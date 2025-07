Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7 iulie 2025. Patsy Cline







7 iulie

Pe 7 iulie s-au născut Gustav Mahler, ţarul Nicolae I, Marc Chagall, Pierre Cardin, Robert A. Heinlein, Ringo Starr, Vitorio de Sica, George Cukor, Joe Zawinul, Constantin Bălcescu-Stolnici, Liviu Ciulei, Constantin Lucaci, Voicu Bugariu.

Nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinţii: Muceniţa Chiriachi, Toma din Maleon, Acachie şi Evanghel.

Nu credeam, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că atâţia dintre domniile voastre sunt curioşi să afle cine este, a fost, de fapt, Patsy Cline! De fapt, doriţi să aflaţi ce înseamnă pentru mine, că cine a fost aflaţi cu un „clic” pe net, vorba lui Băse. Spuneam că mă încântă muzica ei.

Acest lucru se întâmplă de șaizeci de ani. Acum șasezeci de ani şi ceva, adolescenţii din România corespondau cu fete şi băieţi din „lagărul socialist”. Schimbam ilustrate, timbre, muzică... Aşa era moda, era „Facebook”-ul anilor 60’.

Cu câtă nerăbdare aşteptam răspunsul la scrisoare, sau la cadoul făcut! Aveam câteva corespondente în RDG, în Cehoslovacia şi Polonia. Vă daţi seama că erau numai fete... habar nu mai am cum le chema, dar una dintre ele, o nemţoiacă brunetă cu ochi albaştri, mi-a făcut un cadou de ziua mea de naştere, în mai 1963.

De ziua ei de naştere, era Berbeacă, îi trimisesem o ie meşteşugit făcută, veche şi cusută cu măiestrie fără pereche, bătută cu fluturaşi de argint. Fata a fost impresionată şi mi-a trimis de ziua mea o bandă Agfa pe capacul căreia scria ”Remember Patsy Cline”. Cu o promisiune: „în vacanţa asta dansez numai cu tine, pe muzica asta”. Repede am pus banda pe noul meu, pe atunci Tesla B-3, cred că „Duet” sau „Sonet”, cine mai ştie... Era un magnetofon foarte bun, îmbunătățit la Electronica, greu ca o piatră de moară, dar era un „Tesla”. Când mergeam la „ceaiuri” aşa se numeau petrecerile pe atunci, băieţii mă ajutau, îl căram cu rândul.

La început am fost uşor dezamăgit. O fată cu o voce ciudată, joasă şi senzuală, cânta melodii americane de dragoste, gen country. Apoi farmecul muzicii m-a cuprins şi nu m-am mai putut dezlipi de lângă magnetofon. Ascultam mereu şi mereu cele trei ore de muzică înregistrată profesional, pe „viteza 9”. Ce să vă spun, în vara aceia, în vacanţă, am fost invitat aproape în fiecare seară la câte un „ceai”. Eram cel care avea banda cu Patsy Cline! Iar întâlnirea de la mare cu nemţoaica şi cu familia ei a fost unul dintre episoadele... foarte interesante, ale vieţii mele!

Mai târziu, tot în acel an, 1963, aveam să aflu că Patsy Cline încetase din această viaţă într-un accident oribil de avion, pe 5 martie. Tot în acel an... Avea doar 30 de ani!

Apoi, viaţa m-a confiscat cu necazurile, clipele de fericire şi imposibila cursă spre ceva... mereu altceva! Puteţi să mă tăiaţi, dar nu ştiu ce s-a întâmplat cu magnetofonul Tesla şi cu banda Agfa. Poate sunt pe undeva, împachetate! E adevărat că am lipsit mult, foarte mult de acasă, din ţară, împreună cu soţia. După ani şi ani, ne-am întors în ţară, cu o fetiţă vocală în braţe spre nedumerirea grănicerilor: „uită-te şi la tâmpiţii aştia, care se întorc în România cu toată familia...”. Nu ştiau că peste tot este cam la fel!

Soarta face ca o bună parte din familia mea, plus trei nepoţi şi cinci fini să se stabilească în Winchester, Virginia. Oraşul natal al Virginiei Patterson Hensley, aka Patsy Cline.

Acum câţiva ani, iată, s-au făcut mulți ani, conduceam aiurea prin Winchester, să cunosc oraşul. Când, spre periferie, pe South Kent Street, la un număr peste 500, cred că era 610 sau 612 văd “Patsy Cline House”! Opresc brusc, un “red neck” din spate mă înjură, strig ”Sorry” dar parchez şi intru în muzeu.

Singurul vizitator într-o seară de vineri. Vine o doamnă şi nu ştiu de ce îi spun toată povestea: cu banda de magnetofon, de nemţoaica cea cu ochi albaştri, de cum m-am îndrăgostit de muzica pe care o cânta Patsy Cline, de verile de la mare şi de banda Agfa care mă însoţea tot timpul. Doamna zâmbeşte şi mă invită să vizitez casa. Apoi dispare. Cam jumătate de oră m-am uitat la exponate, articole din ziare, premii, coperte de LP-uri, îmbrăcăminte, mobile etc.

Apoi am vrut să plec. Doamna mă aştepta în hall cu ceva în mână. „Dacă Patsy ar mai fi trăit, cu siguranţă că ar fi vrut să vă facă cadoul acesta. Eu sunt una dintre ficele ei. Aveţi aici 24 de ore de muzică cântată de Patsy Cline. Mai multe melodii nu au fost comercializate, am încredere că o să le ţineţi numai pentru dumneavoastră, sunt numai pentru familie...”

Sigur că Patsy ar fi vrut să-mi facă un cadou. A fost o Leoaică generoasă, foarte generoasă şi cu un destin excepţional. „Fata de alături”, frumuşică, cu permanent, din popor, care a muncit din greu toată viaţa. Soarta ei, însă, este demnă de filme şi romane...

Acum, însă, mă duc să caut un episod din „Space: Above and Beyond” un SF interzis după primul sezon. Critica socială şi comparaţiile din serial erau prea transparente. Dar, undeva, este un episod: „Never No More” şi subiectul se învârte în jurul melodiei lui Patsy Cline. Dragoste şi moarte... să mori în culmea gloriei şi gloria să crească ca un foc în prerie după tine... https://www.youtube.com/watch?v=e523K6Nho1Y&list=RDe523K6Nho1Y&start_radio=1.

Apoi, o s-o ascult, din nou, pe Patsy Cline!

Dacă nu o puteţi asculta pe Patsy, înţeleg şi nu mă supăr, dar horoscopul meu trebuie să-l citiţi!

O să ies afară, nopțile sunt perfecte în Prahova submontană, este răcoare și cer senin, să văd ce mai este nou prin univers, ce mai spun stelele drăguţele, asta până mâine dimineaţă, pentru că este, cu siguranţă, în defintiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7 iulie 2025

BERBEC Realizezi că întreaga ta existenţă este un laborator de experienţe. Încercate de tine, pe tine! Viaţa îţi pare ca o formulă complicată, dar astăzi afli că descoperirile mari sunt simple!

Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide!

TAUR Astăzi poţi demonstra, la serviciu sau acasă, că armonia poate exista între caractere foarte diferite, dar care au acelaşi scop. Consolidează sistemul de alianţe şi prieteniile de interes!

Ziua de astăzi este un segment de timp contradictoriu. Este, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul anturajului. Posibile discuţii aprinse, până la urmă pentru probleme minore. În această perioadă nu prea este bine să călătoreşti pe distanţe lungi, mai ales cu avionul!

GEMENI E bine că vrei bunăstare, dar nu cheltui banii ca şi când ai avea-o! O criză acută de superficialitate te poate face să pierzi bani. Ochii văd, inima cere - dar ţine cardul în buzunar!

O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei, dar poți să dai dovadă de umor şi să înveselești atmosfera.

RAC Dedică ziua aceasta de luni lucrurilor obişnuite de de rutină, nu face multe valuri şi mai ales nu te apuca de vreo noua afacere profesională sau amoroasă. Lasă ziua să treacă, cu prudenţă!

Hârtiile semnate astăzi vor fi mai târziu lovite rapid de nulitate. Atenţie, deci, ce semnezi sau mai bine zis dacă semnezi. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Nu sunt semne de accidente, boli grave, cutremure mari, incendii sau alte delicatese de genul ăsta, dar de care îţi este frică!

LEU Se pare că azi te pricepi la toate! Cel puţin, toată lumea are nevoie de tine. E o zi densă, dar te-ai şi distra cât poţi. Poţi termina ziua la aceiaşi intensitate, du-te undeva la dans!

O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la jumătatea lui iulie. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă.

FECIOARĂ Astăzi eşti materialist şi filozofia ta miroase a marxism. Valorile sunt în altă parte, dar eşti hipnotizat de amănunte şi pierzi din vedere ansamblul! Nu mai vorbi mult şi aiurea... zâmbeşte!

Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi.

BALANŢĂ În această zi de luni primeşti o veste buna şi una mai puţin fastă, dar activitatea cotidiana nu te lasă să faci o analiză aprofundată. Abia pe seară descifrezi consecinţele. E prea târziu!

Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten sau coleg te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs!

SCORPION Nu respinge de la început orice experienţă nouă. Mai târziu o să regreţi. Nu spune nici da, nici nu! Vezi cum se derulează, se dezvoltă relaţia, sau afacerea şi hotărăşte-te mai târziu!

Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn configuratie care provoacă întârzieri şi neînţelegeri. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi.

SĂGETĂTOR Astăzi parcă nu ţi-s boii acasă! Evită să iei hotărâri importante şi amână tot ceea ce poţi pentru o zi mai bună. O zi de reflecţie, de analiză, îţi face bine şi îţi clarifică gândurile!

Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Nu călători pe întuneric, sfat general valabil! Continuă aspectul de zilele trecute: „o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită” şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată - după cum arată planetele grele Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

CAPRICORN Ai nevoie de înţelegere şi de lucruri plăcute. La serviciu, evită neplăcerile, prin arborarea permanentă a unui zâmbet, iar după program caută prilejurile să te simţi bine, confortabil!

Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii, colegii prea focoşi. O zi cu aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât şi mai ales în analiză şi sinteză.

VĂRSĂTOR „Nu mor caii când vor câinii” - tot zoologic vorbind, “nu tot ce zboară se mănâncă” aşa că astăzi, de luni, fii atent la atitudinea ta, evită să fii ofensiv, ca să nu regreţi mai târziu!

Stai și configureaza – jocurile nu au fost facute, sau nu sunt jocuri! Stelele spun ca ar fi o perioada buna de noi aliante si noi jocuri. Nu risca, sau acţioneză fără risc! Oricum, păstrezi „status quo”, dar nimic nu mai este cum a fost, iar ceea ce se va intampla nu este chiar exact cum doreai.

PEŞTI Crezi că ai nevoie de o schimbare. Azi e mai important ceea ce crezi tu, proiectele pe care le faci, amprenta ta personală! Ai toate resursele şi sprijinul necesar pentru ceea ce gândeşti!

Dacă nu poți rezolva ceva, atunci amână. Sigur, dacă depinde de tine şi nu este un examen sau o probă. Uneori situațiile se rezolvă de la sine pentru că timpul este cel care găsește soluțiile! Este ziua cheltuielilor si a grijilor nefondate. O mulţime de persoane vin la tine cu mâna intinsa, sigur, metaforic vorbind, dar şi la propriu, sau primesti facturi cat cuprinde, arată aspectele lui Mercur şi Jupiter. Unele justificate, altele nu!