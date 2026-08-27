Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 august 2026. Împăratul Galben

28 august

Pe 28 august s-au născut Wolfgang von Goethe, Ingrid Bergman, Charles Boyer, Nicolae Herlea, Rodica Ojog-Braşoveanu, Horia Lovinescu.

În calendarul creştin-ortodox este Sf. Cuv. Moise Etiopeanul (Arapul). „În părţile Egiptului era un tâlhar vestit, cu numele Moise, de neam etiop şi negru la faţă”. Suficiente daruri ca să fie proclamat sfânt, glumea Catolicosul, Patriarhul Armean, din Isfahan. L-am întâlnit acum exact patruzeci şi unu de ani.

Bun, în calendarul pe care-l am, mai sunt pomeniţi şi Sfinţii: Dreptul Iezechia, Diomid, Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel.

Nimic în "Kalendar".

"Evenimentul Zilei" din 28 august 1953 a fost marşul negrilor către Lincoln Memorial, unde Dr. Martin Luther King. Jr. a ţinut faimosul său discurs "I have a dream" - am un vis. Culmea este că discursul l-a scris singur, nu l-a fabricat cine ştie ce agenţie de marketing politic!

Lumea este speriată, îngrijorată, preocupată. Concentrarea rezerviștilor a dat apă la moara conspiraționiștilor. Ecoul ajunge până şi în pustnicia mea. "Domnule profesor o să înceapă războiul? Ia, va rog frumos, uitaţi-vă în horoscop!"

Despre război, nu mi-am schimbat opinia de acum cincisprezece ani cuprinsă în ”Zorile Războiului”, articol apărut în ”Hydepark”, site astăzi dispărut.

Mă uit mereu în horoscop, sigur că mă uit. Şi aşa răspund la o altă întrebare "de ce vă uitaţi prin telescop, domnule profesor?"

Pentru că programele de calculator şi tabelele de efemeride nu sunt de ajuns. Nici pe departe! Trebuie neapărat să observi cerul, să vezi micile sau mai marile schimbări care au loc în Barba lui Dumnezeu, cum au botezat, poetic, hitiţii, Calea Lactee. Sau oriunde pe cer... dar mai ales pe ecliptică, bulevardul Soarelui, Lunii, planetelor şi constelaţiilor.

Schimbări de albedou, apariţia unor noi stele, culori noi, roiuri de meteori, comete etc... Doamne, dar câte nu sunt de observat! Toate acestea au semnificaţia lor în "Corpus Astrologicus", cheile de interpretare. Fără observaţie, fără cercetare, astrologia nu este decât o conversaţie plăcută de cuconiţe frumuşele, la o cafea.

Partea de deasupra apei a aisbergului, ce spun eu, nici un procent dintr-o sută!

Unii fac cercetare, dar restul „astroloagelor” nu știu că ascendentul nu este mai important decât zodia, la nicio vârstă. Nu ne schimbăm zodia în timpul vieții, ca pe o pereche de ciorapi. Nebunia asta cu ascendentul mi se pare edificator și simbolic pentru epoca această de minciuni și necunoaștere.

Dar, despre război, nu o să vă spun ce am văzut pe cer ci, după modelul oriental, o să vă spun o poveste.

Huan, Împăratul Galben, este numele unui împărat legendar al Chinei. Roata, apa caldă şi mersul pe jos au fost inventate de enigmaticul conducător.

Studiile sino-sovietice de acum mai bine de 60 de ani, când cele două mari puteri se iubeau mult, au ajuns la concluzia că, probabil, împăratul Huan nici nu a existat, fiind vorba de o locuţiune populară de genul „De la taica Noe...”. Ideologia vremii nu permitea o abundenţă de împăraţi inventatori şi simplificarea lucrurilor era pe gustul maselor populare amorfe şi inculte.

Cu mare surprindere s-a constatat mai târziu, în urma săpăturilor arheologice, că acum mai bine de cinci mii de ani a existat într-adevăr un împărat Huan, arhetipul civilizator al Chinei. Calendarul, „Cartea Schimbărilor”, organizarea în provincii, armata permanentă, irigarea orezului şi aşezarea capitalei într-un loc strategic, dar uşor accesibil şi mai ales într-o zonă telurică benefică – iată câteva dintre realizările miticului Împărat Huan.

Se spune că unificarea parţială a imperiului nu a fost nici uşoară şi nici repede înfăptuită. Zeci de ani i-au trebuit longevivului împărat – cronicile spun că a trăit 107 ani – ca să cucerească, anexeze sau să cumpere una câte una provinciile care compun astăzi imensa Republică a Chinei.

Sinologii ascund cu grijă faptul că o bună bucată a părţii din vestul Chinei de azi era locuită de populaţii de rasă albă, probabil chiar indo-europeni, care au fost împinse în vest şi în sud, amestecându-se cu băstinaşii.

În toată această operă imensă de unificare în care asasinatele, trădările şi comploturile au fost monedă curentă de schimb, împăratul Huan nu s-a implicat direct în niciuna dintre acţiuni. Cu toate că era tot timpul aproape de teatrul operaţiunilor militare sau în inima vreunui complot, împăratul Huan împingea mereu în faţă un general arătos sau un guvernator iscusit.

Nu, nu era vorba de echipă, ci de ceva mai mult. Huan descoperise că inefabilul, necuprinsul, lucrurile neprecizate şi înconjurate de mister sunt o armă formidabilă, iar dacă era vorba de o persoană, omul respectiv se bucura de o faimă şi o putere de convigere absolute. Deja se formulase conceptul de împărat-zeu, „Fiul Cerului”, atât de folosit în Egipt, Mexic sau Peru, în antichitate.

Trebuie însă ca această tehnică de management politic să se potrivească cu profilul psiho-somatic al populaţiei respective, gata să accepte minunea întotdeauna, dar sub forme şi ipostaze diferite. De exemplu grecii, macedonenii, europeni antici, nu au acceptat niciodată ascendenţa divina a unui conducător de-ai lor. De exemplu, când Alexandru s-a proclamat zeu, generalii lui i-au tras-o, l-au otrăvit!

Huan nu prea avea de unde să ştie mitologia grecească, iar cu materialul uman care îl avea la îndemână, ideea cu „Fiul Cerului” i s-a părut cea mai bună. Probabil că motorul concepţiei ideii a fost de tipul vechii vorbe româneşti pe care mi-a spus-o şi marele Mircea Eliade: „Dacă te bagi în troacă, te mănâncă porcii!”

Dar împăratul Huan a fost departe de a lăsa totul la voia întâmplării sau la latitudinea unor delegaţi. El nu părea că se băga în troacă, iar dacă porcii nu ştiau că este în troacă, nu aveau cum să-l mănânce!

Împăratul Huan este un bun exemplu de disimulare inteligentă, cum ar fi spus Maestrul meu. „Poţi ieşi din orice înfruntare cu un inamic pe trei căi: aliază-te cu alţii, eventual mai puternici şi împinge-i în faţă; plânge-te de loviturile inofensive şi nu da niciun semn când ai fost într-adevăr atins; creează o a treia parte care pare că te atacă atât pe tine cât şi pe duşmanul tău şi foloseşte-te de prilejurile astfel produse!” – spunea înţeleptul sufi; dar tot el spunea : „...seninătatea şi liniştea sunt bunul cel mai de preţ. Dacă ai duşmani, scapă repede de ei ca să-ţi păstrezi starea de echilibru interior!”

Ceea ce se întâmplă acum pe scena politică mondială sunt reaşezări şi verificări. Din primăvară tonul Rusiei a mai urcat cu o octavă. Teoria conspirației, gurile rele spun că ar fi din cauza tratatului militar secret cu chinezii. Acum americanii încearcă să vadă dacă chiar există acel tratat militar şi cât de trainic este. Șeful CIA s-a dus la Moscova ca să le spună rușilor că se știe ce cuprinde tratatul secret semnat cu chinezii și să nu exagereze că nu au de ce.

Conform marelui, poate cel mai mare politolog militar, Robert MacNamara: "un tratat militar este vulnerabil în primele luni după semnare. Odată începută derularea, în timp, se stabilesc proceduri şi tehnici care fac tratatul operaţional!"

Sigur că Iranul este un pretext. Dar, are petrol şi gaze. Are şi ceva lithiu şi alte metale şi pământuri rare. Este un viespar de religii, triburi adverse şi conflicte îngheţate, ca în orice fost imperiu! Am trăit mulți ani în Iran, fetița mea, Shirina, este născută la Teheran. Din actualul conflict Iranul a ieșit (cu toate că nu cred că s-a terminat) întărit, cu o populație care, în majoritatea ei, sprijină autoritățile actuale.

Americanii sunt obligaţi să spună că intervin în strâmtoarea Hormuz! Sunt obligaţi să intervină! Nici lor nu le prea place, dar dacă vrei să faci omletă, trebuie să spargi ouă, iarăşi o vorbă a lui MacNamara. Vedeţi, în Iran este un capăt al aţei... ţineţi minte ce vă spun şi o să înţelegeţi mai târziu!

Doamnelor și domnilor, lupi, padawani şi hobbiţi, politica mondială este o permanentă minciună înnobilată cu cuvinte mari şi frumoase, ca să vă fie şi mai frică când descoperiţi că nimic nu este ceea ce pare a fi!

Dar mereu şi mereu vine o zi, chiar cu zorile războiului, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Ai energie cât o centrală nucleară, dar de ce să te complici cât drumul cel mai scurt între două puncte este linia dreaptă! Sau... plierea spaţiului, nu te deplasa, nu pleca la drum lung! O perioadă de timp bună...hai să zicem că este bună! Doar dimineata devreme îţi dă ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Ziua de 28 august poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o veste despre un câştig de bani sau, ceva, în gama benefică, legat de serviciu. Configurația astrologica iţi indica mai multe posibilităţi sa ieşi din criza sentimentală în care ai ajuns cu obişnuitul tau repede-repede-repede! Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi!

TAUR

Regreţi, dar nu te poţi abţine... În cel mai bun caz de la dulciuri. Eşti entuziast, optimist, întreprinzător! Evită excesele de orice natură şi promovează-ţi interesele tale strategice. Ziua îţi este favorabilă atît sub aspect economic cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală te face să cheltuieşti prea mult, preafrumoasa doamnă sau bunul meu domn! Incercă să începi de acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele Taurilor. Atenţie la băuturile reci şi la durerile de gât! Nu este foarte bine să pleci în delegaţii sau în călătorii lungi de afaceri. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac sa obţii astăzi sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

Eşti obligat de situaţie să joci cu ce cărţi ai! Nu e o situaţie precară, dar fii prudent şi poţi să prevalezi. Jocul dragostei şi al întâmplării - vorbeşti bine, ai verb - poţi să câştigi! Din nou mici probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să vă faceţi atâtea gânduri pentru orice amănunt. Ai noroc astăzi, nu rata ocazia. Consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care are probleme la serviciu, dar ai şi ocazia să prevalezi. In general, în zodia Feciorei celei harnice, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Exista momente cand judeci greşit oamenii, asa incat ar fi mai bine sa reflectezi inainte sa compromiti o prietenie aproape ideala. In scenariile pe care le construiesti lipsesc unele detalii, dar fiind vorba de afaceri şi bani nu trebuie sa uiţi nici un amanunt.

RAC

Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Cu Jupiter din zodie afectat bine de tot de trei cuadraturi, lucrurile sunt îngrijorătoare. Se aproprie nişte termene, sau niste obstacole de depaşit, nervozitatea ta creşte. Nu te lasa impins in afara "ringului" de ultimele insuccese sau de posibilele probleme, de refuzuri şi mizerii, invaţă să nu renunţi niciodată, să însişti până obţii ceea ce doreşti!

Instinctul, intuiţia şi experienţa profesională te ajută să găseşti soluţii potrivite pentru situaţiile diverse de azi. Nu te gândi mult, nu este vorba de cine ştie ce inginerii, e simplu! Spiritul de dreptate care te caracterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată de colegii de serviciu. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, caută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Ar fi bine să analizezi cu atenţie propunerile care ţi se fac in aceasta perioadă, pentru că stelele arata că în viitor iti pot aduce numai satisfactii profesionale şi sociale. Atenţie la regimul alimentar şi la drumurile prin oraş.

FECIOARĂ

Reacţiile tale de astăzi sunt prea ascuţite, disproporţionate. Nu suporţi să fii contrazis! Poate că este ziua ta de naştere şi micul capriciu trece neobservat. Dar dacă nu e - negociază! Totuşi, nu exagera cu munca si efortul, in general fie că este sau nu ziua ta de naştere, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinta catre surmenaj si depresie. A propos, dacă este ziua ta, sau când este (sau a fost?) poţi să faci o mică trataţie la serviciu, nu fii zgârcit când nu trebuie! Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer si foc sunt armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei născuti în semne de apa şi pământ.

Nu eşti înţeles corect de anturaj şi astăzi e una dintre zilele acelea. Eşti tainic, misterios, te simţi nesigur şi nu vrei să fii descifrat uşor. Marii creatori au fost mereu enigmatici! Configuratia planetelor iti indica un şi posibil dar de bani, dar dupa cum bine se ştie "noroc la bani inseamna nenoroc in dragoste" ! Ultima parte a zilei este nefavorabilă mai ales pentru nativele din zodie, care trebuie să lase cochetăria deoparte şi să se îmbrace pe măsura lor şi ţinând seama de vremea schimbătoarea. Vara trece...

SCORPION

Baţi în retragere în faţa frontului comun al celor dragi. Poate că e adevărat că nu le dedici suficient timp? Chiar dacă eşti foarte ocupat astăzi trebuie motiv să te ocupi de cei apropiaţi! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau comerţul en gross. Mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber sau pe şosea. Se pare ca, si Venus este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta şi diplomaţie. Trebuie sa zambesti si sa-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale, fructe şi evită dulciurile.

Este gălăgie şi debandadă în jurul tău? Nu are nicio importanţă, pentru că astăzi te bucuri de o bună concentrare şi poţi să lucrezi fără să fii deranjat de bruiajul social, de zgomot. Zodia Feciorei, in general, şi ziua de astăzi, în special, este o perioadă bună pentru un bilanţ serios şi începutul unor noi proiecte personale. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Anumite aspecte benefice ale stelelor fixe fac sa creasca increderea in fortele proprii, asa ca poţi sa-ţi impui propriul punct de vedere!

CAPRICORN

Nu te teme de virajele pe care ţi le impune astăzi destinul. Aşa este drumul spre înălţimi, cu serpentine şi curbe strânse! Dacă ţinteşti sus trebuie să poţi îndura rigorile ambiţiei! Ești foarte bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Este evident că rezultatele tale bune şi parvenirea ta atrag invidii şi gelozii sentimentale şi profesionale. Şi nu numai! Trebuie să suporţi aprecieri răutăcioase şi laude veninoase. Dar tu câştigi!

Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes! Dacă ai de susţinut un examen, de făcut o prezentare la un interviu, în general, de trecut un prag – aceasta este ziua. Invenţiile sau inovaţiile, atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate, mai ales cînd este vorba de sentimente şi trăiri. Foloseşte imaginaţia în scopuri lucrative, nu pentru a găsi motivaţii şi explicaţii. Zodia ta este in continuare aspectata complex, aşa ca poti sa ai tupeul sa afirmi sus si tare ca te simti formidabil si ca viitorul iti surade. Supravegheţi-vă vederea, ochii, ochelarii!

PEŞTI

Spui mereu că nu-ţi plac încurcăturile, dar astăzi eşti pe cale să le provoci! În domeniul sentimental sau al relaţiilor sociale, cu siguranţă! Profesional, situaţia e tot cea pe care o ştii. Este o perioadă bună pentru nativii din Peşti. Posibile realizări şi cîştiguri. Nu trebuie să te nemulţumescă că nu ai realizat mai mult - “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi. Atenţie la sănătate, la vremea capricioasa şi mai ales fii atenţie cu ce te încalţi. O nouă dragoste sau o nouă pasiune, un nou hobby!