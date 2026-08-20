„Universul” a fost un nume al presei românești. A apărut cu o singură întrerupere de 2 ani, timp de 67 de ani. Primul număr a apărut la 20 august 1884. A încetat să apară prima dată pe 5 noiembrie 1916. Apoi, a apărut neîntrerupt în perioada 30 noiembrie 1918- 20 iulie 1953.

„Ia Universul!”, „Ia Universul!” erau strigăte pe străzile Capitalei României la finaul secolului XIX și în primii 16 ani ai secolului XX. Ziarul a fost fondat de Luigi Cazavillan. Acesta era un italian provenit din provincia Vicenza, regiunea Veneto, în nord-estul Italiei de azi. A văzut lumina zilei la Arzignano în 1852.

În fragedă tinerețe, Luigi Cazavillan a fost voluntar în trupele eroului unificării Italiei, Giuseppe Garibaldi. A venit, prima dată în România, în anul 1877. Era corespondent italian de presă pentru publicații din Regatul Italiei. Prima dată, a funcționat ca profesor de limba italiană, la două licee importante, Sfântul Sava și Matei Basarab în București. Văzând că exista un loc de ascensiune pe piața presei românești în 1880 a început să editeze primele publicații. Acestea s-au numit „Frăția româno-italiană”, „Tezaurul familiei”. În 1884, într-un spațiu închiriat de pe actuala Calea Dorobanților, nr.8, a început să editeze „Universul”, Folosea o tiparniță de mână, de producție germană din Augsburg. Primul tiraj a fost de 3000 exemplare.

Și-a încercat norocul, în paralel și cu un ziar de călătorii, „Ziarul călătoriilor și al întâmplărilor de pe mare și uscat”. Conținea de la biografii, a sfaturi practice și noutăți tehnice și tehnologice. Acesta a apărut în perioadele iunie septembrie 1884, respectiv noiembrie 1897-noiembrie 1916. Critica de specialitate consideră că această publicație este precursoarea celebrei reviste „Știință și Tehnică”.

„Universul” se vindea inițial cu 10 bani exemplarul. Luigi Cazavillan a decis să reducă prețul la 5 bani și a reușit să vândă ziarul în toată România. Luigi Cazavillan a intuit faptul că ziarul se putea promova prin acordarea de spații publicitare. El a devenit reprezentant al firmei de biciclete italiene „Bianchi”. Și-a permis chiar să amenajeze pe Șoseaua Kiseleff, în zona actualului Arc de Triumf, un velodrom nou. Pista de lemn avea 333 m lungime, 6 metri lățime și a fost inaugurat la 14 septembrie 1896.

Luigi Cazavillan a demarat construcția noului sediu al ziarului „Universul”. Acesta a fost ridicat pe Strada Ion Brezoianu (azi la nr,23-25). I s-a spus Corpul C sau „Casa Cazavillan”. El a decedat la 24 decembrie 1903/6 ianuarie 1904.

Printr-o legendă urbană, i s-a atribuit proprietatea asupra „Palatului Cazzavillan” de pe Strada Temișana 2-4. însă s-a dovedit că marele jurnalist nu a avut nicio legătură cu acest palat. Palatul fusese ridicat în 1901 de către arhitectul A.M Prager pentru familia Ecaterina Mihuș-Mihail Vasilov. Prezența Palatului („Palatul Venețian”), în zona delimitată de străzile Luigi Cazzavillan, Temișana, Transilvaniei, Intrarea Temișana și poziționarea în zona Parcului Luigi Cazzavillan au creat legenda urbană.

Căsătorit cu Teodora Cazzavillan, Luigi i-a lăsat ei ziarul, după decesul său. Teodora s-a căsătorit cu Nicolae Dumitrescu-Câmpima. Acesta era administratorul ziarului „Universul”. Numele lui apare pe Lista lui Gunther ca agent german plătit. Teodora s-a despărțit de el în 1914. Nicolae Dumitrescu-Câmpina a luat banii dar nu și-a făcut datoria față de angajatorii germani. Pentru asta, în intervalul decembrie 1916-noiembrie 1918, Nicolae Dumitrescu-Câmpina a fost închis de germani.

Prin acțiuni juridice, Nicolae Dumitrescu-Câmpina a reușit să se asocieze cu Stelian Popescu și „Universul” să nu mai fie în proprietatea familiei Cazzavillan. Stelian Popescu a fost și el „clientul” agentului german Alfred Gunther, numele său figurând pe faimoasa listă cu nume celebre de români plătiți de Puterile Centrale.

Stelian Popescu a relansat „Universul”. Se născuse la 18 februarie 1875 în județul Prahova. A mărit construcția din strada Ion Brezoianu, de la 17 octombrie 1926. Corpurile A și B s-au ridicat în perioada 1926-1930. Stelian Popescu își construise o casă proiectată de Paul Smărăndescu pe strada Dionisie Lupu nr.10 (azi Strada Tudor Arghezi). Paul Smărăndescu a proiectat ceea ce azi numim „Palatul Universul”. Stelian Popescu va fugi în Elveția, după 23 august 1944, fiind condamnat în contumacie în „procesul ziariștilor” din 1-4 iunie 1945. I s-a confiscat averea și a murit în Spania undeva prin anul 1953.

Memoria lui Luigi Cazzavillan se păstrrează în Capitală. Există o stradă cu numele lui care face legătura dintre Bulevardul Dacia și Parcul Cișmigiu. Strada se numea inițial Neptun. Asta, pentru că în 1905, aici se construiseră un monument, o fântână, se amenajase un parc în memoria lui Luigi Cazavillan. Au fost renovate la un secol, prin 2004-2005.