Horoscopul lui Dom’ Profesor,    23 iunie 2026

23 iunie

Pe 23 iunie s-au născut Împărăteasa Josephine (Marie Rose Joseph Tascher de la Pagerie), Dr. Alfred Charles Kinsey, Alan Mathison Turing, Richard Bach, Ted Lapidus, Edward P. Morgan, Ice-T, Alexandru Odobescu, Alexandru Giugaru, Dorel Vişan, Ovidiu Papadima.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Aristocleu şi Agripina.

Nimic în „Kalendar”, o zi de pauză necesară în sărbătorile solstiţiului de vară. După ce au stat treji o noapte întreagă ca să vadă răsăritul de Soare al solstiţiului şi apoi au petrecut două zile şi o altă noapte, chiar şi rezistenţii noştri strămoşi aveau nevoie de o zi de odihnă. Mâine continuă serbarea, cu o petrecere şi mai strălucitoare...

Dar astăzi, este astăzi și așa cum v-am promis, o să vă povestesc ceva. Despre împărăteasa Teodora, împărăteasa Imperiului Roman.

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, este o părere și o versiune acreditată în istorie despre Teodora. A fost o curvă, fata unui ursar și a ajuns împărăteasă. Punct. Totul se bazează pe o singură sursă. ”Arcana Historia” a lui Procopius din Cezareea, contemporan cu Teodora. Cu această ”istorie secretă” este o problemă. Mare. Nu este pomenită în toată istoria și apare brusc în secolul XVII, ”din biblioteca Vaticanului”. Evident, un fals grosolan.

Mai mult, coprofagii papistași, pentru că despre ei este vorba, încurcă lucrurile spunând că există referiri despre ”Anekdota” în ”Sura” o enciclopedie din Constantinopol. Dar, în greaca atică, clasică, în care a scris Procopiu istoria secretă s-ar fi numit Apokrifa Historia, nu Anekdota. Este, evident vorba despre două lucrări diferite, una care s-a pierdut, Anekdota, iar cealaltă, Arcana Historia, a fost opera unor interese politice de secol XVII. Mai mult, în cuprinsul lucrării, se pomenește despre călugări, cei mai pioși dintre credincioși, ceea ce este un fals, călugării, lavrele, au apărut mai târziu decât epoca lui Procopius.

De ce acest fals? Simplu, femeile aveau un exemplu în Teodora, împărătesele și reginele secolului XVII o revendicau ca pe o înaintașă. Așa că misoginii clerici ai Vaticanului, în război permanent cu reginele anglicane ale Marii Britanii au făcut un fals ca să demonstreze că exemplul ales este prost: curvele ajung împărătese. Nu pentru că unele femei erau mai inteligente, mai educate și mai pregătite decât bărbații din jur, împărați, consuli și generali, ci pentru că erau curve!

Dar iată istoria adevărată a împărătesei Teodora. Așa cum mi-a fost povestită la Amman de către doi istorici hașemiți, astăzi mari profesori în Occident. Mă bucuram de o înaltă protecție așa că cei doi tineri istorici, pe atunci, nu au avut nicio reținere să-mi istorisescă rezultatul a trei ani de cercetări despre Teodora, prin arhivele Orientului. La ordinul preafrumoasei regine Alia. Regina a decedat misterios printr-un accident de helicopter și cei doi nu au mai avut cui să-i povestească rezultatul cercetărilor lor. M-au găsit pe mine. Bine au făcut, pentru că acum o să vă istorisesc și domniilor voastre.

Teodora s-a născut, cel mai probabil, în zodia Leului în anul 505. Sunt două sursele sassanide care duc la această afirmație. Cu câteva zile înainte să moară, de cancer generalizat, pe 28 iunie 548, ea a spus celor din jur: ”Simt că mă lasă puterile. Vedeți cum totul este perfect aranjat de Dumnezeu, cum mă sfârșesc, cum m-am născut, dar nu cred că mai prind aceeași perioadă” Iar anul este subînțeles de ea într-o replică dură dată celebrului general Belisarius: ”Suntem de o vârstă, dar nu suntem egali!” Flavius Belisarius era născut în anul 505. Apoi, toată personalitatea ei, un conducător inspirat, un spirit imperial, generozitatea, o recomandă ca o nativă din zodia Leului.

Provenea din Siria, din vechiul regat al Edessei, primul stat creștin din lume. Din familia unui cleric, monofist, sper că așa se spune, notițele mele au fost făcute în franceză. Sora ei mai mare, se mărită cu un militar, un ofițer, un centurion. Frumos și puternic, dar fără noroc. Piere în luptă, într-o obscură bătălie cu perșii. Tot atunci moare și tatăl lor, de fierbințeli. Fără resurse și cu fructul iubirii în brațe, un băiețel de câteva luni, sora mai mare, pe nume Komito hotărăște să plece împreună cu Teodora la Constantinopole, pe atunci orașul tuturor posibilităților.

Pe drum sunt atacate de hoți care le fură mica lor avere și ceea ce este mai important, pe micul Constantin, urmașul centurionului. Komito și Teodora sunt distruse, probabil că trec printr-o perioadă vecină cu nebunia. Ajung în Constantinopole unde se dedau la cele mai nebunești aventuri. Se expun complet goale, exceptând o panglicuță, cum era legea pe atunci, în ”tablouri istorice” în ”teatrele” de lângă hipodrom. Cele două surori erau de o frumusețe fără seamăn. Komito se prostituează cu oricine, durerea ei este prea mare, așa se pedepsește că nu și-a putut salva copilul și sora.

Teodora are doar 16 ani dar este de departe cea mai frumoasă fată din imperiu. Cronicile persane o descriu ca având o înălțime mare pentru o fată, pe atunci, cam 1,65, părul castaniu-roșcat, foarte bogat, se înfășura în el, numai bucle, ochii mari, aurii ca mierea și un corp perfect. O față ovală, poate mai mult triunghiulară, o bărbie voluntară și un nas perfect, grecesc. Da, a existat și un ursar, dar acesta era paznicul fetelor, body-guardul, un fost gladiator care evacua ”manu militarii” pe clienții scandalagii. Pentru că Teodora rămânea în continuare fecioară, cu toate insistențele. Sigur că se prostitua și ea, dar sursele persane sunt foarte categorice: Teodora era cea mai pricepută din imperiu la ”fellatio oralis”, la sexul oral. Avea o putere de convingere asupra bărbaților și o curiozitate, o artă a conversației care scoteau banii, bani mulți, din toate buzunarele. O fată bună de gură!

O fată inteligentă, care reținea totul, se îmbrăca ca o patriciană și vorbea ca un senator. La un banchet atrage atenția unui tânăr patrician, Hecebolus. Cei doi se îndrăgostesc, cu patimă. Teodora îi dăruiește virginitatea într-un cadru fabulos, pe o triremă de război, în mijlocul Bosforului, pe Lună plină. Hecebolus este în culmea fericrii mai ales că tot atunci, în acea noapte, un curier imperial îi aduce numirea ca guvernator al Africii. Cei doi pleacă, probabil în Alexandria. Teodora are 16 ani și viitorul îi surâde. Învață repede uzanțele patricienilor, scrie și citește mult. Este răsfățata prietenilor consului și a soțiilor acestora. Hecebolus scrie împăratului Iustin cerându-i permisiunea să se căsătorească cu Teodora.

Vai, după o lună de zile vine și răspunsul, negativ. Bunul și blândul Hecebolus o bate pe Teodora îi spune că nu o mai iubește și că o alungă, dar îi oferă o avere și o corabie să plece din Africa. ”Nu cred că nu mă mai iubești, spune-mi adevărul,” îl privește în ochi Teodora! Consulul izbucnește în plâns, scoate pumnalul din teacă și și-l împlântă în propriul braț, semn de mare durere. ”Înțeleg, spune Teodora, răspunsul a fost negativ, ai de ales între iubire și datorie. Ești bărbat, trebuie să alegi datoria!”

Și, fără o lacrimă, fără un suspin, Teodora fuge din palatul consului, în acel moment, fără bani, fără nimic, așa cum era îmbrăcată, ca o mare patriciană, cu sandale de argint și bijuterii de aur. Toată lumea, în oraș, se uită la ea cu gura căscată. Este, însă, o determinare pe fața ei care țin departe hoții, tâlharii îi deschid drumul, violatorii o protejează. După un timp, două femei ascunse de pelerine largi îi țin calea. ”Vino cu noi, nu o să-ți pară rău!” ”Nu mă mai întorc niciodată într-un bordel, spune, mândră, Teodora!” Cele două femei râd și lasă să cadă glugile care le acoperau fața. Două patriciene, două matroane bogate și temute. ”Vino cu noi ca să te învățam, te ducem la școală!”

Așa, la vârsta de 17 ani și jumătate Teodora intră la învățătură în secta ”Adoratoarelor Zeiței Isis”. Cea mai bună și perfectă elevă, aveau să spună după trei ani de zile profesorii ei, mari matematicieni, poeți, filosofi, strategi, medici, episcopi creștini. Teodora dovedește o inteligență excepțională și o capacitate fantastică de a asimila multele informații. Mai mult, ea este creativă, găsește conexiuni, legături care le scăpase chiar și profesorilor ei. Se spune că a citit o bună parte din biblioteca din Alexandria, ceea ce mai rămăsese din ea.

În primăvara anului 525, la vârsta de 20 de ani, Teodora se întoarce în Constantinopole. Nu mai este fetița zdrobită de durere, regina sexului oral, ci o viitoare împărăteasă. Pentru asta o pregătiseră la Alexandria, la asta spera protectorul ei, episcopul Alexandriei, Timotei al III-lea. Legătura ei la palatul imperial este un anume Narses, eunuc imperial, un pitic. Îi duce scrisoarea episopului Alexandriei. Eunucul o citește, o lipește de frunte și... o mănâncă! Apoi uitându-se cu acea privire pe care numai eunucii știu să cântărească o femeie, să vadă cât îi face pielea spune: ”Da, fato, ești o împărăteasă!” Din acel moment Narses, un pitic, un armean, a intrat în slujba Teodorei, cu trup și suflet. O achiziție bună, Narses dovedindu-se, mai târziu, un general inspirat și de succes.

Narses o instalează pe Teodora într-o casă curată și respectabilă, lângă palat. Teodora se ocupă cu torsul lânii, îmbrăcată decent, numai în alb. În câteva săptămâni de zile Narses țese urzeala intrigilor care s-o propulseze pe Teodora împărăteasă. Îi face cunoștință cu Antonia, soția unui ofițer tânăr, Belisarius, patrician de familie foarte bună, foarte iubit de soldați. Un trac, se pare. Și cu Macedonia din Antiochia, o femeie foarte influentă și băgată în toate bârfele, intrigile și comploturile. Cele trei aveau să rămână prietene până la moarte, ajutându-se mereu una pe alta. Făceau parte dintre adoratoarele Marii Zeițe Isis.

Aici intervine în scenă un alt personaj, unul foarte important. Iustinian, adică Petrus Sabbatius, era nepotul împăratului Iustin, fiul sorei lui, Vigilantia. Adoptat de Iustin, care nu avea moștenitori. Urmașul la tron. Născut, probabil în zodia Taurului, a anului 482 în Macedonia, într-un oraș mic care se numea Tauresium, parte a diocezei Dacia. Localitatea se numea de fapt Grădiștea ceea ce poate da naștere la multe speculații privind originea, halpotipul numitului Petre.

În anul 525, probabil în luna aprilie își aniversează cel de al 43-lea an de viață. 43 de ani! Creștinismul era la început și de aceea credința era foarte puternică și plină de superstiții. Deci, trebuie sărbătorit cu fast, banchet, orgie și curtezane. Totul supravegheat de împărăteasa Epifania, soția lui Iustin. Ca toată lumea care conta, avea spionii ei. Persanii aveau, de exemplu, mai mult de o sută de spioni în Constantinopole, care trimiteau în Persia lungi descrieri și informații. Mare parte dintre informațiile pe care le citiți, dragi lupi, padawani și hobbiți, se bazează pe rapoartele acestor martori oculari.

Ei bine, spionii Epifaniei îi spun că ceva se întâmplă în oraș: șoapte pe înserat și umbre ale pelerinelor care se strecurau pe lângă ziduri. Totul centrat pe numita Teodora, o torcătoare de lână, fostă curtezană. Epifania își aduce aminte de ceea ce făcea Teodora pe lângă hipodrom și zâmbește liniștită, treburi frivole! Așa că nu tresare când eunucul Narses îi face o listă de curtezane care să fie invitate la banchet între care Teodora era pe primul loc. Întrebat de ce, Narses inventează pe loc un vis în care o maimuțică îi șoptea că Teodora îl va face fericit pe Petre, adică pe Iustinian. Epifania râde și spune: ”De ce, nu, este tânără și frumoasă și poate a mai învățat câte ceva despre amor în Africa!”

Așa că la banchet, Teodora este lângă, hai să-i spunem numai Iustinian, numele de împărat. Banchetul merge frumos, corect. Iustinian măsoară din ochi ”cadoul” de lângă el. Niciodată nu a văzut o femeie mai frumoasă și cu o atitudine mai mândră și corectă. Iustinian era un tocilar. Nu prea îl interesau femeile, nici bărbații, nici distracțiile sau cursele, era mai tot timpul cufundat în tomuri vechi de legi și istorie.

Era un bărbat relativ scund, cu o față rotundă, bine proporționat, cu părul castaniu cârlionțat, un bărbat bine. Tăcerea a fost ruptă de Teodora care l-a întrebat: ”Vă plictisiți, Sire? Aveți figura lui Hector, care aștepta, în zadar, atacul aheilor!” Lui Iustinian îi cade falca și se îneacă cu îmbucătura. ”Dar, de unde știi tu, fată frumoasă, aceste lucruri?” Teodora îi recită din Iliada.

Întrebările lui Iustinan și răspunsurile Teodorei se încrucișează ca două săbii de oțel. Nimeni nu mai mănâncă, nimeni nu mai bea, toți mesenii ascultă uimiți duelul verbal al celor doi. Când Teodora se dovedește mai erudită, corectându-l pe Iustinian la o problemă de istorie a republicii, toți cei de față aplaudă. Iustinian o întreabă pe Teodora ce-și dorește mai mult pe lumea aceasta. Toată lumea se aștepta la un răspuns feminin, gen copii frumoși și sănătoși, bijuterii, o casă frumoasă, un soț bun etc. Teodora ridică mândră capul și răspune: ”Renovatio Imperii!” Refacerea Imperiului.

Iustinian este uimit și încântat, niciodată nu a întâlnit o astfel de femeie. Se scoală de pe canapea, așa era moda pe atunci, vine lângă Teodora și O APUCĂ DE MÂNĂ. A făcut gestul automat, involuntar, așa i-a dictat încântarea momentului. Toată lumea scoate un sunet de uimire, dar și de aprobare. Era un vechi gest, de când lumea, prin care bărbatul care apuca de mână o femeie devenea protectorul ei. Iustinian realizază gestul, dar o apucă și mai strâns de mână pe Teodora și o invită să viziteze palatul. Toți aplaudă și strigătele și uralele s-au auzit în tot palatul. Petrec bine, și-a spus împărăteasa Epifania.

Nu la fel de mulțumită a fost a doua zi când spionii ei i-au raportat că cei doi s-au plimbat toată noaptea prin palat și prin grădini și că au adormit unul în brațele celuilalt, zâmbind, în mijlocul tomurilor de istorie și de legislatură. Nu, nu făcuseră amor, discutaseră tot timpul. Așa că împărăteasa cheama gardă și plecă spre apartamentele lui Iustinian ca s-o alunge pe curtezană din palatul ei. Teodora fusese chemată ca să-și facă treaba de curtezană, nu să rămână la palat.

Dar, iată, pe coridoare, pe cei doi, râzînd și ținîndu-se de mână. Într-o fracțiune de secundă Teodora înțelege situația. Se aruncă la picioarele împărătesei, sărutându-i condurul și spunând o veche formulă: ”Sunt orfană. Preastrălucită împărăteasă, fii mama mea!” Epifania, care le văzuse pe toate, era și la o vârstă înaintată, numai la asta nu se aștepta. Și ea fusese în tinerețe o sclavă sexuală și își amintea foarte bine cuvintele și gesturile. Așa că o ridică pe Teodora ca s-o privească în ochi. Teodora îi suportă cu brio privirea, mai mult, îi șoptește la ureche: ”Vezi-ți de treburile tale, nu ești în primejdie, sunt foarte tânără, pot să aștept!”

Epifania este lovită ca de trăsnet. Dar, de ce nu! Frumoasa, inteligenta, erudita, dar și perversa și vicleana femeie din fața ei putea să fie o motivare și un sprijin excelent pentru tocilarul, mălai mare de nepotul ei, moștenitorul tronului. Se uită și la Iustinian. Niciodată nu-l văzuse atât de fericit, de motivat, de viu. ”Am auzit un zgomot, puteau să fie hoții. Așa că vă las garda mea” - spune Epifania și se retrage!

Se retrage și din viață, câteva luni mai târziu, probabil mulțumită că avea să lase imperiul pe mâini dibace. Împăratul Iustin este încântat de Teodora. Dă o lege, trecută prin Senat, prin care este permisă căsătoria între stări sociale diferite. Să ne amintim că Teodorei, curtezana, nu i s-a permis să se căsătorească cu un consul, așa era legea atunci. Viața însă a fost bună cu Teodora, acum i se permitea să devină împărăteasă!

Cronicile persane sassanide arată că nunta lui Iustinian cu Teodora a avut loc de echinocțiul de primăvară, noul an pentru persani, în anul 526. Tot Constantinopole a sărbătorit o săptămână întreagă. La 1 aprile 527 Iustinian devine partener-împărat, ca să-i spunem așa. Bătrânul Iustin nu mai putea face față datoriei, avea, probabil, Alzheimer. Moare la 1 august iar Iustinian devine împărat, Teodora împărăteasă. Încoronarea are loc în nou construita Hagia Sofia, bijuteria Constantinopolului, mult timp cel mai impozant locaș creștin din lume. Teodora s-a întors la hipodrom în uralele mulțimii, ca împărăteasă, nu ca o modestă curtezană!

Începe domnia ultimului împărat roman, cel care sub influența Teodorei avea să fie cunoscut în istorie, pentru dinamismul și energia lui drept împăratul care nu doarme niciodată.

Poate, altădată, sau niciodată, o să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți cum Iustinian și Teodora au refăcut Imperiul Roman, generalul Belisarius i-a alungat pe vandali din Africa, iar piticul armean Narses, devenit un excelent general, chiar dacă era pitic, i-a alungat pe ostrogoți din Italia. Cum... dar sunt extrem de multe de povestit, intrigi politice, răzbunări, răscoale și înăbușirea lor, bătălii pierdute și războaie câștigate, reformele religiose și sociale făcute la inițiativa Teodorei, generozitatea ei față de femeile aflate în dificultate.

Dar ceea ce vreau să rețineți dragi lupi, padawani și hobbiți este că Iustinian I, împreună cu erudita lui soție, Teodora, au edificat Dreptul Civil, baza care se folosește și astăzi.

Cred că femeile din toate locurile și toate timpurile pot avea ca model de viață pe Teodora, împărăteasa Imperiului Roman.

Atât Iustinian cât și Teodora sunt Sfinți ai Ortodoxiei, sărbătoriți pe 14 noiembrie.

Cu regret că timpul trece așa de repede, dar vita brevis, ars longa, mă duc în curte să respir ozon îmbunătățit de două tufe de trandafiri, i-a spălat ploaia torențială și, obosit de viață, o să visez frumos și colorat că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate, fixează puncte de reper. Foloseşte ziua ca să pui ordine în prioritățile tale. Pregăteşte-te sufleteşte pentru pragurile pe care le ai de trecut. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada menţionată, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii la discuţii. Vei auzi multe lucruri relevante şi folositoare şi poţi să-ţi faci „jocurile”. Astăzi poţi să argumentezi cu succes în sprijinul ideilor şi proiectelor tale, atât la serviciu cât şi în viaţa privată.

Energic şi carismatic, astăzi poţi pune pe curs critic acţiunile care te interesează în domeniul sentimental. Calculat, defensiv și precaut, te pui greu in mişcare. Dar, ai seară de dans! Chiar dacă e cald, acum eşti motivat aşa că poţi mări ritmul activităţii. Graba şi enervarea, însă, nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie mai pe seară. Poate te duci la o terasă, sau acasă, la un film bun pe Netflix. Poţi să fii în mai multe locuri în acelaşi timp?

Trebuie să te ocupi mai mult de cei dragi, de familie, ca situaţiile actuale să nu se transforme în probleme mai greu de rezolvat. Nu lasa situaţia să degenereze, să scape de sub control! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Dacă te duci la birou, totuşi se mai şi lucreză, sau unde îţi desfăşori activitatea, concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează problemele importante care trenează de ceva timp. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină!

Astăzi este vorba de dragoste, de amor şi pasiuni devastatoare, dar întreabă-te, dacă nu cumva este mult zgomot pentru nimic! Așa e pe căldură, oare telenovelele nu sunt produse la tropice? O zi liniştită pe care o poţi termina la o terasă sau acasă, dacă ai climatizare. Totuşi, ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Ia uită-te în contractul tău de muncă, citeşte-l cu atenţie, sau alte contracte, de leasing, cu banca, închirieri etc. Niciodată nu ai făcut asta. Poţi să ai surprize!

Leoiacele sunt indignate de mediocritatea relaţiilor lor. Oare nu mai există bărbaţi adevăraţi? Cat despre leii masculi, aceştia mârâie ca totul este de o calitate îndoielnica şi scuuump! Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg, dar nu este în puterea mea!” descureajează o femeie pusă pe revanşă. Sigur, dacă nu este vorba de dus gunoiul, sau de plimbat căţelul. Asta poţi să faci chiar şi tu, regele junglei, sau iarăși ai uitat să cumperi pâine!

Astăzi poți să înregistrezi, cu satisfacție, unele rezultate bune, urmare eforturilor trecute. Un sentiment de bine interior te face să relativizezi unele idei, serenitatea te întărește. Cooperează mai strâns cu partenerii sau colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare şi zâmbitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Şi bea mai multă apă, cel puţin doi litri, apă de calitate filtrată neapărat prin filtre complexe. De fapt trebuie să bei apă cât un cal. Atât de multă? Nu, calul bea până se satură, fă și tu la fel!

Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare a programului tău cotidian. Este o perioadă mai complexă, când activitățile tale și căldura sunt mai greu de suportat. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. Totuşi, ai succes în această perioadă. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie.

S-ar putea să descoperi că partenerul tău de viaţă e foarte stresat şi nervos. Încearcă, cu calm şi chiar cu umor să aflii despre ce este vorba. Poți să ai o surpriză. Sau, e doar căldura! Ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtaseşti tainele tale. Mai aşteaptă! O zi mai neobişnuită atât ca densitate cît şi ca evenimente în care poţi să faci ceva mai neobişnuit şi mai deosebit.

Conjunctura favorizează cumpărăturile. „La pomul laudat degeaba te duci cu sacul” evită halele pline de marfuri îndoielnice şi de mâncare fără gust şi caută magazinele producătorilor. În a doua parte a zilei eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual al dictaturii sanitare înseamnă doar bani mulţi. Pe care nu îi ai!

O zi densă, obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor – cu siguranţă, despre vacanţa de vară! Mercur te protejează astăzi în mod deosebit, aşa că poţi face cumpărături inspirate pentru tine, sau/şi pentru cei dragi. Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua, pentru că te bucuri de darul elocinţei. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită.

Dă curs impulsului sufletului. Uneori este mai bine și mai important să stai cu un prieten şi să trăncăniţi vrute şi nevrute, decât să te uiți la cine știe ce prostii la tv. Fără supărare! Evită, pe cât posibil schimbările de program, locurile şi oamenii necunoscuţi. Nu intra în relaţii de afaceri cu persoane nerecomandate. Nu începe ceva nou astăzi, nici măcar un pachet nou de ţigări. „Fereşte-te de omul spân, cu ochelari”, din Harap Alb, varianta ta. Ţine-ţi secretele doar pentru tine. Răbdarea ta poate fi pusă astăzi la încercare. Tăcerea este de aur, dar o vorbă potrivită, la momentul potrivit, este fără preț, nici BNR nu are atâția bani!

Dacă nu eşti pe malul mării, sau într-o poiană, la munte, atunci ar trebuie să fii! Conjunctura astrologică favorizează astăzi pe nativii care plecă în concediu, sau vacanță. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi. Astăzi eşti ceva mai sensibil. Supraveghează-ţi regimul alimentar şi nu uita că graba strică treaba, oricare ar fi ea! Aspecte nu prea favorabile ale planetelor grele şi configuraţii complexe te atenţionează să fii foarte precaut în noile proiecte pe care le începi astăzi, sau chiar la activitatea curentă.