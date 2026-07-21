Politica

Guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul Parlamentului de la Chișinău. Integrarea în UE și relansarea economiei, principalele obiective

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Guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul Parlamentului de la Chișinău. Integrarea în UE și relansarea economiei, principalele obiectiveVasile Tofan. Sursa foto:x.com
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Din cuprinsul articolului

Guvernul condus de Vasile Tofan a fost învestit marți seară de Parlamentul Republicii Moldova, după ce a obținut votul de încredere al majorității formate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Cabinetul a fost aprobat cu 53 de voturi, în timp ce deputații din opoziție au votat împotriva noului Executiv.

Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de președinta Maia Sandu după demisia, la începutul lunii iulie, a fostului prim-ministru Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan: „Vom asculta, vom decide și vom implementa”

În discursul susținut în Parlament, noul premier a afirmat că principalele priorități ale Guvernului sunt accelerarea creșterii economice, eficientizarea administrației și continuarea integrării europene.

„Vom asculta, vom decide și vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană și un stat eficient”, a declarat Vasile Tofan.

Ședința de învestire a durat peste nouă ore. Premierul desemnat și-a prezentat programul de guvernare, după care a răspuns timp de peste cinci ore întrebărilor adresate de deputați.

Obiectiv: aderarea la Uniunea Europeană până în 2028

Vasile Tofan a declarat că noul Executiv își propune să finalizeze negocierile de aderare la Uniunea Europeană și să pregătească semnarea Tratatului de Aderare până la sfârșitul anului 2028.

„Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele șase clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%”, a afirmat premierul.

UE, Republica Moldova

Sursa foto: dreamstime.com

Investiții în drumuri, educație, agricultură și sănătate

Programul noului Guvern prevede modernizarea a aproximativ 300 de kilometri de drumuri, investiții de 6 miliarde de lei în educație și 7 miliarde de lei în agricultură, integrarea pe piața muncii a cel puțin 100.000 de persoane și crearea a aproximativ 3.000 de noi locuri în creșe.

De asemenea, Executivul și-a asumat continuarea investițiilor în modernizarea sistemului de sănătate și implementarea reformelor necesare pentru apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene.

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