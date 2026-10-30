Horoscopul lui Dom’ Profesor,  31 octombrie – 1 noiembrie 2026

Pe 31 octombrie s-au născut Jan Vermeer, John Keats, Eugen Lovinescu, Dan Hatman. Pe 1 noiembrie s-au născut Salvatore Adamo, Alexandr Alehin, Larry Flynt, Gabriel Cotabiţă, Mihai Gion, N. Davidescu.

Luna noiembrie nu începe bine, începe duminică. Nu știu de unde este superstiția aceasta, motivul ei. Bănuiesc că, poate fi o explicație, luna care începe dumnică are vineri, 13, este o lună fără noroc!

În calendarul creștin-ortodox, pe 31 octombrie sunt Sfinții: Apelie, Stahie, Urban, Aristobul, Narcis și Epimah. Pică bine de Halloween, o sărbătoarea celtică legată de pomenire moșilor și strămoșilor. Pe 1 noiembrie este pomenirea Sfinţilor şi făcătorilor de minuni fără de arginţi Cosma şi Damian, fiii Teodotei celei din Asia. Medici buni şi evlavioşi care lecuiau oameni şi animale prin puterea Cuvântului, nu prin buruieni şi prafuri, după cum spune cronicarul. Şi nu luau niciodată nicio plată.

Exemplu strălucit aceşti doi fraţi, Cosma şi Damian. Ca multe alte exemple, lăsaţi în uitare. Pentru că marea majoritate a medicilor, (dacă au doctoratul, doctori) sunt mai curând „monştri în halate albe” cum îi caracteriza un articol din „New Yorker”, despre medicii care și-au dat arama pe față în timpul pandemiei. Multe orânduiri umane, chiar şi comuniştii, au încercat să promoveze asistenţa medicală gratuită, după modelul creştin. Au eşuat în faţa vanităţii şi lăcomiei „monştrilor în halate albe”.

"Ziua Reformei în Biserica Luterană"; marchează începutul Reformei promovate de teologul german Martin Luther (1483-1546), întemeietorul Bisericii luterano-protestante; la 31 noiembrie 1517 el a afişat pe uşa bisericii din Wittenberg 95 de teze care atacau direct papalitatea; prin tezele sale a negat valoarea tradiţiei sacre a autorităţii papale, punând mai presus autoritatea Sfintei Scripturi. Sursă: RADOR.

"Evenimentul Zilei", în stilul Halloween. Pe 31 octombrie 1987, de Halloween, doi tineri s-au sinucis într-un mod straniu şi misterios. Şi-au tăiat singuri capetele! Au fost găsiţi în maşina lor, cu centurile de siguranţă puse, dar capetele lor erau pe bancheta din spate a maşinii. „Jack-o-Lantern” în variantă modernă!

Maşina era închisă, portierele zăvorâte, motorul nu mergea. S-a întâmplat în Canberra, Australia. Poliţia a refuzat în mod categoric să dezvăluie cum au procedat sinucigaşii. Un post de televiziune local a oferit o sută de mii de dolari australieni pentru o explicaţie rezonabilă. Premiul nu a fost ridicat nici până în ziua de astăzi. Sursă: „Book of Days”, pagina 541.

"Evenimentul Zilei" din 1 noiembrie 1755, sâmbătă, în ziua sărbătorii Tuturor Sfinţilor, a fost marele cutremur căruia i-a căzut victimă Lisabona. Epicentrul cutremurului, estimat astăzi de specialişti la 8,8 pe scara Richter, a fost în falia Azorelor, la circa 200 kilometri Sud-Vest de capitala Portugaliei.

Frumosul oraş a fost distrus în proporţie de 90% de valul tsunami înalt de 14 metri şi apoi de un incendiu necruţător. S-au săvârşit din viaţă mai multe de o sută de mii de supuşi ai regelui Portugaliei, în Lisabona şi împrejurimi.

Efectul cutremurului a fost ca din Apocalipsă. Regele Iosif I şi împreună cu el episcopii şi poporul au considerat cutremurul ca o Pedeapsă Divină. În anii care au urmat Portugalia a renunţat la cuceririle coloniale, la dictatură şi la vanitatea de a fi o ţară mică cu una dintre cele mai puternice flote din lume. O anumită filozofie a "iluminării" şi-a croit drumul în sufletul portughezilor.

Vedeţi, în această viaţă nu trebuie să ne fie frică de Pedeapsa Domnului, ci de lipsa ei!

Da, este Halloween, dar nu este sărbătoarea noastră! Sigur, am preluat şi Halloween-ul, cum am preluat Crăciunul, sărbătoarea nordicului Odin, de fapt repetarea lui Moş Nicolae, apoi Sf. Valentin, care este Dragobetele, etc. Fiind o sărbătoare considerată a copiilor, treacă-meargă, ce le place mai mult decât să fie gâdilaţi, sau speriaţi?

Ne dublăm sărbătorile. Fenomenul acesta l-am întâlnit în Africa, în colonii, care aveau "sărbătorile lor" şi "sărbătorile albilor". Şi noi suntem o colonie, de ce să mă mai mir!

Vedeţi, politica sărbătorilor este foarte veche, vine de la imperiul roman. Imparatul oferea prostimii "pâine şi circ"!

Dacă nu ai suficientă pâine, oferi mai mult circ! Dublezi sărbătorile!

Halloweenul este o veche sărbătoare celtică de pomenire a moşilor şi strămoşilor, a morţilor. Se presupune că morţii se întorc ca să-şi viziteze casele, pe urmaşi. Vedeţi pe net în siturile anglofone, unele sunt erudite. A supravieţuit în areale exterioare, în Occident şi de acolo a emigrat în America, de unde ni s-a întors americanizată, amplificată, cu oferte de cadouri, cu promoţii şi măşti.

În spaţiul geto-daco-tracic avem sărbători similare de Sf. Dumitru şi în ajunul Sf. Andrei, de pomenire a strămoşilor până la Primii Strămoşi, iar apoi este Noul An dacic de Sf. Andrei! Sigur, trei zile!

Nu am fost niciodată „barbari”, am avut întotdeauna sărbători, obiceiuri, legi şi credinţă, ceea ce însemnă civilizaţie. Dar am fost prea puţini şi prea dezbinaţi, cum suntem şi astăzi. Ştiaţi că niciun popor din lume nu are vorba, sau ceva similar, cu „să moară şi capra vecinului”?

„Trick or Treat” s-ar putea traduce, de fapt adapta, cu vechea vorbă a colindătorilor noştri: „Ne daţi, sau nu ne daţi!”

Oricum, legea în Virginia este clară, pot participa la colindat doar copiii peste 12 ani şi aceia însoţiţi de un adult (de obicei o tânără peste 21 de ani, sora mai mare)!

Dacă aş fi fost „acasă” în Viriginia, acum m-aş fi dus să-mi pregătesc costumul de orc din Stăpânul Inelelor şi masca de portar de hokey a lui Jason, combinaţie care mi s-a părut întotdeauna înspământătoare şi să aştept cuminte, după uşă, cu drujba pregătită, să se facă ora 17,30 de la care poate începe în mod legal, „trick or treating-ul”! Căţeii mei s-ar fi deghizat în reni, am măşti şi corniţe de pluş! Sau în „căţeii” Predatorilor. Oribile făpturi, vezi filmul „Predators”.

Bun, toate acestea dacă aş fi fost în pădurea deasă de pe lângă Winchester, pădure lugubră şi plină de tipi cu drujbe care taie capul, ca pe un dovleac... Haide-haide, glumeam şi eu horror!

O să mă duc să văd nişte filme de Halloween, m-am oprit la ceva clasic, horror: „Dead Evil Trilogy”. Mi-a plăcut întotdeauna Ash, mai ales când uita formula magică în fața Cărții Morții. Drăguţ!

Buuun, acum mă întorc la usturoi şi la drujbă. Sau să iau maceta Imacasa din El Salvador? Vrăjită de un hougan, un puternic preot voodoo şi consacrată de un Baron Samedi. Artefact ceva mai vrăjit şi mai puternic nu există, era pentru un șef al MS-13!

În Prahova submontană Halloweenul nu se ține. Cel puțin nu am auzit eu. Au trecut flăcăii de Sf. Dumitru pocnind din bice. Și atât.

Uitam să vă spun ceea ce m-ați întrebat. Da, astăzi a început în Vălenii de Munte celebrul Festival al Țuicii, ediția a XXVII-a. Ține trei zile până duminică seara. Amănunte găsiți pe net.

Să avem răbdare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

În acest weekend ai mai multe impasuri, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtăseşti problemele tale. Mai aşteaptă, nu te grăbi! Sâmbăta aceasta, Moșii de toamnă, trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Duminică trebuie să începi să faci economii, fara sa-ti schimbi esential felul in care traieşti, nu renunţa la distracţiile de weekend – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă.

TAUR

Mai ales cu cei apropiaţi, cu familia, nu trebuie sa te lupţi, ca şi cu morile de vant. Încăpăţânarea a trezit întotdeauna o reacţie contrara şi nu vei ajunge la niciun rezultat. Posibile disensiuni sâmbătă dimineaţa, care pot fi evitate prin amânare. Lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil. Duminică lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Pentru o parte oarecare, de fapt, pentru o mica parte din Tauri duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

O seară de Halloween surprinzătoare, favorabilă celor puşi pe distracţie. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Duminică plină, dar scurtă, pentru că te trezeşti târziu şi te culci devreme! Sâmbătă este o zi bună, după o perioadă mai tensionată. Te poţi relaxa astăzi, ce a fost mai greu, a trecut. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

RAC

Trebuie să-ti controlezi starea de confuzie şi de nervozitate, care iţi pune unele relaţii în pericol şi produce surprize şi nedumerire anturajului. Toată lumea ştie că îţi place armonia! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Un spectacol, concert, sau film pot încheia, pe seară, o zi plăcută. Sigur, pe net. Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii din presă. Cobitul, la români, este o artă naţională! Mai ales de Halloween.

Foloseşte weekendul ca să... visezi cu ochii deschişi! Lipsa acestui răgaz absolut obligatorii îi face pe Lei nervoşi şi nesuferiţi. Lumea nu ştie ce suflet de poet poate avea un Leu! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decât de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică poţi să întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi.

FECIOARĂ

Sâmbătă trebuie să te fereşti de orice persoană necunoscută, potenţial ostilă sau dubioasă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Duminică, evită locurile publice aglomerate. Sâmbătă, din nou, ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi procese de conştiinţă. Întreaga perioadă a weekend-ului este, de asemenea, favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Duminică trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, în general.

În weekend încerci să rezolvi lucrurile cât mai simplu, fără conflicte şi resentimente. Totuşi, trebuie să dai dovadă de o dinamică bine temperată, care, fără agresivitate, te ajută mult! Sâmbătă, un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Atenţie insă, norocul este de sticlă – când incepe să stralucească, se sparge! Duminică stai puţin, fă-ţi o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine... Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene!

SCORPION

Un weekend modest şi ca realizari şi ca pretenţii, de aceea cam cenuşiu şi monoton. Poate fi ultimul weekend cu vreme frumoasă şi temperaturi acceptabile, profită, poate ieşi din oraş! În această sâmbătă eşti în plină formă, poţi să mergi la târgurile de toamnă, unde se mai țin din cauza distopiei sanitare, sau să-ţi pregăteşti casa pentru sezonul rece. Liberul arbitru prevalează, nimic nu este obligatoriu astăzi şi mâine! Atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile accidente şi gafele comice pot puncta ziua de duminică, dar nu sunt obligatorii, pentru că prevenit înseamnă pregătit. Trebuie să realizezi că şi mâine este o zi care se va juca, chiar dacă nu eşti pregătit.

Simţi că nu mai poţi sta alături de persoanele cu care nu ai afinităţi selective, care nu te lasă să fii tu însuţi. În weekend poţi să obţii un armistiţiu, o regulă a jocului! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta să-ţi intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care să-l urmezi. Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase!

CAPRICORN

Sâmbătă, te înţelegi, în complicata alchimie a preferinţelor, cu o persoană născută tot in zodia Capricornului. Ţi se pare ciudat, dar aveţi în comun multe: perfecţionismul, de exemplu! E sâmbătă, zi de odihnă, sabat, ce vrea lumea de la tine? Lasă curăţenia şi alte proiecte obositoare pentru altă dată, astăzi odihneşte-te, relaxează-te şi distrează-te! O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film, sigur pe net, sau, dacă ai înregistrate, pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

„Câinii latră, caravana trece!”. Chiar daca poţi suporta reproşuri şi ţi se vor aduce la cunoştiinţă bârfe despre tine, fondate sau false, tu trebuie să dai dovadă de prudenţă şi reţinere. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. Este posibil sa primeşti nişte veşti şi să te nelinişteşti, asta duminica. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că sunt călduroase şi iţi stau bine.

PEŞTI

Eşti în plină formă, fizic şi mental! Ţi-ai regăsit ritmul optim de viaţă şi distopia sanitară nu-ţi mai pare o pedeapsă. Sunt nişte discuţii despre bani, dar faci faţă. Pe total, o zi bună! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge sâmbătă spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort.