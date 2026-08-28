Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, va depune marți jurământul de credință față de Constituția norvegiană, la câteva zile după moartea tatălui său, regele Harald al V-lea, care a încetat din viață vineri dimineață, la vârsta de 89 de ani, informează DPA.

Data ceremoniei a fost anunțată vineri de președintele Parlamentului Norvegiei, Masud Gharahkhani, la postul public de televiziune NRK.

Jurământul de credință este obligatoriu pentru noul monarh și va avea loc în interiorul Parlamentului norvegian, Storting, aflat în apropierea Palatului Regal din Oslo.

Ceremonia este programată marți, la ora locală 13:00 (11:00 GMT). Regele Haakon al VIII-lea va susține cu această ocazie și o scurtă alocuțiune, evenimentul urmând să fie transmis în direct la televiziune.

Potrivit Parlamentului norvegian, discursul va sublinia faptul că prerogativele monarhului sunt limitate și reglementate de Constituția țării.

Haakon al VIII-lea îi succede tatălui său, regele Harald al V-lea, care a murit vineri dimineață într-un spital din Oslo, la vârsta de 89 de ani.

Norvegia nu mai organizează ceremonii tradiționale de încoronare. Tatăl lui Harald, regele Olav al V-lea, a introdus însă, în 1958, o ceremonie de binecuvântare cu ocazia preluării tronului.

Harald al V-lea și soția sa, regina Sonja, au organizat această ceremonie în 1991.

O ceremonie similară este așteptată și în cazul regelui Haakon al VIII-lea. În mod tradițional, ceremonia de binecuvântare este urmată de un turneu al monarhului prin Norvegia.

Potrivit unor relatări de presă încă neconfirmate, Haakon al VIII-lea ar urma să susțină primul său discurs în calitate de rege sâmbătă.

Casa Regală a Norvegiei a precizat până în prezent doar că regele Haakon va susține, în primele zile ale domniei sale, un discurs televizat transmis în direct către poporul norvegian.