Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 8 mai 2025. Despre Astrologie (XXII)







8 mai

Pe 8 mai s-au născut: Harry Truman, Candice Bergen, Fernandel, Cezar Grigoriu, Anca Ţurcaşiu, Darie Novăceanu, Petre Dumitriu.

În calendarul fix creştin ortodox, pe 8 mai este pomenit Evanghelistul şi Apostolul Ioan Teologul - unul dintre Fii Tunetului - Iacov şi Ioan – fii lui Zevedei – pescar împreună cu Andrei – martor la botezul Domnului – ucenic al Botezătorului. Tradiţia spune că este cel mai tânăr dintre Apostoli. Legenda spune că în dimineaţa acestei zile din mormântul Apostolului se ridică un praf fin, pe care unii îl numesc „mană” care vindecă orice boală.

Tot pe 8 mai pomenim pe Sfinţii Arsenie cel Mare şi Emilia.

Astrologia europeană a fost edificată în Sumer acum mai bine de patru mii cinci sute de ani.

Cartea de bază a astrologie, ”Tetrabiblos”, adică patru cărți, a fost scrisă în secolul I de celebrul Claudius Ptolomeus din Alexandria. Nicăieri nu scrie că ”ascendentul este mai important ca zodia” și că trebuie să se consulte atât zodia de naștere cât și zodia în care a căzut ascendentul.

Am sute de volume de astrologie, în bibliotecă. Vreo treizeci sunt importante. Nostradamus, cu ”Centuriile”, William Lilly cu ”Astrologia creștină”, scrierile cardinalului Pierre d’Ailly etc. Manualele bine făcute ale lui Jeff Mayo și Julia și Derek Parker. Nicăieri nu scrie că ”ascendentul este mai important ca zodia” și că trebuie să se consulte atât zodia de naștere cât și zodia în care a căzut ascendentul.

Am consultat reviste de astrologie de pe tot globul, am discutat pe DOA. Nicăieri nu scrie, sau se afirmă că ”ascendentul este mai important ca zodia” și că trebuie să se consulte atât zodia de naștere cât și zodia în care a căzut ascendentul.

Acest ”fake news”, cu ascendentul, este opera unei moldovence, care contrazice chiar temeiul astrologiei. A fost repede îmbrățișat de o anumită tagmă a ”astroloagelor” care ”înșiră cuvinte ce din coadă sună!” Nu este mare lucru, sunt minciuni mult mai mari și mai importante care ne otrăvesc viața și sufletul.

Prima dată am auzit de scamatoria asta cu ascendentul în platoul unei emisiuni la o televiziune oarecare, acum vreo cincisprezece ani, poate mai mult, în care gazda, moderatorul, cum se mai zice, unul cu multe inele pe degete, m-a întrebat: ”nu-i așa că ascendentul este mai important ca zodia?”. Am rămas tăcut, surpriza mi-a luat glasul. Sigur că există minciuni mult mai mari, de exemplu relatarea războiului din țara vecină și nu prea prietenă, sau alegerile actuale.

Dar astrologia este pasiunea mea! Degeaba am scris de nenumărate ori împotriva ”ascendentului mai important ca zodia” multe ”astroloage” se complac în această minciună. După cum am râs cât am putut la explicația dată pentru locuțiunea ”marțea, trei ceasuri rele” în mai multe situri ”astrologice”. O să revin cu explicația veseliei mele. Într-o zi de marți, trei ceasuri rele!

Vă promit, domniilor voastre, că o să mai continuăm cu canonul astrologului, poate așa o să învățați să măsurați, să judecați și să alegeți, pentru că nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 mai 2025

BERBEC Va trebui să te apropii de sufletul celor dragi, afectivitatea ta te ghidează în direcția bună. Forma ta morală va face diferența și va compensa cu ușurință odihna care îți lipsește. Dacă trebuie să iei o decizie importantă astăzi, poți avea încredere în abilitățile tale analitice, care sunt deosebit de clare. Așa că poți avea deplină încredere în tine pentru a merge mai departe!

TAUR Pentru a vă spori operațiunile financiare și pentru a aduna profiturile, apelați la o persoană cu sfaturi bune. Profită de un ciclu favorabil. Ai toată energia și calitățile necesare pentru a reuși. Te eliberezi de constrângeri și presiuni profesionale printr-o lovitură profitabilă, sau o situație favorabilă! Depinde de tine să măsori riscurile suportate dacă alegi a doua variantă dar nu te lăsa păcălit.

GEMENI Ordine şi filosofia lucrului bine făcut. Te uiţi ca pisica în calendar! Nu eşti obişnuit cu disciplina şi lucrurile neterminate sunt specialitatea zodiei. Ia găseşte tu o soluţie pe măsură! Evită orice te-ar irita si mai mult decât munca. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte... contabilitatea sufletului!

RAC Conjunctura te încurajează să te asociezi cu oameni care împărtășesc punctele tale de vedere. Dacă plănuiești o ieșire, probabil că vei întâlni oameni interesanți. Deschiderea către alte culturi sau filozofii nu poate decât să te îmbogățească. Spiritual, desigur. Singurul sfat bun pe care vi l-am putea da este să vă îndepliniți obiectivele. Adună-ți toate calitățile, ascultă oamenii potriviți și apreciază recomandările care ți se fac.

LEU Dacă suferiți de o nedreptate, aceasta este ziua să vă confesați, vă vom asculta, vă vom înțelege și aveți șanse să fiți despăgubiți. Mai general, este o zi bună pentru a investi cu înțelepciune, fie că este vorba de bani sau de sentimente, poți avea încredere în previziunea ta. Singurătatea este folosită pentru a vă stabiliza proiectele, vă permite să vă veniți în fire. Dar a fugi radical de orice schimbare este o dramatizare a situației. Toată lumea este prietenoasă și dornică de contact uman, nu vă feriți de plăcerea de a întâlni oameni eleganți, bine crescuți, cu gusturi rafinate.

FECIOARĂ Îți adâncești relațiile și schimburile sentimentale într-un climat fuzional, puțin sofisticat și rafinat. Dacă nu exagerezi introspecția pentru a nu-ți pierde încrederea în tine sau în abilitățile tale, dacă faci o evaluare sinceră a realizărilor tale relaționale, vei porni din nou pe baze emoționale bune. Viaţa de famile, sau de cuplu, este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun.

BALANŢĂ Bunăvoința ta îți va aduce adevărata bunăstare, astăzi. Într-adevăr, te vei simți util și vei primi în schimb semne frumoase de simpatie. Această atmosferă plăcută vă va oferi un impuls extraordinar! Astăzi, vei fi deosebit de răbdător și vei păstra capul rece, pentru a înțelege o situație complexă. Eforturile tale de adaptare vor fi deosebit de profitabile și vei fi fericit cu tine însuți. Ceea ce ți se părea un munte de netrecut, devine ca un fir de paie!

SCORPION Relațiile tale cu ierarhia sunt foarte clar favorizate, profită de asta dacă trebuie să pretinzi câștiguri în raport cu abilitățile tale. Visele tale pot deveni realitate dacă depășești îndoielile pe care le ai cu privire la propriile tale abilități. Luați o decizie cu privire la acorduri sau colaborări profesionale, căutați în principal să vă reduceți costurile și în al doilea rând să vă eliberați timp. Toate acestea te motivează în cel mai înalt grad.

SĂGETĂTOR Creativitatea și imaginația ta sunt la vârf. Acordați o importanță deosebită artei în toate formele ei! Așadar, de ce să nu profitați de timpul liber pentru a vă înscrie la un curs de muzică sau a intra pe ușa unui studio de pictură, sau sculptură? Nu vrei să ajungi în centrul scenei. Recunoașterea și interesul pe care vi le putem aduce, sunt mai mult decât suficiente pentru voi. Astăzi, cineva vorbește despre tine în termeni strălucitori, dar tu rămâi modest.

CAPRICORN O aventură complicată începe să intervină asupra ta. Nu prea știi cum să ieși din asta și te pierzi în considerente ineficiente. Dacă ești de acord să fii propriul tău judecător, vei vedea lucrurile mai clar. Dragoste sau prietenie, încă eziți. O întâlnire misterioasă îți încălzește mintea și corpul. Întrebându-te, cu adevărat, ce cauți, poți decide asupra unuia sau altuia dintre aspecte.

VĂRSĂTOR Activitatea ta se intensifică, trebuie să aprofundezi domeniul cunoștințelor tale, este ceea ce reiese din această zi. Evitați să vă lăsați duși prematur de situație, rămâneți receptivi, dar păstrați-vă mintea critică. Ai putea face pași uriași pe drumul spre prosperitate găsind filonul potrivit, investind în imobiliare și nu este imposibil să obții mari succese financiare în cadrul activității tale, fie că este liberală sau angajată.

PEŞTI Climatul relational, axat pe schimb si deschidere sociala, iti promoveaza cautarea echilibrului si corectitudinii, gasesti echilibrul potrivit si te pui in situația celuilalt. Schimburile tale, călătoriile tale, relațiile tale sunt acum colorate de bucuria de a trăi, optimism, spiritul de inițiativă. Setea de învățare, proiectele grandioase și idealurile înalte te influențează pozitiv. Profită de aspectele bune.