Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 iulie 2026. Iulie, 1 iulie

1 iulie

Pe 1 iulie s-au născut Leslie Caron, Wilhelm von Leibnitz, George Sand, Louis Bleriot, Olivia de Haviland, prinţesa Diana, Dan Ackroyd, Stanley Livingstone Hardgrove III, Pamela Anderson, Leon Dănilă, Dan Verona, Aimee Iacobescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Leontie de la Rădăuţi, un român, şi doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian. Miercuri, zi de post.

Perioada zilei de astăzi este importantă. Spiritele aerului se retrag, ca să revină la anul, odată cu echinocţiul de primăvată, iar spiritele focului, elementul foc, îşi intră în drepturi. Luna iulie nu începe bine, la mijlocul săptămânii și în zi de post.

În ”Kalendar” este o sărbătoare a focului, veche, dacică probabil, dacă nu mai veche, de la agatârşi, numită acum Ana-Foca, care se ţine ca să nu fie cuprinsă holda şi gospodăria de flăcări, ei bine, s-a calchiat sărbătoarea creştină a Cosmandinului, Sf. Cosma şi Damian, „...ei, bunii tămăduitori de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri, pentru care s-au numit doftori fără de arginţi.” (Vieţile Sfinţilor).

Asistenţa medicală gratuită a fost una dintre realizările creştinătăţii. Pentru care trebuie să mulţumim Bisericii! Mai întâi pe lângă mânăstiri şi biserici, bolniţe, ordine religioase de medici şi vindecători, spitale şi clinici, apoi sisteme naţionale de sănătate. Aceste sisteme gratuite au existat chiar şi sub regimurile totalitare averse religiei: nazism şi comunism.

Din nefericire, astăzi, asistenţa medicală decentă este rezervată numai celor bogaţi. Actul medical se face pe bani contrazicând însăşi esenţa medicinei. Mulţi bani! Lăcomia şi vanitatea au distrus şi această datorie umană, să-ţi ajuţi aproapele, călcând două porunci creştine capitale!

Dar să vedem cum a descris Antoaneta Olteanu, regina mitologiei românești, iulie, 1 iuie.

IULIE. Denumire populară: – cuptori, cuptor, coptori, adică luna fierbințelilor și a coacerilor

Sfaturi generale: Semănați pentru a doua oară spanac și varză, udați straturile cu apă de vale, dacă este secetă. Pânea coaptă în luna aceasta și în cea viitoare se mucezește lesne, puneți deci sare și chimen într-însa. Fânul proaspăt este vătămător vitelor dacă nu se udă mai nainte puțin (Mangiuca, 1882, p. 22).

✦ Curățește șura și podurile, că e aci secerea, pe când poartă grije să ai bani, ca să le poți aduna, când sunt în pârgă, și nu răscoapte, că se scutură, și o mulțime de grăunțe și nici fărina din ele nu e cu spor la aluat. Pe când te apuci de secere, cucuruzul să fie săpat a doua oară. Plivește viile, dar nu pe timp prea cald, ca să nu se împiedice strugurii în creștere.

Dinaintea coșnițelor pune un vas cu apă, ca albinele s-o aibă la îndemână. Aruncă deasupra ei bucăți de paie, ca să nu se înece. La cărat pune rogojini în car, ca grăunțele scuturate să nu se prăpădească. Acestea ține-le de sămânță, că-s cele mai frumoase. Udă curechiul bântuit de omide cu apă cu săpun sau din topilă (CS, 1918, p. 75).

Prevestiri de timp: Cum e de cald în luna lui Cuptor, așa de frig va fi în Faur (Gherman-5, p. 137).

✦ Dacă păianjenul își rupe pânza în două, va ploua (CS, 1918, p. 16).

✦ Dacă luna plină are curte la amiază și răsărit, urmează timp senin statornic (CS, 1918, p. 16).

✦ Vânt mai bătrân, de strâns (Niculiță-Voronca, I, p. 290).

✦ Când mușuroaiele de furnici sunt mai ridicate decât de obicei, atunci va urma iarna grea (Mangiuca, 1882, p. 22).

✦ Căldura mare însemnează an mănos (Mangiuca, 1882, p. 22).

✦ Dacă în luna lui iuliu se schimbă adese ploaia cu senin cald, atunci mană roada în câmp (Mangiuca, 1883, p. 22).

1 iulie Cosmandinul; Ana-Foca Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sf. doftori fără de argint Cosma și Damian

Lună prin tradiție consacrată secerișului, temerea principală a oamenilor era aceea de a nu-și pierde recolta obținută cu atâta trudă. De aceea vom întâlni în calendar numeroase zile în care este evitat lucrul din dorința de a nu trezi cumva mânia divinităților răspunzătoare de producerea grindinei sau a incendiilor grânelor.

Ana-Foca este, prin intermediul etimologiei populare, o sărbătoare a focului, care poate cuprinde tot ce are mai de preț gospodarul.

Cosmandinul – sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian – este o sărbătoare paralelă, care este ținută pentru a fi feriți de orice fel de boli.

Sf. Ierarh Leonte de la Rădăuți. S-a născut la începutul secolului al XIV-lea, în orașul Rădăuți, din părinți evlavioși. Încă din copilărie, însoțit de ai săi, mergea deseori la catedrala voievodală din orașul său. Astfel a îndrăgit viața bisericească, fiind instruit de către preoții și monahii de acolo. Va îmbrăca haina monahală încă din tinerețe, cu numele Lavrentie. După o vreme petrecută la Rădăuți, se va retrage la un schit din preajma Putnei, unde este hirotonit preot și ales egumen al schitului (Schitul lui Lavrentie sau Schitul Laura). Potrivit tradiției, la acest schit se va retrage mai apoi și Daniil Sihastrul, sub povățuirea egumenului Lavrentie. A fost episcop al Rădăuților (Dicționarul, p. 172).

Sf. Cosma și Damian. Cosma și Damian, frați după trup, s-au născut în Roma cea veche, dintr-un tată și o maică, și au crescut în dreapta-credință. Aceștia învățând meșteșugul doftoricesc, tămăduiau toate boalele și toate neputințele, căci la toate aveau împreună ajutor darul lui Dumnezeu și preste câți din oamenii cei ce pătimeau și din dobitoace își puneau mâinile Sf. Cosma Sf. Damian, îndată aceia se făceau sănătoși desăvârșit. Ei, bunii tămăduitori, de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri, pentru care s-au și numit doftori fără de arginți (Viețile sfinților, XI, p. 2).

Tradiții: Cosma și Damian vindecă oamenii de boale (Speranția, VI, f. 62).

✦ De Ana-Foca arde piatra în apă (joacă soarele în apă; Pamfile, 1997, p. 106).

Apărător de rele și durere: Pentru a fi feriți de boli (Pamfile, 1997, p. 105).

✦ A doua și a treia zi după Sf. Petru o serbează sătenii ca să fie feriți de zloată și grindină (Gorovei, 1995, p. 269).

✦ Cine nu păzește Ana-Foca și lucrează la vie, soarele îi va dogorî via cu arșiță și aceasta se va usca (Pamfile, 1997, p. 106).

✦ E rea de trăsnet și de foc. O femeie care a lucrat de Ana Foca, când s-a dus să caute caii a fost trăsnită (Drăguț, p. 136).

✦ Ziua de Foca se ține spre a fi scutit prin întreg anul de vreo daună de foc sau ca să roadă șoarecii lucrurile din ladă (Gorovei, 1995, p. 91).

✦ Se ține pentru boale năprasnice, să nu cadă ca un foc odată peste om (Speranția, I, f. 338 v).

Prinţesa Diana ar fi implinit astăzi exact 65 de ani. Ce bunicuţă regală ar fi fost! Viaţa şi mai ales circumstanţele suspecte ale morţii ei m-au interesat şi obsedat. Nu numai pe mine, ci şi pe câţiva prieteni din Occident. Doi britanici, un francez, un olandez şi un portughez. Dispunând de fonduri şi timp, ei au făcut o investigaţie paralelă. Scriam acum câțiva ani că: ”rezultatele la care au ajuns vă promit că o să le public când o să intru în posesia rezultatelor anchetei.” Ei bine, MI5 și MI6 au interzis definitiv publicarea, sau răspândirea documentelor anchetei jurnalistice, mă informează contactul meu din Franța. O poveste adevărată mai puțin!

Dar nu despre asta voiam să vă povestesc. Ci despre Stanley Livingstone Hardgrove III, pe care îl pomenim astăzi. Stan, pentru toată lumea. Este un articol despre el în colecția ”Winchester Star”. Un ilustru necunoscut. A terminat colegiul binișor, dar a primit o bursă pentru că era un bun jucător de baschet. A studiat matematicile. Masterat dublu. Al doilea modul de studii și un doctorat la MIT în teoria probabilităților.

La 29 de ani o abordează pe frumoasa Miss Virgina din anul acela și îi spune direct: ”Vrei să fii soția mea?” Bun, fata, nu a dat răspunsul imediat, dar nici ea nu era proastă, nici Stan un băiat urât. Mai mult, părea înstărit. Casă Adams într-un cartier bun din Washington, Corvette roșu în fața ei, mobilă din Europa.

Așa că fata, cu zece ani mai tânăra ca Stan, acceptă căsătoria. Stan este soțul model. Orice capriciu al soției este satisfăcut, chiar dacă este scump. Tânăra lui soție îi dăruiește patru băieții, toți excelenți jucători de baschet. Stan este tatăl model. Se ocupă de educația celor patru băieți, le oferă cele mai bune școli și universități. Banii nu erau o problemă pentru Stan. Nu arunca, însă, cu ei pe fereastră. Era calculat, ca un matematician de elită ce era.

La săvârșirea lui din viață, la 78 de ani, un cancer care nu iartă, soția lui, pe nume Vanessa, află, la deschidera testamentului, că soțul ei s-a îngrijit de toate. Fiecare membru al familiei a primit câte două milioane de dolari și câte o pensie viageră din fonduri consolidate.

Soția își amintește cât de greu lucra Stan. Avea un program imposibil, patru cu patru. Adică patru zile lucra nonstop la serviciu lui și patru zile stătea casă. Nu conta sâmbăta, duminica, nicio sărbătoare legală, nici măcar Crăciunul. Niciodată nu i-a spus unde lucra, o singură dată a pomenit de o agenție federală. Foarte secret, foarte hush-hush. În definitiv, aveau de toate, vecinii le zâmbeau, șeriful îi saluta, Stan plătea taxe și impozite, pentru ce să faci cercetări.

Recunoscătoare pentru o viață excepțională și fără griji, Vanessa a vrut să-i facă lui Stan o înmormântare frumoasă, cât de frumoasă poate fi după stilul baptist. Invită pe toți prietenii, rudele, cunoscuții. Vrea să-i invite și pe foștii colegi de birou. Dar, în actele lui Stan nu este nicio legitimație, niciun contract de angajare, nimic. Secret, își amintește Vanessa. Așa că publică o notă în ziarele principale din Washington, invitând pe foștii colegi de birou la ceremonie.

Înmormântarea este frumoasă, excepțională, reverendul inspirat în discursul lui. Puțin mai la o parte sunt câteva persoane, foarte bine îmbrăcate, se vedea că făceau parte dintre cei care contează. Foștii colegi de serviciu ai lui Stan, trage concluzia Vanessa. Când ei își prezintă condoleanțele Vanessa îi invită la petrecerea de adio a lui Stan, cum fac baptiștii. Cei trei, că trei erau, se uită unul la altul și acceptă, de ce, nu!

La petrecere, Vanessa află unde a lucrat Stan, patruzeci de ani, patru cu patru zile. Cei trei erau proprietarii unuia dintre cele mai mari cazinouri din Las Vegas. Patruzeci de ani Stan a semnat condica la cazino, din patru în patru zile, stătea la hotel și juca sume mari de bani. Câștiga întotdeauna. La Las Vegas se nume Mr. Marota. Mereu se auzea glasul crupierului: ”Mr. Marota câștigă din nou!”

Nu exista sistem ca să-i reziste lui Stan: ruletă, baccarat, blackjack, păcănele, poker etc. La începu, tatăl meu a vrut să-l dea afară din cazino, spune unul dintre invitați. Dar a observat că Stan nu era deloc lacom, se oprea după ce câștiga câteva mii de dolari. Dar atrăgea zeci de alți jucători, care pierdeau, într-o veselie. Așa că tatăl meu, l-a angajat pe Stan ca să vină mereu, la patru zile, cu condiția să nu câștige mai mult de zece mii de dolari pe zi.

La un moment dat proprietarul cazinoului l-a întrebat pe Stan cum făcea, că nu avea niciun computer, nicio legătură cu exteriorul, dar uneori părea că stătea pe gânduri și calcula. ”Schema Martingale și șirul lui Fibonacci” a fost răspunsul matematicianului.

Vanessa a zâmbit, ușor trist. Bunul Stan, un oarecare jucător la cazino! Dar de ea se apropie un nou personaj. Un tânăr și el bine îmbrăcat. Care îi spune că a auzit toată discuția și că este autorizat de directorul lui de operațiuni să-i spună soției multregretatului Stan că povestea cu cazinoul este legenda de acoperire, Stan a lucra toată viața ca analist matematician pentru - și i-a șoptit la ureche o agenție federală.

Până la urmă nu contează adevărul, contează ceea ce lași după tine. Iar Stan a lăsat o familie fericită, mulți prieteni care-l regretă cu sinceritate. Stan a fost un bun american, spune, în concluzie, autorul articolului.

Ziua de 1 iulie nu a fost niciodată fastă pentru mine. Mereu am avut probleme. Mai ales cu cățeii. Așa că anul acesta o să stau în curte, cu ochii pe căței și o să beau ceai rece. Este o dovadă de grație divină, pentru un amărât de pustnic în rodaj, merii se coc pe rând, încet, la câteva zile diferență. Mărul de vară este plin-plin, ca și merii domnești. În schimb anul acesta nu o să am vișine, corcodușe, sau alune. Anul trecut mi-au cărat veverițele toate alunele, dar nu m-am supărat, pentru ele este esențial, pentru mine, un moft. Este an de rădașce, la intervale se aude cum pocnesc în geamuri. Apoi latră cățelușele, după zgomot. Până la urmă o să se obișnuiască.

Așa cum ne-am obișnuit și noi cu faptul că, mereu și mereu, mâine este o altă zi!

BERBEC

Atitudinea celor din jurul tău se schimbă în bine. Nu e o reacție generală, dar primești ajutor fără să-l ceri. Mulțumește frumos și încearcă să păstrezi această stare de lucruri convenabilă. Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi aşa, la mijloc de săptămâni și început de lună, mai gândeşte-te. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Un anumit procent dintre Berbeci primeşte o informatie neaşteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă interesantă. În general, conjunctura arată că încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

TAUR

Nu te repezi, ca boul, să tragi concluzii care te dezavantajează. Fii mai subtil, de cele mai multe ori lucrurile nu sunt ceea ce par! Ia mai multe informații, zâmbește, nu ești la coridă! Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze, încearcă să fii atent, precis şi clar şi amână toate deciziile importante! Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atât în activitate cât şi in viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse de dictatura sanitară liberală și o conjunctură încărcată. Nu te speti cu munca fizică şi nici cu eforturile intelectuale. Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine.

GEMENI

Eschiva, evitarea, este tactica zilei de astăzi. Este necesar să te distanţezi, să ieşi din cercul vicios, de sub imperiul tensiunii și a terorii. Obiectiv și mai calm decât de obicei, poţi avea succes! O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării, decat lucruri serioase. Pe seară, o perioada buna pentru planificarea activităţii de... distracţie şi mici achizitii, poate şi un film nou, cu cronică bună, pe Netflix.

RAC

Prudenţa excesivă şi teama de a fi din nou decepţionat te reţin. Este bine şi aşa, cine nu se aruncă în apă, nu se îneacă, se spune în Orient. Atenţie la posibile probleme de comunicare! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mai pe seară, Luna, în scădere, iţi aduce o oportunitate neşteptata. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, aşa încât decizia, alegerea, să fie justă.

LEU

Astăzi trăirile tale sunt între un maxim de stăpân al junglei şi un minim de pisoi uitat în gară! Dinamic, ca un seismograf în Japonia, poţi să realizezi, sau să ratezi o mulţime de treburi! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, poţi să dobândeşti mai multe avantaje. Conjunctura arată că astăzi este o zi rapidă. Repede vine, repede trece! Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doreşti, de fapt. Nu ai timp! Astăzi timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene!

FECIOARĂ

Probleme sentimentale. Ai căzut în borcanul cu melancolie şi nici nu mai râzi la bancurile şefului. Grav, foarte grav, dar, trece repede! Puțină răbdare, nici Roma nu s-a clădit într-o zi! Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Şi cine se distrează nu este melancolic, statistic vorbind! Poţi să întâlnesti o persoană deosebită sau să te distrezi cu prietenii, ai libertatea să alegi. Întâlnirile cu persoane dragi îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

BALANŢĂ

Nu mai regreta, nu mai analiza trecutul! Ce a fost, a fost, astăzi trăieşte în realitate, fă-ţi planuri concrete, sigure, pentru că singura posibilă cale către o viaţă mai bună este în viitor. Sau, în trecut? Bună întrebare! În aceiaşi ordine de idei, dimineaţa ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi, sigur, dacă poţi şi este momentul. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Balanţă este în creştere – în special pe seară. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate - te poți simţi foarte bine in compania lor!

SCORPION

Ai nevoie de ajutor și te uiţi în jur să vezi cu cine poți să faci o alianţă, cu cine ai interese și proiecte comune. Stelele spun să-ţi îndrepţia atenţia către semnele de aer şi de foc! Astăzi este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita norii negri care par că se adună. E semn de furtună, dar cu sistemul de alianţe pe care încerci să îl pui la punct şi cu norocul tău providenţial o să duci corabia în port, fie că prin termenul de „corabie” este vorba de activitatea profesională, sau de domeniul sentimental. Saturn retrograd în Vărsător, îţi face în continuare probleme, dar cine nu are probleme, nu are succese!

SĂGETĂTOR

Optimist și motivat astăzi poți să duci la bun sfârșit ceea ce îți propui, fără opoziția celor din jurul tău. Ai noroc, sau ești pe același flux principal cu interesele lor. Nu-i rău, deloc! În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică, sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poți constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul. Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicaţiile inutile, o s-o scoţi la capăt! Concentrează-te pe problemele urgente.

CAPRICORN

Analizezi proiectele tale de viitor. Nu eşti foarte fericit, ai nevoie din ce în ce de mai mulţi bani şi lucrul acesta te îngrijorează. Lasă obsesiile, caută soluţii, cere sprijin, ajutor! Dar, ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate, ci doar din lipsă de activitate, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine, ceea ce nu te sfătuim, “câinii latră, caravana trece”, consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnul Gemenilor - vei găsi multa bunăvoinţă, sfaturi competente si idei bune. Gemenii sunt specialiştii zodiacului în “relaţii publice”.

VĂRSĂTOR

E o mare tensiune în legătură cu nişte termene, praguri de trecut, poate proiecte noi, teste, sau examene. Aşa că fii atent, timpul nu ia prizonieri. Seara se poate să primeşti nişte veşti. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi în relaţiile umane, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta!

PEŞTI

Evită mişcările bruşte, la propriu şi figurat. Eşti predispus la contracţii muşchiulare şi indiscreţii. Nu este o zi rea, trebuie să fii doar atent la mişcări şi politicos cu cei din jur! Poţi să primeşti veşti de departe. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante şi atenţie unde pui banii sau cărţile de credit. Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri! Stelele, conjunctura si vremea capricioasă şi plină de electricitate, dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.