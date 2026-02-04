Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 februarie 2026. Forma timpului (I)

5 februarie

Pe 5 februarie s-au născut William Burroughs, Charlotte Rampling, John Boyd Dunlop, Hiram Stevens Maxim, H.R. Giger, John Carradine, Andreas Papandreu, Irina Eliade, Gheorghe Hagi, Mircea Romcescu, Andrei Zincă.

În calendarul creștin-ortodox, Sfintele Agata şi Teodula.

Încă o zi plină de muncă, fără conotaţii tradiţionale.

Creştinismul, ca dogmă, a fost învinuit adesea că este misogin şi că nu a acordat femeii locul meritat. Iată, astăzi, o pomenim pe Sf. Mc. Agata. „Era în cetatea Panormului o fecioară foarte frumoasă, anume Agata, născută din părinţi de neam bun şi bogat”.

Iată că învinuirea se dovedeşte mincinoasă! Care religie, spuneţi-mi una măcar dintre cele 137 de pe Pământ, sau măcar din Islam şi Budism, ei bine, care religie mai spune că un motiv al sanctificării a fost că femeia, fecioara respectivă, a fost foarte frumoasă!

Emily Thomas este profesoară de filosofie la Universitatea Durham, Marea Britanie. Printre cărțile sale academice se numără Absolute Time: Rifts in Early Modern British Metaphysics (2018), Victoria Welby (2023) și Real Time: A Reinvention in British Metaphysics 1883-1928 (în curs de apariție). De asemenea, a scris o carte de specialitate, The Meaning of Travel: Philosophers Abroad (2020).

”Este natural”, spune Enciclopedia de Filosofie Stanford, „să credem că timpul poate fi reprezentat printr-o linie”. Ne imaginăm trecutul întinzându-se într-o linie în spatele nostru, viitorul întinzându-se într-o linie nevăzută înainte. Călărim o săgeată în continuă mișcare – prezentul. Totuși, această imagine a timpului nu este naturală. Rădăcinile sale se întind doar până în secolul al XVIII-lea, însă această noțiune s-a înrădăcinat atât de adânc în gândirea occidentală încât este dificil să ne imaginăm timpul ca altceva. Și această nouă reprezentare a timpului a afectat tot felul de lucruri, de la înțelegerea noastră asupra istoriei până la călătoria în timp.

Mitul său al creației, Timeu , lega timpul de mișcările corpurilor cerești. Zeul a „adus la existență” soarele, luna și alte stele, pentru „darea nașterii timpului”. Acestea trasează cercuri pe cer, creând zile, luni, ani. „Rătăcirile” altor corpuri cerești „uluitor de numeroase” creează, de asemenea, timp. Când toate rătăcirile lor sunt „completate împreună”, ele ating „desăvârșirea” într-un „an perfect”.

La sfârșitul acestui „Mare An”, toate corpurile cerești își vor fi încheiat ciclurile, întorcându-se la punctul de plecare. În milenii, acest lucru va completa un ciclu al universului. Pe măsură ce filosofia greacă antică s-a răspândit prin Europa, aceste idei despre timp s-au răspândit și ele. De exemplu, stoicii greci și romani legau timpul de doctrina lor a „Recurenței Eterne”: universul trece prin cicluri infinite, terminându-se și repornind din nou.

Astfel de viziuni asupra timpului sunt ciclice : timpul cuprinde un ciclu repetitiv, pe măsură ce evenimentele au loc, trec și se repetă. Ele reflectă procese din natură. Ziua și noaptea. De la vară la iarnă. După cum explică istoricul Stephen Jay Gould în Time's Arrow, Time's Cycle (1987), în Occident, concepțiile ciclice au dominat gândirea antică. Este chiar sugerată în Biblie. De exemplu, Eclesiastul proclamă:

Totuși, scrie Gould, Biblia conține și o concepție liniară a timpului: timpul cuprinde o secvență unidirecțională de evenimente irepetabile. Luați istoria biblică: „Dumnezeu a creat pământul o dată, l-a instruit pe Noe să treacă printr-un potop unic într-o singură arcă”. Gould descrie această înțelegere liniară a istoriei ca o contribuție „importantă și distinctivă” a gândirii evreiești. Istoria biblică a contribuit la alimentarea ideilor liniare despre timp.

Concepțiile ciclice și liniare despre timp au prosperat una lângă alta timp de secole, uneori estompându-se una în cealaltă. La urma urmei, trăim prin anotimpuri naturale, ciclice și evenimente irepetabile - naștere, prima căsătorie, deces. Este important de menționat că evechii și moderniștii timpurii nu vedeau literalmente timpul ciclic ca pe un cerc sau timpul liniar ca pe o linie. Totuși, în lumea secolului al XIX-lea a redingotelor, jupoanelor și budincilor de frișcă, schimbarea era în curs de desfășurare. Treptat, modelul liniar al timpului a câștigat teren, iar gânditorii au început literalmente să deseneze timpul ca pe o linie. Pentru a explica cum, voi indica patru evoluții cheie.

În primul rând: cronografia , arta de a reprezenta evenimente istorice. Istoricii s-au luptat întotdeauna cu modul cel mai bun de a afișa evenimentele pe o pagină, iar încă din cele mai vechi timpuri o soluție populară consta în „tabelele de timp”: grile care afișau date.

O inovație crucială a constat în inventarea „liniilor cronologice”. După cum detaliază Daniel Rosenberg și Anthony Grafton în superba lor lucrare, Cartographies of Time (2010), „forma modernă” a liniei cronologice, „cu o singură axă și o distribuție regulată și măsurată a datelor”, a apărut în jurul mijlocului secolului al XVIII-lea. În 1765, omul de știință și filosof Joseph Priestley, cunoscut mai ales pentru co-descoperirea oxigenului, a inventat ceea ce a fost, probabil, prima linie cronologică modernă din lume.

În lucrarea sa „A Chart of Biography” (1765), timpul curge de la stânga la dreapta, din anul 1200 înainte de Hristos, până în prezent (pe atunci). Peste 2.000 de linii miniaturale trasează cu meticulozitate durata vieții oamenilor, inclusiv a unor autori precum Cicero, regina Elisabeta I și Isaac Newton. Deoarece metoda sa de reprezentare a timpului folosind linii era atât de nouă, Priestley s-a simțit îndemnat să o justifice:

”TIMPUL … permite o reprezentare naturală și ușoară în mintea noastră prin ideea unui spațiu măsurabil, și în special cea a unei linii; care, la fel ca timpul, poate fi extinsă în lungime, fără a oferi vreo idee de lățime sau grosime. Și astfel, un spațiu de timp mai lung sau mai scurt poate fi reprezentat cel mai comod și avantajos printr-o linie mai lungă sau mai scurtă.”

„În foarte puțini ani, variații ale hărților lui Priestley au început să apară aproape peste tot... și, de-a lungul secolului al XIX-lea, vizualizarea istoriei sub forma unei cronologii a devenit o a doua natură.” Influența lui Priestley a fost extinsă. De exemplu, William Playfair, inventatorul graficelor liniare și al diagramelor cu bare, a evidențiat cronologia lui Priestley ca predecesoare a propriei sale lucrări. Rosenberg și Grafton explică faptul că, în următorii 50 de ani, graficul liniar al lui Playfair, care folosea o axă pentru timp și o alta pentru măsuri economice precum exporturile, „a devenit una dintre cele mai ușor de recunoscut forme cronografice”. În vremea lui Charles Dickens, cronologiile erau comune în cărți, postere și ziare.

A doua dezvoltare cheie se referă la evoluție . La începutul secolului al XIX-lea, oamenii de știință au creat modele liniare și ciclice ale proceselor evolutive. De exemplu, geologul Charles Lyell a emis ipoteza că evoluția speciilor ar putea urmări tipare repetitive pe Pământ. Acest lucru a condus la memorabila sa afirmație conform căreia, în urma unui „ciclu climatic”, „pterodactilul ar putea zbura din nou prin aer”. Cu toate acestea, odată cu opera lui Charles Darwin, modelele ciclice au dispărut.

Lucrarea sa „ Originea speciilor” (1859) concepe evoluția în termeni liniari. Include literalmente diagrame care ilustrează evoluția speciilor în timp folosind linii ramificate și întinse. Aceste diagrame presupun un model liniar al timpului: timpul se desfășoară într-o manieră liniară, verticală, din trecut, în partea de jos a paginii, până în prezent, în partea de sus. Gould descrie evoluția darwinistă ca o „săgeată” liniară în „sensul cel mai deplin”: „o secvență ciudată de evenimente complexe, unice, irepetabile”.

Această nouă formă de artă a surprins mișcarea prin imagini succesive. Cronofotografia pare să spațializeze timpul prin portretizarea unui proces temporal, cum ar fi galopul unui cal, răspândit pe pagină. În cartea sa de referință Le Mouvement (1894), fotograful Étienne-Jules Marey începe cu o afirmație care ar putea fi extrasă direct din Priestley: „Timpul... poate fi reprezentat într-o formă grafică prin linii drepte de diferite lungimi”.

Ultima dezvoltare, a patra, a provenit din matematică: teoriile celei de-a patra dimensiuni . Oamenii percep trei dimensiuni spațiale: lungimea, lățimea și adâncimea. Însă matematicienii au teoretizat de mult timp că există mai multe. În anii 1880, matematicianul Charles Hinton a popularizat aceste idei și a mers mai departe. El nu s-a limitat doar la susținerea faptului că spațiul are o a patra dimensiune, ci a identificat timpul cu acea dimensiune. Hinton a susținut că, din cauza limitărilor conștiinței umane, percepem obiectele cvadridimensionale ca obiecte tridimensionale în schimbare. Totuși, realitatea este, de fapt, un spațiu cvadridimensional, neschimbat. Ceea ce percepem ca timp este spațiu perceput greșit. Lumea este un „întreg uimitor, în care tot ceea ce a apărut sau va apărea vreodată coexistă”.

Hinton nu descrie timpul ca o linie, ci, implicit, descrierea timpului ca o dimensiune a spațiului înseamnă că, dacă timpul ar fi luat în sine, ar fi o linie. Opera lui Hinton a fost rapid absorbită de atmosfera secolului al XIX-lea, iar în curând alți gânditori din anii 1880 au identificat a patra dimensiune a spațiului cu timpul.

Ca și astăzi, ar fi fost greu de imaginat cum altfel am putea reprezenta timpul. Și acest lucru a influențat modul în care oamenii înțelegeau lumea.

În istorie, conceperea timpului ca o linie a contribuit la alimentarea ideii că omenirea face progrese. Joseph Priestley, inventatorul cronologiei noastre, este parțial responsabil pentru acest lucru. Omul a enumerat odată invenții care i-au făcut pe oameni mai fericiți, inclusiv mori de făină, lenjerie, ceasuri și geamuri. Diagrama sa biografică a evidențiat această perspectivă pozitivă asupra progresului uman. Aceasta plasează personajele în grupuri, cum ar fi „Artiști și poeți”, „Matematicieni și medici”, „Teologi și metafizicieni” Pe măsură ce timpul trece, apare un număr tot mai mare al acestor personaje. Acest lucru a confirmat convingerea lui Priestley că omenirea se îmbunătățește.

Pentru victorieni, credința în progres a crescut doar, impulsionată de dezvoltarea științifică și tehnologică rapidă. Victorianii au fost martorii inventării sistemelor feroviare, a becurilor, a telegrafelor, a mașinilor de scris, a frigiderelor, a telefoanelor. Istoricul Thomas Macaulay a afirmat: „Istoria Angliei este, în mod evident, istoria progresului”. Astfel de narațiuni au primit susținere suplimentară prin intermediul ideilor evoluției darwiniste.

Evoluția darwinistă nu a fost portretizată ca un copac cu multe ramuri, ci ca o săgeată.

A doua parte a eseului o s-o public mâine, doar este o altă zi !

BERBEC

Ai nevoie de puţină linişte, relaxare şi de distanţă faţă de problemele altora. Nelinişte nemotivată s-ar putea numi starea ta. Zi bună pentru discuţii plăcute, calme cu cei din jurul tău. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de una aşa-şi-aşa. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni sau la anturajul apropiat! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte bine formulată este mai uşor ascultată.

Activitatea, munca, nu prea te pasionează. Atmosfera este tensionată, se aşteaptă căderea drobului de sare! După orele de program, cumpărături. Poate şi sală, să elimini principiile negative! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Pentru un procent dintre nativi, succese neaşteptate în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu. Acum, nu mâine!

Multiplici eforturile tale îndreptate către găsirea de noi soluţii la problemele tale veşnice: banii şi amorul! Dorinţa zodiacală de schimbare nu te ajută prea mult, eşti prea superficial! Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general.

Nu îţi place mediul în care lucrezi şi vrei să schimbi iaraşi ceva. Fii prudent şi nu exagera, cel puţin azi, nu da vrabia din mână! Atenţie la o posibilă discuţie legată de activitatea ta. Cumpără-ţi odată lucrul acela la care râvneşti de mult timp – preţul este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale.

Zilele seamănă între ele şi trec ca orele! Ai o stare de nervozitate, îţi ajunge, eşti gată să explodezi! Ceea ce te avertizează sever să încetineşti ritmul şi să îi mai laşi şi pe alţii. Ziua de astăzi poate fi o perioadă benefică şi revigorantă, dacă te hotărăşti să apeşi pe frâna activităţii. Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, o bună perioadă pentru afacerile de, şi în familie. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale.

Eşti pe cale să-ţi realizezi unele dorinţe. Începi să realizezi că ai mai mult de construit, în viitor, decât micile griji cotidiene pentru gospodărie şi ai tăi. Faci parte din ceva mai mare! Ziua de astăzi trezeşte o bruscă dorinţă de afirmare şi de relaţii sociale. Reinventează “ceaiul de la ora cinci”, de fapt britanicii primesc la ora patru, sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală sau pur şi simplu mergi mai rapid într-un parc. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili.

Poziţia ta socială îţi creează o mare problemă. Trebuie să pari mulţumit, deşi nu eşti. Iar timpul ţi se pare prea scurt şi obligaţiile prea mari. Mai aşteaptă puţin până să iei o hotărâre! Dacă nu eşti atent, s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Totuşi zodia face şi unele configuraţii şi aspecte bune - deci ai o perioadă relativ favorabilă şi cu ceva momente plăcute. Prânzul te găseşte, poate, construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect.

Ai sarcini şi griji noi de astăzi pentru câteva zile şi nu prea îţi convin. Dar trebuie să te obişnuieşti, să accepţi şi să te organizezi, nu ai de ales. Pe seară primeşti veşti de departe. De asemenea, poţi finaliza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Aspecte uşor nefavorabile la bani, întârzie sau se reprogramează, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. Aspectele arată cumpărături inspirate. Cheltuiesti, deci existi – chiar dacă anturajul zice că eşti zgârcit(ă)! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

Treci printr-o situaţie, în amor, care e un cerc vicios. Problemele abia încep. Trebuie să te linişteşti şi cu mult calm să găseşti „ieşirea” din situaţie. Probabil, o vei lua de la capăt! Mai multe aspecte minore benefice arată că lucrurile pot merge şi bine. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Şi ca să fii într-adevăr dibaci nuanţează-ţi regimul alimentar în funcţie de zodie şi de grupa sanguină.

O prietenă îţi iese în cale cu gânduri bune. Poţi avea încredere. Ieşiţi la o cafea şi vorbiţi despre modă, filme, amor. O să te simţi bine şi, la noapte, o să visezi colorat şi frumos! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi?! Primele ore de srviciu, de activitate îţi aduc surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, poţi ieşi în oraş cu o prietenă. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale.

Profesional eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie figurile noi din jurul tău. Mare atenţie la serviciu, sau unde îţi petreci activitatea, sau ziua – se întâmplă ceva – în registrul benefic. Trebuie, doar, să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Deci, poti avea succes in profesie sau meserie, sau la şcoală - ai mai multă energie dacât în mod normal. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea foarte complicată. Pentru cine se pricepe nu a fost deloc complicat!

Pentru că nu eşti în apele tale, ai nevoie de o schimbare. Drept catharsis, poate îţi cumperi ceva nou, cizmuliţe sau o canadiană de ploaie. Astăzi eşti dispus să cheltuieşti pentru tine! Ai de suferit din cauza vremii capricioase, dar şi din cauza încăpăţânării tale, că te îmbraci aiurea fără să ţii cont dacă afară este cald sau frig. In această perioadă este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi, sau a unor amintiri care te obsedează. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale!