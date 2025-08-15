Social Cele mai frumoase urări și mesaje de Sfânta Maria pentru familie și prieteni







Descoperă cele mai frumoase urări și mesaje de Sfânta Maria 2025 pentru mamă, tată, frați, prieteni și colegi. Află cui îi poți spune „La mulți ani!” pe 15 august și ce semnificație are această sărbătoare.

Pe 15 august, creștinii ortodocși și catolici marchează Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului, celebrată cu slujbe speciale și procesiuni, dar și cu mesaje și urări adresate celor care poartă numele Maria sau derivatele acestuia.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, peste 2,2 milioane de români își serbează onomastica în această zi. Dintre aceștia, aproximativ 1,89 milioane sunt femei, iar restul bărbați. Numele „Maria” și variantele sale ocupă un loc de top în preferințele românilor, fiind asociate cu tradiția, credința și respectul față de Maica Domnului.

În ziua de 15 august își serbează onomastica persoanele cu numele: Maria, Marian, Mariana, Marin, Mioara, Mia, Marilena, Mara, dar și variante mai rar întâlnite precum Marusia, Mimi, Marinel, Măriuța sau Mărioara.

Deși sărbătoarea poartă denumirea „Adormirea Maicii Domnului”, care face referire la trecerea acesteia la cele veșnice, clericii explică faptul că evenimentul este unul plin de speranță și bucurie spirituală.

Această întrebare apare frecvent, deoarece unii credincioși asociază sărbătoarea cu un moment de tristețe. Părintele Vasile Ioana explică însă că Adormirea Maicii Domnului este un prilej de bucurie, nu de întristare.

„Foarte mulți m-au întrebat dacă spunem «La mulți ani!» celor care poartă numele Maicii Sfinte sau nu. Desigur, pentru cei care purtați numele Sfintei Maria este o zi deosebită. E bine să o sărbătoriți pentru că, în această zi, Maica Sfântă merge la ceruri. Se poate spune «La mulți ani!» și în 15 august, și în 8 septembrie, pentru că ziua aceasta nu este o zi a întristării, ci o zi a bucuriei, când Iisus Hristos ia sufletul Maicii Sfinte și îl primește atât de frumos.”

Astfel, urările de bine sunt nu doar potrivite, ci și încurajate, atât pe 15 august, cât și pe 8 septembrie (Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică).

Pentru mamă:

„La mulți ani de Sfânta Maria, mamă dragă! Îți doresc sănătate, liniște și toată iubirea din lume.”

„Mamă minunată, de ziua numelui tău îți trimit un gând bun și o îmbrățișare plină de recunoștință.”

„Sfânta Maria să te ocrotească mereu și să îți aducă bucurii nesfârșite.”

Pentru tată:

„La mulți ani, tată! Să ai parte de sănătate și împliniri alături de cei dragi.”

„Tată drag, îți doresc o zi plină de recunoștință și bucurii.”

„Sfânta Maria să-ți aducă liniște și momente fericite.”

Pentru soră:

„La mulți ani de Sfânta Maria, sora mea dragă! Să rămâi mereu luminoasă și optimistă.”

„Îți doresc ca fiecare clipă din această zi să fie un motiv de zâmbet.”

„Să ai parte de bucurii și reușite în fiecare zi, sora mea minunată.”

„La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai o zi plină de lumină și energie bună.”

„Fie ca această sărbătoare să îți aducă sănătate, noroc și iubire.”

„Ziua numelui tău să fie începutul unui an plin de împliniri.”

În multe zone ale țării, 15 august este considerată și Ziua Marinei Române, având în vedere că Maica Domnului este protectoarea marinarilor. Sărbătoarea este marcată prin evenimente militare și parade navale în porturile românești.

De asemenea, în mediul rural există tradiția ca oamenii să aducă la biserică flori și plante de leac, pentru a fi binecuvântate, crezându-se că acestea vor avea puteri vindecătoare.

Pentru credincioși, participarea la slujba religioasă este un moment central al zilei, fiind urmată de vizite la rude și prieteni pentru a transmite urări.