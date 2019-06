Arsenic și antibiotice în apa îmbuteliată. Produsele alimentare din UE cu dublu standard de calitate. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Studiul, realizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, descrie situația constatată pe piețele celor nouăsprezece state membre participante în perioada în care a fost realizată ancheta (noiembrie-decembrie 2018). Campania de testare face parte din răspunsul Comisiei Europene la preocupările legate de produsele alimentare cu dublu standard de calitate.





Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobiți, am scris de câteva ori, în ultimii doi ani despre Europa cu mai multe viteze, cu exemplificare a calității diferite a produselor sub aceiași marcă, în Vest, față de Est. Am publicat sondajul făcut de Slovenia la un număr de produse, față de aceleiași marcă, din supermarketurile din Germania. Iată reacția UE:

Produsele alimentare cu dublu standard de calitate: Comisia a publicat un studiu de evaluare a diferențelor în ceea ce privește compoziția produselor alimentare din UE

Comisia a publicat luni, 24 iunie, rezultatele unei campanii paneuropene de testare a produselor alimentare, care arată că unele produse sunt comercializate sub mărci identice sau similare, dar cu compoziție diferită.

De la discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a tratat cu cea mai mare seriozitate chestiunea produselor cu dublu standard de calitate. Comisia Europeană a adoptat diferite inițiative și a publicat acum un studiu bazat pe testarea de produse alimentare din întreaga UE aplicând aceeași metodologie, pentru a înțelege mai bine dublul standard de calitate al produselor. În cadrul studiului, realizat de Centrul Comun de Cercetare (serviciul intern al Comisiei pentru știință și cunoaștere), au fost analizate aproape 1.400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE. 9% din produsele comparate aveau o compoziție diferită, deși partea din față a ambalajului era identică. Alte 22% din produse aveau o compoziție diferită, în pofida faptului că partea din față a ambalajului era similară. Studiul nu a demonstrat existența unui model geografic consecvent. Pe baza noii metodologii elaborate, autoritățile naționale competente vor fi de acum înainte în măsură să efectueze analize de la caz la caz pentru a detecta practicile înșelătoare interzise în temeiul legislației UE privind protecția consumatorilor.

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, responsabil cu Centrul Comun de Cercetare, a declarat: „Unii europeni au senzația că produsele alimentare de marcă pe care le cumpără sunt diferite, posibil inferioare, față de cele disponibile în alte țări. Comisia și-a invitat oamenii de știință să contribuie la evaluarea obiectivă a amplorii acestui fenomen pe piața unică. Rezultatele sunt mixte: pe de o parte, mă bucur că nu s-a găsit nicio dovadă a unui decalaj între est și vest în ceea ce privește compoziția produselor alimentare de marcă, dar, pe de altă parte, mă îngrijorează constatarea că până la o treime din produsele testate aveau o compoziție clar diferită, deși erau comercializate sub mărci identice, sau similare.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „În cadrul pieței unice europene nu vor exista standarde duble. Noile legi care sancționează standardele de calitate duble și consolidează competențele autorităților de protecție a consumatorilor ne oferă instrumentele de care avem nevoie pentru a pune capăt acestei practici. Atunci când își vor face cumpărăturile, consumatorii europeni vor putea avea încredere deplină că ceea ce văd este și ceea ce cumpără."

Principalele constatări

Studiul a evaluat 1.380 de mostre din 128 de produse alimentare diferite, provenite din 19 state membre. Acest eșantion nu este, însă, reprezentativ pentru marea diversitate de produse alimentare de pe piața UE. Studiul a constatat că:

În marea majoritate a cazurilor, compoziția corespundea modului în care erau prezentate produsele: 23% din produse aveau partea din față a ambalajului și compoziția identice, iar 27% dintre produse indicau, prin aspectul diferit al părții din față a ambalajului, faptul că în diferite țări ale UE compoziția lor era diferită.

9% din produsele prezentate ca fiind aceleași în întreaga UE aveau în realitate o compoziție diferită: partea din față a ambalajului era identică, dar compoziția produselor era diferită.

Alte 22% din produse erau prezentate în mod similar, dar aveau o compoziție diferită: partea din față a ambalajului era similară, însă compoziția produselor era diferită.

Utilizarea aceluiași ambalaj sau a unui ambalaj similar pentru produse cu compoziție diferită nu urmărește un model geografic consecvent. De asemenea, diferența de compoziție a produselor testate nu constituie neapărat o diferență în ceea ce privește calitatea produsului.

Măsurile întreprinse de Comisie în acest sens

Din 2017, când președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a abordat problema produselor cu dublu standard de calitate în discursul său privind starea Uniunii, Comisia Europeană a adoptat diferite inițiative care au vizat:

clarificarea, pe cale legislativă, a situațiilor în care standardele duble de calitate a produselor reprezintă o practică înșelătoare, în cadrul pachetului recent convenit privind „Noile avantaje pentru consumatori

stabilirea unei metodologii comune pentru testarea produselor alimentare;

publicarea unui set de orientări menite să sprijine autoritățile naționale în aplicarea legislației UE privind protecția consumatorilor și produsele alimentare;

alocarea unei sume de peste 4,5 milioane de euro pentru a soluționa această problemă;

testarea produselor la nivelul întregii UE, aplicând aceeași metodologie, pentru a înțelege mai bine fenomenul standardelor de calitate duble ale produselor.

Etape următoare

Comisia Europeană a lansat și o nouă cerere de propuneri, cu un buget total de 1,26 milioane de euro, pentru a consolida capacitățile organizațiilor consumatorilor de a testa produsele și de a identifica practicile înșelătoare. Data-limită pentru depunerea propunerilor este 6 noiembrie 2019.

Context

În conformitate cu legislația UE, comercializarea unui produs ca fiind identic cu cel comercializat într-un alt stat membru, în pofida faptului că acesta are o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, ar putea induce în eroare consumatorii în mod abuziv și ilegal dacă acest lucru nu poate fi justificat prin rațiuni legitime și obiective.

Studiul, realizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, descrie situația constatată pe piețele celor nouăsprezece state membre participante în perioada în care a fost realizată ancheta (noiembrie-decembrie 2018). Campania de testare face parte din răspunsul Comisiei Europene la preocupările legate de produsele alimentare cu dublu standard de calitate. Produsele au fost selectate pe baza sugestiilor statelor membre, în urma plângerilor primite de autoritățile sau asociațiile de protecție a consumatorilor.

Testarea s-a bazat pe o metodologie armonizată elaborată de către Centrul Comun de Cercetare, în cooperare cu statele membre. Această metodologie permite eșantionarea, testarea și interpretarea datelor în termeni comparabili, în întreaga UE. Toate statele membre ale UE au fost invitate să colecteze informații cu privire la compoziția produselor alimentare selectate oferite pe piețele lor. Nouăsprezece state membre ale UE au transmis informații cu privire la 113 produse de marcă și 15 produse sub mărci proprii ale distribuitorilor. Într-o primă etapă, această analiză se bazează pe informațiile care figurează pe etichetele produselor și pe aspectul părții din față a produselor.

Raportul va oferi o bază mai bună pentru discutarea standardelor de calitate duble în UE. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri și cercetări suplimentare pentru ca evaluarea să fie mai reprezentativă, iar legătura dintre compoziție și calitate să fie mai bine înțeleasă.

La sondaj au participat următoarele state membre: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria.

După cum vedeți la sondaj nu a participat și România. Dacă participa, rezultatele erau și mai dezastruoase.

Așa cum raportează ”New York Post” apa îmbuteliată, din cea scumpă, conține un nivel alarmat de arsenic. Este vorba de ”Peñafiel” comercializată de Keurig Dr. Pepper și ”Starkey” proprietatea Whole Foods. United States Enviromental Protection Agency a avertizat publicul că, în cazul consumului îndelungat a produselor rubricate, doi-trei ani de zile, poate duce la boli terminale circulatorii și de sistem nervos, infertilitate și cancer. Pe termen redus, mai multe luni, apar cu certitudine simptome ca dureri acute de stomac, amețeală, diaree și vomă, chiar paralizii și orbire.

“Customers typically purchase bottled water at exorbitantly high costs with the assumption that it is safer and healthier to drink than tap water, unaware that they are ingesting an extremely toxic metal linked to birth defects and cancer,” a declarat Michael Green, CEO al prestigiosului Center for Environmental Health în timpul unei audieri în fața unei comisii a Congresului.

Ca urmare cei doi producători au suspendat comercializarea marcilor incriminate pentru… două săptămâni. Apoi au continuat distribuția afirmând că problemele au fost rezolvate. Nimeni nu a mai făcut analize după reînceperea distribuției apei îmbuteliate, Peñafiel la Target, Walmart și alți retaileri. Starkey este vândut în rețeaua proprie Whole Foods.

Alte rapoarte, de peste tot din lume, arată că apa îmbuteliată are urme de antibiotice, de patru ori mai mult decât normal. Am citit bine? Apa are un nivel NORMAL de antibiotice? Apa nu este ”haș doi o” ? În lumea aceasta post-adevăr și săraca apă este bolnavă și trebuie să ia antibiotice!

Mai rău o duc consumatorii de băuturi răcoritoare gen tot felul de Coci. Aciditatea dizolva cantități din plasticul sticlei, care este introdus în sistemul digestiv al omului. Sub forma unor sfere miniscule. Organismul matabolizează plasticul, pentru că îl confundă cu o proteină, spun ultimele cercetări pe domeniu. La fel și la apa îmbuteliată. Așa că, săptămânal mâncăm până la 10 grame de plastic, adică unul-două carduri. Deocamdată nu se știe ce efect va avea acest lucru, pe termen lung.

Tare aș vrea să cunosc situația apei îmbuteliate în plastic din România. Curiozitate pur științifică, eu beau apă de la Izvorul lui Burebista. Iar ai mei, de pretutindeni, au fost instruiți sub amenințarea cu excomunicarea din familie, să-și cumpere filtre scumpe, osmotice. Așa cel puțin știu că mi-am făcut datoria ca un expert în ape, în hidro. Și un sfat: treceți la sticla de sticlă, refolosibilă și reciclabilă și neutră față de conținut!

