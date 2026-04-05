6 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 aprilie 2026. Excentrisme

Pe 6 aprilie s-au născut James Watson, Harold Edgerton, Harry Houdini, Anthony Fokker, D.W. Douglas, Gerry Mulligan, Butch Cassidy, Gustave Moreau, Al. George, Cornel Constantiniu, Gheorghe Zamfir.

În calendarul creştin-ortodox mobil începe Săptămâna Patimilor, iar în cel fix sunt sfinţii: Irineu, Eutihie, Platonida şi Grigorie Sinaitul.

În „Kalendarul” vechi, al dacilor, nimic de semnalat, nimic de sărbătorit.

Am ascultat, cu atenţie, „Urbi et Orbi” al papei Leon al XIV-lea: „...opriţi violenţa şi opresiunea, lăsați armele din mâini!”. Mi se confirmă faptul că trecem prin pericolul izbucnirii imediate a unui război mondial. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să trecem peste cumpănă, rugaţi-vă pentru asta, pentru pacea mondială!

La noi, la ortodocși, este a șaptea săptămână a Postului Mare, Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor. Deși numită Săptămână Mare (ce cuprinde numeroase semnificații faste), săptămâna are însă trăsăturile unei adevărate Săptămâni Negre, demonizate prin excelență în întregul ei.

Tradiții: Cine moare în Săptămâna Mare dinaintea Paștelor, sufletul lui se duce în iad, căci raiul e închis („Ion Creangă“, an XII, nr. 4-5, 1919, p. 44).

Apărător de rele și durere: Nu-i bine să mânânci grăunțe fierte sau cucoși în Săptămâna Mare, că faci bube pe cap (Gorovei, 1995, p. 29).

S-a stabilit un fel de dialog între noi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

După ce am înfierat aspru băncile, ca la o şedinţă de partid, de pe vremuri, domniile voastre îmi puneţi, în cor, o întrebare de bun simţ: „bine, bine, nu punem banii la bancă, dar unde îi ascundem?”

Acest lucru îmi aminteşte de un personaj celebru, bunul doctor Benjamin Spock. După un debut incert, Dr. Spock „s-a prins” că toată creşterea şi educaţia sugarului şi a copilului nu mai corespundeau cu nivelul tehnologic şi psihologic al jumătăţii secolului XX, al societăţii de consum. Aşa că a scris o carte revoluţionară pe principiul „răsfăţului” şi al acordării atenţiei pruncului, copilului, adolescentului. Cartea a devenit cea mai vândută în America şi apoi în întreaga lume, după Biblie. Şi Dr. Benny Spock s-a trezit milionar în dolari!

Când l-am cunoscut, avea bine peste 60 de ani, dar umbla în blugi ieftini, cu cămaşă înflorată pe dinafară, de la Mark şi pantofi de sport, converşi. Locuia într-o şalupă. Tot aşa a procedat şi cu averea sa. A dat-o cui voia el. În special ca să scape tinerii de înrolare în timpul războiului din Vietnam şi să sprijine fenomenul hippy. El a dat banii pentru Woodstock. Din milioanele lui de dolari nu a pus la bancă sau la bursă, „în circulaţie” decât câteva mii de dolari.

Restul şi-i ţinea prin boxele de bagaje din gări, aeroporturi şi autogari, sau în păstrare la notari sau preoţi. Avea o cutie de carton, plină de chei de la boxele din aeroporturi, cu etichetă, fiecare, unde era explicat, doftoreşte, cum se ajunge la aeroportul sau autogara respectivă şi codul boxei.

În prezent aceste “bănci ad-hoc”, mult mai sigure ca o bancă adevărată şi cu acces imediat, au fost desfinţate pentru că teroriştii să nu depoziteze acolo o bombă cu ceas! Paroles...

Un alt excentric şi-a autotrimis câteva sute de mii de dolari, proveniţi dintr-un premiu de loterie, în plicuri de reclame pentru diferite produse. Astfel de plicuri conţineau, în general, cataloage de produse. A lăsat aceste plicuri, nedesfăcute, printre altele, la fel, şi ziare necitite, pe măsuţa de la intrare, în hall. Casa i-a fost spartă de trei ori. Hoţii aflaseră că nu depusese banii la bancă. I-au jupuit pereţii, au desfăcut podeaua. Asta şi aştepta iscusitul nostru! Făcuse mai multe asigurări foarte valoroase asupra casei şi contra furturilor, iar cu încasarea asigurărilor şi-a redecorat, dotat şi modernizat casa.

Am uitat să vă spun că hoţii nu au găsit niciun ban în casă, erau ascunși la vedere, evident, iar omul nostru, după spargeri, a avut mulţi ani pază permanentă a casei şi sisteme sofisticate de pază, din partea biroului FBI local, ca urmare a presiunilor făcute de companiile de asigurări, prin presa de mare tiraj.

Bună treabă: şi cu bani, şi cu casa restaurată şi modernizată şi păzit de FBI!

Am o mulţime de idei unde să vă ascundeţi banii, în casă sau în natură. Scrieţi-mi! Există o singură condiţie ca aceste ascunzători să fie sigure: să ştie de ele un singur om! Poate şi un căţel! Atât.

Vă urez sănătate și o săptămână ușoară, numai cu vești bune, știind că mâine, mai avem o șansă, pentru că este o altă zi!

Horoscopul lui Dom' Profesor, 6 aprilie 2026

BERBEC

Dimineaţa nu prea ai spor, trebuie să te concentrezi. Oferă-ţi o pauză. Scurtă! Pentru că ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate şi astăzi este cazul să acţionezi!

Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. La mulţi ani ! Sigur, dacă este ziua ta… Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nici o problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Azerbaidjan.

TAUR

Eşti obosit după weekend, după Florii sau Sf. Paşti (la catolici) şi eşti prea încet şi pari nesigur, aşa că eşti neconvingător! Astăzi trebuie să eviţi să discuţi mult cu cei din jur.

Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indica o indiscretie. Paranoia bine temperată este una dintre cele mai blânde boli ale zodiei, aşa că, probabil, ţi se pare. Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi vei reuşi să eviţi răceala si viroza. Oricum, ştii că ai o alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună sau mai inteligentă. Vorba veche spune că cel deştept cedează. Sigur, este un simbol. Care simbolism nu se aplică întotdeaună, că doar nu o să laşi tu tâmpiţii să prevaleze!

GEMENI

Trebuie să iei unele decizii pentru calitatea vieţii tale. Nu este greu, dar ai amânat mereu aceste proceduri birocratice neplăcute. Haide, este săptămâna patimilor, suferă şi tu puţin!

Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo - poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari... Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii ! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

RAC

Ai o zi bună, sub aspectul intereselor tale. Eşti în formă şi apropierea sărbătorilor pascale te motivează, îţi impune un termen. Astăzi nu intra în discuţii cu şefii, superiorii, patronii!

Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele. Mai multe proiecte si obligatii uitate se vor face simţite.

LEU

Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi pe cei din jur prin paşi mici, fără să te foloseşti de colţi sau de gheare!

Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Este o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te pe undeva seful local, leul conducător. Câştiguri mici dar suficiente - împărţite cu membrii familiei sau cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect.

FECIOARĂ

Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre primăvară, în general, sau de programarea micii vacanţe de Sf. Paşti. Nu este nici prea devreme, nici prea târziu!

Succese aproape neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Poate este vorba de recunoaşterea unor eforturi trecute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec sau Sagetator, te va ajuta. Nu te lăsa impresionat(a) de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Pentru un procent dintre Fecioare: o ocazie de parvenire socială îţi iese în cale, o invitaţie la o sindrofie fiţoasă. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din superficialitate sau din prudenţă, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. În mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel.

BALANŢĂ

Zi favorabilă pentru rezolvarea unor probleme urgente. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile.

Totul este posibil, dar nu orice este permis ! Aşă că nu mai râde ca la poarta nouă ci apucă-te de treabă. Poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invaţă să te relaxezi sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

SCORPION

Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. O zi plăcută care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi!

Zi dedicată in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Schimbări în bine, la scoala, la serviciu şi în dragoste. O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.

SĂGETĂTOR

O zi nefavorabilă în care trebuie să spui mai tot timpul nu. Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua va fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte... cu arcul pregătit!

În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Se apropie un examen, un termen, un prag, si vei avea nevoie de toate resursele tale. Te simti mai tot timpul obosit si plictisit. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri naturale din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută.

CAPRICORN

Pe plan personal se deschid nişte căi noi, profitabile, direcţii care îţi atrag atenţia! Ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este valabilă, legitimă şi apreciată de cei din jur.

Lucruri aproape fără importanta, detalii cotidiene iti vor arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Totuşi, e un mare haos pe cerul horoscopului tau. Asa ca ţine „low profile”, adică ciocu mic, joc de glezne si zambetul lipit pe buze ca se apropie Ignatul Capricornilor sub forma unor probe, obstacole sau examene amenintatoare. Lasă totul în urma ta spune Pluton, maestrul regenerării, prezent la tine în zodie cam o generaţie, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrăzneşte si vei reusi!

VĂRSĂTOR

Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii necesare, la obiect. Lămurirea acum, astăzi, a unor aspecte ale vieţii de cuplu, familie, te poate scuti de mari probleme în viitor.

Dacă vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Esti avantajat(ă) in tot ce tine de afaceri imobiliare sau de speculatii cu terenuri. Dar ca sa-ti iasa afacerile din cap, ceva dramatic ţi se întâmplă. Poate îţi rupi o unghie, poate îţi zgârâi maşina noua cand o parchezi. Magnitudinea neplaceri depinde de modul şi capacitatea ta de a înţelege lumea. Dacă cobeşti, la rău tragi. Pe total, ziua de 6 aprilie este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei... activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabilă călătoriilor sau schimbarilor majore. Este un timp de reincarcare a bateriilor, in care confortul şi modul de viaţă românesc iti fac bine şi te fac să priveşti viitorul cu speranţă.

PEŞTI

Se apropie mica vacanţă de Sf. Paşti şi eşti cu treburile în urmă, într-o mică criză de timp. Eşti prea obosit şi ameţit de primăvară! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil!

O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Simţi un oarecare grad de exaltare în preajma sărbătorilor religioase şi trebuie să dai curs impulsului. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare. Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente.