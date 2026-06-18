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Lovitură de teatru în instanță! Guvernul demis Bolojan neagă existența proiectului Legii Salarizării. Dat în judecată de sindicate

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Lovitură de teatru în instanță! Guvernul demis Bolojan neagă existența proiectului Legii Salarizării. Dat în judecată de sindicateCosmin Dorobantu, lider de sindicat, cu colegii, la Curtea de Apel. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

București, Curtea de Apel, proces de suspendarea Legii Salarizării.. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), prin vocea liderului Cosmin Dorobanțu, anunță o primă victorie de etapă în instanță împotriva Guvernului demis condus de Ilie Bolojan.

Sindicaliștii acuză Executivul de un „spectacol absolut hilar” și de „șmecherie politică”, după ce reprezentanții ministerelor au declarat oficial în fața judecătorilor că proiectul Legii Salarizării, anunțat public cu surle și trâmbițe, legal „nu există”.

Miza procesului: Un guvern demis nu poate iniția legi

Conflictul juridic a izbucnit după ce Guvernul Bolojan, deși demis și având conform Codului Administrativ doar competențe de administrare curentă, a publicat schița noii Legi a Salarizării la rubrica „Anunțuri” a Ministerului Muncii și a convocat sindicatele la consultări tehnice.

FSANP a atacat imediat în instanță aceste consultări, considerând că un cabinet demis nu are dreptul legal să inițieze sau să pregătească proiecte de lege care vizează veniturile a peste un milion de bugetari.

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„Toate entitățile chemate în judecată au încercat să demonstreze că nu avem calitate procesuală. Instanța le-a respins pretențiile pe toată linia și a trimis dosarul spre soluționare pe fond”, declară Cosmin Dorobanțu.

Dragoș Pâslaru, ministrul care a prezentat proiectul Legii Salarizării la TV

Dragoș Pâslaru, ministrul care a prezentat proiectul Legii Salarizării la TV. sursa: evz

Paradoxul juridic al Legii Salarizării

Partea cea mai frapantă a procesului s-a desfășurat în momentul în care juriștii Executivului au trebuit să dea explicații pe fond.

Pentru a evita o suspendare directă a demersului, reprezentanții guvernamentali au depus documente oficiale în care afirmă, negru pe alb, că nu există niciun act administrativ, nicio negociere oficială și niciun document care să ateste elaborarea sau inițierea unui proiect de lege.

Practic, deși proiectul este vizibil pe site-ul ministerului și intens dezbătut pe scena politică, din punct de vedere juridic el a fost prezentat în fața Curții de Apel ca un simplu „anunț”, fără valoare legală. Din acest motiv, instanța nu a avut ce act oficial să suspende în această primă fază.

Proiectul promovat la TV dispare în fața judecătorilor

Sindicaliștii consideră că această strategie de apărare a Guvernului este o dovadă de lașitate politică, orchestrată doar din dorința de a câștiga capital de imagine, fără asumarea răspunderii penale sau administrative.

Războiul dintre FSANP și Executiv nu se oprește însă aici. Procesul privind anularea definitivă a demersului va fi reluat imediat după vacanța judecătorească.

„Rămânem în proces. Pe 3 septembrie 2026, suntem absolut convinși că vă așteaptă o surpriză pe măsura proiectului de lege pe care l-ați inițiat fără să-l inițiați. Aduceți avocați mai buni!”, a fost mesajul de final transmis de liderul sindical Cosmin Dorobanțu către membrii Guvernului demis.

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