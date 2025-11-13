Guvernul Starmer pregătește cea mai mare explozie de taxe din ultimele decenii

Guvernul condus de laburiști din Regatul Unit se pregăteşte să adopte al doilea mare pachet de majorări de taxe în decurs de doi ani, în contextul în care cheltuielile publice cresc, iar economia rămâne slabă.

Potrivit estimărilor, măsurile fiscale care urmează să fie anunţate de ministrul de finanţe Rachel Reeves vizează aproximativ 30 miliarde £ (egal cu circa 33 miliarde USD), echivalentul a aproximativ 1 % din produsul intern brut al ţării.

Economia britanică se confruntă cu mai multe presiuni simultane: cheltuielile pentru pensii şi servicii publice cresc din cauza îmbătrânirii populaţiei, costurile de împrumut al statului sunt mai mari şi productivitatea economică este redusă.

Guvernul a înregistrat un deficit bugetar de 5,7 % din PIB la finalul anului 2024. wsj.com Conform unui studiu al Institute for Fiscal Studies (IFS), ponderea veniturilor din taxe în PIB urmează să ajungă la circa 37‑38 %, nivel ce se apropie de cel mai ridicat din istoria recentă a Regatului Unit.

Ministrul Reeves pregăteşte un pachet de creştere a impozitelor de ordinul zecilor de miliarde de lire sterline, în vederea redresării situaţiei fiscale.

În mod specific, ar putea fi majorat impozitul pe venit, combinat cu o reducere a contribuţiilor la asigurările naţionale pentru unii angajaţi, conform informaţiilor difuzate de agenţia Reuters.

Reeves a declarat:

„Fiecare dintre noi trebuie să contribuie.”

De asemenea, într‑o intervenţie, ea a afirmat:

„Voi face ceea ce este corect pentru ţara noastră … Uneori asta înseamnă nu întotdeauna deciziile uşoare, ci deciziile pe care le consider în interesul naţional.”

Majorarea taxelor într‑o economie cu creştere modestă ridică semne de întrebare privind efectele asupra consumului, investiţiilor şi activităţii economice în general.

Spre exemplu, în Germania, nivelul foarte ridicat al impozitării pentru salarii a fost asociat cu împingerea în jos a puterii de cumpărare.

Pe plan politic, guvernul condus de premierul Keir Starmer se află sub presiune atât din partea electoratului, cât şi din interiorul partidului, după ce promisiunile electorale includeau evitarea majorării impozitelor pe venit.

Un alt element important este că, dacă guvernul ar respecta integral promisiunile legate de impozitare fără majorări, ar trebui să recurgă la reduceri semnificative ale investiţiilor publice.

Aşa cum a declarat Reeves:

„Desigur ar fi posibil să ne ţinem de angajamentele din manifest, dar asta ar necesita lucruri precum reduceri profunde în cheltuielile de capital.”

Analistul Andrew Wishart de la banca Berenberg Bank a avertizat că Regatul Unit funcţionează ca „canarul din mină” pentru compromisurile cu care se confruntă multe state dezvoltate: cum să plătească pentru cheltuielile crescute fără să se îndatoreze excesiv şi să sperie pieţele financiare.

În condiţiile în care dobânzile la împrumuturi pentru state s‑au majorat, opţiunea de a finanţa prin datorie devine tot mai costisitoare.

Guvernul britanic se află în faţa unei decizii majore privind direcţia fiscală: continuarea majorării taxelor, ajustarea cheltuielilor publice sau creşterea datoriei.

Măsurile pregătite indică o orientare spre prima opţiune, într‑o încercare de a asigura sustenabilitatea finanţelor publice.