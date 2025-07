Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 iulie 2025. Despre Israel Beer Josafat







Pe 21 iulie s-au născut Ernest Hemingway, Robin Williams, baronul Paul Julius von Reuter, Cat Stevens, Vasile Alecsandri, Corneliu Leu, Ioana Diaconescu, Ion Biberi, Simion Bărnuţiu.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Simeon şi Ioan Pustnicul. Proorocul Iezechiel. Rafail şi Partenie de la Agapia.

„Evenimentul Zilei” din 21 iulie 1969 a fost primul om care a călcat pe Lună: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind" cuvinte spuse de astronautul Neil Armstrong, la primul pas pe Lună, dar care a devenit şi el istorie. Propoziţia a fost aleasă de specialiştii NASA în PR dintre 2.387 de sintagme înălţătoare!

În noaptea de 21 iulie 1969, 20 iulie în State, mi s-a făcut un cadou. Intrasem, în acel an, la Politehnică, în primii cinci, iar tata împreună cu prietenul lui dintotdeauna, Lucian Belcea, pe atunci procuror de Prahova, mi-au oferit o vacanţă pe care nu o s-o uit niciodată. În iulie eram la Cheia, tata îl ajuta pe Lucian să construiscă o căsuţă de vacanţă. Priceput mai era tata, doar făcuse Şcoala Normală şi trei ani de front! Se pricepea la orice, betoane, tâmplărie, dulgherie, instalaţii, electricitate.

Ei bine, procurorul Lucian Belcea a vorbit cu cei de la “farfurie” să mă lase şi pe mine să asist la aselenizarea primului om pe Lună. Farfuria era antena, radiotelescopul de comunicaţii de la Cheia, cel mai mare din ţară. Acum sunt două farfurii. Aşa că atunci am văzut isprava lui Neil Armstrong în culori şi în condiţii deosebite. Nu o să uit niciodată, dar în acel moment, în noaptea aceea de iulie, am avut impresia de teoria conspiraţiei, ceva nu era în regulă, ceva îmi suna atunci şi îmi sună şi acum fals!

Ştiţi teoria conspiraţiei care spune că omul nu a ajuns pe Lună în anul 1969, ci mai târziu? S-a făcut şi un film, “Capricorn One”!

Sunt multe şi puternice argumentele celor care susţin teoria conspiraţiei!

Nu o să intru în amănunte, le găsiţi pe net, dar un singur aspect nu îmi dă pace. La ora actuală sunt, pe tot globul, cam zece mii, poate chiar douăzeci de mii de telescoape, refractoare sau reflectoare, în posesia amatorilor, de caracteristici care permit vizualizarea unor obiecte de câţiva metri pe suprafaţa Lunii, aceasta doar în condiţii excelente de vizibilitate. Ei bine, niciunul, repet, niciunul, în cincizeci de ani, nu a semnalat, nu a făcut o fotografie a unui obiect de origine pământeană aflat pe Lună. Se pretinde că pe suprafaţa Lunii sunt zeci de sonde şi module lunare, vehicole etc etc. Nu s-a văzut niciunul de către amatori!

Personal am făcut observaţii cu reflectorul Universităţii Shenandoah, din Winchester, o bijuterie de 600 mm. Astronomii de la observator, credincioşi până în pânzele albe ai teoriei conspiraţiei, au vrut să-mi demonstreze că pe Lună nu este… nimic şi nici nu a fost vreodată cineva, sau ceva, de pe Pământ! Cum, le-am spus, dar am văzut cu ochii mei cum Neil Armstrong ţopăia pe Lună!

Americanii au râs până i-a apucat sughiţul! Ai văzut ce ţi s-a transmis la televizor, au spus. “Omul a ajuns pe Lună” în momentul când tehnologia video permitea trucajele respective! Tell me, m-au întrebat astronomii de la observator, de ce nu au ajuns ruşii pe Lună? Doar în momentul respectiv aveau rachete mai puternice şi mai mulţi bani investiţi în proiecte spaţiale!

Am aflat şi răspunsul: teoria conspiraţiei! Adică există un acord secret între ruşi, americani şi extratereştri privind gestionarea spaţiului cosmic. Care prevedea un soap space opera cu americani pe Lună şi sonde peste tot. Inclusiv pe Pluton. Da, aşa se scrie şi se citeşte în limba română: PlutoN! Nu se ştie ce au obţinut ruşii. Tehnologie? Bani? Crimeea?

Apoi, m-au întrebat: mai ţii minte ultima imagine din “2010, A Space Odissey”? Ţin minte, cum să nu: “Toate lumile vă sunt permise, mai puţin Europa. Nu aterizaţi acolo.” AICI.

Numai că americanii nu au ţinut cont de avertismentul Monolitului!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, astăzi se împlinesc 206 ani de la nașterea lui Israel Beer Josafat. Ei cum, nu ştiţi cine a fost Israel Beer Josafat?!! Dar de "Reuter's" aţi auzit?

Cum a ajuns fiul unui rabin sărac din Kassel, din landul Hesse, Germania, baron recunoscut de regina Angliei şi posesorul unei averi uriaşe?

Simplu... cum s-au făcut averi şi în ultimele trei decenii în România! Oportunism, nicio reținere şi folosirea oricăror mijloace!

Nu există nimic mai dezonorant, din punct de vedere iudeu, ca un fiu de rabin să-şi lepede religia strămoşilor şi să treacă la creştinism! Ori, eroul nostru a făcut-o! Şi a mai şi scos o glumiţă drăguţă ca să-şi justifice oportunismul:

"Tatăl meu, rabinul, a fost chemat de consiliul superior rabinic ca să fie mustrat pentru că eu, fiul lui, am trecut la creştinism. "Rabi Samuel Levi Josaphat (aşa îl chema pe tatăl lui Reuter) cum o să-i explici Domnului Dumnezeu fapta impardonabilă a fiului tău?" "O să-mi cer cu umilinţă scuze şi o să-i spun bunului Dumnezeu să mă ierte, o să înţelegă, în definitiv şi Fiul Lui a făcut ceea ce a făcut fiul meu!""

Pe numele de creştin Paul Julius, eroul nostru, foarte inteligent şi cu spiritul speculativ specific, este o laudă, nu o critică, s-a prins de puterea informaţiei. De rolul imens al presei. Să ne amintim că revoluţiile europene din 1848 din Europa au fost aţâţate cu ajutorul ziarelor. Aşa cum "loviluţia" din România a fost ajustată cu televiziunea şi "revoluţiile" din Nordul Africii cu internetul. Gloata face ce i se spune, este hipnotizată şi drogată de realitatea falsificată a multimediei. Vizualul este covârşitor...

Dacă afară ar fi 35 de grade şi un soare orbitor, dar la televiziuni şi pe net s-ar spune că este ger şi ninge, cu siguranţă că oamenii se vor îmbrăca cu blănuri şi îşi vor trage cizmele. Aşa au fost dresaţi!

Mai mult, proaspătul nostru creştin se prinde imediat că cine are informaţia primară acela dictează în presă. Secolul XIX a fost secolul ziarelor, fără nicio îndoială! La început serioase şi documentate, cu reporteri trimişi pe teren, corespondenţi de război, jurnalişti de investigaţie. Era o onoare şi o cinste să faci parte din corpul jurnaliştilor! Atunci!

Începând din a doua jumătate a secolului XIX situaţia se schimbă. Informaţia devine o marfă. Eroul nostru, Paul Julius von Reuter, mărturiseşte undeva, în memoriile sale, că a fost foarte impresionat de romanul "Contele de Monte Cristo" publicat de Alexandre Dumas-tatăl, în 1844. Mai ales de un episod, când bogatul şi puternicul conte cumpără un funcţionar de la telegraf şi astfel, prin falsificarea informaţiilor de presă transmise, provoacă falimentul duşmanului său, bancherul Danglars.

Aşa că, procedează în consecinţă... informația a devenit, de atunci, o marfă. Nimic de reproșat, nimic de condamnat, este doar o afacere. Trebuie, însă, să țineți seama de acest lucru.

Citiţi-mi horoscopul, este obligatoriu! Mâine o să vă spun şi ceea ce nu v-am spus astăzi, pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 iulie 2025

BERBEC Poţi avea relaţii armonice, bune, cu cei născuţi în semne de foc şi aer, dar nefavorabile cu semnele de pământ şi apă. Pe total zi, entuziasmul şi buna dispoziţie sunt coordonatele locului. Astăzi ai chef sa maninci ceva special. În lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur că poti sa slabesti mancand obisnuit! Mai bine du-te intr-un parc cât mai este timp frumos şi aleargă un pic. Sau la un bazin, dacă îți este prea cald în parc! A, nu ştii să înoți...

TAUR În mod surprinzător şi plăcut, ai o zi bună la serviciu. Poate unde zâmbeşti şi eşti mereu gata să cooperezi, să-i ajuţi pe cei din jurul tău. Nu uita, fii binevoitor: binele, la bine trage! Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Daca ai putin umor azi, o sa constati ca nu ai dat banii degeaba pe costumul tau cel nou, sau rochiţa de firmă. Chiar iti vine bine si te face mai suplu. Şi te avantajează la interviuri, când cauți de lucru. Seara plăcută, favorabilă dragostei, cu cină cu lumânări şi cearceafuri de mătase.

GEMENI E cald, dar pentru tine este bine! Zi favorabilă, bună, dedicată derulării proiectelor tale personale, favorabilă pentru mai toate, dar astăzi poţi să ai un rezultat, un răspuns pozitiv! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Şi nu te deplasa după ce cade întunericul. Avand in vedere si luand in consideratie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renuntat la cura de slabire, dar o sa regreti când o să ajungi pe plajă!

RAC De la o vreme ai părerea ca toata lumea are ceva de împărţit cu tine! Adevărul este că nu te poţi concentra din cauza căldurii. Zâmbeşte şi caută un loc cu aer condiţionat şi net pe gratis! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste! Seara relaxantă. Poţi să “vorbeşti” cu pisica sau căţeluşul tau, sau cu paretenerul. Papagalii şi iguanele nu se iau în consideraţie.

LEU Lucrurile încep să meargă spre bine. Azi reuşeşti să-şi recapeţi tupeul şi gura mare, după un somn propriu marilor feline. Un Leu, dacă doarme mai puţin de 12 ore, se zice că are insomnie! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau un nou tip de proiect. Dă-i înainte cu talent, ceva trebuie să iasă! Sănătatea este OK, atenţie la durerile de cap, nu lasă neplăcerea să-ţi ruineze buna dispoziţie!

FECIOARĂ De luni dimineaţa, ceva nervi din cauza unor tensiuni între cei din jurul tău. Ai senzaţia neplăcută că toate treburile s-au adunat pe umerii tăi. Fie că eşti la serviciu, sau în vacanţă... O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn este de vină, dar face şi el ce poate. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANŢĂ Se poate spune, dupa conjunctura astrologică, că te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile, în sensul că nu poţi să ai nici un necaz foarte mare şi nu auzi nicio veste proastă! Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi este una dintre acele zile. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Nu te mai gândi la nimic, culcă-te devreme cu speranţa să visezi frumos şi colorat.

SCORPION Cosmosul te avantajează. Ceilalţi, nu! Trebuie sa te bazezi pe propriile forţe, poate chiar să te gândeşti la o nouă strategie. Mai lasă gândurile şi nu te mai zdrobi să placi tuturor! Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discuţiile cu anturajul la serviciu sau cu familia dacă eşti gospodar sau gospodină şi stai acasă.

SĂGETĂTOR Astăzi te simţi repede epuizat din cauza prostiei şi a lucrurilor de nimic din jurul tău. Nu încerca să joci teatru, ca de obicei, nu te mai ascunde după deget, pune acum lucrurile la punct! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supăra la sentimente, de aceea ar trebui sa te întrebi nu cat de mare e amorul, ci pentru cât timp!

CAPRICORN Zi de activitate obişnuită şi mici discuţii relaxante. Curios, nu poate fi chiar aşa de rău, chiar dacă este aşa de cald! Eşti draguţ, politicos, şi primeşti reacţii binevoitoare. Déjà vu! Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienta acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvânt. Care ultim cuvânt poate fi "ştii că şi tu ai dreptate”. Nu uita să te retragi la timp!

VĂRSĂTOR Nu ai linişte pentru ca eşti în criză de timp şi nici bani nu prea ai. Drept pentru care îţi cam ploua în gânduri. Chiar nu merită! Păstrează speranţa, mâine e o nouă zi, mereu e o nouă zi! Nu te baga inutil si neinvitat peste problemele altora, nu uita: „câinele moare de drum lung si prostul de grija altuia”! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Şi nu te mai lăsa enervat de toate prostiile!

PEŞTI Ţii la opiniile tale şi le susţii cu îndemânare. Eşti convins că ai dreptate şi nu trebuie să te laşi convins de contrariu de majoritatea mediocră din jurul tău. Adevărul nu se pune la vot! Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri sau de amor. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “o să avem cu toţii de câştigat”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii... poţi filozofa pe seară, la o terasă cu un suc şi cu multe vorbe!