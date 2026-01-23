Sport

Hermannstadt - Dinamo, ora 20.00. Meci cu miză mare la Sibiu. Oaspeții au adus un jucător de la Milan

Hermannstadt - Dinamo, ora 20.00. Meci cu miză mare la Sibiu. Oaspeții au adus un jucător de la Milan
Hermannstadt și Dinamo evoluează, azi, în etapa a 23-a a Superligii, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1). Întâlnirea aduce față în față două formații care au mare nevoie de puncte și care aleargă după obiective diferite. Gazdele sunt pe locul al 15-lea (penultimul) cu 14 puncte, oaspeții au 41 de puncte și sunt pe 3.

Oamenii lui Dorinel Munteanu vor să iasă urgent din zona retrogradării, „roș-albii” vor caută să se mențină în lupta pentru titlu.

Întâlnire între două echipe aflate în zone total opuse ale clasamentului

În cazul unui  succes, dinamoviștii devin liderii temporari ai ierarhiei, pentru că Universitatea Craiova are 43 de puncte.

Sibienii au un singur succes pe teren propriu în acest sezon, scor 1-0 cu Farul Constanța, pe 25 august 2025. Ei au mai înregistrat patru rezultate de egalitate și șase eșecuri.

sursa: Facebook

Hermannstadt - Dinamo, echipe probabile

Hermannstadt (4-3-3): Căbuz - Căpușă, I. Stoica, Karo, K. Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Neguț, Chițu, L. Stancu Rezerve: Pop, Muțiu, Issah, Bârstan, Al. Oroian, Jair, Ritivoi, S. Buș, Gjorgjievski Absenți: Kujabi, Balaure, Bejan (accidentați), Antwi (incert) Antrenor: Dorinel Munteanu

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Soro, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop Absenți: A. Bordușanu (accidentat), Mărginean (suspendat) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: „Municipal” Arbitru: Florin Andrei Asistenți: Adrian Vornicu, Florian Vișan Arbitru VAR: Cătălin Popa Asistent VAR: Lucian Rusandu

Echipa din Ștefan cel Mare a semnat cu un fundaș central de perspectivă

Dinamo a reușit, azi, să-l transfere pe Matteo Duțu, un fundaș central în vârstă de 19 ani. Ca junior, a trecut pe la Lazio și a evoluat pentru gruparea Under 19 a celor de la AC Milan. În prezent el este selecționat și la naționala de tineret a României.

sursa: Facebook

