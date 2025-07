Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 iulie 2025. V4







3 iulie

Pe 3 iulie s-au născut Franz Kafka, Tom Cruise, Stavros Niarchos, Corneille, Aca de Barbu, Coca Andronescu, Nicu Apostolescu, Andreea Isărescu.

O zi complexă din punct de vedere astrologic, multe aspecte tari de toate felurile. Nimic în „Kalendar” şi sfinţii cotidieni în calendarul creştin-ortodox fix, Sfinții Iachint și Anatolie patriarhul Constantinopolului. Zi de muncă, de când răsare soarele şi până seara!

Proiectul Faktum a scris de ce consideră că cei Patru de la Visegrad sunt sortiți unei renașteri în urma victoriei lui Karol Nawrocki la președinție în Polonia.

Alianța V4 este formată din Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia, dar recent, membrii au întâmpinat dificultăți în a găsi un teren comun. O problemă principală a fost sprijinul pentru Ucraina. Ungaria s-a opus vehement trimiterii de trupe și căutării păcii de la bun început, în timp ce Polonia a fost un susținător fervent al unei victorii pentru Ucraina.

În timp ce Cehia a susținut cu tărie Ucraina, comparând Rusia cu Germania nazistă , Slovacia tocmai a respins un acord de susținere a celui mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Atât Slovacia, cât și Ungaria au tergiversat sancțiunile, cerând garanții pentru o formă de compensare în schimbul întreruperii complete a furnizării de energie rusească, pe care ambele țări s-au bazat mult timp.

Polonia, sub Tusk, și Cehia, sub Pavel, au fost mult mai înclinate să fie membre conștiente ale UE și loiale Bruxelles-ului, în timp ce prim-miniștrii Ungariei și Slovaciei, Viktor Orbán și Robert Fico, au fost susținători ai suveranității naționale.

După cum a subliniat Faktum, având în vedere aceste subiecte controversate și altele, „moartea alianței V4” a fost o temă recurentă în 2024 și la începutul anului 2025.

Imediat după ce a fost ales, acum mai bine de doi ani, președintele ceh Petr Pavel a considerat V4 puțin mai mult decât un „forum consultativ”. La acea vreme, Pavel a insinuat că alianța s-ar putea redresa dacă noi guverne ar veni la putere atât în ​​Polonia, cât și în Ungaria.

„Prim-miniștrii și partidele pot fi înlăturați din funcție”, a spus el.

Întâmplarea a făcut ca liberalul Donald Tusk să ajungă la putere în Polonia, dar acum Coaliția sa Civică (KO) a pierdut alegerile prezidențiale în fața conservatorului Nawrocki, susținut de PiS, un eveniment pe care Orbán l-a numit „o veste fantastic de bună”.

Asta înseamnă că V4 s-a reconstruit puțin și, cu siguranță, spre dreapta. Asta, când acum doar un an existau speculații că Austria ar putea înlocui Polonia în V4 . Polonia este încă țara în centrul atenției, mai ales când vine vorba de ruptura dintre Ungaria și Polonia în legătură cu Ucraina. Dar acest lucru nu este fără speranță, nici nu încurcă prea mult.

„Poziția pro-NATO a lui Karol Nawrocki ar putea contribui, de asemenea, la aprofundarea cooperării în domeniul securității, în timp ce politica sa mai pragmatică și rațională față de Ucraina ar putea permite o îmbunătățire suplimentară a relațiilor ungaro-poloneze. Deși Ungaria urmează o politică separată față de Ucraina, aceasta rămâne angajată față de NATO”, scrie Faktum.

Portalul subliniază că, dacă Tusk ar fi obligat să organizeze alegeri anticipate și un candidat PiS ar ajunge la putere, alianța V4 ar deveni și mai puternică și s-ar bucura de mai multe puncte comune.

Citându-l pe analistul de politică externă Jurij Stasiuk de la Politico, articolul scrie că „«dacă se dezvoltă simpatie politică între Varșovia și Budapesta», aceasta ar putea duce și la restabilirea și consolidarea unității Grupului de la Vișegrad”.

Acum mă pregătesc să observ cerul. Nu ca un astronom, cu telescopul, ci ca un astrolog, cu ochiul liber. Astrologia s-a edificat cu mult înaintea apariției instrumentelor optice. Astrologul se uită la tot cerul, se împărtășește din Univers. Vede ceea ce astronomul nu poate vedea în câmpul îngust al observatorului.

Odată şi odată o să vă învăţ cum se face, poate găsiţi domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi o cale mai uşoară. Eu în șasezeci de ani de studiu şi practică am făcut ce am putut. Cu iluzia că am mereu timp, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 iulie 2025

BERBEC Ai început o perioadă de încercări, examene, sau eşti solidar cu cineva în această situaţie. Nu te grăbi, nu te repezi, sorţii sunt de partea ta. Astăzi încercă să te relaxezi, un pic!

Să nu fii foarte contrariat când analiza ta obiectiva şi meseriaşă făcută la serviciu sau în cercul tau de prieteni va stârni proteste şi remarci de genul "am mai auzit asta"! Astăzi nu te caracterizează originalitatea…

TAUR Azi nu prea ai soluţii, îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă a problemelor. Ai de luat decizii personale, importante, dar şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva.

Dar, conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii, a tratamentelor de întreţinere, cosmetice, de relaxare. Nu costă o avere, ca să te simţi bine, trebuie să arăţi bine!

GEMENI Evită enervare şi stresul, chiar dacă auzi o bârfă despre tine. Căldura amplifică procentul intrigilor, este un fenomen ciudat, dar nu oare ţările de la tropice au cele mai multe telenovele?

O zi favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. O parte dintre nativii din zodia protejată de Venus poate pleca, însă, într-o călătorie, poate pentru începutul de concediu, stelele sunt binevoitoare.

RAC Ai ceva de spus şi insişti mereu, pentru că ai dreptate! Expresivitatea, comunicarea ta, câştigă în originalitate şi astăzi atrage atenţia anturajului, familiei. E o zi fastă, foloseşte-o!

Aşa că problemele îşi vor găsi soluţia şi tu îţi vei obloji vanitatea rănită. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Totuşi, trebuie să precizăm că un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie! Încet şi cu grije însemnă sigur!

LEU Eşti gata să-ţi asumi unele riscuri ca să obţii o stabilitate profesională mai mare. Dar, vorba proverbului, „nu da vrabia din mână”! Încearcă să iei informaţii mai multe, cu discreţie!

Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată, nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog.

FECIOARĂ Ai o îndoială asupra drumului pe care l-ai ales. Risipeşte grijile, stelele indică că ceea ce ai hotărât este benefic pentru tine. Calea este grea, desigur, dar şi răsplata, pe măsură!

Este o perioadă favorabilă celor din zodia de pământ, care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze mai pe seară.

BALANŢĂ O discuţie cu cineva din jurul tău, familie, te tulbură profund. Reflectezi că lângă tine, neştiute, se întâmplă multe şi că fiecare are secretul lui. Încearcă să dai ajutor şi fii discret!

Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar, abia ai primit salariul. Ai, deci, pe total, o zi bună!

SCORPION Astăzi te stăpâneşti cu greu în faţa vitrinelor, ai dori să cumperi tot! Puterile verii, spiritele focului, îţi deschid o cale către succes. Domeniul sentimental este favorizat de stele!

Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi şi indrazneţe, dacă nu chiar comice, mai ales dacă lucrezi in domenii legate de copii. Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel.

SĂGETĂTOR Eşti în plină formă şi cu un tonus bun. Ai nevoie de toate forţele tale, pentru că eşti în situaţia de a trece un prag important, interviu, angajare, examen. Conjunctura îţi este favorabilă!

Chiar dacă ai programat pe seară să ieşi la o terasă, sa la un un film, stelele te sfătuiesc să stai mai bine acasă. Mai bine stai în propria bucătărie cu un suc, o prăjitură, sau o îngheţată şi te joci cu pisica. Daca nu ai pisică, sau alt animăluţ de companie, poţi să adopţi una! Trebuie să te relaxezi...

CAPRICORN Îţi plac paradoxurile şi te joci cu situaţii extreme. Atâta timp cât este vorba despre alţii, eşti dispus să rişti! Astăzi ai de dat un răspuns, dar nu te grăbi, analizează cu atenţie.

Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Este de înţeles, eşti invitat la nunţi, botezuri, evenimente care înseamnă cheltuieli mari, vacanţa cere cheltuieli mai mari decât te-ai aşteptat.

VĂRSĂTOR Vitalitatea şi calmul tău atrag! Ai o zi bună şi se vede de departe. Ai dori să faci o mulţime de schimbari, dar toate au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii tale şi nu ai banii necesari!

Până la urmă iei o hotărâre, dar ţi se pare că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Ei, şi? Dacă tu te simţi bine...

PEŞTI În duo ai o zi excelentă, te înţelegi ca Adam şi Eva înainte de şarpe. Solo fiind, încă îţi cauţi “jumătatea”, dar căutarea aceasta permanentă, ca a Sfântului Graal, a început să te enerveze!

Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de colegi, de familie. Nu risca inutil, nu este cazul!