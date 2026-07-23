Google a lansat marți trei modele Gemini mai accesibile, destinate aplicațiilor care nu au nevoie de cele mai avansate funcții de inteligență artificială. Compania nu a anunțat însă o dată pentru apariția Gemini 3.5 Pro, modelul său de vârf, promis inițial pentru luna iunie și amânat deja cu mai multe săptămâni.

Noua gamă prezentată de compania deținută de Alphabet include Gemini 3.6 Flash și Gemini 3.5 Flash-Lite, două versiuni optimizate pentru costuri mai reduse și sarcini care nu necesită performanțele celui mai puternic model.

Google a anunțat și Gemini 3.5 Flash Cyber, un model creat special pentru aplicațiile din domeniul securității cibernetice.

Investitorii și analiștii așteaptă în primul rând apariția Gemini 3.5 Pro, considerat un test important pentru capacitatea Google DeepMind de a concura cu OpenAI și Anthropic. Directorul general al Alphabet, Sundar Pichai, anunțase în luna mai, în cadrul conferinței Google I/O, că modelul urma să fie disponibil în iunie.

Compania nu a respectat însă termenul indicat, iar lansarea a fost amânată cu mai multe săptămâni. Google a anunțat acum doar că Gemini 3.5 Pro este testat împreună cu partenerii și că va fi lansat „în curând”, fără să ofere o dată exactă.

Potrivit Reuters, întârzierea ar avea legătură cu faptul că Gemini 3.5 Pro nu a reușit să atingă țintele interne stabilite de companie. Problemele ar fi apărut în special în domeniul generării de cod, unul dintre segmentele cu cele mai mari venituri de pe piața soluțiilor de inteligență artificială destinate companiilor.

Lansarea Gemini 3, în noiembrie anul trecut, readusese Google în prim-planul competiției AI, după o perioadă în care compania fusese considerată în urma principalilor rivali. Succesul modelelor Gemini ar fi determinat OpenAI să declare intern „cod roşu” și să accelereze dezvoltarea propriilor modele GPT, potrivit Reuters.

Între timp, Anthropic a lansat modelele Mythos 5 și Fable 5, despre care autoritățile americane au considerat că sunt suficient de puternice pentru a ridica probleme legate de securitatea națională.

La începutul acestei luni, OpenAI a lansat GPT-5.6, după o scurtă amânare cerută de autoritățile americane pentru analizarea aspectelor de securitate. În acest context, întârzierea modelului Gemini 3.5 Pro este urmărită atent, în condițiile în care acesta trebuie să arate dacă Google își poate păstra poziția în competiția cu OpenAI și Anthropic.

În lipsa modelului de vârf, Sundar Pichai a continuat să promoveze avantajul Google în privința costurilor. Directorul Alphabet a afirmat că organizațiile ar putea economisi peste un miliard de dolari anual dacă și-ar transfera majoritatea aplicațiilor de inteligență artificială pe modelele Gemini.

Google prezintă Gemini 3.5 Flash Cyber drept o variantă performantă și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor față de modelele mari dedicate securității cibernetice. Modelele Gemini 3.6 Flash și Gemini 3.5 Flash-Lite sunt destinate, la rândul lor, companiilor care vor să folosească inteligența artificială fără să plătească pentru cele mai avansate performanțe.

Compania a anunțat că a început și procesul de antrenare a următoarei generații de modele, Gemini 4. În același timp, Google continuă testarea Gemini 3.5 Pro alături de parteneri, fără să comunice un nou termen de lansare. Analiștii se așteaptă ca Sundar Pichai să ofere mai multe explicații despre întârziere miercuri, când Alphabet urmează să prezinte rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea.