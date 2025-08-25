Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 august 2025. Marele Ducat are trupe în România







Pe 26 august s-au născut Guillaume Apollinaire, Joseph Montgolfier, Thalia, Emil Hurezeanu, Mihai Mălaimare, Nicolae Dobrin.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Adrian şi Natalia, soţia sa.

Iar nimic în „Kalendar”. Erau cumpătaţi şi înţelepţi strămoşii noştri! La ce mai serveşte mulțimea asta de sfinţi moderni, dacă nimeni nu-i ia ca model, ca valoare morală, etică! Doar pentru nume de călugări? Bună întrebare!

O notă specială pentru Nicolae Dobrin, pe care-l pomenim astăzi. Prinţul din Trivale ar fi împlinit, astăzi, 78 de ani. L-am urmărit de multe ori, pe stadion, la Bucureşti, sau la Piteşti, pe timpuri, în tinerețea mea. Aveai la ce să te uiţi! Să nu se supere niciun fotbalist grande de astăzi, sau de ieri, dar Gâscanul a fost cel mai bun! Fenta lui, pe stânga, în general, simţul perspectivei şi al jocului, loviturile libere şi dribblingul brazilian, dar şi şutul „folia seca”, învăţat de la Pelé, îl făceau un zeu al dreptunghiului de gazon. Păcat că astfel de „zei” nu trăiesc veşnic!

Repet, a fost şi este cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, până în prezent. Un om bun, modest, cinstit, foarte muncitor, care repeta o fentă sau o schemă, pe teren, până la perfecţiune şi care ai împărtăşit din experienţa lui, a format alţi fotbalişti. Nicolae Dică, Adrian Neaga şi Dănuţ Coman sunt martori.

Dar să revenim la marele fotbalist Nicolae Dobrin. Cu o istorie despre el, nu ştiu dacă este adevărată, o povestesc cum am auzit-o şi eu, acum mai mult de patruzeci de ani.

În anul 1972, echipa FC Argeş, cu Dobrin, care dă un gol magistral, bate celebra echipă a lui Real Madrid cu 2-1. Foarte impresionat de prestaţia Prinţului, puternicul preşedinte al clubului madrilean de atunci, Santiago Bernabéu, i-a cerut lui Ceuşescu transferul lui Dobrin la Real. Contra a 2 milioane de dolari, sumă nemaiauzită în acele timpuri, când cu un dolar întreg mâncai bine la McDonald’s! Şi-ţi mai dădea şi restul. Se spune că Ceauşescu ar fi oftat, i-ar fi plăcut milioanele de dolari, dar a spus că-l omoară românii dacă-l vinde pe Gâscan şi a refuzat, precizând că Dobrin este un „bun naţional”. Se spune că atunci când a auzit povestea, Dobrin a râs până nu a mai putut şi zis: „Acum ce urmează, să-mi pună miliţeni la poartă şi să am program de vizitare 10-18, lunea închis?”

Bun, pentru cine se pricepe la fotbal, câteva din dribblingurile lui Nicolae Dobrin, înregistrările sunt de epocă, submediocre, dar muzica, parțial, de fundal este inspirată. Iată:

„Evenimentul Zilei" din 26 august 1346 a fost bătălia de la Crécy dintre englezi şi francezi, episod din Războiul de o Sută de Ani. Regii şi rezultatul sunt mai puţin interesanate faţă de faptul că, pentru prima oară în istorie, după cum se arată în prestigioasa „Book of the Days”, pagina 422, englezii au folosit insulta vizuală, cea cu pumnul ridicat şi cu două degete: "voi, francezii, sunteţi nişte încornoraţi, vă înşeală nevestele de proşti ce sunteţi!". Insultă aşa de dragă astăzi automobiliştilor, dar care uneori ridică doar un deget: "eşti o..."!

În altă ordine de idei, sau în aceiași:

Noul ambasador al SUA în Franța nu va trece cu siguranță neobservat. Deși numele său s-ar putea să nu sune deloc cunoscut. Charles Kushner este tatăl ginerelui lui Donald Trump. Sosirea sa la Paris luna trecută a fost confirmată de Senatul SUA în primăvară. Și, deși numirea sa are ca scop „combaterea reglementărilor dăunătoare care vizează întreprinderile americane”, aceasta nu este singura misiune din fișa postului său.

Într-o scrisoare datată luni și trimisă presei duminică seara, Charles Kushner deplânge creșterea antisemitismului în Franța și trage un semnal de alarmă către Emmanuel Macron.

Luni, 25 august, „marcă cea de-a 81-a aniversare a eliberării Parisului de către Aliați, care a pus capăt deportării evreilor din Franța, o dată care mi se pare potrivită pentru a vă exprima profunda mea îngrijorare cu privire la creșterea antisemitismului în Franța și la lipsa de acțiuni suficiente din partea guvernului dumneavoastră pentru a-l combate”, a scris diplomatul.

Reacția guvernului a fost rapidă , Ministerul de Externe calificând drept „inacceptabile” acuzațiile formulate de ambasadorul SUA, care a fost convocat la Quai d'Orsay.

Scrisoarea lui Charles Kushner vine la doar câteva zile după scrisoarea lui Benjamin Netanyahu, cu un limbaj similar, adresată lui Emmanuel Macron. Săptămâna trecută, prim-ministrul israelian a acuzat Franța că „alimentează focul antisemitismului”, în timp ce președintele francez intenționează să recunoască statul palestinian la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie.

Un susținător fervent al lui Benjamin Netanyahu, Charles Kushner va încerca să „pună presiune” asupra lui Emmanuel Macron, astfel încât acesta să fie mai puțin vocal „cu privire la excesele acțiunilor israeliene din Gaza” , a remarcat eseistul Romuald Sciora, cercetător asociat la Institutul de Relații Internaționale și Strategice (IRIS), pentru Euractiv.

Luxemburgul are trupe amplasate pe flancul estic al NATO în Lituania și România, dar desfășurarea de forțe în Ucraina ar suprasolicita capacitățile acestora, potrivit ministrului Apărării, Yuriko Backes.

Ministrul luxemburghez al Apărării, Yuriko Backes, a exclus vineri, 22 august, furnizarea de trupe pentru o „forță de reasigurare” - un proiect care vizează asigurarea păcii după sfârșitul războiului, discutat în prezent de mai multe țări prietene cu Ucraina.

Luxemburgul are deja trupe staționate pe flancul estic al NATO în Lituania și România, dar desfășurarea de forțe în Ucraina ar suprasolicita capacitățile acestora, a declarat ministrul Apărării pentru postul de radio luxemburghez 100.7.

„Alte țări au resurse umane mai mari decât noi ”, a adăugat Yuriko Backes, adăugând însă că Luxemburgul ar putea oferi sprijin material, în special în domeniile transportului aerian și al sateliților.

Într-adevăr, compania luxemburgheză de sateliți SES este una dintre companiile europene însărcinate cu furnizarea sistemului IRIS2 al UE . Constelația de sateliți ar rivaliza cu Starlink-ul lui Elon Musk, pe care se bazează armata ucraineană.

Marele Ducat nu este singura țară care exclude trimiterea de trupe la sol.

La începutul săptămânii trecute, Grecia a exclus și ea această posibilitate , iar peste Atlantic, președintele american Donald Trump a sugerat că sprijinul țării sale s-ar limita probabil la operațiuni aeriene.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe 20 august că speră să cunoască forma garanțiilor de securitate propuse pentru țara sa în termen de o săptămână până la 10 zile, adică până la sfârșitul lunii august.

Acest articol a fost scris pe baza unui articol din Luxembourg Wort. O publicație media care aparține, la fel ca Euractiv, grupului Mediahuis.

Să vă mai amintesc, poate este necesar, că mâine este o nouă șansă, o altă zi!

BERBEC Trebuie să aştepţi momentul favorabil, problemele delicate cu care te confrunţi azi te împiedică să reacţionezi rapid. Eşti „îngheţat în proiect”, dar încă te încadrezi în termene! În această perioadă trebuie să te bazezi pe trăiri, intuiţii şi sentimente, dar şi pe judecata rece şi logică. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes sau din prostie, dar nu trebuie să te încurce!

TAUR Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special efortul fizic. Intuiţia ta a fost corectă, bănuielile tale se confirmă. E momentul să te hotărăşti şi să pui punct nesiguranţei! Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. În orice caz tot ceea ce vei începe nou pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la mijlocul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

GEMENI Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Anumite informaţii te descurajeză, dar, cu puţin bun simţ şi noroc, o s-o scoţi la capat! O zi cam nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

RAC Zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Nu interveni inutil, lasă-i pe cei din jurul tău să-şi bată capul, să ia atitudine, vei vedea că şi ei au idei bune! În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca un arc care se comprimă, se comprimă, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!

LEU Îţi faci un bilanţ al verii, pe cale să-ţi spună „la revedere”! Nu e rău, dar nici excelent. În ultima săptămână de august vezi cum să te pregăteşti mai bine şi mai ieftin pentru sezonul mai rece. Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci. Este bine sa nu te umfle râsul la vederea noii achizitii a prietenului, sau prietenei, pentru ca s-ar putea sa dai explicatii penibile. Stăpâneşte-te, abate subiectul discuţiei şi totul se poate termina cu bine, ca în filmele americane alb-negru!

FECIOARĂ O zi de marţi care seamănă cu altă zi de marţi, în care rutina activităţilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi interesantă. Dar, adevarul este cea mai buna minciuna şi în dragoste o minciuna gogonata este cel mai pur adevar - pana când te descoperă! Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii.

BALANŢĂ Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta. Cheltuielile facute azi, poţi să le treci direct la pagube. Dar, de bine, de rău, reuşeşti să faci faţă cu succes problemelor. Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Astăzi te simţi ca un brazilian, la o şcoală de samba: "fiesta, si - trabajo, no!" Până la urmă consumismul şi corporatismul sunt cele mai periculoase boli alte perioadei actuale. Nu te lăsa îmbolnăvit!

SCORPION Te surprinde atitudinea şi acţiunile unor persoane din jurul tău. Este greu să înţelegi şi nu găseşti nicio explicaţie logică. Motivul universal, banul, nu e în discuţie. Mister, chiar aşa? Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile nu sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare. Nu ai noroc la bani, ai noroc la dragoste, doar aşa spune vorba veche!

SĂGETĂTOR Te simţi deprimat. Toate s-au strâns acum pe capul tău. Oferă-ţi o ciocolată, activează serotonina, zâmbeşte, ţine capul sus şi respiră adânc. Viaţa nu ia prizonieri, trebuie să reuşeşti! O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert?

CAPRICORN Azi ai mare grijă de imaginea ta publică. Nu e vorba doar de cosmetică şi tratamente de întreţinere, dar, mai ales, de modul cum te exprimi, verbal şi nonverbal, în relaţiile tale sociale! Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Orele serii sunt cele mai favorabile. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci, mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Vezi, preventiv, pe cine te poţi baza!

VĂRSĂTOR O zi favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, de rutină, nu ai nicio surpriză neplăcută. O situaţie te îngrijorează, dar astăzi poţi lucra la rezolvarea ei. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

PEŞTI Astăzi Peştii sunt greu de prins, greu de convins! Nu amâna, îţi scapă situaţia de sub control. Pregăteşte-te, ai unele termene, obstacole, praguri de trecut. Prevenit, înseamnă pregătit! O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, anturajul apropiat fac parte din planul avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor.