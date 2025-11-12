Scandalul cu înlăturarea lui Keir Starmer ia amploare. Scurgeri de informații din Downing Street și un posibil complot

Wes Streeting, ministrul britanic al Sănătăţii, a negat vehement miercuri, 12 noiembrie 2025, că ar plănui să provoace o competiţie pentru conducerea partidului Labour Party sau să îl înlăture pe primul‑ministru Keir Starmer.

Declaraţiile sale vin în contextul în care aliaţii lui Starmer au sugerat că Streeting ar putea fi pregătit să‑facă o mişcare după prezentarea bugetului din 26 noiembrie, iar Streeting a condamnat drept „autodistructivă” campania internă de scurgeri de informaţii împotriva sa.

Potrivit relatărilor, apropiaţi ai lui Keir Starmer au informat media britanică că funcţia sa ar putea fi „în pericol imediat” şi că studiază cu atenţie posibilitatea unor mişcări interne ce ar putea urma după buget.

Streeting, care până acum a susţinut că sprijină conducerea partidului, a declarat:

„Nu pot să văd nicio circumstanţă în care mi‑aş face asta prim‑ministrului nostru”.

Streeting a calificat drept „cea mai gravă atacare a unui fidel de când Joe Marler a fost exclus în finala „The Traitors’”‑‑ o metaforă ce evidenţiază tonul său critic la adresa informatorilor anonimi din sediul guvernului.

El a adăugat:

„Cineva se uită clar prea mult la „Celebrity Traitors. Ar trebui să treacă la *Countryfile.”

Streeting a cerut ca prim‑ministrul Starmer să demită persoanele din anturajul său care trimit astfel de informări către presă. El a afirmat:

„Da. Dar trebuie să îi găsească mai întâi şi nu m‑aş aştepta să piardă mult timp pe asta.”

De asemenea, ministrul a susţinut că astfel de scurgeri de informaţii sunt „contraproductive” pentru imaginea executivului şi pentru gestionarea mesajului politic.

Guvernul condus de Starmer, care obţinuse o victorie răsunătoare la alegerile generale din iulie 2024, se confruntă cu cote de popularitate în scădere, iar sondajele indică un avans al partidului Reform UK în faţa laburiştilor.

În acest context, există discuţii în cadrul partidului privind potenţiale succesiuni, cu nume precum Shabana Mahmood, Ed Miliband şi chiar Streeting însuşi vehiculate ca posibili candidaţi.

Regulamentul partidului prevede că pentru declanşarea unui concurs de conducere este necesar sprijinul a 20 % din deputaţii laburişti – în prezent aproximativ 80–81 de semnături.

Aliaţii lui Starmer susţin că o astfel de competiţie, prematură, ar putea crea haos, afecta pieţele financiare şi deteriora relaţiile externe ale Regatului Unit.

Bugetul programat pentru 26 noiembrie este considerat un moment crucial pentru guvern, cu potenţiale creşteri de taxe şi măsuri controversate care ar putea afecta sprijinul public.

Aceste vulnerabilităţi alimentază speculaţiile interne despre oportunitatea unei schimbări la vârf. Un ministru care a pledat anonim:

„Dacă Wes e curajos şi se mişcă, s‑ar putea vedea prim‑ministru până de Crăciun.”

Streeting, pe de altă parte, a reafirmat că este concentrat pe reforma sănătăţii şi pe susţinerea prim‑ministrului, spunând:

„Nu provoc prim‑ministrul. Nu fac niciuna dintre lucrurile pe care un informator stupid le‑ar fi spus peste noapte.”