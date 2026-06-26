Președintele României, Nicușor Dan, va avea o întâlnire, vineri, de la ora 18, cu președinții PSD, PNL, USR, UDMR și cu cu liderul Minorităților Naționale din Parlamentul României, în contextul procesului de desemnare a unui premier.

Administrația Prezidențială a anunțat că, de la ora 18, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și cu liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Reuniunea șefilor de formațiuni politice cu președintele vine în contextul discuțiilor și negocierilor cu privire la desmenarea unui nou premier, după ce propunerile anterioare nu s-au concretizat cu învestirea unui cabinet.

Reamintim că Eugen Tomac, consilier prezidențial și europarlamentar, și-a depus mandatul de premier desemnat după ce nu a reușit să adune numărul necesar de voturi pentru a fi învestit. Ulterior, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze o echipă guvernamentală, dar acesta a eșuat în Parlament, nereușind să strângă cele 233 de voturi necesare pentru ca echipa sa să trecă.

De asemenea, în cursul zilei de vineri, PNL, USR și UDMR au anunțat că îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, motivând că acesta este specialist în economie și fonduri europene și că are cele mai bune șanse de a rezolva cu succes problema Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Noi venim cu o propunere de Românie în care munca cinstită să fie apreciată. Urgențele României sunt exact temele pe care lucrez la nivel european de ani de zile. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia PNRR.

Am încredere că alături de partidele care mă susțin vom încheia cu succes PNRR și celelalte urgențe ale țării. Sunt domeniile în care am lucrat și pot sprijini. Dacă urgențele României erau altele, nu aș fi făcut acestr pas”, a declarat Siegfried Mureșan.

De cealaltă, PSD a acuzat „blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR şi UDMR”, despre care susține că „riscă să arunce România în haos economic şi social”, după anunţul privind propunerea lui Siegfried Mureşan pentru funcția de premier.