EVZ Special

Ana Rubeli, „Aici a Stat”, despre INP: „Situația patrimoniului este deja fragilă. INP nu trebuie să dispară”. Exclusiv

Comentează știrea
Ana Rubeli, „Aici a Stat”, despre INP: „Situația patrimoniului este deja fragilă. INP nu trebuie să dispară”. ExclusivCând ne plimbăm pe Aleea Kretzulescu din Parcul Cișmigiu noi ne plimbăm, de fapt, prin fosta ei grădină. Palatul este o bijuterie cu un potențial fantastic. (sursă foto - Aici a stat)
Din cuprinsul articolului

Ministerul Culturii are în vedere desființarea Institutului Național al Patrimoniului (INP) ca entitate independentă și transformarea ei într-un simplu departament al ministerului. 

Măsura a fost justificată de autorități prin nevoia de „eficientizare”, dar a ajuns să stârnească reacții vehemente din partea experților și a societății civile. Nu puțini sunt cei care avertizează că patrimoniul național riscă să sufere „pierderi ireparabile”.

Planul ministerului urmărește absorbția INP, instituția responsabilă cu cercetarea, gestionarea și protecția monumentelor istorice, a patrimoniului mobil, imaterial și arheologic. În acest fel, INP ar urma să-și piardă personalitatea juridică și autonomia profesională și să devină un compartiment subordonat Ministerului Culturii.

INP nu vrea „opoziție”

Irina Iamandescu este arhitect de profesie și ocupă funcția de director-adjunct pentru Monumente istorice în cadrul INP.  Ea are o experiență vastă în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului construit, cu un accent special pe patrimoniul industrial. 

Cum arată viața copiilor secreți ai lui Vladimir Putin. Case cu sisteme anti-dronă și izolare totală
Cum arată viața copiilor secreți ai lui Vladimir Putin. Case cu sisteme anti-dronă și izolare totală
Nicușor Dan, presat de apropiații lui Kovesi. I se cere o nouă procedură pentru numirea procurorilor șefi
Nicușor Dan, presat de apropiații lui Kovesi. I se cere o nouă procedură pentru numirea procurorilor șefi

În cadrul unei reacții pentru Evenimentul Zilei, ea a punctat că echipa de la INP nu dorește sub nicio formă să fie „în opoziție cu Ministerul Culturii”. „Scopul nostru este să avem o colaborare avantajoasă”. 

La Palatul Luigi Cazzavillan nu a stat, de fapt, ziaristul , așa cum spun legendele urbane, ci Ecaterina Mihuș (sursă foto - Aici a stat)

La Palatul Luigi Cazzavillan nu a stat, de fapt, ziaristul , așa cum spun legendele urbane, ci Ecaterina Mihuș (sursă foto - Aici a stat)

Irina Iamandescu a fost întotdeauna o voce importantă a promovării activității de la Institut, iar în această perioadă a ieșit adesea public pentru a explica situația. Ea a subliniat de foarte multe ori că rolul INS nu este de a bloca proiecte, ci de a oferi expertiză de specialitate pe baza căruia se pot lua decizii informate în legătură cu patrimoniul. 

De altfel, absorbția INP de către Minister ar pune în pericol credibilitatea, independența și funcționalitatea instituției, deciziile vor putea fi făcute politic, riscul ca același organ să fie finanțator, avizator și implementator ar submina bazele tehnice și științifice ale protejării patrimoniului. 

Ce intenții are Ministerul Culturii

Potrivit declarațiilor oficiale ale ministerului, această centralizare ar duce la o „administrare mai eficientă a patrimoniului”, la reducerea birocrației și la o coordonare unitară a tuturor intervențiilor asupra patrimoniului cultural din România. Măsura este prezentată ca parte a unui pachet mai amplu de reformă legislativă în domeniu.

Ministerul ar deveni, simultan, finanțator, avizator și executant al proiectelor care privesc patrimoniul, ceea ce numeroși specialiști consideră o problemă. O instituție aflată în subordinea politicului ar avea control total asupra proceselor tehnice, ceea ce ar putea afecta independența decizională.

Reprezentanții de la Fundația Pro Patrimonio, alături de alte ONG-uri și specialiști, a lansat o petiție care cere menținerea INP ca instituție autonomă. Petiția a strâns mii de semnături în câteva zile. Academia Română, la rândul său, a transmis public că desființarea INP ar provoca „pierderi ireparabile” patrimoniului cultural românesc.

Aici a stat patrimoniul

Ana Rubeli, fondatoarea „Aici a Stat”, a explicat pentru Evenimentul Zilei că „din punctul meu de vedere, INP trebuie să rămână o instituție independentă pentru a putea să-și deruleze în continuare proiectele pe care le-a început și care au avut un efect important asupra lumii patrimoniului până acum”.  

Ana Rubeli, fondatoarea Asociației Culturale „Aici a stat” (sursă foto_ arhiva personală)

Ana Rubeli, fondatoarea Asociației Culturale „Aici a stat” (sursă foto_ arhiva personală)

Ana Rubeli consideră că Institutul Național al Patrimoniului este gardian pentru identitatea culturală a țării. „Aici a Stat” este o inițiativă de promovare a patrimoniului cultural care a început ca un proiect online și s-a dezvoltat într-o asociație activă. Ana Rubeli a început acest proiect ca unul, dar cu timpul s-a dezvoltat într-o asociație activă.

Comasare după comasare

„Patrimoniul este deja concentrat într-o singură instituție care își face treaba atât de bine cât îi permite contextul, deși totul rămâne extrem de fragil”, a mai spus ea. Ana Rubeli subliniază că INP este deja rezultatul comasării altor instituții de patrimoniu din anii ’90, deci a trecut deja printr-un proces de centralizare.

Iar în timp, INP a preluat și componenta de digitalizare a patrimoniului, ceea ce îl face și mai important ca infrastructură națională.

„Îmi este teamă că Bucureștiul și întreaga țară își vor putea schimba radical fața dacă Institutul Național al Patrimoniului nu va mai rămâne acest gardian obiectiv, apolitic și lipsit de intermedieri în ceea ce privește protejarea patrimoniului”, punctează fondatoarea „Aici a Stat”. 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    6 decembrie 2025 la 11:15

    Gata cu ei! Le da jos guvernul si construieste acolo un ''residence'' impreuna cu ''imobiliarii''.

Stiri calde

12:27 - Cum arată viața copiilor secreți ai lui Vladimir Putin. Case cu sisteme anti-dronă și izolare totală
12:17 - Nicușor Dan, presat de apropiații lui Kovesi. I se cere o nouă procedură pentru numirea procurorilor șefi
12:06 - Topul regizorului Tarantino pentru cele mai bune 10 filme ale secolului 21
11:54 - Ascensiunea Ancăi Alexandrescu în politică. Cum a ajuns favorita electoratului nemulțumit
11:44 - Ceaușescu și obiceiul de a ordona „foc!”contra civililor. Evenimentul Istoric Nr. 79 a relatat pe larg
11:32 - Cei mai ascultați artiști din 2025. Manelele, pe primul loc

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale