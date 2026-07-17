Compania Google a decis să amâne cu câteva luni lansarea Gemini 3.5 Pro, viitoarea versiune de top a platformei sale de inteligență artificială, în încercarea de a-i îmbunătăți performanțele, în special în domeniul programării. Informația a fost publicată de Bloomberg News, care citează surse din interiorul companiei.

Decizia vine într-o perioadă în care competiția din industria inteligenței artificiale este tot mai intensă, marile companii încercând să lanseze modele mai rapide și mai performante, să reducă costurile de operare și să ofere funcții tot mai avansate pentru clienții din mediul de afaceri.

Potrivit Bloomberg, Gemini 3.5 Pro ar fi trebuit să fie disponibil încă din luna iunie, termen anunțat de directorul executiv al Alphabet, Sundar Pichai, în cadrul conferinței Google I/O organizate în luna mai.

Totuși, lansarea a fost amânată, iar acest lucru a generat îngrijorare în interiorul companiei.

Conform publicației americane, zece actuali și foști angajați ai Google susțin că o parte dintre ingineri și cercetători sunt preocupați de ritmul în care evoluează concurența, în contextul în care modelele dezvoltate de OpenAI și Anthropic obțin rezultate mai bune decât Gemini în anumite teste de performanță.

În încercarea de a recupera diferența, Google ar fi actualizat, la sfârșitul lunii trecute, seturile de date utilizate pentru antrenarea modelului Gemini. Scopul a fost îmbunătățirea capacităților acestuia, însă, potrivit Bloomberg, rezultatele obținute nu au atins obiectivele stabilite la nivel intern.

Informațiile privind întârzierea lansării au avut efect și asupra pieței bursiere. Acțiunile Alphabet au înregistrat joi o scădere de aproape 3% după apariția articolului.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat pentru Reuters că firma testează în prezent Gemini 3.5 Pro, o versiune îmbunătățită a modelului Flash și alte modele împreună cu partenerii săi și că desfășoară discuții cu autoritățile americane.

Întârzierea Google apare într-un context în care și ceilalți mari dezvoltatori de inteligență artificială au întâmpinat obstacole în lansarea noilor produse. Săptămâna trecută, OpenAI a lansat modelul GPT-5.6, după o amânare determinată de solicitările guvernului SUA privind evaluarea riscurilor de securitate națională.

În același timp, Anthropic a suspendat temporar modelele Mythos 5 și Fable 5, ca urmare a restricțiilor americane la export introduse în iunie, acestea fiind repuse ulterior în funcțiune după implementarea unor măsuri suplimentare de siguranță.