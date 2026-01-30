Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 ianuarie-1 februarie 2026. Efectul Mandela

31 ianuarie, 1 februarie

Pe 31 ianuarie s-au născut Franz Schubert, Anna Pavlova, Mario Lanza, Phil Collins, regina Beatrix, Ovidiu Lipan, Lucia Mureşan, Marin Moraru. Pe 1 februarie s-au născut John Ford, Boris Elţîn,Clark Gable, Claude Francois, Ştefan Luchian, Petru Popescu, Nicolae Breban, Aurel Calotă, I.M. Ştefan, Lucian Grigorescu, Oscar Lemnaru.

Weekendul 31 ianuarie, 1 februarie parcă este un „pod” de la o lună, la alta. Nu mi-au plăcut niciodată podurile. Sunt periculoase, s-au prăbuşit când nu te aşteptai, s-au dat bătălii grozave pentru ele. Nu sunt naturale! Și, apoi, luna care începe duminica este nefastă, are pe ”vineri, 13”.

În calendarul creștin-ortodox, pe 31 ianuarie sunt Sfinţii doctori fără de arginţi Chir şi Ioan şi Sf. Trifena. Nu pot să remarc, cu cinism, că dintre milioanele de doctori, doar vreo trei-patru au meritat să fie sanctificaţi, pentru că îşi făceau meseria cum trebuie, pe gratis, ajutând pe sărac, pe orfan şi pe văduvă! Ceilalţi... direcţia Infern, înainte, marş!

Referindu-se la triada Teclelor, Antoneta Olteanu, marea doamnă a mitologiei româneşti, spune: „Ultima din cele trei zile ale lupului este consacrată chiar patronului, miticul Filip Şchiopul, Lupul Şchiop, un fel de ajutor al „şefului cel mare”!”.

Lupul Şchiop s-a ologit când s-a luptat pentru oameni. Alţii spun că l-a şchiopătat bunul Dumnezeu, că avea putere prea mare.

Lupul Şchiop este esenţa europenilor. Lupul îşi schimbă părul, dar năravul, ba! Toate popoarele vechi europene au mitul lupului, a lupoaicei, uneori. Suntem lupi! Inteligenţi, expansionişti, inventivi – lupii, europenii au cucerit lumea. Şi au plătit pentru asta...

Este extrem de interesantă remarcă că Dumnezeu l-a ologit pe Lupul Primordial ca să nu aibă multă putere. Pentru că puterea corupe şi alienează. Vedeţi istoria... şi uitaţi-vă în jur! Puterea micşorată trebuie suplinită prin inteligenţă, inventivitate, spirit de echipă. Aşa au apărut Lupii de Foc, şase Filipi, apoi nouă.

Avatar al Sfântului Andrei, sfătuitor al Sfântului Petru şi animăluţ în casă, de fapt în Grădină, al Maicii Domnului, aceasta este tripla ipostază a fiarei teribile pe care oamenii neoliticului o auzeau urlând în viscol. Era doar crivăţul, vântul... oare?!

Pe 31 ianuarie, a doua jumătate a zilei, nu se lucreză în onoarea Lupului Şchiop, pentru bunăstarea poporului, sănătate în casă şi iertarea păcatelor!

Sinaxar, pe 1 februarie, Sfântul Trifon, din părţile Frigiei. Şi Sfintele Perpetua şi Felicitas. Frumoase nume, inspirate!

Tradiţional, începe un alt ciclu de trei zile, numit Martinii de iarnă, dar care nu este dedicat marelui plantigrad, care încă mai hiberneză câteva săptămâni, ci, din nou, lupilor.

În calendarul păstoral Sf. Trif este asimilat deseori cu Lupul Şchiop. Pentru că şi Sfântul este betegit – i s-a tăiat nasul, pentru că a fost necuvincios şi a întors-o pe Maica Domnului din drum. Gândirea populară este la fel ca la jocul acela vechi pe calculator care se numea „Lemmings”. Sf. Trif este un „opritor” care o întoarce din drum pe Maica Domnului!

În această istorie găsim experienţa plină de amărăciune a omului de rând, a poporului umilit. Chiar şi atunci când avea dreptate şi făcea un lucru bun, amărâtul din popor era pedepsit pentru că nu a fost „politicos”. Nimic nou sub soare!

În calendarul agricol ziua de 1 februarie este, mai bine zis era, foarte importantă. Sf. Trifon i se conferă puteri asupra „goangelor”, insectelor dăunătoare. Dar, în primul rând este, mai bine zis, a fost, o sărbătoare a viticultorilor, a viţei de vie.

Sub acest aspect Sf. Trifon este ecoul, poate chiar urmaşul zeului Dionysos, fiul marelui Zeus şi a frumoasei, dar muritoarei, Semele. Obiceiurile practicate demult sunt cele ale micilor Mistere Eleusis.

Robotizarea, industrializarea şi chimizarea agriculturii, viticulturii etc au salvat, poate, de la foamete, milioane de oameni. Dar aceste nobile îndeletniciri şi-au pierdut „sufletul”, s-au pierdut soiurile şi seminţele de soi. Au fost înlocuite cu monştrii de la fostul Monsanto, care, ceea ce mănânci, nu mai ştii dacă este vegetal sau animal! Roşii cu gene de moluscă şi ghiocel, castraveţi încrucişaţi cu nu ştiu ce gânganie, porumbul care se mişcă ca nişte tentacule, pentru că are un „caracter” cefalopodic şi alte grozăvii luate direct din Insula doctorului Moreau. Cine zice că este vegetarian, vegan, greşeşte!

Ed Simon este lector public de științe umaniste în cadrul Departamentului de Engleză al Universității Carnegie Mellon și redactor fondator al ”The Pittsburgh Review of Books”. De asemenea, este redactor-șef al ”Rust Belt Magazine” , redactor colaborator la ”The Montreal Review” și colaborează cu ”LitHub” . Cea mai recentă carte a sa este Devil's Contract: The History of the Faustian Bargain (2024), desemnată una dintre cele mai bune cărți ale anului 2024 de către ”The New Yorker” . Locuiește în Pittsburgh, Pennsylvania. Iată un eseu semnat de el publicat în ”open source” și în Aeon și Psyche.

Nelson Mandela a murit în 2013 la domiciliul său din Johannesburg, înconjurat de familie și prieteni. Avea 95 de ani . După 10 zile de doliu național, a avut loc o înmormântare de stat, la care au participat mii de oameni și care a fost transmisă în întreaga lume. Dar, pentru unii oameni, aceasta nu a fost singura moarte a fostului președinte al Africii de Sud.

În 2009, cercetătoarea în fenomene paranormale Fiona Broome a scris pe un forum online că își amintește foarte bine că a aflat despre moartea lui Mandela, la televizor, în anii 1980, pe când acesta era încă în închisoare. Și nu a fost singura. Ca răspuns, Broome a numit această experiență comună „Efectul Mandela”. De atunci, sintagma a fost adoptată pentru a descrie un catalog tot mai mare de evenimente care păreau să nu se fi întâmplat niciodată. De exemplu, sigla companiei americane de îmbrăcăminte ”Fruit of the Loom”, care prezintă un măr roșu strălucitor și doi ciorchini de struguri, nu a inclus niciodată un coș de răchită. În ciuda acestui fapt, comentatorii de pe internet jură că au amintiri în care au văzut sigla conținând un coș de răchită maro, în ciuda tuturor dovezilor contrare.

Există, de asemenea, cei care susțin că Omul cu Monopoly a avut cândva un monoclu (nu a avut), că seria de cărți pentru copii Urșii Berenstain se scria anterior Urșii Berenstein (nu era) sau că în Tăcerea mieilor (1991) Hannibal Lecter spune „Bună, Clarice” (nu a spus).

Potrivit cercetătorilor, aceste „amintiri false” apar atunci când lipsa de informații determină creierul să completeze golurile. Memoria umană, așa cum a arătat psihologul Elizabeth Loftus , pare a fi incredibil de maleabilă. Însă, pentru Broome și mulți alții, Efectul Mandela are mai mult de-a face cu eșecul realității consensuale decât cu eșecul amintirilor umane. Efectul arată cum se poate schimba realitatea .

Ca răspuns la astfel de posibilități, o cultură online emergentă a început să creadă că astfel de schimbări nu sunt doar reale - ele pot fi și valorificate. Cu tehnicile potrivite, susțin practicienii, poți ieși din realitatea ta actuală și intra într-un univers mai dezirabil.

Fără îndoială, există explicații prozaice pentru Efectul Mandela, dar acest lucru nu a oprit dezvoltarea unei culturi online vibrante de cosmonauți metafizici dedicați unui fenomen numit „schimbarea realității”.

Conform unei lucrări de cercetare din 2021 publicate în ”Current Psychology”, această practică a apărut online în timpul pandemiei de COVID-19 , în special în rândul Generației Z și milenialilor, pe platforme sociale precum Reddit, TikTok sau Discord. În lucrarea lor, o echipă de psihologi condusă de Eli Somer de la Universitatea din Haifa a comparat schimbarea realității cu fenomene conexe, cum ar fi „hipnoza, disocierea, visarea cu ochii deschiși imersivă și maladaptivă și visul lucid”.

La fel ca aceste alte stări alterate, schimbarea realității pare să se inspire dintr-o istorie a tehnicilor de vizualizare și a practicilor ezoterice, precum și din anumite forme de meditație și manifestare. Somer și colegii săi o descriu ca „experiența de a putea transcende limitele fizice și de a vizita universuri alternative, în mare parte fictive”. Iar comunitățile online care pretind că practică acest tip de „schimbare” nu sunt mici. În fiecare săptămână, zeci de mii de oameni vizitează subreddit-urile legate de această practică. Pe alte platforme sociale, clipurile distribuite cu experiențe și abordări par să fi fost vizualizate de miliarde de ori.

Pentru cei care își schimbă realitatea, ceva de genul Efectului Mandela este o dovadă pentru o varietate de afirmații îndrăznețe. Aceasta include noțiunea că existăm într-un fel de simulare computerizată de ordin superior și că aceste amintiri anormale sunt „erori” ale software-ului sau ideea că realitatea unui individ este doar un singur exemplu dintr-o varietate infinită din care cu toții intrăm și ieșim, într-o stare continuă de flux. Majoritatea acestor schimbări sunt subtile, din universuri doar puțin diferite de cel în care tocmai ne aflăm (nu există relatări despre oameni care să pretindă că și-l amintesc pe JFK terminând un al doilea mandat, de exemplu). Dar printre entuziaști există credința că unii dintre noi provin dintr-o realitate puțin diferită de aceasta, unde Sinbad a jucat în Shazaam.

Entuziaștii par să creadă că realitatea se ramifică continuu într-o varietate de universuri similare, dar distincte. Acesta este un argument care se aliniază aproximativ cu controversata interpretare a mecanicii cuantice, bazată pe teoria „lumilor multiple” a fizicianului Hugh Everett – o ”teorie multivers” care sugerează că toate rezultatele cuantice sunt reale și formează „lumi” diferite sau dimensiuni paralele. Cei care își schimbă realitatea cred că, prin utilizarea anumitor tehnici, se pot schimba de la o dimensiune la alta.

Pe unele forumuri de internet, cum ar fi Reddit, oamenii susțin chiar că au trecut permanent de la realitatea lor „de origine”. Ideea centrală a credinței celor care își schimbă realitatea este că este conștiința lor individuală (mai degrabă decât corpul material) cea care a pâlpâit într-o nouă dimensiune. Studiul din 2021 descrie cum „experiența schimbării este, se pare, facilitată de metode specifice de inducție care implică relaxare, concentrarea atenției și autosugestie”. Astfel de strategii sunt menite să faciliteze trecerea într-o „realitate dorită”, inițiații fiind atrași de universuri „în mare parte fictive” – lumi descrise de autori de fantasy.

Într-un studiu mai recent , Emma St Lawrence, antropolog media la Universitatea din Colorado, Boulder, scrie că cei care își schimbă realitatea sunt „uniți de credința că promisiunile multiversului nu se limitează la analele ficțiunii, ci la realități tangibile care trebuie explorate”. Franciza ”Harry Potter” , de exemplu, este deosebit de populară ca inspirație pentru o „realitate” în care să te transformi.

Dar el avertizează, de asemenea, că dependența excesivă „de realități alternative pentru a face față stresului sau disconfortului poate împiedica, de asemenea, dezvoltarea rezilienței psihologice și a abilităților de adaptare”. Alți critici ai schimbării realității au remarcat în mod convingător că o mare parte din ceea ce este descris de practicieni pare a fi visare lucidă, imaginație, sau chiar scriere de ficțiune.

Deși schimbarea realității poate părea foarte reală pentru cei care o practică, nu există dovezi științifice care să confirme existența fenomenului. „Este vreodată posibil, la orice scară, să trecem de la un univers la altul?”, întreabă fizicianul teoretician Michio Kaku, reflectând asupra ”déjà vu” și a fizicii cuantice. Deși Kaku recunoaște că universuri paralele ne pot înconjura, el insistă că nu putem intra în ele, pur și simplu pentru că suntem decuplați de alte realități. „Nu mai vibrăm la unison cu ele”, spune el. „Îmi pare rău pentru asta.”

De fapt, nu numai că nu există dovezi științifice pentru schimbarea realității, dar nu pot exista niciodată. Prin definiție, schimbarea realității este neștiințifică, deoarece nu este falsificabilă. Practica nu lasă nicio dovadă materială și, prin urmare, nu există nicio modalitate de a infirma faptul că cineva a schimbat realitățile. Spre deosebire de formele de mindfulness și meditație, care au fost studiate riguros de oamenii de știință în ultimele decenii, schimbarea realității trebuie judecată după un standard diferit. Într-un fel, schimbarea realității se aseamănă mai mult cu practica „imaginației active” a lui Carl Gustav Jung, cu tehnicile imaginative ale dadaiștilor și suprarealiștilor sau chiar cu anumite practici „magice” care implică antrenarea imaginației și a voinței. Ca practică, o astfel de „magie” nu se aseamănă nici cu iluziile artiștilor profesioniști, nici cu aspectul comun al vrăjitorului cu puteri supranaturale.

Luați în considerare tehnicile divinatorii, cum ar fi cărțile de tarot sau hexagramele din ”I Ching” , care ambele necesită forme de interpretare imaginativă și au propria lor putere de a „schimba” realitatea. Din această perspectivă, poate că schimbarea realității nu este atât de unică? În schimb, cred că arată cât de neobișnuite sunt cu adevărat fenomenele noastre imaginative variate .

Dar dacă lăsăm deoparte întrebarea dacă schimbarea realității descrie un fenomen „literal”, ce putem învăța din ea? Am putea izola ceva valoros despre credință și practică?

În cartea sa „ Cum să gândești imposibil” (2024), filosoful Jeffrey J. Kripal susține că „avem nevoie de o nouă teorie a imaginației”. Pentru Kripal, această nouă teorie ar putea implica gândirea magică. „Realitatea este adesea magică”, scrie el. „Stările mentale și evenimentele fizice pot fi separate de o unitate fundamentală, dar misterioasă, originală și totuși rezonează, totuși corespund.”

Pentru Kripal, acest mod de gândire nu este o varietate de cunoaștere mai puțin științifică, ci pur și simplu un mod diferit de a cunoaște. Schimbarea realității, ca formă de gândire magică, servește ca o reamintire puternică a cât de ciudată este existența însăși. Judecând persoanele care se schimbă după natura lor transdimensională, presupunem în mod fals că experiența de zi cu zi este prozaică – adică, pur și simplu „obișnuită”.

Așa cum a remarcat Ludwig Wittgenstein în ”Tractatus” (1921), misticul nu constă în ”cum” este lumea, ci în ”faptul” că este. În mod similar, Martin Heidegger a făcut din „întrebarea despre existență” problema fundamentală a metafizicii. Oamenii care relatează schimbări în alte realități nu fac neapărat o afirmație științifică, ci mai degrabă pun în scenă o întâlnire cu această ciudățenie fundamentală: stranietatea existenței a ”ceva” .

Prin expunerea ciudățeniei lumii, practica încercării de a schimba realitatea poate face ca viața de zi cu zi să ne fie din nou nefamiliară. Neologismul critic pe care l-aș folosi pentru a descrie astfel de practici este că toate produc un fel de „defamiliarizare metafizică”.

Nici măcar cititul unui roman nu este atât de diferit, unde semnele de pe o pagină pot genera universuri întregi din neant, evocând realități în care personaje și decoruri imaginare ne pot părea tangibile. Dar, spre deosebire de schimbarea realității, cititul romanelor este un aspect al vieții umane cu care suntem deja cu toții familiarizați. Este atât de banal, încât adesea ne scapă minunăția lui.

Practicile magice care ne învață să ne antrenăm imaginația – fie că implică incantații, vizualizare, invocare, meditație, sau lumi fictive – au fost întotdeauna o metodă puternică pentru a ne reintroduce în incredibila improbabilitate a existenței. Schimbarea realității este o strategie pentru a face exact același lucru.

Poate este ceva magic și în faptul că mereu, în fiecare zi, am speranța unei noi șanse, doar mâine este o altă zi !

BERBEC

Un weekend plin de energie pentru tine. Profită rezolvând problemele din casă, dar şi făcând puţină mişcare. O oră la sală, sau la bazin poate face minuni! Sau, poate sauna, un masaj? Grija pentru aspectul tău fizic, pentru pantofi şi pentru parfum este mai accentuată.

La tine este semn că se pregateşte ceva, sâmbătă seara. Duminică, o zi întreagă de conjuncturi favorabile mai ales pentru nativele din Berbec care isi desfasoara activitatea in sănătate sau educaţie. Sfatul este valabil pentru toata lumea dar se adresează mai în special unui procent dintre Berbeci, cei născuţi în a doua perioadă a zodiei: nu te repezi sa tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! În final, ai impresia de „déjà vu” in această lume unde totul se repetă.

Încearcă să nu cedezi impulsurilor egocentrice. În weekend cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan, să-l consideri cel mai important om din lume şi să-i oferi tot timpul tău! Sâmbătă stelele te avertizează să fii diplomat şi să zâmbeşti ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, nu? Se pare ca o parte dintre Taurii cei emoţionali au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Duminică ai ceva de facut şi nu ai niciun chef nici ceea ce iti trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale.

Conjunctura indică în acest weekend o perioadă numai bună pentru a-ţi face noi cunoştinţe, deoarece relaţiile sociale sunt foarte bine aspectate. Ai noroc în domeniul sentimental! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă. Zodia îţi indica o zi de duminică cam monotona. Insă o seara placută şi relaxantă, cu cei dragi. Trebuie să foloseşti una dintre retetele verificate ale reusitei in viata: sa te comporti ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informaţie, despre un loc drăguţ şi ieftin, unde se mănâncă bine şi se şi dansează. Ce mai aştepţi, tinereţea trece şi părerile de rău rămân. Distrează-te frumos, creştineşte şi aminteşte-ţi de nunta din Cana Galileii când şi Iisus se distra.

Natura ta defensivă îţi întinde, în weekend, o capcană. Ai impresia că dacă nu spui nimic, zâmbeşti şi stai cuminte, nu se ia nimeni de tine. Greşeşti, atacul este cea mai bună apărare! Sâmbătă ai tendinţă să te laşi cuprins de comoditate şi să renunţi la un proiect. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung.

Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. Duminică este o zi plină de hotarari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti. O persoana din anturaj sau o rudă iti solicita duminică seara ajutorul. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se înregistrează la condicuţa îngeraşilor.

Sâmbătă este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor cu cei dragi, familie, prieteni. Duminică, trebuie să sprijini pe cineva din jurul tău, care are nevoie de ajutorul tău. Ai o dispoziţie schimbătoare, azi. Şi, o posibilă migrenă. Remediul: ia-ţi familia sau ce ai şi ieşiti la aer. Şi un mall e bun, un film de aventuri, (o comedie) şi o cină cu arome exotice. Sâmbătă, poziţiile planetelor iţi indică un program incărcat.

Lasă răcnetele din junglă şi ironia deoparte pentru că poţi răni inutil persoane care ţin la tine. O zi bună. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme! Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv şi imperial, anturajul tău te gaseşte… adorabil!

Faptul că te-ai detaşat de tot ce te supără, nu rezolvă problemele. In plus, ceilalţi te judecă pentru egoismul tău. În weekend străduieşte-te să fii mai apropiat şi să ieşi din izolare! Eşti dezamăgit pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul.

Gândeşte-te puţin şi vei găsi şi oameni de bună-credinţă, dar care nu sar în ochi, nu au tupeu. Sâmbătă nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte! Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila dar înca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că hărnicia, veselia şi energia de care dai dovadă, te fac un companion foarte placut.

În acest weekend nu te lua după zvonuri, verifică şi aşteaptă. Duminică poţi vea ocazia să verifici o bârfă mai veche, care te priveşte direct şi care ţi-a dat multă bătaie de cap în trecut. Un horoscop foarte complex, cu multe aspecte, te îndeamnă la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu anturajul, dar mai ales cu cei dragi, cu familia. Zâmbeşte şi taci din gură! O sâmbătă bună.

Partenera/partenerul este în toane bune, sau doarme, în casă nu este mult de lucru, iar pe seară poţi ieşi în oraş să vezi ce mai face lumea. Uneori ai nevoie de puţina solitudine. Sâmbătă singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator. Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută, cu rezultate bune. Trebuie sa accepti faptul ca viata este în continua schimbare şi că trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes!

Ambiţii personale care nu-ţi dădeau pace par să ajungă, în weekend, la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşite alături de cei dragi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată in special sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate.

Având in vedere lumea asta nebună, nebună, nebună ai renuntat la cura de slăbire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere! Duminică, acasă, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle si actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. O seara de duminică placuta, chiar daca este la fel cu celelalte seri de duminică plăcute.

Sâmbătă nu este o zi favorabilă pentru schimbări. Duminică, nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o doză frustrantă de lăcomie nemotivată! Se pare că totul merge bine în această sâmbătă. Ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi face plăcere. Domeniul relaţiilor umane este avantajat de connjunctură. Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară.

Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amânarea lor avantajoasă. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii, sau membrii familiei tale.

În weekend te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda regretelor, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Duminică, mare grijă la variaţiile de temperatură! Fii mai reţinut, nu mai face eforturi mari, măcar azi. Doar este zi de odihnă. Lasă curăţenia şi alte proiecte obositoare pentru altă dată, astăzi odihneşte-te, relaxează-te şi distrează-te!

Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poti sa speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor.

Sâmbătă, situaţia pare tensionată, dar o poţi dezamorsa prin calm şi arborarea unui zâmbet. Duminică, după o dimineaţă densă, de activitate în casă sau aiurea, este momentul să te relaxezi. Utopiile tehnologice sunt din zodia ta, însa azi nu trebuie sa faci cheltuieli extravagante cumpărând ultimile noutăţi în computere, sau modă! Atenţie, nu tot ce este mai nou, este şi mai bun! Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie.

Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profita ca sa obtii ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat.

Ai grijă, sâmbătă, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie din care poţi ieşi doar cu dificultate. Duminică, pe seara, poate o veste de la rude! Sâmbătă poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie.

Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu ieşi în lume. Duminică iţi cad cumpărături, dar nu din orice fel, ci cauti ceva deosebit pentru sezonul încă friguros. Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre Peşti: solutia sentimentală pe care o astepţi o sa mai intirzie ceva timp, din cauze "obiective", dar nu-ţi face griji, va fi favorabila!