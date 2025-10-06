Grindeanu, despre acuzațiile la adresa lu Birchall: Cred că nu e nici prima, nici ultima

Din cuprinsul articolului Acuzațiile din SUA, care o vizează pe Ana Birchall

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Ana Birchall nu mai este membru al partidului de mult timp și că nu poate comenta acuzațiile care i-au fost aduse, în legătură cu CIA. „Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD, aşa cum bine ştiţi. De mult, mult, aşa că n-am ce să comentez. Cred că nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care…”, a afirmat Grindeanu, după ședința PSD.

Conform unui document depus pe 11 septembrie la Departamentul american al Justiţiei de Roniel Aledo, fost contractor CIA și consultant pentru fostul președinte american Barack Obama, Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă sau agent CIA în schimbul unei poziții de ministru în România.

Fostul consilier prezidențial respinge acuzațiile și le consideră neadevărate. „Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituție americană”, a spus Birchall. Ea a precizat că a sesizat autoritățile competente din SUA și a inițiat demersuri legale în România împotriva celor care „produc și distribuie asemenea calomnii”.