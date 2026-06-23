Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 iunie 2026. Nicolas Flamel

24 iunie

Pe 24 iunie s-au născut Nicolas Flamel, E.I. DuPont, Fred Hoyle, Mick Fleetwood, Sânziana Pop, Constantin Gruescu, Dinu Flămând, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Bene, Nicolae Docan, Tania Filip.

În calendarul creştin ortodox este sărbătoare mare, însemnată cu roşu: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Dar mai sunt şi Sf. Niceta şi Ioan cel Nou din Suceava.

Sânzienele. Drăgăica. Ziua Soarelui. Ursina. Amuţitul cucului. Originea sărbătorii de astăzi, ultima din seria solstiţiului, se pierde în negura vremii, mult înainte de daci, lupii cei mândri, care considereau moartea o eliberare şi se aruncau râzând în suliţi ca soli către Zamolxe. Probabil, de la agatârşii cei misterioşi şi de la legendarii cabiri.

Se pare că în noaptea ce a trecut, dar şi în aceasta, aveau loc ritualuri secrete, Marile Mistere, cu siguranţă feminine, ca sfârşit al festivalului solstiţiului de vară.

Noaptea magică a duhurilor aer-foc, ce au nume ştiute numai de iniţiaţi, numite comun Sânziene sau Drăgaice, este un eveniment oracular referitor la soarta recoltei, dar şi a destinului individual. Se presupune că era prilejul şi al unor sacrificii umane.

Peste vechea sărbătoare europeană, în secolul VII s-a calchiat ziua de naştere a lui Ioan Botezătorul, aşa cum peste Sol Invictus, marea sărbătoare, aproape de solstiţiul de iarnă, s-a suprapus ziua naşterii lui Iisus. De fapt, zilele de naştere a fondatorului şi a înaintemergătorului religiei creştine nu se mai cunosc exact.

Sunt multe şi diverse obiceiurile de Sânziene. De la jocul flăcărilor la boul înstruţat. Sunt multe taine, secrete mari şi grele şi plăteşti cu capul dacă le spui.

Dar un secret tot trebuie să vă spun, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi. De Sânziene se face dragoste, este indicat mai ales pentru „femeile ce prind plod greu”. Este obligatoriu!

M-am gândit şi m-am tot socotit, ba m-am uitat şi în statisticile evidenţei populaţiei. A fost o generăleasă la statistică, parcă Cazan se chema, ce om bun la suflet şi inteligent! I-am cerut ajutorul când îmi pregăteam doctoratul în astrologie. Ajutorul l-am căpătat, multe date, dar la doctorat am renunţat. Am considerat că era o vanitate prea scumpă.

Uitându-mă în statistici am constatat că în vechime, în jurul echinocţiului de primăvară, există un vârf de creştere a populaţiei, sunt mai mulţi născuţi atunci.

Adică cei concepuţi de Sânziene! Probabil că obiceiul tribal, prin societatea secretă a femeilor, era să sfătuiască tinerele perechi să se drăgostească de solstiţiu ca să aibă pruncii de echinocţiu, primăvara, când apar toate. Şi pruncii! Iar primăvara şi apoi vara şi toamna este mai uşor să creşti un bebe, să-l scoţi din pruncia mică!

De Sânziene sunt mistere mai grele decât taina alchimistului francez Nicolas Flamel, care astăzi îşi sărbătoreşte, împreună cu iubita sa soţie Petronella (Pernelle) cel de al 699-lea an de viaţă!

Nu, nu l-am întâlnit pe imortalul francez şi a sa iubită soţie, a căror poveste a fost făcută publică parţial de J.K. Rowling în seria „Harry Potter”!

Dar am toate asigurările unui mare senior al ezoterismului francez că povestea notarului parizian este adevărată şi că mai mulţi oameni, de bună credinţă şi de onoare, au întâlnit eternul cuplu, mereu şi mereu, în timp şi spaţiu. O stradă, în Paris, îi poartă numele, este pe lângă Louvre, o altă stradă poartă numele „Pernelle” şi există şi o cârciumioară „Nicolas Flamel” în Marais. Acolo poţi să asculţi poveşti teribile şi încântătoare contra unui „petit blanc” şi chiar să guşti din mâncăruri elaborate pregătite după faimoasele reţete ale alchimistului.

Dar nu este nicio dovadă că Nicolas Flamel a murit la 22 martie 1418, după cum au fabricat iacobinii cei raţionalişti şi fără umor. Oricum, mormintele celor doi sunt goale! Că data este fabricată - vă ofer doar un amănunt: care este probabilitatea ca un om să se nască şi să moară la exact acelaşi număr de zile faţă de solstiţiu şi respectiv echinocţiu? Este o cabală!

Şi încă un amănunt. Am văzut cu ochii mei străduţa Nicolas Flamel. Indicată printr-o plăcuţă , „Rue Nicolas Flamel”. Atât! Fără data naşterii şi a morţii! „Ni vu, ni connu!”

Masonii de la „Marele Orient” ştiu ceva, dar sunt masoni şi nu o să divulge secretul niciodată. Dar... să fie Nicolas Flamel cel numit Marele Necunoscut? Cel care a asistat, protejat cu o mască veneţiană de argint, la lucrările :.Marii :.Loje de câte ori se întâmpla ceva foarte important. De aproape trei sute de ani încoace...

Ca dovadă, eruditul francez mi-a arătat copia unui manuscris datat 1927, când Nicolas Flamel a împlinit 600 de ani, manuscris care purta numele: „1001 reţete de bucate bune pentru corp şi suflet, dedicate iubitei mele soţii Pernelle”. Am reuşit să copiez, la rândul meu, câteva reţete, am admirat semnătura olografă a lui Flamel, aceeaşi timp de şapte secole, dar... no comments!

Sau da, haide să comentăm! Chiar dacă este doar o poveste, este una frumoasă! Un bărbat şi o femeie uniţi sute de ani, uniţi de iubire şi de pasiuni comune, trăind liniştit şi armonios, ce poate fi mai frumos, un exemplu mai bun? Bună întrebare!

„Make love, not war!” aşa spuneau hippies în tinereţea mea. Aveau dreptate! Cum și eu am dreptate, invitându-vă să-mi scrieți la [email protected]. Așa trece timpul cum trebuie, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Foloseşte ziua Sânzienelor ca să pui ordine în lucrurile tale şi să prinzi putere. Pregăteşte-te sufleteşte şi fizic pentru pragurile pe care le ai de trecut în curând. Nu promite nimic!

De azi poţi să începi să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate. Mai ales dacă pasiunile tale se îndreaptă astăzi către zona frivolă a distracţiilor şi a petrecerilor. Sigur, după orele de program! Planetele şi indicatorii astrologici iţi sunt favorabili. Îţi înţelegi mai bine partenerul de viaţă, sau familia şi acest lucru te face să te simţi mai în siguranţă.

Solicitările, dorinţele familiei, ale partenerului, îţi ocupă gândurile şi timpul. Bine dispus, optimist, poţi pune pe curs favorabil acţiunile care te interesează în domeniul sentimental.

O strategie de relaţii publice este mult mai de folos decât vorbe, bârfe şi intrigi de doi bani. Totuşi o anumită logică, gândirea raţională şi carteziană nu te ocoleşte astăzi. Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta, mai ales dacă este vorba de organizarea vacanţei de vară. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor.

Astăzi poţi să te ocupi de relaţiile tale, de necesarul joc social. Ai o zi întreagă la dispoziţie, aşa că nu ezita! Investiţiile emoţionale făcute de Sânziene pot aduce rezultate bune!

Dar, toate au ca finalitate cum să-ţi petreci mai eficient, productiv şi de ce nu... distractiv această zi de Sânziene. Este normal, după cât şi cum munceşti! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, probabil ceva în gospodărie, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău!

Mai multă atenţie cu cei care, prin natură, nu pot să-ţi dorească decât binele. Chiar dacă sfaturile lor par ridicole, este evident că sunt expresia iubirii lor. Mulţumeşte, şi nu uita!

Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului şi poţi să ai toate avantajele! Nu uita, am mai spus-o de multe ori, dar repetiţia, ciclul, face parte din astrologie, ei bine, ceea ce este important pentru tine să placi celor din jur!

O zi în care fugi după propria coadă! Cu toate că este sărbătoare trebuie să te duci la serviciu, sau familia, soacra, etc îţi cer să faci o mie de lucruri, de care nu ai niciun chef.

Astăzi nu trebuie să faci confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la distracţii, sau la petreceri, că până la urmă este o zi liberă! Rezolva cu mult calm discuţiile cu familia, partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva foarte multe situaţii dificile. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri, care functioneaza bine în perioadele de ceremonial, de sărbători, adică astăzi.

Astăzi ai o eficienţă sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Te afli într-un nou echilibru moral şi fizic. Cine nu riscă, nu câştigă!

Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din familie, anturaj, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Pe seară trebuie să respecţi o anumită ordine, nu pune carul înaintea boilor, cum spune vorba veche românească.

Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă înţeleaptă din Orient. Analizează cu atenţie, probabil că nu te afectează, adică nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă de pe la noi.

Totuşi, stelele îţi sunt favorabile. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. O zi plină de emoţii şi sentimente puternice, pastelate, de faptul că sunt, majoritatea, în registrul bun!

Poţi să dai curs micilor, sau marilor dorinţe gastronomice. Conjunctura favorizează în special viaţa de familie, gospodăria. Poate încerci o nouă reţetă minunată de îngheţată de casă?

Ai şi un obstacol de trecut, dar lasă grija deoparte, concentrează-te suficient şi vei reuşi – stelele îţi sunt favorabile. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Nu da speranţe inutile şi nu spune oricui “te iubesc”!

Ziua de Sânziene, Drăgaica, este rea de lucru. Aşa că nu exagera cu activitatea când nu trebuie! Nu, nu concediul sau vacanţa sunt pe locul întâi! Mai întâi să te gândeşti la cariera ta!

Nu te baga in sufletul si problemele altora. Oferă-ţi ajutorul numai dacă este cerut cu insistenţă. Mai ales dacă este vorba de organizarea unei petreceri! Proiectele de voie bună începute în această perioadă vor aduce rezultate bune, adică petreceri reuşite. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Fii la obiect, pragmatic şi precis şi totul poate fi în avantajul tău.

Pluton, planeta plutocraţilor, retrograd, din Vărsător, te invită la o zi interesantă, în locuri mai puţin frecventate. Astăzi, noul, noutatea, îţi face bine şi te simţi dinamic şi în formă.

O perioada buna, pe care o meriţi. Ai un spirit deosebit al armoniei, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp de sărbătoare, le pune in valoare. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Uită-te, persoana de încredere este chiar lângă tine!

Nu este o zi în care sa faci schimbari esenţiale. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecatile de valoare şi sentinţele pentru uzul propriu. Este o zi de serbat, nu o zi de filozofat! Capacitatea ta de a servi pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Dar, cu faţa la distracţie...

Eşti în defensivă, pentru că te simţi obosit. Ziua Sânzienelor poate fi un prilej să-ţi “încarci bateriile”. Te aşteaptă o perioadă densă, cu multă muncă, aşa că azi nu exagera cu efortul!

Un prilej, o oportunitate pe care nu trebuie să o scapi, mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc cu care nu ai reuşit să te înţelegi niciodată. Plăteşte-ţi poliţele sentimentale, cu dobânda necesară de gelozie şi invidie. În dragoste nu poţi să fii smerit şi iertător! Este un joc care are reguli stabilite de un milion de ani...