Ce poți face în București de Sfânta Maria. Evenimente de neratat

Weekend-ul de Sfânta Maria aduce în București o mulțime de evenimente pentru toate gusturile: teatru, concerte live, petreceri tematice și experiențe culturale. Pentru cei care vor să îmbine relaxarea cu distracția, orașul oferă opțiuni variate, de la spectacole de comedie la concerte de muzică sacră, toate pregătite pentru a sărbători cel mai mare eveniment religios al verii.

Vineri, 15 august, scena Teatrului Roșu găzduiește comedia „Divorț în ziua nunții”, o premieră națională direct de pe Broadway, care promite să stârnească hohote de râs.

Tot vineri, la TNB, spectacolul „Noi 4” aduce o poveste aparent jucată în glumă, dar cu profunzime neașteptată, în timp ce „Epoca de Aur” la FF Theatre readuce pe scenă fragmente de umor românesc interpretate de legende precum Dem Rădulescu și Toma Caragiu.

Sâmbătă, 16 august, programul continuă cu spectacole pentru toate vârstele. „Ca-n cer” (TNB, Sala Atelier) urmărește poveștile a trei surori și ale unei fetițe pline de energie, în timp ce „Frumoasa călătorie a urșilor panda” (TNB) explorează iubirea și emoțiile printr-un spectacol aproape suprarealist.

La Teatrul Roșu, „Nițel prea infidel” combină comedia cu situații neașteptate, iar „Bărbați care salvează femei” la Teatrul de Artă ridică întrebări despre relațiile interumane și nevoia de salvare.

Seara de sâmbătă aduce spectacole precum „Funeralii fericite” (FF Theatre), „Iubirea perfectă” (TNB) și „Jubileul unei bănci private”, fiecare cu teme actuale și personaje memorabile. La FF Theatre, „Frumosul și Bestiile” oferă o comedie despre patru femei într-o situație inedită, promițând râsete și reflecție.

Duminică, 17 august, spectacole precum „Burlac la 40 de ani” (Teatrul Roșu) și „Fază lungă” (Teatrul În Culise) continuă să exploreze comedia situațiilor de cuplu, iar „Cum se duce totul dracu” (FF Theatre) pune în scenă situații amuzante și imprevizibile care vor captiva publicul.

Pentru iubitorii de muzică, weekend-ul oferă concerte diverse. Sâmbătă, 16 august, Arlinda Morava și Gladiola Lamatic susțin un concert de muzică sacră la Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, iar Terasa Florilor găzduiește seara grecească cu Mihalis Greek Show, recreând atmosfera mediteraneană.

Pentru o seară de petrecere, Fane Dumitrache & Taraf aduc muzica populară la Berăria H, în timp ce The Magnifics oferă o noapte retro plină de hituri din anii ’70, ’80 și ’90. Vox și Moon Band susțin concerte live la Hard Rock Cafe, iar La Dolce Notte (Gilda Music Lounge) și Pillow Talk (Apollo111) completează programul de petreceri cu muzică și atmosferă vibrantă.

Seara de sâmbătă continuă cu evenimente electrizante precum Terminal Rooftop Party (Grand Hotel Bucharest), ctrl nights: the sun & matei (Control Club) și PW Open Air • Khidja (Platforma Wolff), aducând ritmuri internaționale și vibrații urbane în centrul orașului.

Pe lângă concerte, cluburile și terasele din București propun petreceri tematice speciale de Sfânta Maria. Paque Bistro & More organizează o petrecere pentru sărbătoriți, în timp ce Gilda Music Lounge invită la Sunkissed Rituals, o celebrare a libertății și frumuseții tropicale.

Apollo111 și B52 The Club promit nopți pline de muzică și dans, pentru cei care vor să transforme weekend-ul într-o experiență memorabilă.

Bucureștiul devine astfel un veritabil punct de întâlnire cultural și social, unde teatrul, muzica și distracția se împletesc armonios. Indiferent dacă alegi să râzi la comedii de excepție, să te emoționezi la spectacole captivante sau să dansezi până dimineața la petreceri tematice, weekend-ul de Sfânta Maria promite momente memorabile în inima capitalei.