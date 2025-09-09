Politica Guvernul a desecretizat costurile zborurilor făcute de Ciolacu și Ciucă







Guvernul a făcut publice costurile zborurilor oficiale ale premierilor Ciucă și Ciolacu, efectuate cu avioanele Tarom între 2021 și 2025. În total, 11 deplasări oficiale au generat aproape 4 milioane de lei, reprezentând, în medie, peste 360.000 de lei per călătorie. Potrivit BoardingPass, Nicolae Ciucă a ales avioanele Tarom pentru nouă vizite în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, desfășurate între decembrie 2021 și martie 2023.

Între iunie 2023 și februarie 2025, Marcel Ciolacu a efectuat 21 de vizite oficiale în străinătate, dintre care 11 au fost realizate cu avioane ale Forțelor Aeriene Române, iar pentru alte opt deplasări s-au folosit zboruri comerciale regulate.

Potrivit BoardingPass, Compania Tarom a fost închiriată doar de două ori, pentru vizitele din Emiratele Arabe Unite și Qatar – 917.113,68 lei, respectiv Turcia, cu suma de 432.278,44 lei.

Cheltuielile pentru închirierea aeronavelor companiei aeriene de stat se ridică la aproape 2,65 milioane de lei. Pe lângă aceste zboruri charter, fostul premier a mai utilizat de patru ori avioane militare pentru vizite oficiale în Grecia, Bulgaria și Republica Moldova.

Între decembrie 2021 și februarie 2025, Tarom a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter folosite de cei doi premieri în deplasări oficiale, echivalentul a aproximativ 362.889 de lei per călătorie, transmite BoardingPass.

Cheltuielile de cazare pentru cele 21 de deplasări ale premierului Ciolacu au ajuns la aproximativ 66.000 de lei, echivalentul a 13.000 de euro, însă pentru șase dintre acestea, două în Chișinău, una în Varna, două în Israel și una în Egipt, sumele înregistrate au fost zero.