Utilizarea chatbot-urilor cu inteligență ar pentru găsirea site-urilor oficiale sau a unor servicii online poate ascunde un risc tot mai mare. María Aperador, expertă în criminologie și securitate cibernetică, avertizează că escrocii folosesc răspunsurile generate de ChatGPT și Gemini pentru a atrage utilizatorii pe pagini frauduloase, unde le pot fi sustrase date personale sau bancare, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Avertismentul vine în contextul în care tot mai multe persoane folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a afla de unde pot cumpăra un produs, cum pot accesa un serviciu sau care este site-ul oficial al unei companii.

În multe cazuri, răspunsurile oferite de chatbot-uri includ linkuri care par autentice. Totuși, modelele de inteligență artificială nu verifică întotdeauna dacă toate adresele web pe care le generează există sau aparțin companiilor respective.

Experta în criminologie și securitate cibernetică a atras atenția asupra unei metode prin care atacatorii exploatează această vulnerabilitate.

„Intri cu încredere pentru că a fost furnizată de inteligența artificială, dar ești pe cale să devii victimă”, a spus ea.

Potrivit acesteia, unele linkuri generate de inteligența artificială pot face trimitere către domenii care nu există. Infractorii cibernetici verifică dacă aceste adrese sunt disponibile, le cumpără și creează pagini care imită magazine online, platforme de autentificare, servicii de asistență sau sisteme de plată.

Dacă aceeași adresă este recomandată ulterior de un chatbot, utilizatorul ajunge direct pe site-ul controlat de atacatori, având impresia că accesează o pagină sigură.

Spre deosebire de metodele clasice de phishing, în care linkurile ajung prin e-mailuri sau mesaje suspecte, această tehnică exploatează conversațiile pe care utilizatorii le inițiază chiar ei cu un instrument de inteligență artificială.

Din acest motiv, mulți verifică mai rar adresa web și presupun că aceasta a fost validată de platforma AI. În realitate, simpla includere a unui link într-un răspuns nu înseamnă că OpenAI, Google sau serviciul utilizat a confirmat autenticitatea acelui domeniu.

Pe astfel de pagini false, utilizatorii pot fi îndemnați să introducă adresa de e-mail, parola, date personale sau informații bancare. De asemenea, li se poate solicita efectuarea unei plăți ori descărcarea unui fișier infectat.

Specialiștii avertizează că simbolul lacătului afișat în browser nu garantează autenticitatea unui site, ci indică doar că legătura dintre utilizator și pagină este criptată.

Experții în securitate cibernetică le recomandă utilizatorilor să nu considere sigur niciun link furnizat de un chatbot doar pentru că apare într-un răspuns generat de inteligența artificială.

Înainte de accesare, este indicată verificarea atentă a domeniului pentru identificarea unor litere neobișnuite, cratime, extensii suspecte sau denumiri prea lungi.

Atunci când este vorba despre operațiuni bancare, cumpărături online, autentificarea într-un cont sau descărcarea unor fișiere, cea mai sigură variantă rămâne accesarea directă a site-ului oficial din browser sau utilizarea aplicației oficiale a serviciului respectiv, mai spune ea.