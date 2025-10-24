Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25-26 octombrie 2025. Schimbarea orei, bucuria nebunilor 

Pe 25 octombrie s-au născut Pablo Picasso, Annie Giradot, Galina Vişnevskaia, Jon Anderson, Vasile Parizescu, Ioan Chirilă, Sabina Ivaşcu şi Regele Mihai al României, iar pe 26 octombrie s-au născut Francois Mitterand, Hillary Rodham Clinton, Mohammed Reza Pahlavi, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Barbu Catargiu, Corina Chiriac, Vasile V. Vasilache, Dinu Tănase, Constantin C. Giurescu, Nicoale Furdui Iancu.

În ajunul Sf. Dumitru se împarte de sufletul morţilor, căzând anul acesta în zi de sâmbătă, ziua lui Saturn-Cronos, limitatorul şi simbolul strămoşilor şi a bătrânilor. Este un ritual cu un pronunţat caracter funerar. Se face Focul lui Sumedru, peste care sar copiii ca să fie sănătoşi tot anul şi tinerii ca să se căsătorească în anul ce va să vie. Femeile şi fetele împart seara, la lumina focului, nuci, mere, struguri, prune uscate, vin vechi şi ţuică nouă.

Cănd focul este să se stingă se coc cartofi şi se spun poveşti, pilde şi ghicitori. Apoi ia fiecare gospodar câte un tăciune şi-l aruncă în livadă pentru ca pomii să se călescă şi să rodească şi la anul.

De ce? Pentru că nu departe, în întunericul protector, pe timpuri, pândeau lupoicele cele înţelepte. Dacă puteau să fure un tăciune aprins din Focul lui Sumedru atunci puteau să zămislească Lupii de Foc, Magistraţii şi Executorii Legii vechi.

Or, se ştie, că în ultima mie de ani au mai apărut trei Lupi de Foc, aşa că numărul lor total este de nouă. Când numărul lor va fi de doisprezece şi cu Lupul Şchiop, treisprezece, atunci apele vor îngheţa, pământul se va cutremura şi va înghiţi omenirea, va fi ploaie de foc şi Sfârşitul Lumii...

Evident, un mit vechi de când lumea, când focul trebuia păzit, pentru că oamenii nu ştiau încă să-l reaprindă! O legendă europeană, cum sunt multe pe alte meleguri, scandinave, nordice, cu foc, lupi şi amurgul zeilor!

Sinaxar, pe 26 octombrie este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. „Sf. Dumitru este al patrulea Sfânt făcut de Dumnezeu” (Pamfile).

„Dacă Sf. Gheorghe reprezintă convenţional deschiderea pământului şi sosirea primăverii, Sf. Dumitru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii şi a frigului. Ca şi omologul său este patronul păstorilor şi garantul soroacelor" (Olteanu, CPR, 2001, pagina 451).

Înainte vreme, se făceau în acestă zi a Sfântului noi învoieli pastorale şi agricole. "La Sângiorz se bat câinii, la Sâmedru se bat stăpânii" vorbă veche ce provine dintr-un univers al crescătorilor de oi. Primăvara, când se formează turmele, se bat căţeii, că nu se cunosc şi trebuie stabilită ierarhia. Toamna când se împart oile, se bat stăpânii, pentru că nu se respectă contractele încheiate la Sf. Gheorghe. Şi lumea este şi sub influenţa tulburelului şi a vinarsului...

Sunt tot felul de obiceiuri, din vechea tradiţie: se tunde coama cailor până în trei ani, ca să aibă păr frumos şi des; nimeni nu se piaptănă, ca să-l păcălească pe Lupul Şchiop, să nu-i mai cunoască pe păcătoşi; usturoiul nu se mai seamănă, că este pagubă!

La Sâmedru se fac oamenii morţi moroi, vârcolaci, strigoi, ies din pământ şi năpăstuiesc pe cei vii - motiv european, reimportat din State, pe care-l găsim şi de Halloween, o săptămână mai târziu. De aceea se face o cruce cu creta pe uşa de la intrare şi se unge cu usturoi clanţa, sau se pun legături de usturoi la uşi şi ferestre să nu intre strigoii peste oameni, să nu se amestece morţii-vii, cu vii-morţi, de beţi ce sunt!

Oracular, cum este vremea de Sâmedru, aşa va fi toată iarna. Dacă este frumos şi soare, toamna va fi lungă. Dacă este Lună plină de Sf. Dumitru, ceea ce anul acesta nu este cazul, şi este senin, iarna va fi uşoară.

Mai sunt unele superstiţii, ciobăneşti, care privesc oile. Dacă o oaie negră se trezeşte prima, va fi iarnă uşoară şi va fi grea dacă oaia este albă. Şi multe alte versiuni. Alba-neagra!

Sfântul Dumitru este un sfânt militar. Dacă vreţi să vedeţi ceva frumos, duceţi-vă la Mânăstirea „Ciolanul” înspre Munţii Buzăului, acolo este o absidă splendidă, pictată cu toţi sfinţii militari creştini. Mai sunt unele icoane superbe pictate de Gheorghe Tattarescu şi un exemplar rarissim din Biblia lui Coresi. Dar să nu-i deranjaţi pe călugări, acolo au un Şef Atotputernic, călugării doresc linişte şi înălţare spirituală, nu turism în pantaloni scurţi!

Sărbătoarea Sf. Dumitru este calchiată peste un vechi zeu geto-dacic, probabil cabir, Axieros, "cel vrednic". Varianta locală pentru Ares-Marte, zeul războiului în mitologia greco-romană, la o primă vedere. Dar lucrurile nu sunt aşa de simple... După cum aţi observat sunt trei zile în care se sărbătoreşte Sf. Dumitru: 25 octombrie Ajunul, pe 26 Martiriul, iar pe 27 Poitra lui Sf. Dumitru. Deci, cele trei zile caracteristice sărbătorilor vechi, foarte vechi, cu mii de ani înaintea creştinismului!

Acum, să ştiţi, cultul personalităţii nu a fost o invenţie comunistă, este, în general, apanajul dictatorilor. Osanale, poezii dedicate, stadioane pline ochi, femei emoţionate oferind flori, defilări şi demonstraţii pentru “conducătorul iubit” au început în România în timpul dictaturii lui Carol al II-lea.

Foarte tânărul Rege Mihai a moştenit o parte din comportamentul aberant oferit tatălui lui. Aşa se face că, Marele Stat Major din 1944, a declarat că teritoriul României fusese eliberat de foştii aliaţi de ziua de naştere a tânărului Rege, şeful suprem al Armatei, un “omagiu”! De fapt teritoriul României a fost “eliberat” circa o lună mai târziu...

Aşa s-a stabilit Ziua Armatei, declarată, mai târziu, de comunişti pe 25 octombrie, când “teritoriul sfânt al patriei a fost eliberat de cizma cotropitorilor fascişti”! Istoricii post-modernişti afirmă că “întoarcerea armelor” împotriva foştilor aliaţi a fost un fel de trădare, sancţionată şi de “prieteni” şi de “duşmani”! Săracii militari români, au murit mereu cu sutele de mii, cu milioanele, pentru... ce?

Fiind ziua de naştere a Regelui, Ziua Armatei a fost adoptată şi de partidele de pe atunci, care nu ştiau că sunt pe cale de dispariţie, de exterminare. Se împlinesc 81 de ani... oare s-a schimbat ceva?

Dar nu mă supăr!

Pentru că am vorbit de istorie, o notă specială pentru domnitorul Dimitrie Cantemir, un Scorpion adevărat, singurul nostru mare intelectual între domnitori şi regi, dar care a vândut ţara de unde fusese alungat (tipic pentru răzbunarea unui Scorpion)! Pe care-l pomenim pe 26 octombrie, de ziua sfântului sau patron!

Cantemir a făcut studii aprofundate asupra astrologiei persane, prin vectorul turcesc. Sub numele de Cantemiroglu este considerat un clasic important al muzicii turceşti. El nu numai că a edificat un sistem de notare a muzicii turceşti, dar a şi compus mai multe piese. Vă invit să le găsiţi şi să le ascultaţi, este un adevărat regal, probabil pe YouTube.

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, duminică dimineața la ora 4 se schimbă ora, devine ora 3. Cea mai lungă zi a anului, de 25 de ore. Toată lumea o să schimbe ceasurile cu stoicism și neplăcere, gândidu-se la necazurile schimbării orei. Am tot scris despre acest lucru, ultima dată în primăvara aceasta AICI. Lumea nu discută despre acest lucru, doar nebunul inofensiv al satului sare într-un picior pe șosea strângând cât poate : ”Se schimbă ora ! Se schimbă ora!” Bucuria nebunului…

De șase ani de zile, de când am votat împotriva schimbării orei, la consultarea UE, eu nu am schimbat ora fusului, cea naturală. Nu există ”ora de vară” și ”ora de iarnă” este invenția unor ziariști ceva mai creduli decât ceilalți. Există DST, ”ora de vară” și ora normală, nu de iarnă. Menținerea orei de vară ar fi o altă prostie. Copiată după State, acolo este o altă realitate, sunt mai multe fuse orare și păstrarea orei de vară, DST, ar împăca capra cu varza. Păstrați ora naturală, cea a fusului orar. În această lume programat anormală, este greu să promovezi normalitatea.

Dar mereu timpul arată calea normală, cea bună, doar mâine este o altă zi !

