe dintre aplicațiile AI de mari dimensiuni nu pot funcționa la parametrii ceruți de mediul enterprise.

CEO-ul IBM, Arvind Krishna, a explicat public rolul strategic al tranzacției. Declarația sa a fost formulată astfel:

„IBM şi Confluent vor permite companiilor să implementeze AI generativă şi agentică mai bine şi mai rapid. Prin achiziţia Confluent, IBM va oferi platforma inteligentă de date pentru mediul enterprise, concepută special pentru AI.”

Prin această achiziție, IBM urmărește integrarea tehnologiilor Confluent în propriul ecosistem de cloud, software și soluții enterprise. Scopul este furnizarea unei platforme unificate de date, care să susțină atât aplicațiile tradiționale, cât și noile aplicații de inteligență artificială.

IBM a comunicat că va finanța achiziția Confluent din propriile rezerve de lichiditate. Compania nu a anunțat utilizarea împrumuturilor externe sau a altor instrumente financiare pentru acoperirea sumei de 11 miliarde de dolari.

Tranzacția este estimată să fie finalizată până la mijlocul anului 2026, după parcurgerea tuturor procedurilor de aprobare necesare. Reprezentanții IBM au transmis că, în primul an complet după finalizarea tranzacției, aceasta ar urma să majoreze profitul operațional ajustat al companiei. De asemenea, contribuția pozitivă asupra fluxului de numerar este așteptată în anul următor.

Prin achiziția Confluent, IBM obține controlul asupra unei infrastructuri software care gestionează fluxurile de date în timp real. Această infrastructură este una dintre componentele esențiale pentru dezvoltarea și operarea platformelor de inteligență artificială la scară mare.

Concret, tranzacția înseamnă că IBM nu mai este doar furnizor de cloud și soluții software, ci devine și proprietarul unei tehnologii care asigură „circulația” datelor în interiorul sistemelor informatice complexe. Datele sunt elementul central al inteligenței artificiale. Fără acces rapid, sigur și continuu la date, modelele AI nu pot fi antrenate, ajustate sau operate în timp real.

Prin integrarea Confluent, IBM își reduce dependența de alți furnizori de infrastructură de date și își consolidează poziția de furnizor complet de soluții AI pentru companiile mari.

Confluent continuă să deservească aceiași clienți, însă va face parte din structura IBM. Pentru aceștia, tranzacția înseamnă acces la un portofoliu mult mai larg de servicii integrate, de la infrastructură cloud, până la servicii de analiză, securitate cibernetică și inteligență artificială.

Companiile care folosesc deja tehnologia Confluent pentru gestionea datelor vor avea posibilitatea de a o integra direct cu serviciile IBM dedicate AI generative și aplicațiilor enterprise. Aceasta poate simplifica arhitectura tehnologică și reduce costurile operaționale pentru firmele care operează sisteme complexe.

Un comentariu venit din zona investițională a sintetizat semnificația tranzacției astfel:

„IBM cumpără conducta critică de date care alimentează hype-ul AI. Prin această achiziţie, IBM îşi creşte veniturile recurente şi îşi întăreşte controlul asupra marilor clienţi corporativi.”

Această declarație se referă la faptul că IBM obține prin Confluent un control direct asupra infrastructurii utilizate de marile companii pentru fluxurile de date. Controlul asupra acestui segment este important din perspectiva veniturilor recurente, deoarece serviciile de infrastructură sunt, în general, contractate pe termen lung.

IBM folosește de mai mulți ani strategia achizițiilor pentru a-și consolida poziția pe piața globală. Compania urmărește în principal segmentele cloud, software și infrastructură digitală, considerate cu potențial ridicat de creștere și marje mari.

În aprilie anul trecut, IBM a cumpărat compania HashiCorp într-un acord evaluat la 6,4 miliarde de dolari. Anterior, în anul 2019, achiziția Red Hat, în valoare de 34 de miliarde de dolari, a reprezentat un pas major în dezvoltarea diviziei de cloud a companiei.

Achiziția Confluent se înscrie în aceeași strategie de extindere prin preluarea unor furnizori-cheie de tehnologie.

Tranzacția IBM – Confluent indică o consolidare a pieței de infrastructură de date și inteligență artificială. Marile companii tehnologice urmăresc să integreze în propriile ecosisteme cât mai multe componente critice ale lanțului tehnologic: cloud, date, inteligență artificială și securitate.

Prin această preluare, IBM își întărește poziția în competiția cu alți giganți din domeniu, care investesc în mod similar în infrastructuri de date și soluții AI.

Această mișcare arată faptul că infrastructura de date a devenit un activ strategic de importanță comparabilă cu centrele de date, rețelele de cloud și platformele software pentru AI.