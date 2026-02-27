Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 februarie – 1 martie 2026. 1 Martie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 februarie – 1 martie 2026.

Pe 28 februarie s-au născut Rene Reaumur, Mario Andretti, Vincent Minelli, Cristofer Kraft, Brian Jones, Dino Zoff, Gh. Şincai, Gh. Marinescu, Gheza Vida, Virgil Almăşanu. Pe 1 martie s-au născut Sandro Botticelli, Frederic Chopin, Oskar Kokoschka, Robert Lowell, David Niven, Harry Belafonte, Glen Miller, Itzhak Rabin, Ion Creangă, Elisabeta Bostan, Elena Cernei, Gh. Asachi, Solomon Marcus.

Pe 28 februarie pomenim pe Cuv. Gherman, născut aici, în Sciţia Minor, adică în nordul Dobrogei. Să ştiţi că poporul este mereu acelaşi, doar cuceritorii, invadatorii, se schimbă şi atunci, uneori, se impune o limbă nouă, latina, slavona, turca, franceza, germana, rusa, engleza...

Dar pomenim şi pe Sfinţii Ioan Casia Romanul, Vasile Mărturisitorul, Nestor şi Proterie. Este sâmbăta Pomenirii celor adormiți, prima din Post, numită Sâmbăta Sf. Teodor.

1 martie este cap de primăvară, baba Dochia sau baba Marta, Mărţişorul, intrarea în zilele babelor, care după regiune, pot fi şapte, nouă sau chiar douăsprezece. Sunt multe tradiţii populare despre această zi, de exemplu obiceiul de a alege o zi-babă şi de a crede că aşa va fi tot anul, sau topirea de zăpadă care apoi să fie amestecată, tot anul, câteva picături, în apa de spălat ca fetele să fie mândre şi să aibă părul bogat. Înainte, baba Dochia se ţinea de femei, care nu munceau, dar acum dacă îşi fac cadouri mărţişoare între ele, se zice că au dat de pomană babei şi sunt iertate. (Speranţia). Oricum, anul acesta cade duminică!

Luna martie este considerată în prezent ca o lună feminină, a sărbătorilor gingaşe ale primăverii.

Iniţial numele lunii venea de la zeul războiului, Marte. În această perioadă popoarele antice se pregăteau şi chiar mergeau la război. Mereu era ceva de împărţit, o veche jignire de răzbunat, ceva de jefuit, sau câţiva metri de pământ de cucerit.

Tot în această perioadă era un obicei şi mai vechi, se retrasau hotarele loturilor agricole. Prilej de ceartă, păruială, ciomăgeală, chiar război în toată regula.

Femeile rămâneau lăcrimând în casele pustii, pentru că soţul, fratele, tată, iubitul plecau să ucidă alţi taţi, fraţi, iubiţi.

Magia veche a dragostei, cea mai puternică care există, a făcut ca, întîi la misterioşii etrusci, apoi la romani femeile să împletească două fire de lână: unul alb şi unul roşu şi să le ţină pe inimă.

Firul roşu simbolizează sângele şi firul alb limfa, lichidele principale ale vieţii în filozofia antică. Cât timp femeia ţine pe inimă firele împletite, simbolizând viaţa bărbatului iubit plecat la război, funcţionează magia. Dacă firele se desfac, atunci este mare nenorocire, cel iubit poate fi rănit grav, sau chiar mai rău...

Treptat lumea s-a “civilizat” nu mai sunt pateticele chelfăneli antice ci războaie mondiale cu zeci de milioane de morţi.

Totuşi femeile speră că dragostea va învinge moartea, până la urmă – şi poartă în continuare Mărţişorul, sigur “îmbunătăţit” de societatea de consum. Iată, sărbătorile feminine ale primăverii s-au îndesit, poate că raţiunea va învinge până la urmă şi sabia se va transforma în plug şi suliţa în floare!

Dar, cel mai bine este să o ascultăm pe doamna Antoaneta Olteanu, regina folclorului și a mitologiei românești. Iată:

Baba Dochia, Baba Marta (cap de primăvară); Mărțișorul; Intrarea în zilele Babei Cuv. Eudochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonia; Sf. Marcel și Anton

Calendaristic, astronomic și tradițional lună de început de primăvară, reprezintă momentul propice când se pot realiza previziuni ale anului agricol care vine, cu deosebire asupra lunilor semnificative în calendarul muncilor câmpului sau ale realizării diferitelor cereale. Funcția oraculară se extindea adesea și asupra oamenilor, care, prin alegerea uneia din cele șapte-douăsprezece zile ale Babelor, puteau să-și afle caracterul (al lor sau al ursitelor). Se supunea și ea interdicțiilor în muncă, pentru ca „frigul de primăvară să nu facă pagubă în câmpuri“.

Zilele Babelor sunt, de regulă, șapte. Douăsprezece zile reprezenta un echivalent al celor douăsprezece luni ale anului, fapt ce conferea funcției oraculare o mai mare greutate. Cifra 12 își confirmă valoarea magică prin cele două cupluri de șase zile (șase friguroase, șase călduroase), care marchează o ieșire gradată, rituală, din iarnă, și instituirea treptată a primăverii.

Semnificativ este că perioada în discuție nu era obligatoriu declanșată de ziua de 1 martie, ci oscila în jurul ei: dacă zilele cădeau înainte de 1 martie, primăvara era bună; dacă pica în ziua ei, oamenii întârziau cu aratul etc. Faptul că vorbim de un început de an, acum, agricol, în vechime, chiar calendaristic, și că ne confruntăm cu o perioadă încărcată de sacralitate negativă, în care se dezlănțuie energii nefaste (de care, în mare parte, e răspunzător soarele periculos al primăverii – să nu uităm că de la Dragobete fetele începeau să se spele pe față cu apă provenită din zăpadă topită, pentru a-și feri obrazul de razele dăunătoare ale soarelui de primăvară) ne face să înțelegem și obiceiul purtatului mărțișorului – care avea în vedere persoanele sensibile (copiii, tinerele fete) – pentru a contracara funcția distructivă a soarelui alb (materializat de bănuțul de argint), orbitor și rece (să nu uităm că mărțișorul se punea în dimineața zilei de 1 martie, până a nu răsări soarele).

Amuleta era constituită de cele două fire împletite, înnodate, alb și roșu (sau alb și negru), ce semnificau lupta vieții asupra morții, a sănătății împotriva bolii. Faptul că mărțișorul era aruncat sau purtat până la venirea berzelor, care trebuia să ia „negrețele“ (oxidarea produsă de soare) și să aducă „albeața“ sănătoasă a obrazului vine să confirme această valență. În lipsa aruncării, schimbul se putea realiza prin agățarea mărțișorului într-un pom înflorit sau pe un trandafir, pentru a acționa principiile magiei simpatetice.

Interesante sunt și explicațiile prezenței personajului Dochia, care, în tradițiile populare, dezvoltă motive variate, conturând o personalitate complexă. De cele mai multe ori reprezentantă a Anului Vechi, care este învinsă și, mai apoi, înlocuită, în urma unei competiții dificile, echivalentă unui sever ritual de inițiere, de mult mai tânăra, plină de vitalitate, noră sau fată vitregă, (Baba) Dochia poate fi considerată o divinitate supremă arhaică, stăpânitoare a elementelor naturii (nu e întâmplătoare prezența, în aceleași mituri, a personajelor ce întrupează cele douăsprezece luni ale anului sau a lui Dumnezeu, aflate oarecum într-o competiție inegală cu bătrâna ursuză), lucru subliniat de numeroase credințe, care instituie interdicții severe în ziua ei, spre a evita tulburările meteorologice.

De partea cealaltă, numeroase credințe o prezintă ca o victimă, adeseori inocentă, o bătrână (creștină) cuviincioasă, un adevărat spirit protector, pastoral sau agricol, a cărui pierdere este resimțită cu durere de către oameni. În sprijinul afirmației de mai sus, și anume că Dochia este o entitate demonică, pot fi aduse ca exemplu tradițiile în care ea este asimilată Mumei-Pădurii, speriată și veșnic înghețată, care hălăduiește nevăzută prin munți.

Cuv. Evdochia. Pre vremea lui Traian împăratul trăia în cetatea ce se numește Illiopolis, care este în Siria cea dinlăuntru, o fecioară anume Evdochia, cu neamul și cu credința samarineancă, slujitoare a diavolului, care era atât de frumoasă și cu chip frumos, încât nu putea nici un zugrav să-i zugrăvească frumusețea ei deplin, cu care înșelând pre mulți, ca cu un laț, îi vâna, și la pierzare prin frumusețe îi atrăgea, aducând bogățiile țărilor lor întru ale sale vistierii nedrepte...

Păstorul bunătăților spre care nădăjduiesc drepții a chemat pre acea deznădăjduită samarineancă către a sa nădejde, iar pre diavolul l-a lăsat în deșert, și a făcut ca aceea care se tăvălea oarecând ca un dobitoc în noroi, s-a făcut o mielușea fără întinăciune. Groapa cea de noroi s-a făcut un izvor limpede și vecinic.

Evdochia a chemat pre una din slugile sale cele mai de cinste ale casei sale și i-a poruncit să meargă îndată la biserica creștină și să cheme de acolo pre preot; venind preotul, i-a spus: „Rogu-te pre tine, stăpâne, șezi puțin și spune-mi cele despre credința voastră, căci voiesc și eu să fiu creștină“ (Viețile sfinților, VII, pp. 1-2, 4, 15-16).

Cuv. Domnina. Aceasta s-a născut din părinți binecredincioși și bogați. Și dăruindu-se pe sine lui Dumnezeu din tinerețe, în pustnicie și în celelalte grele pătimiri ale trupului petrecea. Acestea petrecând ea ziua și noaptea, la preaiubitul său mire Hristos s-a suit prin faptele ei, cele lui Dumnezeu plăcute (Proloagele, VII, p. 4).

Sf. Mc. Antonia. Sfânta muceniță Antonina a pătimit pentru Hristos în cetatea Vitiniilor, pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian, care în munci a fost păzită de îngeri și s-a sfârșit fiind aruncată în iezerul Nicheii, într-un sac (Viețile sfinților, VII, p. 83). Sf. Marcel și Anton. Sfinții mucenici Marcel și Anton s-au sfârșit prin foc pentru Hristos (Viețile sfinților, VII, p. 83).

Tradiții: Dochia o serbează ca pe o martiră, care se roagă lui Dumnezeu neîncetat, pentru a aduce mai curând timpul călduros pe pământ (Speranția, III, f. 214). ✦ Baba Dochia este cap de primăvară (Mangiuca, 1882, p. 13). ✦ Baba Dochia, întâia zi a Babelor, se ține spre a fi apărați de furtuni și ca frigul de primăvară să nu facă pagubă în câmpuri (Candrea, 1928, p. 125). ✦ Baba Dochia sau Baba Marta ține de regulă nouă sau douăsprezece zile. Dacă cele douăsprezece zile ale Babei Cuv. Evdochia, 1 martie, Dochia cad înainte de ziua ei, atunci se zice că primăvara e bună, oamenii pot ara și semăna devreme, iar dacă pică după ziua ei, atunci primăvara e urâtă și oamenii întârzie cu aratul.

Zilele care trec peste numărul doisprezece se numesc Zile împrumutate; ele se numesc: prima zi, a sturzului, a doua zi, a mierlei, a treia, a cocostârcului, a patra, a ciocârliei, a cincea, a cucului, a șasea, a rândunelelor etc., iar cea de pe urmă omătul, țurțurii sau ziua mieilor, și această din cauză că aceste zile prevestesc reîntoarcerea în țară a păsărilor pribegite de cu toamnă și epoca nașterii mieilor (Marian, 1994, I, p. 309). ✦ Baba Dochia are douăsprezece cojoace, șase rele (șase zile friguroase) și șase bune (șase zile frumoase). Dacă ninge în aceste zile, se spune că baba își scutură cojoacele. Se mai numește și Baba Marta, cea cu nouă cojoace. Leapădă zilnic câte unul; de la 9 martie, când l-a lepădat pe ultimul, începe și vremea a se încălzi (Fochi, pp. 24-25). ✦ Zilele Babelor încep cu 1 martie, cu Dochia, și se gată la Sfinți, țin însă și douăsprezece sau chiar paisprezece zile.

În Hațeg mai cred că zilele Babelor încep deodată cu prinderea postului de Paști și țin nouă zile, iar ziua a zecea e ziua Babei Dochii. În județul Sibiu e credința că, din cele șase zile, trei pică în Făuroaie la sfârșit și trei pică la începutul lui Mărțișor; în alte părți spun că din cele nouă Babe trei sunt în Făurar, trei în Mărțișor și trei în April (Gherman-1, Zilele Babelor, pp. 20-21). ✦ În legendele poporului întâlnim, după numărul zilelor, trei, șase, șapte, opt, nouă sau douăsprezece babe de acestea, pe care poporul în unele părți le și numește. Iată câteva numiri în ordinea în care vin și zilele: Dochia, Todora și Todosia; sau: Dochia, Lunica (luni), Mărțica (marți), Mărcurana (miercuri), Joiana (joi), Virita, Sitița, Dominica (duminica). Alte numiri sunt: Dochia, Barbura, Sava, Ileana, Cosânzeana, Măriuța, Salomnie, Nie și Aftinie, sau: Dochia, Sofia, Sâia, Lina, Rebi, Lucia, Frăsina, Cătălina și Jofica.

În toate părțile locuite de români se crede că dintre babe cea mai mare, căpetenia tuturor și în același timp cea mai urâtă și cea mai uricioasă e Dochia (care în Basarabia și în unele părți ale Munteniei e numită Baba Marta; Gherman-2, Zilele Babelor, pp. 41-42). ✦ Baba Dochia, umblând cu oile prin pădure, torcea lână din furcă și, găsind o parà, i-a făcut bortă, legând-o cu un fir de ață. Asta a fost la 1 martie și de atunci s-a lățit obiceiul (Fochi, p. 202). ✦ Este datină ca părinții să lege la 1 martie copiilor săi câte o monedă de argint ori de aur la gât sau la mână. Moneda aceasta, care e de regulă atârnată de o cordea roșie sau de un găitan compus din două fire răsucite de mătase albă și roșie, sau dintr-un fir de arnici roșu și unul din bumbac alb, se numește mărțișor, mărțiguș, marț. Scopul legării sau punerii mărțișorului la gâtul sau la mâinile copiilor este de a avea noroc în decursul anului, să fie sănătoși și curați ca argintul cu venirea primăverii și peste vară să nu-i apuce și scuture frigurile.

Punerea sau legarea mărțișorului se întâmplă de regulă la 1 martie dis-de-dimineață, până nu răsare soarele. Unii copii poartă mărțișorul douăsprezece zile la gât, iar după aceea îl leagă de ramura unui pom tânăr. Și dacă în acel an pomului îi merge bine, se crede că și copilului îi va merge bine în viață. Alții îl țin până ce văd primul pom înflorit, și atunci îl lasă pe rămurelele acelui pom, anume ca să fie sănătoși și frumoși ca florile pomului respectiv. Alții îl poartă până când sosesc berzele, iar atunci îl aruncă după ele, zicând: „Na-ți negrețele/ Și dă-mi albețele!“ (Marian, 1994, I, pp. 312-313). ✦ Dochia păzește oile lui Dumnezeu la munte, îmbrăcată cu douăsprezece cojoace (Speranția, VIII, f. 100 v). ✦ Dochia era foarte bună, făcea mult bine – dădea brânză, lapte, lână la cei nevoiași (Speranția, VII, f. 142 v).

✦ Dochia a 1 martie 130 fost o babă bătrână și bună de Dumnezeu și când au vrut s-o prindă păgânii, ea s-a rugat Sf. Spiridon și, cu ajutorul lui Dumnezeu, ea împreună cu turma de oi s-a prefăcut în stânci de piatră și astfel a scăpat de păgâni (Speranția, VIII, f. 77). ✦ Dochia a plecat cu oile să facă stână fără voia lui Dumnezeu (Speranția, VI, f. 114 v). ✦ Dochia s-a pus rămășag cu Mart că nu are frică de el, și-a luat douăsprezece cojoace, dar Mart pe toate le-a rupt, și-a rupt-o și pe dânsa, de curge amu apă din ea (Niculiță-Voronca, II, p. 109). ✦ Dochia a fost o femeie care a avut nouă capre și, isprăvind nutrețul, a plecat cu ele la munte, cu scop că Marț (martie) e mai prost, nu-i pasă de timpul lui. Marț, ca să-i răzbune, s-a împrumutat de la Faur cu nouă zile și s-a pus pe ploi, pe ninsoare etc. (Speranția, IV, f. 177). ✦ Zice că Dochia a fost o fată foarte frumoasă și arătoasă. Murindu-i părinții pe când era mică, o luă și o ținea moșul său de suflet. Iar moșul său era un om foarte bogat; avea de toate câte le căutai și pe deasupra mai avea încă și o turmă de oi. Și Dochia n-avea alta de lucru, ci de-a căuta de turma cea de oi a moșului său.

De aceea și păștea ea oile și le păzea ca și ochii din cap. Într-un an, cum se apropie luna lui mart, își luă Dochia, ca în toți anii, oile, și se duse cu dânsele la munte, ca să le pască. Dar, fiind de astă dată foarte frig, se îmbrăcă mai întâi în douăsprezece cojoace, și apoi se porni cu oile la păscătoare. Iată însă că, mergând ea cale mai îndelungată, a început de la 1 marte a se face vreme frumoasă și a se încălzi.

Văzând Dochia că se încălzește și, făcându-se din zi în zi tot mai cald și neputând a duce toate cojoacele în spate, a început a le lepăda și așa lepăda ea în fiecare zi câte un cojoc, până ce rămase dezbrăcată. Dar n-a apucat ea bine a lepăda pe al doisprezecelea cojoc, și începu iarăși a se face frig. Dochia, fiindcă apucase a merge o bucată bună de loc și a se depărta hăt binișor de cojoacele aruncate, nu avu acum cu ce se îmbrăca. Gerul devenind din ce în ce mai cumplit, de aceea ea îngheță, dimpreună cu toată turma (Marian, 1994, I, p. 282).

✦ Dochia aceasta a fost o femeie bătrână; ea trăia cu un oarecare Cristian, cioban de oi și de capre. Bătrâna avea o fată de suflet și, fiindcă nu-i era pe plac, într-o zi, când era gata să plece la biserică, ce se gândi ea ca să găsească un nod în papură, spuse fetii să-i spele două lâni albe până le-o face negre și două lâni negre, până le-o face albe. Mai luă și două căpețe (oca) de grâu și-l vărsă prin casă risipit, spunându-i fetiței să-l adune bob cu bob, tot grâul, până se întoarce ea de la biserică. Fata, rămânând singură, se gândi, îngrijată, că cum să spele ea lânile, ca pe cele albe să le facă negre și pe cele negre să le facă albe, și cum să adune atât grâu risipit de tirana bătrână? Alt mijloc nu găsi cu înlesnire decât să alerge la o moașă a sa vecină. Aceasta-i spuse să pună în scrobeală albă lânile cele negre și pe cele albe în calaican negru, astfel cele două lâni albe vor deveni negre și cele negre vor deveni albe; iar cât privește adunarea boabelor de grâu, să cheme paserile cerului ca să le adune. Așa și făcu fata.

Când veni bătrâna, găsi lucrurile îndeplinite, iar pe primba casei găsi o rămurică verde de iederă și de tămâioară. I se aprinse în suflet dor de munte și de verdeață. Și a luat nouă cojoace pe ea și a plecat cu Cristian cu turma să suie la munte; pe drum însă s-a pus pe fulguit de zăpadă, așa că bătrâna, cu toate cele nouă cojoace, când a ajuns în munte cu Cristian cu tot a înghețat de frig, prefăcându-se în stâncă (Speranția, I, f. 214 v).

✦ Dochia era o babă bătrână, și avea un copil, numit Dragobete Iovan. Însurându-l, i-a dat nevastă... (Fochi, p. 25). ✦ Mașteha pământului scoate brândușele în luna lui mart. Când e frig afară, zice: „Du-te, du-te afară, ce șezi, c-amu-i cald, e soare!“ (Niculiță-Voronca, II, p. 111). ✦ 1 martie Dochia și acuma este în munți. Nu se știe de e vie sau de o fi murit, că nimeni n-a dat peste ea. Cică se pitește de oameni. În mână are un toiag de corn, în care se sprijină să nu alunece (Speranția, V, f. 249 v). ✦ Dochia e o babă îmbrăcată cu douăsprezece cojoace, umblă prin păduri strigând în gura mare că îi este frig și tremură cum îi varga (Speranția, VII, f. 105 v).

Obiceiuri: Unele femei fierb în acea zi bostan alb și dau de sufletul Dochiei, și atunci pot să mai lucreze ceva în acea zi (Speranția, VII, f. 208).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Se deschid ușile și ferestrele, pentru a intra aerul de primăvară (Speranția, VI, f. 36). ✦ La 1 mart să iei un mărțișor, înainte de răsăritul soarelui; dacă îl vei pune pe un trandafir, îți va fi fața rumenă ca el (Gorovei, 1995, p. 85). ✦ Se leagă copiilor ață roșie cu alb și cu bani la gât, păstrându-le până vin berzele, și atunci zic: „Na-ți negrețele și dă-mi albețele!“ (Mușlea-Bârlea, p. 422).

✦ La lună plină scot mărțișorul de la gât și de bănuț cumpără caș dulce și vin roșu. Cică se fac albe ca și cașul și rumene ca vinul. Legătura de mătase o aruncă pe un crânguleț de trandafiri (Ispirescu, ff. 29-30). ✦ În ziua de 1 mart să legi la fiecare pom roditor fir roșu, ca să facă poame multe pe vară (Gorovei, 1995, p. 198). ✦ Cu apa de neauă de prima mărțișor se spală fetele peste tot anul spre a se face frumoase și drăgăstoase (Mangiuca, 1882, p. 13).

✦ Se ține ca să dea noroc fetelor (Speranția, VI, f. 61 v). ✦ Dochia se ține pentru încetarea iernii (Speranția, III, f. 132 v). ✦ Se ține ca să le ajute oamenilor începutul agriculturii pe anul viitor (Speranția, VII, f. 235). ✦ Au obiceiul a face sfințirea uneltelor de agricultură și a semințelor ce vor semăna pe câmp (Speranția, VIII, f. 294). ✦ Dochia se ține pentru ploaie (Speranția, II, f. 32 v). ✦ Oameni dau bostan la vaci, ca să se îngrașe ca baba Dochia (Speranția, VII, f. 125 v). Apărător de rele și durere: În această zi nu se lucrează, pentru ca să domolească mânia babei Dochiei și frigul de primăvară să nu facă pagubă în câmpuri (Marian, 1994, I, p. 83).

✦ Femeile o țin mai mult de frică, că această babă are nouă cojoace. De nu o va serba, își va scutura cojoacele peste țară și are să ningă nouă zile; apoi, de-și va lua mâna din răsuflarea Crivățului, va bate vântul cu zăpadă nouă zile (Speranția, VI, f. 95 v.). ✦ Dochia se ține de frica înghețului (Speranția, III, f. 67 v). ✦ Se ține pentru primejdiile ce le poate aduce vremea rea din timpul iernii. S-au întâmplat nenorociri, ca: moartea din cauza viscolului; unii au rătăcit drumul, alții au fost mâncați de lupi (Speranția, VI, f. 159).

✦ Dochia e rea de zloată; dacă nu se ține, primăvara va fi ploioasă și viscoloasă (Speranția, I, f. 71 v). ✦ Dacă ninge tare în prima zi de Dochia, se ia o bucată de pânză, se scutură afară și se zice: „Eu nu scutur pânza, dar scutur răul din casa mea, să se ducă cu iarna și cu vremea ast rea, iar în casa mea să rămâie liniște și bine“ (Bot, p. 290). ✦ Dochia ferește câmpul de grindină (Speranția, II, f. 227 v). ✦ Se ține pentru înecat (Speranția, VIII, f. 345 v). ✦ Se serbează de femei ca să nu le împietrească, cum a împietrit-o pe ea Dumnezeu (Speranția, VII, f. 78 v). ✦ Cine nu ține sărbătoarea se îmbolnăvește (Speranția, II, f. 231 v). ✦ Cel ce o ține nu-i este frig peste an (Speranția, VIII, f. 26 v). ✦ Pun mărțișoare la gât pentru friguri (Speranția, VI, f. 307). ✦ Se serbează ziua de Dochie ca să fie scutiți ai casei de vărsat, precum și pentru înecat.

Un lucru totuși se poate face, anume torsul, căci și Dochia, când s-a dus la munte cu oile, a mers cu furca-n brâu. În ziua aceasta se face mai ales clacă de tors. În unele părți însă țin chiar contrariul, anume ca în ziua de Dochie nimeni să nu stea în nelucrare, ci toți să lucre pe întrecute, căci Dochia era o femeie aspră și din cale-afară de harnică. Femeile mai ales să stea de tors în ziua aceea (Gherman-2, Zilele Babei, p. 41).

✦ Spun că Dochia ar fi ieșit, torcând lână, cu caprele la păscut, și, de frig, i-au înghețat mâinile pe furcă. De aceea nu e bine să se toarcă în această zi (Speranția, VI, f. 159). ✦ Dochia apără vitele de boale (Speranția, IV, f. 292 v). ✦ Se opresc vitele de a merge la pășunat în această zi (Speranția, VI, f. 153 v). ✦ Se ține mai ales de femei, pentru a le trăi oile (Speranția, VII, f. 58 v.). ✦ Se ține pentru lupi (Speranția, VIII, f. 342 v). ✦ Punerea mânei pe șerpe la prima mărțișor spre a rămâne sănătos peste tot anul (Mangiuca, 1882, p. 13).

✦ Pentru a feri casele de șerpi și alte jigănii se afumă cu trențe aprinse (Speranția, II, f. 199). ✦ De Dochia e bine să mănânci urzică, să nu te mănânce puricii (Niculiță-Voronca, I, p. 210). ✦ Nu se pun vase negre la foc, să nu facă grâul tăciune (Speranția, VI, f. 181 v). ✦ Nu se fierbe mâncare în ziua aceea, pentru ca să nu se ofilească holdele (Speranția, VI, f. 193). ✦ Dochia o țin femeile pentru foc (Speranția, VIII, f. 268). ✦ Se pune salbă fetelor, ca să nu fie pârlite de soare, să nu dea vreun trimis peste ele sau să se prindă farmecele (Speranția, VII, f. 20). ✦ În ziua de 1 mart se sfințește toaia (aconitum napellus), se aduce preotul în grădină și o sfințește, și e bună orișidece, dacă te speli cu ea: de ură, de fapt, de boale (Niculiță-Voronca, II, p. 110). ✦ Ziua întâi a lui mart, 11 și 21 sunt zile rele și fără de noroc, în zilele acestea să se ferească omul să nu înceapă nimică (Niculiță-Voronca, II, p. 110). ✦ Dochia e rea de deochi (Speranția, I, f. 187).

✦ În Mehedinți, în dimineața de 1 martie nu ai voie să ieși din casă nemâncat, ca să nu fii spurcat de cuc. Femeia care nu a mâncat ouă sau care iese din casă nespălată și vede un mânz se consideră spurcată, periclitând soarta mânzului, care va fi de aceea mâncat de lupi. În semn de ispășire, femeia vinovată trebuie să-și desfacă brâul, lăsându-l să târâie pe jos (Chicet-2, p. 28). Despre muncile câmpului: Femeile pun bob în grădină (Speranția, VII, f. 44).

Oracular: La zi întâi martie se ursesc prieteni și rude, cele nouă babe, câte una de persoană, numindu-se zilele în care să fie ursit, și cum va fi timpul (luminos, noros sau posomorât) în ziua unui ursit, așa va fi și inima lui tot anul (Gorovei, 1995, p. 259). ✦ Se țin trei babe: prima reprezintă primăvara, a doua vara și a treia toamna; prima e a semănatului, a doua a muncii vara, a treia a culesului. Dacă plouă într-una din aceste zile, va fi plointe în acele perioade, dacă nu, va fi secetă (Fochi, p. 24).

✦ Flăcăii își aleg, din februar, o zi a babei și, cum va fi ziua, așa va fi și nevasta lui: urâtă, frumoasă etc. (Gorovei, 1995, p. 77). Despre vreme: Sunt două babe, care umblă totdeauna cu câte un Făt-Frumos alături, și anume Baba Dochia și Baba Paraschiva, Baba Dochia cu Sân-Toader, iar Baba Paraschiva cu Sâ-Medru. Amândoi feți-frumoșii aceștia au câte șapte (nouă, doisprezece) cai. Lumea e cuprinsă și ferecată cu două lanțuri: lanțul lui Sân-Petru și lanțul lui Sânt-Ion. Când vine Sân-Toader cu caii săi, sparge lanțul lui Sân-Petru, își face drum și intră primăvara, și nemijlocit vine după dânsul și Baba Dochia, cu zile urâte și ploioase. Când vine Sâ-Medru cu caii săi, sparge lanțul lui Sânt-Ion și intră iarna, și nemijlocit după dânsa vine și Baba Paraschiva (Marian, 1994, I, p. 239).

✦ Soarele e pus de Dumnezeu să lumineze pământul, dar el, îngrozit de răutățile câte le vede pe pământ, și sătul de același drum veșnic, întruna vrea să fugă și să scape de vederea pământului. De aceea Dumnezeu a pus străjer la miazănoapte pe Sf. Nicolae și la miazăzi pe Sf. Toader, ca să ție calea Soarelui și să-l abată din cale. Primăvara ajunge Soarele în fuga lui pe Sân-Toader și atunci ia cu el nouă babe rele și aduce ploi și ninsori și prăpădenie de vreme rea, că doară-doară va scăpa nevăzut de Sân-Toader pe-o vreme ca aceea. Și mai-mai să-l scape Sân-Toader, căci Soarele apucă să fugă înainte; dar Sân-Toader cu nouă cai ai săi se ia după Soare și-l fugărește, și aleargă să-l prindă.

Și are Soarele nouă cai la teleaga lui, și atunci ia nouă babe rele și încalecă pe fiecare cal câte o babă, ca să bată caii și să-i gonească până să le iasă sufletul, ca astfel să scape cu fuga de Sân-Toader. Dar Sân-Toader aleargă după Soare și, ca să-l prindă, își ia și el nouă cai și încalecă pe fiecare cal câte un moș, care a îmbătrânit mânând caii și știe rânduiala frânelor. Și tot pământul și toată firea stă amorțită opt zile de la plecarea lui Sân-Toader, că opt cai cu opt moși nu pot da de veste încotro a apucat Soarele.

Dar Alexă, moșul cel de-al nouălea, apucă tocmai pe drumul pe care a apucat Soarele și-l zărește. Și acum toți moșii fug împreună după Soare. Și în ziua aceasta se dezmorțește firea și ies toate gângăniile pământului la iveală, și șerpii, și broaștele, și tot ce-a dormit peste iarnă. Și fuge după soare treisprezece săptămâni, și abia-l ajunge colo departe-departe spre miazăzi. Și cum îl ajunge, îl și întoarce de la miazăzi spre răsărit. Și se întoarce Soarele și merge-merge către răsărit, dar când ajunge la locul lui cel orânduit de Dumnezeu nu se astâmpără, ci fuge înainte spre miazănoapte, că doară va putea fugi pe cealaltă parte. Și atunci îi iese în cale Sân-Nicoară și-l prinde și-l trimite îndărăt. Dar odată și odată tot o să scape el de păzitorii lui; dacă nu de Sân-Toader, dar de Sân-Nicoară tot o să scape, că Sân-Toader e tânăr și are cai, dar Sân-Nicoară n-are cai și e bătrân (Marian, 1994, I, pp. 239-240). ✦

Dacă în 1 Mărțișor, când e ziua babei Dochii, e timp frumos, atunci toată primăvara și toată vara va fi frumoasă, iar de nu, primăvara și vara vor fi urâte și posomorâte (Gherman-2, Zilele Babelor, p. 41). ✦ Dacă în zilele Babelor e ninsoare și frig, atunci și primăvara va fi friguroasă și furtunoasă, iar dacă vor fi mai domoale, mai line, atunci și primăvara va fi mai frumoasă (Gherman-2, Zilele Babelor, p. 40). ✦ De va ploua de Dochia, va fi anul îmbelșugat (Speranția, IV, f. 198). ✦ Dacă baba va fi bună la intrat, va fi rea la ieșit (Speranția, VII, f. 111).

✦ Când zilele Babelor vin înainte de Dochia, vara va fi bună; iar dacă vin după Dochia, vara va fi urâtă (Gherman-2, Zilele Babelor, p. 41). ✦ De vor ieși zilele Babelor până la Dochia, e semn de primăvară bună, iar de vor ieși după Dochie, atunci până la Sân-Georgiu pot fi tot zilele Babelor (Gherman-4, p. 121). ✦ Când vremea este rea, spun că baba își scutură cojocul (Speranția, II, f. 112).

O paradă planetară descrie un moment în care mai multe planete par să se ”alinieze” pe cer din perspectiva Pământului.

Dr. Becky Smethurst, cercetătoare la Royal Astronomical Society la Universitatea din Oxford, explică faptul că planetele „vor fi în linie dreaptă, dar este o linie dreaptă pe un cer curbat... toate planetele orbitează în același plan plat”.

„Dacă te gândești să iei aluatul de plăcintă și să-l pui să se rotească deasupra capului tău, se aplatizează”, a explicat ea. „Asta s-a întâmplat cu norul de gaz din jurul Soarelui care a ajuns să formeze planetele și de ce acestea se află toate în același plan plat.”

„Când privim cerul nopții, toate obiectele sistemului solar au aproximativ aceeași traiectorie... nu sunt toate aliniate pe orbitele lor, ci doar că se află cumva pe aceeași parte a sistemului solar chiar acum.”

Imediat după apusul soarelui, Mercur, Venus, Saturn și Neptun vor apărea jos pe cerul vestic, aproape de orizont.

Dacă nu aveți acces la binocluri sau la un telescop, puteți participa la un eveniment al societății locale de astronomie pentru a vedea mai bine.

Un loc de observație cu cea mai clară vedere a orizontului este cel mai bun, în special pentru a vedea Mercur și Venus, care vor apărea foarte jos pe cer.

Mai sus pe cer, Uranus se va afla în constelația Taur și nu va apune decât în ​​jurul miezului nopții, oferind observatorilor cu echipamentul potrivit o șansă mai bună de a-l găsi.

Jupiter va fi cel mai ușor de găsit dintre cele șase, strălucind puternic în constelația Gemeni și suficient de sus pentru a rămâne vizibil o mare parte a nopții, chiar și din orașele cu poluare luminoasă.

A vedea șase planete adunate pe cer nu este un eveniment obișnuit, dar nici nu este atât de rar pe cât ai putea crede.

O paradă completă a șapte planete este mult mai puțin obișnuită. Una a apărut în februarie 2025 și vor mai trece mulți ani până când toate șapte vor putea fi văzute din nou împreună așa.

Paradele planetelor nu sunt doar evenimente de o noapte, deoarece planetele se mișcă încet și rămân în general vizibile timp de săptămâni.

Conform aplicației Star Walk, planetele vor apărea cel mai strâns grupate pe 28 februarie, deși data exactă depinde de locația geografică în care vă aflați.

Cele mai bune date de vizionare includ 25 februarie în São Paulo, 28 februarie în Atena, București, New York, Mexico City și Tokyo, 1 martie în Beijing, Berlin, Londra și Mumbai și 2 martie în Reykjavik.

„O dispunere planetară ca aceasta poate fi deosebit de interesantă, deoarece îți oferă oportunitatea de a vedea diverse lumi într-o singură seară”, a declarat Jess Lee, astronom la Observatorul Regal din Greenwich.

Smethurst subliniază faptul că o experiență extraordinară de observare a stelelor nu înseamnă doar ceea ce privești, ci și cum te pregătești.

Un pas cheie este să le oferiți ochilor timp să se adapteze la lumina slabă a stelelor. Ea sugerează să începeți în interior: „Îmi place să aștept, cumva, în căldura bucătăriei mele timp de cinci sau zece minute pe întuneric înainte să ies afară”, ceea ce permite „recompensa imediată de a putea observa chiar și lucrurile slabe de pe cerul nopții imediat”.

Confortul este, de asemenea, crucial. În loc să vă încordați gâtul, ea sugerează „să întindeți o pătură de picnic pe jos sau să vă așezați într-un fel de șezlong” și să vă asigurați că, dacă vremea este rece acolo unde vă aflați, „vă înfășurați călduros, pentru că dacă nu vă mișcați, se face foarte frig”.

Și, în final, odată ce ochii s-au obișnuit, evită luminile puternice. Dacă folosești o aplicație pe telefon pentru a localiza planete, activează funcția de lumină roșie, deoarece „lumina roșie nu îți va afecta vederea nocturnă la fel de mult ca o lumină albă puternică”.

Și chiar dacă ratezi ziua de vârf a paradei, nu-ți face griji, pentru că unele dintre planete vor fi totuși prezente.

„Vom fi pierdut din vedere pe Mercur la începutul lunii martie, dar pe 7 și 8 martie, Venus și Saturn vor fi foarte aproape una de cealaltă pe cer, ceea ce va face mai ușor să le vedem pe amândouă”, a spus Smethurst.

Va fi cerul suficient de senin pentru a-l vedea?

Vremea din weekend este destul de mixtă, cu variații ale cerului senin pe care l-ați putea vedea în nopțile următoare.

Pentru noaptea de vineri spre sâmbătă, cerul este mai senin în sudul României. Duminică noaptea, având cel mai mult cer senin, înainte ca norii să înceapă să se intensifice dinspre nord și vest.

Personal nu o să mă uit și nu vă sfătuiesc nici pe domniile voastre. Este frig și neplăcut. Chiar dacă vă înfofoliți bine, nu uitați că respirați aer înghețat. Ce mare spectacol? Mai bine mă uit la Sanremo!

Pe de altă parte, din punct de vedere astrologic lucrurile stau altfel. Sunt doar două conjuncturi la ceva distanță între ele. Venus cu Mercur, în zodia Peștilor și Saturn cu Neptun, în Berbec. Doar o planetă retrogradă, Jupiter, în Rac. Repet, nu vă încurajez să ieșiți ca teleleii în noaptea înghețată ca să nu vedeți nimic, din cauza poluării luminoase a Bucureștilor.

Dar, la vară este altă poveste. De aceea roiul meteorilor, Perseidele, este așa de popular. Nu este nici cel mai spectaculos, nici cel mai des, dar este vara!

Până atunci o să mai treacă ceva timp, dar cu răbdare se fac multe, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite, mai ales în casă, în familie. În acest weekend, dacă nu înţelegi ceva, mai bine cere precizări, decât să încurci lucrurile. În acest weekend, mai exact sâmbătă dimineaţa, eşti pus în faţa unei decizii. Să stai acasă cu pisica sau căţeluşul sau să ieşi pe seară în frig pentru cine ştie ce fiţe la cluburi şi/sau peteceri incerte. Sau să trăbăluieşti plenar în bucătărie pentru cele cinci feluri de mâncare pentru săptămâna viitoare. Sfatul meu este să stai cu necuvîntătoarele. Animăluţele nu mint, nu trădează, nu bârfesc, nu invidiază. Au după cum bine spunea Carl Sagan o capacitate deosebită de a recunoşte binele. Iar dacă le faci rău te muşcă sau zgârie, direct şi fără intrigi pe la spate.

TAUR

Vezi-ţi de treburile tale, cele obişnuite de weeknend, zâmbeşte, du-te la un film, distrează-te cu prietenii, fii calm şi senin! Nu e niciun motiv de panică, presa exgerează, ca deobicei! Este sâmbătă, zi de relaxare şi odihnă, aşa că tu ai tendinţa să eviţi orice discuţie, orice activitate, orice fel de efort. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de bunăvoinţă! O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încearcă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea (de rău) celui în cauză şi nu o descriere cât mai apropiată de realitate. Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa!

GEMENI

Dedică ziua activităţilor obişnuite de weekend, relaxare, cumpărături, vizite, poate un film nou. Nu face schimbări în program, noul nu îţi prieşte şi mai binele e duşmanul binelui! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este bine aspectat. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Ideea este că uneori ai nevoie de puţină singurătate ca să ai o perspectivă mai bună asupra vieţii personale şi weekendul acesta este un bun prilej. Paradoxala situaţie!

RAC

Tendinţa acestui weekend este către un ritm redus, de cruţare, distracţie, relaxare şi odihnă. Se apropie primăvara cu mult consum de energie şi cu nopţi nedormite, fă acum provizie de somn! Sâmbătă este o zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, mai ales dacă eşti solicitat să dai o mână de ajutor în casă. Leagă-te la cap pentru ca o să te doară! Duminică, ceva migrene din cauza unor tensiuni neaşteptate în anturaj. Le rezolvi cu diplomaţie şi treci mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii după barfe, zvonuri si intrigi, sau după televizor. Lumea pare că are probleme de comportament grave de tot şi nu este niciun motiv să o iei şi tu razna!

LEU

Lucruri importante, sâmbătă. Duminică nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere, ci determină prin ajustări succesive, ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine! Orice rău spre bine, astăzi descoperi unele lucruri, mai greu de acceptat, despre persoane din anturajul tău. Eşti încă în formă bună, dar trebuie să te pregăteşti pentru o cădere de energie. Nu trebuie să te oboseşti peste măsură, deja eşti într-o starea de oboseală cronică. In acest weekend o sa realizezi că nu contează "ce" faci, ba mai mult, nici nu conteaza "cum" faci, ci este important "pentru cine"! Nu te repezi imediat ce auzi o intriga. Uneori leii se prind în capcană cu mâncare pentru pisici, adică ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflectează cui foloseste situaţia, „cui prodest”, ca în cărţile scrise de Agatha Cristie.

FECIOARĂ

Cei pe care îi întâlneşti în acest weekend par că sunt binevoitori. Duminică, afacerile tale personale sunt bine aspectate, nu uita de mărţişor. Cineva aşteaptă un răspuns, lasă-l să aştepte! Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! Weekendul acesta este o perioadă de aşteptare şi relaxare. Ai, în sfârşit, răspunsul la acţiunile tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aştepţi - din domeniul social şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Adică primeşti un telefon sau un mesaj pe care îl cam aşteptai.

BALANŢĂ

Dimineaţa de sâmbătă enervantă, ai uitat să cumperi ceva. Pâine, cafea sau mărţişorul? Weekendul acesta nu e o perioadă în care să faci schimbări importante, pe niciun plan, stai liniştit! Azi găseşti motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme. Este sâmbătă, aşa că stelele indică un program de relaxare şi distracţii. Redu ritmul şi vei avea rezultate! Supraveghează-ţi, în acest weekend, cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, să investeşti utopic în propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica, ca în zilele acestui weekend de martie, te indragosteşti uşor şi de cine nu trebuie, dar egoismul bine temperat te salveaza de deceptii!

SCORPION

Un weekend dedicat acţiunii, reacţiei, intervenţiei. Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără să ţii cont de comentariile răutăcioase. Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp! Pe total weekendul este o perioadă bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii!

SĂGETĂTOR

Eşti în postura plăcută nativilor să acţioneze, să fie în activitate. Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte noi, numai după ce te interesezi de înţelegerile trecute. Lumea uită! Sâmbăta este, totusi, mai densă pentru că trebuie să pui cap la cap nişte date, informaţii, zvonuri care nu par a avea legătură, dar pentru tine înseamnă ceva. Adică juci rolul unui detectiv particular. Fără să faci parte din personajele Aghatei Christie, de exemplu Hercule Poirot, care îmi place atât de mult, ei bine, în acest weekend ascultă cu atenţie şi nu întrerupe persoanele care fac destăinuiri. Nici nu ştii câte poţi să afli, pentru că adevărul este întotdeauna dincolo de noi.

CAPRICORN

Weekendul este dens şi aglomerat, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Sâmbătă, primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă - o veste bună. Duminică, poate, un film bun! Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de la rude sau prieteni. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Duminica este zi de aranjat şi verificat garderoba pentru sezonul mai cald, care pare că se apropie, în sfârşit. Sigur, nu toată ziua, mai este timp şi de o discuţie, de o prăjitură cu o cafea şi poate şi de un film bun. Şi poţi începe să citeşti un roman-fluviu, sau să vezi un film nou, ştiu că îţi plac ficţiunile istorice!

VĂRSĂTOR

Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult pragmatism şi mai puţine iluzii poţi să te simţi chiar confortabil. Frecventează prietenii care te fac să te simţi bine şi chiar răsfăţat. Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau cu cineva din famile. Bunătatea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Steaua Vega îţi indică un weekend în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovadă de inspiraţie, atât în relaţiile de familie cât şi cu prietenii sau partenerii. În acest weekend nu ar trebui să faci mari cheltuieli.

PEŞTI

Planurile făcute în sfera personală, care încep în acest weekend, pot aduce în viitor rezultate bune. O dispoziţie schimbătoare iţi poate marca duminica. De vină este Soarele din zodie! Sâmbăta aceasta evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză elegant! Repausul este poate, cea mai mare dintre încercări. Întotdeauna îţi faci programe peste programe şi duminică seara realizezi că nu ai avut timp. Nicio problemă! În acest weekend ai nevoie doar de repaos şi relaxare, dar şi de distracţie, de şampanie şi caviar. Ai ceva de sărbătorit, poate ziua ta de naştere şi lucrurile nu pot fi lăsate la voia întâmplării!