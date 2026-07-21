Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că viitorul Guvern intenționează să valorifice activele neutilizate aflate în proprietatea statului, susținând că nu mai acceptă ca acestea să rămână ani la rând abandonate și degradate. Declarația a fost făcută în Parlament, în timpul prezentării programului de guvernare și al solicitării votului de învestitură.

Întrebat dacă Executivul va stabili criterii clare înaintea oricărui proces de privatizare a bunurilor statului, Vasile Tofan a declarat că este pregătit să își asume criticile care vor apărea odată cu această reformă.

„Cred că va fi una dintre bătăliile pe care trebuie să le dăm și cred că o să fie destul de multă critică publică: una de bună-credință, alta o să fie manipulatoare, pentru că sunt oameni care nu-și doresc să facă curățenie în acest domeniu”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a precizat că statul administrează defectuos un număr foarte mare de spații și imobile.

„Există zeci de mii, sute de mii de metri pătrați de spații deținute de stat care sunt gestionate prost. În multe cazuri există și abuzuri. Statul nu este un bun administrator”, a afirmat Tofan.

Premierul desemnat a explicat că una dintre soluțiile analizate este organizarea unor licitații olandeze, în care prețul de pornire scade treptat până când este găsit un cumpărător.

Potrivit lui Vasile Tofan, această metodă ar permite stabilirea valorii reale de piață și ar asigura transparența procesului de valorificare a proprietăților statului.

În discursul său, Vasile Tofan a susținut că statul trebuie să decidă dacă păstrează clădiri abandonate sau le valorifică pentru a aduce bani la buget și pentru a le reda circuitului economic.

„Eu nu mai tolerez să văd ruinele astea în Chișinău, în alte orașe și să pretindem că statul stă ca o cloșcă pe ele, le ține și nu le dă la nimeni. Eu cred că asta este un abuz al bunului public”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a adăugat că un imobil lăsat în paragină timp de decenii nu mai reprezintă un avantaj pentru cetățeni.

„Un bun abandonat timp de 30 de ani nu mai este un bun al poporului, ci un abuz împotriva poporului”, a spus Tofan.

Premierul desemnat a afirmat că nu va renunța la acest plan din cauza eventualelor acuzații.

„Eu o să fiu foarte determinat și nu mă tem. Nu mă tem de CNA, nu mă tem de SIS, nu mă tem de nimeni. Poate să spună toată lumea că vin acolo să abuzez și să vând proprietatea publică. Eu nu mă tem!”, a declarat Vasile Tofan.

El a dat asigurări că toate procedurile vor fi transparente și că veniturile obținute din valorificarea activelor neutilizate vor contribui la consolidarea bugetului de stat și la creșterea încrederii cetățenilor în administrarea patrimoniului public.