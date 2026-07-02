Guvernul României pregătește o intervenție financiară masivă pentru a gestiona criza umanitară declanșată în județul Bihor, după ce o amplă operațiune a procurorilor DIICOT a scos la iveală detalii cutremurătoare despre exploatarea unor persoane vulnerabile. Ministerul Muncii a anunțat că finalizează procedurile legale pentru adoptarea unei Hotărâri de Guvern în cursul săptămânii viitoare.

Acest act normativ va permite deblocarea unei sume de peste 19 milioane de lei direct din bugetul de stat, fondurile fiind direcționate către autoritățile locale.

Banii sunt destinați acoperirii integrale, până la finalul acestui an, a cheltuielilor logistice, medicale și de asistență necesare pentru îngrijirea celor 409 persoane deblocate și relocate din centrele private controlate de rețeaua infracțională. Autoritățile centrale încearcă astfel să preia presiunea financiară uriașă de pe umerii administrațiilor locale care au integrat de urgență victimele în sistemul public de protecție.

Situația extrem de gravă din Bihor a determinat o mobilizare rapidă la nivelul conducerii executive. Conducerea Ministerului Muncii a convocat o ședință operativă de urgență cu membrii structurii speciale de coordonare, stabilind linii clare de acțiune pentru monitorizarea continuă a stării de sănătate și a condițiilor în care se află persoanele relocate, dar și pentru sprijinirea familiilor care trec prin momente de incertitudine.

„Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, a convocat astăzi (joi, n.r.) o şedinţă operativă cu membrii celulei de criză constituite la nivelul ministerului, pentru monitorizarea permanentă a situaţiei celor 409 persoane descoperite în timpul intervenţiei DIICOT din judeţul Bihor.

În cadrul şedinţei au fost stabilite măsuri pentru coordonarea intervenţiei la nivel naţional, pentru sprijinirea persoanelor relocate şi a familiilor acestora, precum şi pentru susţinerea autorităţilor locale care gestionează cazurile. Începând de astăzi, aparţinătorii persoanelor care locuiau în spaţiile percheziţionate de DIICOT în judeţul Bihor pot obţine informaţii despre situaţia acestora la Call Center-ul ANPIS - 021.9309. Precizăm că informaţii privind situaţia persoanelor relocate din judeţul Bihor pot solicita doar familiile sau aparţinătorii acestora", se arată în comunicatul ministerului.

Prin implementarea acestui canal de comunicare securizat, autoritățile vor să se asigure că datele delicate privind starea de sănătate și noile locații unde au fost transferați pacienții ajung exclusiv la rudele directe, evitându-se scurgerile de informații sau alte riscuri la adresa siguranței victimelor.

Pe lângă alocările bugetare substanțiale, asistența va fi ghidată de un ordin oficial care introduce reguli stricte și proceduri clare pentru toate structurile administrative implicate în această criză. Documentul oficial obligă cele 20 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) din țară, care au preluat în custodie segmente din grupul celor 409 persoane, să declanșeze imediat proceduri complexe de evaluare individuală. Fiecare victimă va beneficia de o analiză amănunțită a stării de sănătate și a nevoilor specifice de recuperare.

O echipă tehnică specializată, constituită în cadrul ministerului de resort, va asigura suportul metodologic permanent și monitorizarea modului în care direcțiile județene aplică noile măsuri. De asemenea, pentru a fluidiza fluxul informațional și a asigura o reacție rapidă, fiecare DGASPC implicat va numi un coordonator unic responsabil de gestionarea directă a cazurilor și de legătura cu celula centrală de criză.

Cazul din Bihor a explodat în spațiul public după ce polițiștii Direcției Investigații Criminale, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat 27 de percheziții domiciliare de amploare. Descinderile au vizat proprietăți private, sedii de firme și chiar o instituție publică. Dosarul penal instrumentat vizează infracțiuni extrem de grave: constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la această infracțiune.

Conform datelor oficiale furnizate de Poliția Română, gruparea funcționa după o schemă bine pusă la punct, exploatând cinic persoane aflate în stări avansate de vulnerabilitate, totul sub masca unei organizații caritabile și umanitare. Prejudiciul financiar estimat până în acest moment în dauna victimelor și a statului se ridică la suma uriașă de aproximativ 13,048 milioane de lei.

Membrii rețelei foloseau imaginea asociației de caritate pentru a induce în eroare donatori de bună-credință, sponsori și familii disperate care căutau servicii medicale și de asistență de specialitate pentru rudele lor. În loc să primească îngrijire, persoanele vulnerabile erau exploatate, în timp ce liderii grupării le încasau ilegal pensiile, indemnizațiile de handicap, ajutoarele pentru combustibil, alocațiile sociale și chiar ajutoarele de înmormântare, deturnând toate sumele în scopuri personale.