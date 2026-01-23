Hermannstadt - Dinamo, ora 20.00. Meci cu miză mare la Sibiu. Oaspeții au adus un jucător de la Milan

Hermannstadt și Dinamo evoluează, azi, în etapa a 23-a a Superligii, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1). Întâlnirea aduce față în față două formații care au mare nevoie de puncte și care aleargă după obiective diferite. Gazdele sunt pe locul al 15-lea (penultimul) cu 14 puncte, oaspeții au 41 de puncte și sunt pe 3.

Oamenii lui Dorinel Munteanu vor să iasă urgent din zona retrogradării, „roș-albii” vor caută să se mențină în lupta pentru titlu.

În cazul unui succes, dinamoviștii devin liderii temporari ai ierarhiei, pentru că Universitatea Craiova are 43 de puncte.

Sibienii au un singur succes pe teren propriu în acest sezon, scor 1-0 cu Farul Constanța, pe 25 august 2025. Ei au mai înregistrat patru rezultate de egalitate și șase eșecuri.

Hermannstadt (4-3-3): Căbuz - Căpușă, I. Stoica, Karo, K. Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Neguț, Chițu, L. Stancu Rezerve: Pop, Muțiu, Issah, Bârstan, Al. Oroian, Jair, Ritivoi, S. Buș, Gjorgjievski Absenți: Kujabi, Balaure, Bejan (accidentați), Antwi (incert) Antrenor: Dorinel Munteanu

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Soro, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop Absenți: A. Bordușanu (accidentat), Mărginean (suspendat) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: „Municipal” Arbitru: Florin Andrei Asistenți: Adrian Vornicu, Florian Vișan Arbitru VAR: Cătălin Popa Asistent VAR: Lucian Rusandu

Dinamo a reușit, azi, să-l transfere pe Matteo Duțu, un fundaș central în vârstă de 19 ani. Ca junior, a trecut pe la Lazio și a evoluat pentru gruparea Under 19 a celor de la AC Milan. În prezent el este selecționat și la naționala de tineret a României.