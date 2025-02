EVZ Special Clark Gable, actorul care a rostit cea mai tare replică din filmografia americană







A jucat în zeci de filme, a luptat pe front, dar a rămas nemuritor pentru un singur rol. Clark Gable a avut inspirația să aleagă un rol pe care nu-l dorea nimeni. Până atunci, jucase în file western și de categorie B. Războiul avea să-i schimbe perspectiva și viața. Din păcate, s-a stins în plină maturitate artistică.

Actorul cu stil de gentleman

Actorul Clark Gable s-a născut la 1 februarie 1901 la Cadiz, Ohio. Deși a fost creditat cu un prim rol la vârsta de 17 ani, s-a dedicat scenei după 1921. Până la finalul vieții avea să joace în 60 de filme. A fost nominalizat la premiile Oscar și Globurile de Aur. A primit Oscarul în 1934 pentru rolul din „S-a întâmplat într-o noapte”.

Celebru pentru rolurile din filmele mute, pentru western-uri, actorul Clark Gable avea la 33 ani un Oscar. Și totuși, cariera sa un a avut acel „boost” până când nu a acceptat un rol refuzat de mari actori. De exemplu, pentru rolul Rhett Butler din „Gone with the wind”, fusese ales actorul Gary Cooper. Acesta a refuzat însă rolul. Atunci David O Selznick nu a avut de ales. L-a „împrumutat” pe Clark Gable de la MGM, studiourile concurente.

Actorul care a dat cea mai celebră replică

Actorul Clark Gable a devenit celebru după „Gone with the wind”. Deși în film, joacă extraordinar alături de Vivien Leigh, în realitate, colaborarea lor a fost cu peripeții. Ba chiar Carole Lombard, soția lui Gable stătea lângă Leigh să o încurajeze la filmări. Actorul a rostit la finalul filmului replica „Frankly my dear I dont give a damn” (Practic, iubito, prea puțin îmi pasă!, într-o traducere colocvială). Replica a fost votată drept cea mai celebră din cinematografia americană. Cenzura la acea vreme, însă a sancționat-o. Actorul însă a avut o popularitate record.

Clark Gable a jucat și după război, din 1945 și până în 196o. Nu toate filmele sale au fost bine primite, având succese limitate sau fiind insuccese de casă. Ultimul film, Misfits, în care a jucat alături de Marilyn Monroe a fost considerat ca fiind cea mai importantă prestație a sa. Totuși, filmul a fost difuzat după moartea lui. Se cuvine însă să spunem că rolul din „Gone with the wind” din 1939 pentru care a primit o nominalizare la Oscar a fost rolul care l-a păstrat în conștiința publicului mondial.

Drama din viața lui Gable și războiul

Când era în vârful cariere, războiul mondial era în plină desfășurare. Actorul era în 1942, la al treilea mariaj, fiind deja divorțat de două ori. A treia soție Carole Lombard a murit într-un accident de avion. Zbura pentru un spectacol dedicat militarilor americani. Debusolat, trist, Clark Gable s-a înrolat în US Air Forces ca trăgător pe mitralieră. Actorul va fi demobilizat din război cu gradul de maior. A mai avut apoi încă două soții până la moartea sa care a survenit la 16 noiembrie 1960, pe fondul unui atac de cord. A avut doi copii, o fiică despre care mama ei susținea că fusese adoptată și un fiu care a venit pe lume după moartea actorului, în 1961.