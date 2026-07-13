Grindeanu: „AUR îl ține în funcție pe Bolojan”

Sorin Grindeanu susține că între PNL și AUR există o înțelegere politică prin care Ilie Bolojan ar beneficia de sprijinul formațiunii conduse de George Simion.

Președintele PSD a criticat dur actuala direcție a PNL și a afirmat că partidul s-a îndepărtat de vechii liberali. În același timp, Grindeanu a vorbit despre o presupusă apropiere politică între Ilie Bolojan și George Simion, pe care o leagă de actuala criză politică.

Sorin Grindeanu afirmă că nu are un conflict personal cu Ilie Bolojan, pe care spune că îl cunoaște de mai mulți ani. Criticile sale vizează însă direcția politică a PNL și modul în care liberalii au gestionat guvernarea.

„PNL a dat afară liberali vechi și a adus șoșocari. Nu am nimic personal cu Bolojan, îl știu de mulți ani. Direcția în care mergea România nu era bună”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Liderul social-democrat susține că PNL s-a îndepărtat de profilul său politic tradițional și și-a schimbat inclusiv modul de raportare la celelalte partide din Parlament.

În același interviu, Sorin Grindeanu a afirmat că liberalii ar avea o înțelegere politică cu AUR. Șeful PSD susține că sprijinul formațiunii conduse de George Simion este esențial pentru poziția politică a lui Ilie Bolojan.

„Ei au o înțelegere cu AUR. Se ține de scaun. Asta nu înseamnă decât un lucru: că AUR îl ține în funcție pe Bolojan”, a spus Grindeanu.

Afirmațiile liderului PSD vin într-un context politic tensionat. În luna mai, PSD și AUR au susținut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Documentul a primit 281 de voturi „pentru”, iar Executivul a fost demis.

Grindeanu susține însă acum că există o apropiere între liderii PNL și AUR și pune sub semnul întrebării relația politică dintre Ilie Bolojan și George Simion.

Președintele PSD a declarat că nu are încredere în George Simion și a indicat că liderul AUR reprezintă principalul obstacol în calea unei eventuale coaliții între PSD și partidul suveranist.

„Nu am deloc încredere în ceea ce spune Simion. Este dreptul meu. Probabil că nici domnia sa nu are încredere în mine. Principala cauză pentru care nu facem coaliție cu AUR este Simion”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a amintit și ponderea social-democraților în Parlament, precizând că partidul nu dispune singur de majoritatea necesară pentru a impune decizii politice.

„Poate să existe o frumoasă prietenie între Simion și Bolojan. PSD are 27% din numărul de parlamentari. Până la majoritate mai este mult. Această frumoasă prietenie, care a fost ascunsă între Bolojan și Simion, poate să fie la vedere”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu continuă astfel atacurile la adresa conducerii PNL și sugerează existența unei apropieri între liberali și AUR. Liderul PSD nu a prezentat însă dovezi publice privind un acord formal între cele două partide, iar afirmațiile sale reprezintă acuzații politice formulate în contextul disputelor privind viitoarea formulă de guvernare.