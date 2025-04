Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 aprilie 2025. Moneda de jumătate de rial







9 aprilie

Pe 9 aprilie s-au născut: Charles Baudelaire, Mary Pickford, Jean-Paul Belmondo, Hugh Hefner, James W. Fulbright, Michel Simon, Gian Maria Volonte, Mircea Rednic, Francisc Munteanu, Camil Petrescu. În calendarul creştin-ortodox, fix, pe 9 aprilie, sunt Sfinţii: Eupsihie din Cezareea şi Vadim.

În „Kalendarul” vechi, antic, nimic, nimic. Sărbătorile erau rare, munca era ceea ce serbau geto-dacii, tracii, agatârşii, cabirii.

Îmi amintesc din nou de Teheran. A fost perioada, împreună cu Tibetul, cea mai interesantă din viața mea de până acum, în care am avut cel mai mult de învățat.

V-am mai povestit de multimiliardarul Hassan Molavi Tabrizi, un omuleț de un metru și șaizeci, cel pentru care lucram. La început, când beneficiarul încă nu asigurase condițiile de începere a lucrărilor, am avut câteva luni libere. Pe la prânz, pe la ora unu, eu dispăream, de la birou, cu șeful. Mă prefera, pentru că putea să vorbească cu mine franțuzește. Aveam un circuit fix. Întâi mergeam la marea librărie Hachette, cu câteva clădiri mai încolo, pe Kharim Khan-e-Zand, unde își avea sediul firma lui Molavi. Stăteam acolo cam o jumătate de oră, eu răsfoiam cărțile mirosind frumos, a parfumuri franțuzești. Iar Molavi stătea de vorbă, în armenește, cu proprietăreasa armeancă a librăriei, o femeie frumoasă și distinsă. Ai fi jurat că are 30 de ani, dar Molavi mi-a spus vârsta ei, de atunci, 54 de ani.

Apoi mergeam pe Bulevardul Roosvelt, unde Molavi avea câteva magazine. De la el am învățat că cine nu supraveghează afecerea lui, zilnic, acela invită să fie furat. Apoi, în piața Vanak, unde ajungeam cu un taxi, cred că-l vânau pe Molavi. Doar ridica mâna și lângă el opreau scrâșnind din frâne, două-trei taxiuri. Trebuie să vă spun că în mijlocul Teheranului exista un pătrat imens, o zonă în care nu puteau să intre mașinile particulare. Excepție făceau taxiurile și transportul în comun. Molavi nu plătea niciodată, taximetristul trecea pe la firmă, unde, la contabilitate, era răsplătit cu generozitate.

Ei bine, în piața Vanak, în zona ambasadelor, Molavi avea un mic restaurant foarte curat și elegant. De fiecare dată mâncam la fel, era yoga lui Hasan, după cum spunea iranianul. O salată grecească, făcută din salată verde, andive, roșii, castraveți, măsline, asezonată cu mărar și puțin curry. Sărată cu sare de Himalaia și aranjată cu untdelemn grecesc de măsline. Și cu zeamă de lămâi verzi și ”lemu-turuș” un fel de lămâie, dar altfel. Se adăuga brânză feta, după gust. Și, apoi, un munte de pilaf, de orez cu bobul lung, special adus din sudul Indiei, făcut cu multă artă, la abur și la cuptor, cu o bucățică de unt și cu o ceapă de Shiraz. Carnea lipsea, Molavi era vegetarian, de fapt lacto-vegetarian.

Ceea ce voiam să vă spun este, că, odată, mergând noi și vorbind, pe o străduță, coborând spre firmă (Teheranul este într-o vale de munte, în pantă, Sudul este la 1.300 de metri, iar Nordul la 1.700 de metri), ei bine, am văzut pe jos o amărâtă de monedă, să fi fost de jumătate de rial? Nu o să uit niciodată episodul. Molavi s-a uitat cu coada ochiului la mine să vadă dacă am văzut banul. Apoi când am ajuns aproape s-a aplecat, cu o repeziciune neașteptată pentru cei 83 de ani ai lui și a ridicat banul de jos.

Ne-am privit ochi în ochi. Avea o privire de răpitor. Apoi, brusc și-a revenit și a fost din nou lordul sofisticat, bogatul care le știe pe toate, cel care știe cum merg lucrurile.

Molavi avea patru fete. Licențiate la școli mari, americane, dar nu prea deștepte. Și și-au luat bărbați pe măsură, nu prea deștepți. Molavi era disperat, nu știa cui să-i lase imperiul lui. Pusese ochii pe mine. Mi-a propus să mă înfieze în condițiile în care toată averea lui lichidă, de la bancă, aproape trei miliarde de dolari urma să fie împărțită familiei, iar mie urma să-mi dea activele, firmele și sediile de firme, magazinele, restaurantele, hotelurile, șantierele, parcurile de utilaje, fermele hidroponice, largi proprietăți în cinci mari orașe și o mică insulă în Golf. I-a spus și ambasadorului, care, de atunci, se uita cu ochii mari la mine, ca la un chestie ciudată, dar prețioasă.

Am amânat răspunsul până în ultima clipă, când am intrat în biroul lui că să-mi iau adio. Nu trebuie să spui nimic, mi-a spus înțeleptul Molavi, ai ales bine. Dumnezeu o să te protejeze, ți-a dat baraka, nu-ți trebuie nici putere, nici bogăție. A băgat mâna în buzunar și a scos amărâta de monedă pe care o găsise pe jos, sub ochii mei. Mi-a strecurat-o în palmă, apoi s-a întors și și-a suflat nasul cu zgomot, avea ochii plini de lacrimi.

Cred că atunci, multimilionarul Molavi Hassan Tabrizi mi-a dat toată averea lui! Acum mă uit la acea monedă. Da, este de jumătate de rial!

Şi acum vă las cu horoscopul meu, făcut în intenţia să vă ajute să treceţi ziua cu bine, unii chiar cu succes. Și pentru că astăzi îl pomenim, este ziua de naștere a lui Belmondo, o să caut prin filmoteca mea un film vechi și bun, ”L'homme de Rio”, făcut în anul 1964, în regia celebrului Phillippe de Broca. După mine, precursorul lui ”Indiana Jones”.

Să gândim de bine, să vorbim de bine, să facem lucruri bune, în speranța că Dumnezeu ne va milui mâine, cu o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 aprilie 2025

BERBEC Miercuri pare a fi o zi grozavă pentru interesele tale financiare. Fie vei primi o sumă mare, fie îți sunt recunoscute eficiența și stabilitatea profesională, fie se poate ivi o oportunitate de afaceri. Calitățile tale sunt cele care pot conduce la recunoașterea concretă astăzi. Astăzi se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, în care te poți bucura de faptul că ești sănătos și asta contează cel mai mult.

TAUR Ce e val, ca valul trece, nu spera şi nu ai teamă, vorba poetului nepereche! Astăzi poţi aborda cu succes problemele concrete, pragmatice, care necesită o soluționare materială. Încearcă să nu lași lucrurile la voia întâmplării astăzi, un progam bine făcut, la minut, te poate scuti de multe potențiale neplăceri. Pe seară, posibil o veste bună, de la cineva de departe.

GEMENI Aceasta nu pare a fi o zi bună pentru a face acțiuni importante referitoare la bani. Mai degrabă, poate fi un moment bun să depui multă muncă și să te resemnezi să primești recompensa mai târziu. Câștigă-ți existența acum, pentru a putea trăi confortabil mai târziu. Prea multe știri negative, prea multă panică, poți conchide cu privire la veştile din presă. Totul e o problemă de perspectivă, mai bine închide televizorul și deschide o carte!

RAC În această zi de miercuri, cu hotărâre și aplomb poți continua sarcinile întreprinse, fără să te abați de la traiectorie. Stelele spun că sunt șanse să beneficiezi de curajul și energia necesare pentru a putea depăși eventualele obstacole și a face față tuturor provocărilor! Seara poți fi puțin neliniștit, din cauza influențelor Lunii, afectată. Poți să îți faci mult prea multe griji, sterile, că doar mereu te descurci, mai ales când nu ai de ales...

LEU Influența planetelor sugerează că miercuri pari să cauți o apropiere de care ți-a fost dor față de persoana iubită. Dragostea poate deveni din nou un mister ieșit din comun, o voluptate, o încântare. Primele tale amintiri pasionale pot reveni în forță, dând o nouă dinamică în viața ta, iar sentimentele tale pot fi salvatoare! Poți, însă să ai unele dubii cu privire la unele relaţii de serviciu. Încearcă să aduni cât mai multe informaţii despre situaţie.

FECIOARA Eforturile din ultimul timp, astenia de primăvară timpurie şi oboseala accentuată pot începe să se facă simţite astăzi. Îți poate face mare plăcere să fii activ în domeniul artistic, artizanal sau educațional. Stelele spun să reduci ritmul și să faci un armistiţiu cu timpul nu supralicita în discutiile cu anturajul apropiat. Evită să iei decizii importante în această perioadă.

BALANŢA Nu exagera cu reacțiile privitoare la unele remarci care ți se pot face. Este mai bine să privești lucrurile cu detașare și să nu îți lași sentimentele rănite cu una, cu două. Conjunctura astrală poate exacerba sensibilitatea, dar cuvintele zboară, se uită. Nu are sens să rămâi prea concentrat pe un sentiment de furie trecătoare. După orele de serviciu, care par să treacă greu, astăzi, poți face puțină mișcare, măcar un tur de parc, la pas săltăreț. Trebuie, periodic, să “întreții maşinăria”.

SCORPION Conjunctura îți poate favoriza viața amoroasă. Stelele te pot sfătui doar să ieși în oraș, să te înscrii la activități, să faci sport, indiferent de activitate, principalul lucru este să iei contact cu oamenii din jur. Dragostea te poate aștepta oriunde! Astăzi poți să te simţi chiar bine, pentru că evenimentele care te privesc par să fie previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii!

SĂGETĂTOR Astăzi nu ezita să vorbești deschis cu cei dragi, e posibil să trebuiască să insiști ca să fii luat în serios, dar merită. Relațiile tale vor fi mai calde, mai autentice și mai constructive, trebuie doar să fii sincer… Dacă ești în căutarea unui nou loc de muncă, atunci poți avea toate șansele să-l găsești în următoarea perioadă, gândind strategic și având geniul “descurcatului”, calități puse în valoare de aspectele prezentului.

CAPRICORN Astăzi este posibil să fii nevoit să gestionezi un conflict, unii oameni pot avea o atitudine combativă, dar poți beneficia și de sprijinul prietenilor sau colegilor tăi. Miercuri, ziua lui Mercur, poate fi o zi grozavă dacă poți face ceva nou sau diferit. Succesul tău personal îți poate oferi multă satisfacție, permițându-ți, în același timp, să-ți faci timp pentru a investi în relații noi.

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi poți vedea cu ochi noi pe cei din jurul tău. Profesiile din finanțe și construcții pot fi favorizate și poate fi o bună ocazie să te uiți la propriile realizări pentru a le vedea dintr-un unghi realist și practic. Inventivitatea ta va face restul și probabil vei descoperi metode noi, foarte eficiente. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti mai mult şi, mai ales, să-ți schimbi în bine comportamentul.

PEŞTI Dimineaţa zilei de miercuri pare a fi densă şi aglomerată, dar pari să fii optimist şi dedicat în tot ceea ce faci. Dacă ai de semnat vreun document, citește cu atenție tot ce se prevede și mai citește și printre rânduri. Dacă apare o greșeală, aceasta ar putea fi mai dificil de corectat. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun!