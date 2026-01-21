Horoscopul lui Dom’ Profesor,  22 ianuarie 2026. Despre speranță

22 ianuarie

Pe 22 ianuarie s-au născut Byron, Rasputin, Francis Bacon, D.W.Griffith, Serghei Eisenstein, U Than, Camelia Dăscălescu, George Motoi, Ecaterina Szabo, Mihai Negulescu.

În „Kalendar” nimic, iar în calendarul creştin-ortodox sunt, pe 22 ianuarie, Sfinţii Timotei şi Anastasie Persul.

De mult doream să vă împărtășesc despre speranță. Am ales această perioadă considerată de specialiști drept cea mai depresivă a anului. Convingerile unor savanți și constatările proprii. Consider că un om este pierdut doar atunci când nu mai are speranță. Dar, speranța nu moare niciodată, spun anticii, doar a rămas pe fundul cutiei Pandorei!

SPERANȚA nu este dorință, optimism sau „puterea gândirii pozitive”. Nu e nimic rău în a fi optimist, desigur. Cercetările arată că optimismul este asociat cu multe rezultate benefice. Dar asta nu înseamnă că este la fel cu speranța. Dicționarul Cambridge definește optimismul drept „sentimentul că în viitor este mai probabil să se întâmple lucruri bune decât lucruri rele”. Psihologii influenți Charles Carver și Michael Scheier, care și-au construit cariere solide studiind optimismul, arată că este tendința de a crede că rezultatele în viață vor fi în general pozitive, favorabile sau dezirabile. Cu alte cuvinte, optimiștii cred pur și simplu că lucrurile vor merge în bine. Viitorul trebuie să fie bun. Din acest motiv, se spune adesea că poartă ochelari de culoare roz, sau văd paharul pe jumătate plin – uneori, cu un vin bun!

Totuși, speranța nu este același lucru cu gândirea cu paharul pe jumătate plin. Speranța este aplicabilă chiar și atunci când paharul este plin doar pe o treime, sau nu are nimic în el. Asta pentru că adevărata speranță nu se referă la a trăi într-o lume fantastică; este vorba de a viețui în acestă lume. De exemplu, nu neagă suferința și durerea.

Cartea Supersurvivors (2014) – prezintă 16 supraviețuitori ai traumei și tragediilor care au continuat să facă lucruri care au făcut lumea un loc mai bun. O linie comună în poveștile lor a fost ceva numit „speranță întemeiată”. Chiar dacă toți acești supraviețuitori au exemplificat un spirit plin de speranță și de perspectivă, ei erau, de asemenea, ferm ancorați în realitățile situațiilor lor.

Oamenii care luptă pentru cauze importante nu o fac neapărat pentru că văd lumea prin ochelari de culoare roz. De asemenea, oamenii de știință care s-au luptat cu curaj să pună capăt pandemiei de COVID-19, sau pacienții cu cancer care aleg să se supună unor tratamente cu efecte secundare dureroase știu că drumul va fi greu, dar merg înainte pentru că au găsit obiective pentru care merită să-și păstreze viața. Aceasta este sursa speranței lor.

Speranța, în definitiv, este o percepție. Spre deosebire de majoritatea percepțiilor, însă, aceasta are posibilitatea de a crea realitate. De cele mai multe ori, ne gândim la realitate ca la crearea percepțiilor noastre. Privește în jurul tău chiar acum și observă obiectele din mediul tău. Toate există în realitate înainte de a le percepe. Dar speranța este un tip special de percepție: este o percepție a ceva care încă nu există. Speranța este o percepție a ceea ce este posibil . Speranța face viitorul posibil.

Iar cercetările arată că, atunci când oamenii au speranță, este mai probabil ca obiectivele lor să devină realitate. Într-un articol din Jurnalul de Psihologie Socială și Clinică din anul 2009, Feldman și colegii sai au cerut studenților să numească șapte obiective pe care doreau să le atingă în următoarele câteva luni. Apoi elevilor li s-a dat un scurt test psihologic, cunoscut sub numele de Scala Speranței, specifice scopului, pentru fiecare dintre aceste obiective. Trei luni mai târziu, li s-a cerut să se uite înapoi la lista lor de obiective și să evalueze cât de mult progres au făcut pentru fiecare. Rezultatele au fost simple, dar concludente: cei care au avut mai multe speranțe pentru un obiectiv, la începutul studiului au fost mai probabil să raporteze că au îndeplinit acel obiectiv până la sfârșitul studiului.

Nu sunt de acord cu o vorbă pe care probabil ați auzit-o, uneori: „Speranța nu este o strategie”. Este adevărat, desigur, că simplul sentiment de speranță nu este o strategie: deși sentimentul ne poate încuraja atunci când suntem în dificultate, nu ne va rezolva problemele.

Dar speranța este mai mult decât un sentiment, speranța ESTE o strategie. Este un mod de a gândi care ne împinge să luăm măsuri. Actrița Jane Fonda a exprimat cu siguranță această perspectivă când a spus: „Speranța este activism”.

Afirmația ei este în acord cu cel mai larg cercetat model de speranță din literatura psihologică, cunoscut pur și simplu sub numele de Teoria Speranței. Deși este numit „teorie”, acest model a fost susținut de sute de studii de când a fost propus pentru prima dată de psihologul C.R. Snyder în anul 1989.

Snyder a adoptat o abordare de bază. Pe parcursul unui an sabatic de lucru la slujba sa de la Universitatea din Kansas, el a abordat lideri locali, inclusiv politicieni, clerici, educatori și lideri de afaceri, cerându-le să numească persoanele cele mai pline de speranță pe care le cunoșteau, folosind orice definiție a speranței pe care și-o doreau. Apoi, a intervievat cât a putut de mulți oameni de pe listele lor. Ceea ce a descoperit a fost o viziune surprinzător de simplă, dar puternică, asupra speranței.

Și anume, și-a dat seama că oamenii plini de speranță împărtășesc trei lucruri în comun – obiective, căi și motivație . Deși Snyder le-a numit cele trei „componente” ale speranței, poate fi mai util să ne gândim la ele ca fiind cele trei condiții pentru ca speranța să se materializeze.

În primul rând, intervievații săi plini de speranță au avut o idee clară a obiectivelor lor și s-au simțit dedicați acestor obiective. Cu alte cuvinte, aveau ceva în care să spere. Deși cuvântul „obiectiv” tinde să evoce imagini ale obiectivelor formale, cum ar fi obținerea unei mariri de salariu sau absolvirea școlii, Snyder a observat că obiectivele oamenilor sunt adesea distribuite în multe domenii ale vieții, de la rezultate legate de carieră la aspirații sociale, sau chiar spirituale. De fapt, obiectivele inspirate de valorile noastre personale cele mai prețuite tind să dea naștere la mai multă motivație și satisfacție.

În al doilea rând, intervievații plini de speranță ai lui Snyder aveau căi – cunoscute mai mult ca planuri sau strategii – despre care credeau că le-ar permite să-și atingă obiectivele. Cu alte cuvinte, ei credeau că există măcar ceva ce ar putea face pentru a se îndrepta către atingerea obiectivelor pe care le-au îmbrățișat.

Potrivit Hope Theory, așa sună în limba de origine, atunci când oamenii nu acționează, este adesea pentru că nu cred că există vreo modalitate de a-și atinge obiectivele sau, dacă există o cale, pur și simplu pare prea lungă, costisitoare, sau dificilă. Dar oamenii plini de speranță tind să descompună căi complexe sau dificile într-o serie de pași mai mici care pot fi abordați unul câte unul. Totuși, nu-și fac iluzii că toate căile lor vor funcționa. Ei înțeleg că lucruri rele se pot întâmpla și se întâmplă, adesea. Așadar, realizând că unele dintre planurile lor ar putea fi blocate, ei tind să încerce o mulțime de căi diferite.

În cele din urmă, intervievații lui Snyder aveau o credință constantă în capacitățile lor, ceea ce el a numit „motivație”. Deși au recunoscut că ar fi dificil să lucreze pentru atingerea obiectivelor lor, ei tot credeau că – în adâncul sufletului – ar putea fi capabili să le împlinească dacă ar continua să încerce. Ca și în populara carte pentru copii a lui Watty Piper, The Little Engine That Could (1930), credințe precum „Cred că pot” le-au alimentat speranța și i-au motivat să acționeze.

După cum a exprimat Hussein Barack Obama în titlul cărții The Audacity of Hope (2006), speranța este îndrăzneață. Implică o privire rece și dură asupra realității, dar totuși să fii suficient de îndrăzneț pentru a crede că un viitor mai bun este posibil. Unii l-ar putea numi nesăbuit (un sinonim ușor peiorativ pentru îndrăzneală), dar multe obiective pe care oamenii le credeau cândva imposibile s-au dovedit a fi posibile. În secolul trecut, ființele umane au învățat să zboare, au mers pe Lună, au conectat globul și au eradicat sau au redus dramatic bolile odinioară răspândite, cum ar fi poliomielita și variola.

De la începutul anilor 1990, sute de studii au arătat că această formă de speranță este puternic legată atât de bunăstarea psihologică, cât și de cea fizică.

Este relativ simplu, pentru cine vrea să cerceteze, să examineze legătura dintre speranță și sănătatea mintală. Poate nu este surprinzător, astfel de studii constată că o speranță mai mare este legată de un nivel mai scăzut de depresie și anxietate. În multe privințe, speranța este inversul unor astfel de sentimente. În timp ce depresia îi face adesea pe oameni să creadă că nu pot face nimic pentru a-și îmbunătăți viața, atunci când oamenii experimentează speranță, ei tind să creadă exact contrariul.

Prin același motiv, dacă anxietatea ar putea vorbi, ar putea spune ceva de genul: Lucrurile rele vin spre tine și nu există nicio modalitate de a le opri . Speranța, pe de altă parte, ar putea răspunde: chiar dacă se întâmplă lucruri rele, vei putea să le faci față și, eventual, să atingi obiectivele care sunt cele mai importante pentru tine .

Un număr tot mai mare de cercetări leagă speranța de o sănătate fizică mai bună. Oamenii cu speranțe mari au mai multe șanse decât omologii lor cu speranțe mai mici să fie nefumători, să renunțe la fumat, să facă mișcare fizică și să mănânce diete mai sănătoase. După o problemă gravă de sănătate, este mai probabil să se angajeze pe deplin în recuperare și să obțină o funcționare fizică mai bună după aceea.

Speranța poate fi investită în scopul vindecării, desigur. Având în vedere progresele recente în tratamentele oncologice, speranța de vindecare strălucește puternic pentru mulți oameni. Mai mult decât atât, oamenii trăiesc uneori mai mult decât se așteaptă medicii. Dar, când vindecarea nu este posibilă în ciuda eforturilor depuse de medici, pacienți și familii, asta nu înseamnă că nici speranța nu mai este posibilă.

Un pacient, „Nicu”, ilustrează poate cel mai bine speranța în acest context. Un bărbat cu un simț al umorului extraordinar, își petrecuse toată viața colecționând glume. De fapt, Nicu cunoștea mai mult de o mie dintre ele. „Și asta nu le include pe cele fără perdea”, spunea adesea zâmbind. La vârsta de 84 de ani, când insuficiența cardiacă cu care trăia de câțiva ani a început să progreseze mai rapid și nu a putut să se îngrijească acasă, a intrat într-un azil pentru pacienți internați. Într-o seară târziu, un membru al personalului, sora de noapte, l-a descoperit plângând în liniște în camera lui. Când ea l-a întrebat cu blândețe pe Nicu de ce plânge, acesta a răspuns: „Toate glumele mele vor muri odată cu mine. Nepoții mei nu vor putea să le audă niciodată.”

Ca răspuns, asistenta i-a sugerat lui Nicu să înceapă să le scrie, împrumutându-i un caiet și un pix. Cu bucurie și entuziasm, Nicu a umplut fiecare pagină cu glume. În momentul în care i s-a dat un al doilea caiet, totuși, devenise prea slab pentru a scrie. Așadar, personalul medical s-a așezat pe rând lângă patul lui, la o ședință de dictat. Apoi, aproximativ o săptămână mai târziu, Nicu a făcut o cerere neobișnuită. „Vreau să ofer un spectacol de stand-up comedy”, a spus el. Echipa de îngrijire a fost de acord, cu entuziasm.

Vitalitatea i-a crescut substanțial în următoarele zile, în timp ce se pregătea. Apoi, trei zile mai târziu, a venit momentul cel mare. Aproape întregul personalul medical s-a adunat împreună cu alți pacienți pentru a auzi glumele lui Nicu. Din patul său, care fusese transportat pe hol, a oferit o performanță uluitoare. Publicul lui era în al noulea cer, râdeau ca nebunii, iar lui Nicu chipul îi strălucea de bucurie. În acel moment și în zilele care au precedat, el avea toate condițiile pentru ca speranța să prospere: un obiectiv care a fost cu adevărat semnificativ pentru el, o modalitate de a ajunge acolo și motivația pentru a realiza acest lucru. Deși Nicu a murit doar o săptămână mai târziu, știa că le-a oferit publicului său – și lui însuși – cel mai semnificativ cadou pe care și-l putea imagina.

Cei mai mulți dintre noi nu pot înțelege cum trebuie să fie pentru Nicu și alți pacienți cu boli terminale. Dar faptul că pot experimenta speranță ne arată că cunoașterea adevărului, chiar și atunci când este sumbru, nu împiedică experimentarea speranței. Speranța este posibilă chiar și în circumstanțe groaznice.

Este o perspectivă poate mai importantă acum decât oricând. Nu există nicio îndoială că ultimii doi ani au fost printre cei mai traumatizanți din memoria recentă pentru mulți oameni. La 11 martie 2020, COVID-19 a fost declarat pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății. De atunci, milioane de oameni au căzut pradă acestei boli oribile. În acest context, lumea noastră a fost confruntată cu războaie, distopia sanitară, violența minorităților, tulburări politice și dezastre naturale, printre multe alte calamități. Puțini ar folosi cuvântul „speranță” pentru a descrie vremurile în care trăim. În schimb, cuvinte precum „tragic” și „groaznic” vin în minte. Oamenii sunt speriați, triști, furioși și îndurerați.

Pentru a fi clar, speranța nu va pune capăt în mod magic războaielor, foametei, violențelor rasiale iconoclaste, nu va eradica COVID-19, nu va vindeca cancerul sau nu va aduce instantaneu orice alte obiective importante. Dar speranța activă este adesea motorul psihologic care determină eforturile oamenilor pentru a face acest lucru. După cum a scris eseistul și activista Rebecca Solnit în ”The Guardian” în anul 2016:

”Adversarilor tăi le-ar plăcea să crezi că totul este fără speranță, că nu ai putere, că nu ai niciun motiv să acționezi, că nu poți câștiga. Speranța este un dar pe care nu trebuie să-l predați, o putere pe care nu trebuie să o aruncați.

Ori de câte ori te simți fără speranță, întreabă-te ce poți face pentru a stabili condițiile speranței în viața ta și în lumea din jurul tău. Ce obiective sunt semnificative pentru tine? Ce căi puteți adopta – chiar și cele mici – pentru a vă îndrepta spre aceste obiective? Și, ce inspiră motivația ta, dorința de a continua chiar și atunci când lucrurile sunt inimaginabil de dure?” Bune întrebări, nu-i așa?

De aceea vă spun mereu că trebuie să aveți speranță, doar mâine este o nouă șansă, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 ianuarie 2026

Ai o dispoziţie, un elan, de umanism şi generozitate către cei din jurul tău. O zi în care nu trebuie să te încăpăţânezi, altfel poţi să fii descurajat de nerealizări sau de întârzieri. Este posibilă o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Este o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă!

Trebuie să împarţi lucrurile, activităţile: ceea ce te avantajează, şi ce nu! O veste care te intersează. Azi conjunctura indică una din zilele favorabile domeniului profesional, meseriei. Conjunctura aspră te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, în locul unde activezi. Totuşi căldura relaţiilor umane şi spiritul viu şi drept al zodiei te apără să intri pe curs de coliziune cu vreun coleg, sau şef. Mai este şi vremea aiurea cu presiune scăzută, de afară. Spune Tatăl Nostru, putea să fie mai rău şi zâmbeşte!

O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor tale imediate. Evită să amesteci plăcutul cu utilul. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe familie, rude şi prieteni. Se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Eşti rapid, dinamic ca argintul viu. Ştim asta! Dar, frumosul lent şi o anumită încetineală majestuoasă te prind bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar, mai rar!

Azi primeşti unele veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele! Realizezi că e definitoriu de partea cui te dai, în ce tabără te aşezi. Jocul social este important pentru tine! Nu prea ai simţul măsurii, astăzi şi eşti dispus să faci totul, vorba lui Ceauşescu, ca să-ţi consolidezi o situaţie profesională precară. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Ziua este favorabilă unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Pe plan sentimental eşti foarte confuz în discurs, dai explicaţii neserioase, evident false şi te simţi ridicol! Asta este, trece!

Ai vrea să te înconjori de lume bună, binevoitoare şi atentă. Să le comunici perlele experienţei tale de viaţă. O zi relaxantă, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar si net, astazi trebuie sa dai dovada de multa abilitate, diplomatie şi poate puţina ipocrizie. O să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut Leul cel tare şi mare!” Se ştie că eşti generos, amator de lucruri mari şi imperiale dar şi „mama răniţilor”, aşa că astăzi o să primeşti numai laude.

Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar inspirate, domeniul neguţătoriei e avantajat. Este subliniată abilitatea rezolvării cu succes a problemelor contractuale. Eşti bănuitor şi susceptibil, uşor de ofensat şi gata de represalii. Eşti nervos şi ai şi de ce. Totuşi oferă-ţi un moment de relaxare. Gândeşte-te. Chiar merită să-ţi faci nervi pentru toţi idioţii? Sigur că este vorba de bani, că, probabil, pierzi bani, dar dacă te enervezi nu mai ai idei cum să faci alţii. Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, treci pe strada cealaltă când vezi un cazino sau un birou de pariuri – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Fă-ţi o cafea sau un ceai, stai puţin şi reflectează, nu tot ce se întâmplă este sub controlul sau influenţa ta!

Cineva din jurul tău trece printr-un moment nu prea bun, aşa că trebuie să ai mare grijă să nu înrăutăţeşti lucrurile. Nu vorbi direct despre subiectul cu probleme, dar oferă-ţi ajutorul. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente.

După cum se spune, toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţă, alţii prin absenţă! Astăzi ai vrea să ştergi definitiv o persoană din agenda mobilului şi din viaţa ta! Nu e greu, încearcă! Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, pentru că uneori nu ai tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.

Astăzi ai ocazia să demonstrezi calităţile tale, la serviciu sau acasă. Rezolvi singur o problemă la muncă, sau repari aparatul de cafea şi toată lumea este mulţumită. Sau găteşti ceva bun, bun? Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme cu taxe, impozite, proprietăţi şi/sau moşteniri. Se apropie nişte termene şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!

Vremea capricioasă te face sa te enervezi repede. Excesul de stres se poate traduce şi prin nelinişte, nerăbdare şi nervozitate. Trebuie să stai liniştit şi să aşteapţi să treacă ziua! Astăzi sinergia şi configuraţia planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar sunt mai puţin favorabile la bani şi glorie, cu toate că poţi să primeşti o veste favorabilă despre bani. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te face să speri într-o posibila îmbunătăţirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile!

Astăzi trebuie să fii clar în exprimarea dorinţelor proprii. Ziua este favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Prudenţă în discuţiile de la serviciu! Influenţele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost! Carisma personala, "magnetismul animal" cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi pe net sau la mobil mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba, ziua de azi!

PEŞTI

Concentrează-te astăzi pe o singură problemă, dozează-ţi efortul secvenţial. Confruntă ideile şi soluţiile tale cu ale altora, cu istoria situaţiei. O rezolvare bună, rămâne mereu bună! Fi clar în exprimarea dorinţelor proprii. Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi, pentru că s-ar putea sa ai nevoie în curând de sprijinul şi ajutorul lor competent. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, familia, în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. O decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău.