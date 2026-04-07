Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 aprilie 2026. Miercurea Paștelor

Pe 8 aprilie s-au născut Albert I-ul, Jacques Brel, Sonja Henie, Ian Smith, Emil Cioran, George Grigoriu, Florentin Delmar.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Hermes şi Celestin. În calendarul mobil este Sf. Şi Marea Miercuri din Săptămâna Patimilor. Denia de Miercuri seara. Post negru, numai seara, pâine şi apă.

Nimic, dar nimic, în „Kalendarul” zis de la daci.

Miercurea Paștelor Este în primul rând ajunul zilei următoare, momentul în care se declanșează controlul torsului, efectuat de Joimărița (de la numele de Joi-Mari, Joia Mare, ultima zi în care se mai admitea torsul în colectivitatea sătească, întrucât toți gospodarii trebuia să se pregătească temeinic de acum, cu toate forțele, pentru muncile agricole de primăvară).

Mai târziu, colectivitatea a înlocuit pedeapsa severă a demonului cu satirizarea torcătoarelor în colindatul „cu Joimărița“ („Câții-Mâții“).

Ca o prelungire a laturii eshatologice a săptămânii nefaste, în nopțile de miercuri spre joi și de vineri spre sâmbătă se întâlnește obiceiul strigării peste sat – „judecata de apoi“ a colectivității în vederea purificării pentru sărbătoarea apropiată.

Tradiții: Îmblarea Joi-mărichei în seara spre Joi Mari (Mangiuca, 1882, p. 14).

Apărător de rele și durere: Cenușa cu care faci focul în miercurea Paștelor e bună de aruncat pe straturi (Niculiță-Voronca, I, p. 199).

Obiceiuri: Prin unele sate din Dolj este obicei ca miercuri, în Săptămâna Patimilor, pe după chindie, copiii cei mici să se ducă cu colindul. Pornesc așa câte doi, din casă în casă, spund colindul din gură și sună din clopoței. Lumea se veselește atunci, că se apropie Paștele și dă băieților ouă pentru roșit. Cei doi copii, ajunși în fața casei, încep: Câții-Mâții, Toarce câlții! Ori i-ai tors, Ori i-ai ros. Scoate țolul să ți-l văz și de-l ai Să te-nduri și să ne dai Cele ouă-ncondeiete De colo, din cobilete, Unu mie, Unu ție și unu de tovărășie, La anu și la mulți ani! („Ion Creangă“, an II, nr. 7, 1909, p. 187). Câți, câți, ai tors câlții? Ori i-ai tors, ori nu i-ai tors, Ori i-ai băgat pe vreun dos? La lelița în părete Două ouă-ncondeiete; Clonc, clonc, clonc, Să iasă găinile ca furnicile și bobocii ca mormolocii.

Mai înainte vreme luau cu ei un coș cu tăciuni și în curtea cui nu le da ouă sau fuioare de câlți aruncau câte un tăciune, ca să nu-i moară găinile (Speranția, II, f. 73 v).

✦ Strigatul peste sat. În seara dinspre Joi Mari câțiva flăcăi se adună pe un deal, iar pe alt deal se strâng alți flăcăi, și cei dintâi strigă: „Auzi, măre, auzi?“, iar aceștia le răspund: „Ce ți-i, măre?“ Cei dintâi încep atunci să spună câte ceva despre cutare om din sat, să povestească vreo întâmplare, și în chipul acesta se dau în vileag unele lucuri – e ca un fel de cronică a satului, în care satira se amestecă cu trivialiatea (Densusianu, p. 15).

În familia mea era mare forfotă în Săptămâna Mare. Tataie Pascale fiind epitrop al bisericii Sf. Dumitru din Obor, afla de familii de oameni foarte săraci. „Tataie, zicea el, haideţi să-i ajutăm pe oamenii ăştia să aibă şi ei Sfintele Paşti cum trebuie!” Iar toată familia noastră, femeile în special, se ocupau să le dea alimente, îmbrăcăminte şi cărţi pentru şcoală, dacă aveau copii. Şi aveau, cum să nu aibă! Parcă oamenii săraci făceau cei mai mulţi copii.

În Săptămâna Patimilor, Jean, unchiul meu, fratele mamei, om bun şi blând, Dumnezeu să-l odihnească, umplea casele familiei şi curtea de pisoi şi căţei găsiţi aiurea, în special „la barieră” unde îi lăsau oamenii. Şeful familiei, dom’ Pascale zis, în Obor, Americanul, zâmbea din gropiţele din obraz şi zicea: „lasă-i, tataie, şi pe ei i-a făcut Dumnezeu!”

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi în Săptămâna Mare, românii vechi, cei care contau, făceau multe milostenii. Oamenilor, oamenilor în special, dar nici necuvântătoarele nu erau uitate.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, vă rog eu mult, dăruiţi, miluiţi, daţi! Şi necuvântătoarelor, să înţeleagă şi ele că suntem într-o perioadă deosebită. Daţi, daţi, daţi - pentru sufletul vostru bun, pentru plăcerea rară de a face ceva plăcut vouă şi Domnului, în orice religie ar fi! Nu pentru cine ştie ce iertare iluzorie a păcatelor, sau altă convenţie bigotă mercantilă! Daţi pentru că sunteţi oameni! Oamenii se ajută între ei!

Şi nu uitaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, încă odată de căţei, pisicuţe, căluţi etc etc - ce animăluţe aveţi, sau vă întâlniţi cu ele!

Mulțumesc mult de tot de ajutor, am trecut cu bine peste cumpănă o să vă povestesc altădată, mulțumesc din inimă!

Așa trec orele, dar nu ne putem lupta cu un adevăr absolut: Mâine este o altă zi!

BERBEC Conjuncturile indică o zi complexă, favorabilă, în relaţiile dintre femei şi bărbaţi!

Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. La mulţi ani! Sigur, dacă este ziua ta…

TAUR

Stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin gânduri, sertare şi fişiere. Domeniul favorizat e cel sentimental, poate faci pace în gândurile tale!

Activitatea ta de astăzi, fie că eşti la serviciu sau rămâi acasă - se îndreaptă către rezolvarea unor probleme din trecut, rămase în suspensie. Anumite evenimente de care afli în a doua parte a zilei şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali.

GEMENI

Jupiter, te anunţă că e momentul să demarezi o acţiune de solidaritate profesională sau de milostenie creştină, ceva care te face să te simţi folositor!

Excelente oportunitati la serviciu, în piaţă sau la şcoală - mai ales de cooperare, aşa încât poti scurta consistent durata de executie a unui proiect sau altceva la care lucrezi în echipă. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

RAC

Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Verifică programul de Sf.Paşti!

Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. O parte dintre Racii cei prevăzuţi cu cleşti şi cu simţul frumosului, trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, de altfel. Un procent dintre nativi s-ar putea, chiar, să aiba de mediat între două persoane din anturaj.

LEU

Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă este avantajat de conjunctura astrologică. Stabileşte, fără să-ţi impui neapărat părerea, un curs normal pentru sărbătorile de Sf. Paşti.

Azi înţelegi pe deplin noţiunea de efort, să tragi de tine! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, aşa suporţi situaţia cu plăcere. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Mijlocul Săptămânii Nebunilor te găseşte nici mai bine, nici mai rău, doar anesteziat de primăvara capricioasă şi de scumpirile de Sf.Paşti.

FECIOARĂ

Dinamic şi combativ, astăzi te implici într-o idee, un proiect important, la serviciu sau acasă. Trebuie să mai ai răbdare pentru interesele tale personale, aspectele nu te ajută prea mult!

Atenţie la vremea schimbătoare, îmbracă-te corespunzător! Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii din străinătate. Stelele zic să continui pe drumul tău, fie că eşti la serviciu, fie acasă, fie că te pregăteşti de plecare de mica vacanţă de Sf.Paşti! Prudenta, vigilenta si retinerea trebuie sa fie caracteristicile tale pentru ziua de azi.

BALANŢĂ

Eşti motivat şi bine dispus. Ai aflat şi nişte bancuri noi şi le spui cu talent. Trebuie să stabileşti unele relaţii umane plăcute, sau profitabile, în funcţie de interesul tău imediat.

Domeniul sentimental este avantajat de stele, aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos cu colegii de serviciu sau... de acasă! Nu uita că generozitatea este una dintre calităţile tale. Trebuie să ajuţi pe cineva neapărat, chiar dacă nu este foarte necesar, uneori. Simţul umorului nu este unul dintre atributele tari ale tale, dar ziua de astăzi îţi oferă mai multe prilejuri de râs. Nu ca să te faci de râs, ci situaţii comice în care intri fără să vrei!

SCORPION

Nu poţi să-ţi schimbi viaţa cum vrei tu, nu eşti Harry Potter! Talentul tău de a fi spontan, de a improviza, te mai salvează odată. Ai dreptate: cosmosul şi prostia nu au început şi sfârşit!

Te simţi mai în formă ca să abordezi unele probleme pe care le amânai, le rostogoleai de azi pe mâine. Timpul este energia care schimbă viaţa. Stai liniştit, de fapt nu prea liniştit, că nu ai cum. Te nemulţumesc o mulţime de lucruri. Corect. Dar aşteaptă momentul, urmăreşte oportunitatea, fii pe fază. Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes!

SĂGETĂTOR

Fii calm şi totul se aranjează! Trebuie să fii de acord că astăzi nu eşti prea obiectiv şi să amâni orice discuţie importantă pe altă dată. Pregăteşte-te, cu grijă, pentru Sf.Paşti!

Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Ai o poftă teribilă de lucruri bune şi frumoase. Vremea este capricioasă, dar respectul de sine întreţine flacăra din sufletul tău.

CAPRICORN

Astăzi eşti pe val, te pregăteşti de Sf.Paşti. Te adaptezi noii situaţii, sau ai unele idei noi. În orice caz, conservatorismul tău te ajută să apari ca o persoană corectă, de încredere!

Fii chibzuit şi cumpăra un singur obiect important şi bun calitativ, care îţi este necesar. Un proverb oriental spune că oamenii bogaţi sunt slabi, se îmbracă în alb şi au puţine lucruri, dar foarte valoroase. O scrisoare, e-mail, reţeaua de socializare, sau o convorbire telefonică îţi aduce o veste bună, pe care nu credeai că o s-o mai auzi, pentru că se referă la o situaţie aproape uitata. În concluzie, prognoza pe ziua de astăzi este bună, singurele pericole par a fi monotonia şi indiscreţia.

VĂRSĂTOR

Un impuls, pe care trebuie să-l nuanţezi, de a ieşi din cotidian. Nu îţi place, nu eşti de acord, cu ceva la serviciu şi frustrarea te face să cauţi alceva altundeva, unde să te simţi liber!

Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Nu fi naiv, se pare că noua, sau vechea ta iubire te foloseşte drept bancomat! Azi configuratia astrala iti ofera un prilej sa inchei unele lucrari ramase suspendate si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Sau să tranşezi o situaţie din familie - sau cu prietenii. După configuraţia stelelor pare o stabilire a sarcinilor fiecăruia: cine, ce, cum face!

PEŞTI

Este timpul să părăseşti spaţiul psihic în care te-ai autoexilat şi să cauţi un compromis. Inamicii de ieri pot deveni prietenii de azi! Nimic omenesc nu este veşnic, totul se transformă!

O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tau de activitate, cat mai ales, in relatiile tale sentimentale. O vorba, un telefon sau o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai aproape sigur şi chiar o aşteptai. A doua parte a zile este şi mai convingătoare în presupunerile tale. Săptămâna Nebunilor te-a găsit nepregătit. Încă odată. De fapt nu eşti pregătit niciodată, pentru nimic. Viaţa este o misterioasă şi tainică cale pentru tine. Până la urmă în asta constă plăcerea, nu?