Economie Huawei, anchetat pentru corupție în UE. Înregistrări scandaloase







Grupul tehnologic Huawei, din China comunistă, a ajuns în centrul unei anchete, după ce serviciile de securitate belgiene au interceptat loja VIP de pe stadionul de fotbal RSC Anderlecht, unde compania ar fi încercat să atragă și să influențeze membri ai Parlamentului European.

Huawei, în centrul unui scandal de proporții

Dezvăluirile recente aduc în prim plan noi detalii legate de o anchete aflată află în desfășurare, menită să stabilească dacă gigantul chinez Huawei a încercat să cumpere influență în sfera politică a Uniunii Europene, arată Politico.

Potrivit autorităților belgiene, Huawei ar fi rezervat o lojă privată pe stadionul Constant Vanden Stock, cunoscut acum sub numele de Lotto Park, situat în sud-vestul Bruxelles-ului, pentru sezonul competițional 2024–2025. Costul estimat al acestei închirieri se ridică la aproximativ 50.000 de euro, conform unui purtător de cuvânt al clubului RSC Anderlecht.

În acest sezon, stadionul a găzduit meciuri de calibru, cu echipe precum Fenerbahçe, FC Porto și Real Sociedad, fiind considerat cadrul perfect pentru reuniuni la nivel înalt.

Ce strategie ar fi avut gigantul chinez

În prezent, autoritățile belgiene analizează dacă Huawei a folosit această lojă ca parte a unei strategii mai largi de lobby, menită să faciliteze apropierea de anumiți reprezentanți ai Parlamentului European și să influențeze politicile UE în favoarea companiei.

În plus, ancheta a inclus interceptarea altor conversații sensibile, inclusiv înregistrări obținute din mașina unuia dintre cei mai influenți lobbyiști ai Huawei din Bruxelles. Operațiunile de supraveghere, confirmate de trei surse apropiate anchetei, fac parte dintr-o investigație amplă privind presupuse fapte de corupție, declanșată în martie.

Huawei, vizată într-o anchetă de amploare

Aceste acțiuni ar fi influențat decizia recentă a procurorului belgian de a solicita ridicarea imunității parlamentare pentru mai mulți eurodeputați, în vederea extinderii cercetărilor.

Potrivit sursei, aceste noi date subliniază cât de puternică ar fi influența Chinei în politica europeană și cât de expuși ar fi unii europarlamentari la practici corupte și strategii de lobby netransparent.

La momentul apariției acuzațiilor inițiale, procurorii au indicat că analizează posibile cazuri de corupție ce implică plăți pentru susținerea unor poziții politice, cadouri valoroase, excursii plătite și acces VIP la evenimente. Faptele vizate de anchetă s-ar întinde din 2021 până la finalul anului 2024.

Procurorii au înregistrări din loja VIP

Potrivit înregistrărilor interceptate, lobbyistul Huawei ar fi folosit loja pentru a stabili un prim contact cu politicienii și pentru a încerca să-i „câștige”.

Lobbyistul a reușit să aducă în lojă eurodeputați proaspăt aleși. Ulterior, invitațiile au fost extinse către parlamentari din diverse grupuri politice, precum și către foști europarlamentari și alți oficiali europeni, au precizat două surse apropiate investigației.

O a patra sursă a menționat că metodele de supraveghere utilizate de autoritățile belgiene sunt „obișnuite în astfel de anchete”.

Percheziții în 20 de locații

În martie, poliția a percheziționat peste 20 de locații în Belgia și Portugalia, ca parte a unei anchete privind presupuse plăți ilegale făcute de Huawei pentru a obține o scrisoare deschisă semnată de opt parlamentari europeni, susținând interesele companiei, conform unui mandat de arestare văzut de POLITICO.

Pe 18 martie, procurorii au anunțat că aceste persoane au fost puse sub acuzare. În luna aprilie, numărul celor vizați a ajuns la opt. Trei angajați Huawei și un director general al Forum Europe, organizatorul conferinței de la Bruxelles, au fost prezentați în fața instanței pentru audieri.

Purtătorul de cuvânt al clubului de fotbal Anderlecht a declarat că echipa nu intenționează să reînnoiască contractul cu Huawei după încheierea acestuia la finalul sezonului. Totodată, oficialii clubului au precizat că nu au primit nicio solicitare oficială din partea autorităților belgiene privind implicarea în supravegherea lojei sau colaborarea la anchetă.

Cum se apără cei vizați

Daniel Attard, eurodeputat socialist din Malta, și Nikola Minchev, liberal din Bulgaria, aflați printre cei pentru care procurorii belgieni au cerut ridicarea imunității parlamentare, au recunoscut că au fost prezenți la meciurile de pe stadionul Anderlecht, dar au declarat că nu știau că invitațiile proveneau de la Huawei.

„Nu am fost informat că invitația provine de la vreo companie sau că a implicat o lojă corporativă. Am fost pur și simplu informat de asistentul meu că un prieten de-al său are bilete la meci și m-a întrebat dacă aș fi interesat să-l însoțesc pe el și pe fiul său", a spus Attard.

Nikola Minchev a declarat că a fost chemat la un meci dintre Anderlecht și Ludogorets, desfășurat în octombrie 2024, la sugestia asistentului său, care i-ar fi spus că invitația venea de la „un prieten și vecin”.

Miercuri, autoritățile belgiene au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității pentru alți doi eurodeputați din Italia, Fulvio Martusciello și Salvatore De Meo, ambii membri ai centrului-dreapta. O a cincea solicitare, care îl viza pe europarlamentarul Giusi Princi, a fost retrasă. Până în prezent, niciunul dintre acești parlamentari nu a fost pus sub acuzare.

În plus, aceștia au negat acuzațiile aduse de procurori.