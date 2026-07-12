13 iulie

Pe 13 iulie s-au născut Harrison Ford, Wole Soyinka, John Dee, Patrick Stewart, Maria Ventura, Nicolae Secăreanu, Octav Enigărescu, Ilie Cămărăşan.

În calendarul creştin-ortodox, cel ieftin, l-am regăsit, nimic din cele sfinte nu se pierde, sunt: Soborul Sf. Arhanghel Gavril, îngerul veștilor bune, Ştefan Savaitul, Golinduhia din Persia şi Sara.

Tradiţional încep Panteliile, „surorile” Sf. Ilie. În această perioadă, 13-27 iulie, şapte zile înainte şi şapte zile după Sf.Ilie, este punctul culminant al sărbătorilor vechi de vară. Acţionează severe interdicţii de lucru la câmp, chiar simpla prezenţă în recoltă fiind considerat un păcat. Natura trebuie lăsată în pace! Spirite ale focului, (numite în unele locuri şi Pirosiţe, de la „piros”, foc în greceşte) pot da foc holdelor dacă sunt desconsiderate!

Modern, este o perioadă numai bună pentru concedii sau vacanţe! Perioada 15 iulie – 15 august mi se pare cea mai bună pentru concedii, ţinând cont de modificările climatice şi de mersul activităţii umane moderne, dar şi de conjunctura astrologică. După Sf. Maria, îmi pun pălăria şi încep nunţile, botezurile şi pregătirile de şcoală!

"Evenimentul zilei" din ziua de 13 iulie 1911 a fost că o femeie care activa pentru emancipare, o feministă, o "sufragetă" s-a ascuns în Camera Comunelor din Londra în timpul recensământului - ca să declare reşedinţa sa acolo! Câteva zile a trăit într-o debara plină cu mături. După ce a declarat recenzorilor că are reşedinţa la Camera Comunelor şi că "are acest drept fiind femeie, ca şi orice bărbat" s-a dus înconjurată de jurnalişti să se predea la cea mai apropiată staţie de Poliţie, ca să fie arestată și să facă puţin scandal mediatic.

Poliţistul de serviciu s-a scărpinat în cap şi a zis că nu vede nicio încălcare a legii, Camera Comunelor fiind o clădire... publică, deschisă accesului general şi că dacă femeia a declarat că locuieşte acolo să facă bine şi să întreţină reşedinţa cum trebuie, pentru că, în general, curăţenia pe acolo lăsa de dorit şi că dacă a trăit atâtea zile într-o cămăruţă plină de mături se întreabă de ce nu le-a folosit!

Însă, înainte de a începe, doresc să fac dreptate memoriei unui mare actor, legendarul Omar Sharif, plecat, iată a trecut un deceniu, în Marea Călătorie. Prezentat de o parte a presei ca un cartofor care şi-a mâncat averea. Nimic mai fals! Opinie a unor oameni care nu ştiu prea multe, sau nu înţeleg ceea ce citesc.

Actorul egiptean a fost unul dintre cei mai mari jucători ai lumii de... bridge! De „contract bridge”, ca să fiu mai exact. A inventat şi o strategie, la care ţinea foarte mult. Cred că am pe unul dintre computerele mele, aici, în Prahova, la Bucureşti sau în Saveh progrămelul „Omar Sharif on Bridge” pentru MS-DOS, bun, merge şi pe Windows, cred că programul este din 1991, sau 1992.

Să faci “jucător de cărţi” un jucător de bridge este o mare greşeală! Poţi, mai bine, să spui că atât Dacia Lăstun cât şi Rolls-Royce Phantom Enhanced, sunt la fel, tot maşini!

Dar, astăzi, vreau să vorbim despre un alt mare actor, Harrison Ford, care îşi sărbătoreşte pe 13 iulie ziua de naştere. La Mulţi Ani!

Era, parcă, în toamna, sau începutul iernii lui 1977. Bucureştii mai miroseau a cutremur. Nu vreţi să ştiţi mirosul acela groaznic... Un prieten mă sună pe telefon, pe atunci erau doar telefoane fixe! El lucra în cultură, pe la minister, avea un post bun. Mă întreabă dacă vreau două invitaţii la o avanpremieră, la un film american, SF, "O nouă speranţă" pentru că vrea să ştie şi părerea mea. Sigur, că da, SF şi american, cum să nu! Am ajuns împreună cu tânăra şi frumoasa mea soţie la Sala Mică a Palatului. Acolo, ce să vezi! Miniştrii, academicieni, artişti, generali, foşti colegi de ai mei de la Liceul 24, tot Bucureştiul care conta pe atunci. Ne uităm unul la altul, ne salutăm de la distanţă şi ne ocupăm locurile.

Se face întuneric, începe filmul. De la primele acorduri ale muzicii lui John Williams mi-am dat seama că trăiesc un eveniment, că filmul acela va face epocă. Apoi l-am văzut pe Han Solo, pe Harrison Ford. Juca ca şi când mâine urma să moară. Ce plăcere, ce regal! Ce actor! De fapt toţi artiştii din film au jucat cu o furie divină, cu o dăruire fantastică în acest prim film. Ceea ce nu s-a mai întâmplat în multele serii următoare. Primul, originalul, contează! Restul sunt... clone, ca să fim în spiritul filmului.

La sfârşit ni s-a spus să mai stăm un moment, s-au împărţit formulare de sondaj şi un pix Bic. Pixul puteam să-l oprim! Şi astăzi îl am. Pe atunci se făceau lucruri bune. Am scris că filmul este excepţional şi că poate da speranţă unui public strivit de tragedia cutremurului şi de pierderile suferite. Şi că nu am ştiut că toată viaţa am fost un Cavaler Jedi, chiar dacă nu am sabie laser!

Aşa am văzut eu "Star Wars"!

Dar, în 1981, cred că eram la Bagdad, la Al Qaim, sau Mosul, în orice caz, undeva în Irak, am văzut „Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark”. Unele dintre aventurile mele transpuse pe ecran şi jucate de Han Solo, pardon, Harisson Ford! Un film cu o reţetă minunată: un pretext legendar cultural, arabi răi, nazişti şi mai răi, un erou care cade mereu în picioare, la propriu şi o actriţă principală destul de confuză ca să nu trebuie să fie foarte frumoasă. Dar care ştia să bea, nu glumă! Deşert, Tibet, Egipt, cavalcade, şerpi, mumii, submarine şi magie!

Han Solo şi Indiana Jones, personaje întruchipate de acelaşi actor de excepţie, care nu acceptă dubluri, îşi face singur cascadele. O să realizaţi această - când unul dintre personajele jucate de el cade de pe cal, de exemplu, este filmat din faţă, se vede clar că Harrison Ford a picat între copitele cailor sau, după caz, roţile maşinilor.

Acum ceva timp a avut un accident cu un avion de vânătoare de colecţie. Dar, aţi văzut erou mort, vorba lui Harrison Ford! De la locul prăbuşirii a ieşit din carlingă singur, cu faţa plină de sânge, şi-a scuturat hainele, a spus o glumă, ceva cu: „Doamnelor şi domnilor, scuzaţi deranjul, parcarea era plină!” şi a părăsit şchiopătând terenul de golf pe care picase. Regretând că încă nu a primit un Oscar o să caut în filmoteca mea ”Indiana Jones...” să-l mai văd o dată.

Se pare că superbia, curajul nebunesc şi sfidarea morţii trec de la personajele ecranului la actori. Este evident la Harrison Ford, care a început ca un tâmplar modest şi lipsit de strălucire, la Hollywood. Dar iată-l şi pe Robert Powell („Jesus of Nazareth”, 1977) care şi astăzi se crede Iisus Hristosul, un alt tâmplar de succes! Unii actori rămân marcaţi de rolurile lor, toată viaţa!

Forţa să fie mereu cu voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dar staţi de partea ei pozitivă! Şi asta nu doar până mâine, ci întotdeauna, pentru că urmează un şir infinit, poate, de "mâine este, în definitiv, o altă zi"! Eu, sau un alt cavaler Jedi, o să vă aducă aminte, mereu...

BERBEC

Gândeşte-te bine înainte să te apuci de un proiect dificil, sau să faci promisiuni costisitoare. Astăzi ai un simţ organizatoric bun. Foloseşte-l în activitatea ta, în profesie, meserie.

O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine! Astăzi este o perioadă care te avantajează, mai ales în dragoste. Carisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care puteţi să profiţi, mai ales dacă eşti sau sunteţi implicaţi în politică sau afaceri. Astăzi nu sunt semne de câştiguri importante, aşa încăt nu risca degeaba.

TAUR

Aspecte favorabile în domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu cineva din trecutul tău. Poţi să afli amănunte surprinzătoare şi explicaţii tardive.

Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni.

Nu tot ce este mai nou, este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Nu lăsa lucrurile neterminate, trebuie să le finalizezi!

Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi veţi evita neplăcerile. O şedinţă sau o adunare îţi poate da unele indicii preţioase!

RAC

Conjunctura te avantajează în domeniul profesiei, sau al meseriei. Dacă cauţi un loc de muncă, trebuie să vezi şi pe cele de sezon, de vară. E temporar, dar este totuşi o sursă de venit!

După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură prin parc, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să-ti iei de lucru acasa si sa te bucuri de „căldura” caminului, sau mai bine zis de aerul condiţionat. Evită imprumuturile de bani sau orice cheltuială importantă. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute şi găsirea unui loc de muncă nu este „misiune imposibilă”!

O informaţie, scăpată, îţi arată ceea ce poţi să pierzi, ocazia care îţi poate trece pe sub nas. Încearcă să fii abil şi viclean, nu prea îţi iese de obicei, dar, poate, de data aceasta...

O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care îţi vor fi de folos. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie sentimentală. In general ziua îţi este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi!

FECIOARĂ

Prietenii îţi cer un sfat. Se poate să fie vorba despre vacanţă. Nu-i bate la cap şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le scurt şi concis despre ce este vorba!

O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare OK. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou, eşti în pragul unui start nou! Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie - energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: o zi obișnuită care trece repede!

Vrei să ai o vacanţă deosebită, de care să-ţi aminteşti cu plăcere şi să te lauzi prietenilor. Destinaţiile exotice sunt interesante, dar ia mai multe informaţii, nu tot ce e străin e şi bun.

O oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. De ceea ce iti este frica de aceea nu scapi! Concluzi: să nu-ţi fie frică de nimic şi de nimeni! Cu un Mercur retrograd, dar bine aspectat, ar trebui ca astazi să ţi se pară o perioadă de vacanţă veselă. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu să te implici total. Este relativ greu, dar nu imposibil.

Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de conjunctură. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul şi alegerile tale de viaţă.

Regăseşti un obiect, pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu sau de prietenii de vacanţă. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba. Călătoriile de orice fel, excursiile începute astăzi sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute.

SĂGETĂTOR

Cineva din jurul tău nu are o zi bună, a primit o veste proastă, menajează-l! Altcineva nu se simte prea bine. Dă importanţa cuvenită „indispoziţiilor” care, adesea, ascund lucruri mai grave!

O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale. O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. O zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, probabil că din cauza efortului dar și a vremii, dar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate!

Luni, 13, este o zi densă şi obositoare. Dar e mai bine ca vineri, 13! Nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la serviciu, sau în vacanţă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce poţi!

In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intâlnire! Ești foarte aglomerat, ai mult de munca şi nici un minut liber! Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă - daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre. Mai multa prudenta nu a stricat nimanui. Mari iubitori de spaţii largi, o parte din nativii din zodia Capricornului vor decide să plece la cumpărăturile de luni, de completare după consumul din weekend!

VĂRSĂTOR

Din când în când trebuie să vezi ce mai fac rudele, nu numai la nunţi şi parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge.

Calmează un pic pe cei din jurul tău care sunt prea nervoşi!

Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. O zi blânda față de tine, pe care o meritai, dupa nopţile cam nedormite din ultima vreme. Perioada îţi este favorabilă, mai ales, pentru că, probabil, eşti în aşteptarea unui termen. Examene, interviuri, întâlniri, simpozioane. Nu intra în discuţii cu necunoscuţii. Atenţie la alergii şi la băuturile reci!

Domeniul caracterului, casa I şi casa sentimentelor sunt avantajate astăzi. Pot apare anumite schimbări în registrul sentimentelor şi ale preferinţelor tale, urmare unor întâmplări, fapte.

O zi obişnuită in care rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi! Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record, de altfel. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poți, sau nu, să le primeşti! Stelele te avantajează, astăzi, în relatiile cu semnele de pământ şi foc. Este bine să ocoleşti nativii nascuţi sub semne de aer şi apă.