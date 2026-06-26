Economie

Google Finance se reprofilează: portofolii inteligente, briefinguri AI și aplicație nouă pentru Android

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Google Finance se reprofilează: portofolii inteligente, briefinguri AI și aplicație nouă pentru AndroidGoogle Finance / sursa foto: https://blog.google/
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Din cuprinsul articolului

Google anunță o actualizare majoră pentru Google Finance. Începând din această săptămână, platforma iese oficial din faza beta și devine disponibilă la nivel global cu funcții noi și puternice, menite să simplifice monitorizarea investițiilor, potrivit blogului companiei.

Portofolii de investiții cu Google Finance

Una dintre cele mai importante noutăți este lansarea completă a portofoliilor de investiții. Utilizatorii pot vedea toate activele consolidate într-un singur dashboard, cu date de performanță, alocarea activelor și analize detaliate. Portofoliile existente sunt migrate automat, iar crearea unuia nou se poate face rapid: prin încărcarea de capturi de ecran, fișiere CSV sau PDF ori pur și simplu descriind investițiile în limbaj natural.

Odată configurat portofoliul, instrumentul de cercetare bazat pe inteligență artificială permite utilizatorilor să pună întrebări complexe, precum: „Ce sectoare sunt sub-reprezentate în portofoliul meu?” sau „Cum influențează alocarea mea în obligațiuni creșterea pe termen lung?”.

Ce sunt briefingurile personalizate

O altă funcție inovatoare este sistemul de briefinguri personalizate. Utilizatorii pot cere, de exemplu, „Trimite-mi un rezumat zilnic înainte de deschidere privind mișcările majore ale criptomonedelor”.

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Google Finance va genera automat rapoarte adaptate, bazate pe portofoliu sau watchlist, și le va livra prin notificări în aplicația Google sau direct în interfața web.

Actiuni bursă

Actiuni bursă. Sursa foto: Pixabay

Tot astăzi, Google lansează o aplicație dedicată Google Finance pentru Android. Aceasta oferă acces rapid la watchlist, date în timp real, flux de știri financiare, instrumentul AI de cercetare și „key moments” care explică motivele mișcărilor acțiunilor. În lunile următoare, aplicația va primi și funcțiile de portofoliu și briefinguri. Versiunea pentru iOS va fi lansată mai târziu în acest an.

Google Finance este disponibil pentru toți utilizatorii

Prin aceste actualizări, Google Finance își propune să facă investițiile mai accesibile și mai ușor de gestionat, combinând date financiare clasice cu inteligența artificială. Platforma vrea să devină un instrument complet pentru investitori, atât pentru cei experimentați, cât și pentru începători.

Noul Google Finance este disponibil imediat pentru toți utilizatorii.

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